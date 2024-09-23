Рестораторы — о том, как сделать завтрак традицией, и как должно выглядеть утро петербуржца

Востребованность завтраков в Петербурге

Про посещаемость ресторанов по утрам рассказал ресторатор Андрей Перцев: «У меня на данный момент 4 заведения, которые открываются в 8:00, но я вам по пальцам одной руки могу пересчитать людей, которые приходят в диапазоне 8:00 — 8:30. Даже в огромном фудмолле Balagan с утра всего около 10 человек.» Тут же возник вопрос: это проблема темпа жизни или нехватки денег? Перцев обратился к столичной практике: «Встреча в Москве в 8:00 в ресторане — это абсолютная норма. В Петербурге же культура другая — рабочая коммуникация с 11:00 считается нормой».

Раннее утро кажется не востребованным для завтраков у петербуржцев. Потребность закрывают рестораны в отелях, при аэропортах и вокзалах. В частности поэтому отели доросли до хорошего уровня «шведских столов».

Важными конкурентами для ранней посадки в ресторанных проектах определились пекарни и любовь горожан к хлебу. Ведь многих спасает завтрак круассаном и соком, как, например, в кафе «Слой» или «Гарсон». Вот, что говорит Виктория Иванова, исполнительный директор сети «Гарсон»: «Что работает: мы почти не вкладываем деньги в рекламу. Акцентируем внимание на атмосфере наших заведений и локациях. И у нас достаточно большая часть гостей приходят именно на "ритуальный" завтрак. За 24 года нам удалось создать такую традицию. Многие приходят, мы этих людей знаем в лицо, и, в принципе, ежедневно они едят практически одно и тоже».

Юрий Манчук рассказал, как идут дела в Charlie: «Мы открылись в декабре 2014 года и, наверное, с самого начала решили топить за завтраки. 10 лет назад мы открывались в 7:00 — никого, 7:30 — никого, 8:00 — никого. Затем мы дошли до того, что начали открываться в 9:00. И в то время даже Москва особо не приезжала завтракать в город. Мы решили как-то разнообразить меню, делали интересные каши. Сейчас у нас 14 видов круп, в субботу и воскресенье вообще к нам не пробиться. Да даже в понедельник и вторник в 9:30 у меня сидит весь ресторан, люди встречаются за завтраком. Но честно скажу, 90% — Москва и регионы».