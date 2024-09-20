Сало с черной икрой и канеле из родниковой воды: ресторанный дайджест

Китайский фестиваль, петербургские завтраки и латиноамериканские вечеринки! Собака.ru рассказывает, где себя искать на этой неделе.
«Сад»
В «Саду» юбилей! 21 сентября ребята отмечают свое пятилетие и приглашают на праздничные комплименты от шефа Анны Рязанской, диджей-сет от Миши Аверина и зажигательный вокал Евгении Шахнович. Праздничный торт, конечно, тоже будет.
Большая Зеленина ул., 23А
«Нихао, Шифу!»
21-22 сентября в «Севкабель Порту» празднуем середину осени на китайском фестивале еды и культуры «Нихао, Шифу!». Здесь соберут лучшие корнеры с аутентичной китайской едой (в том числе с бабл-ти, малатан, лосыфэнь и лунными пряниками!) и покажут выступления китайских артистов как в традиционных жанрах, так и в трендовых доуине и китайском рэпе. Отдельно устроят большой маркет с необычными снэками, классическими чаями, украшениями и сувенирами. Тут же можно будет сделать макияж в азиатском стиле и прическу, как у Лю Ифэй. В лектории китаисты и гурманы расскажут о тонкостях Востока под кураторством Татьяны Карповой, создателя самого крупного китаистского тг-канала «Китайский Петербург». Вход свободный.
Цех, Кожевенная линия, 40Б
«Петербургский завтрак»
До 25 сентября в 130 (!) ресторанах города проходит фестиваль «Петербургский завтрак», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Блюда в утренних меню отсылают к культуре и истории. Пробуем кашу Петра I (перловую со сливочным маслом и укропом) во «Сне»; яблочный пирог Вульфов, которым поэта угощали во время ссылки в Михайловском в Cafe Claret; розанчики — печенье в виде розанов, которые делали в кондитерской Вольфа и Беранже — в Vino & Voda; а полбу из сказки Пушкина «Балда» ищем в Charlie (здесь ее сопровождают печенью кролика и сыром раклет!).
Всех участников и их меню можно подробнее изучить здесь.
AF Brew
Das Bier! В субботу парни из AF Brew превратят свою улицу в Курляндскую штрассе: грядет «Октоберфест»! Индийская закусочная Chori возьмет на себя хрустящие брецели, а тапрум — свежий марцен на краны. Также до 6 октября ходим на карривурст, свинину гриль, жареного цыпленка с кноделем и капустой.
Курляндская улица, 48
«Ателье tapas&bar»
22 сентября, в «Ателье» с гастролями приедут уважаемые москвичи из Öz Kebab. Денеры, «Кровавая Мэри» и «Грязный мартини» — вот формула счастливого воскресенья.
ул. Лахтинская, 8
«Пища династии Минь»
25 сентября в китайской закусочной и баре «Пища династии Минь» пройдет великая дегустация саке от шеф-бартендера Self Edge Japanese Александра Набокова и Андрея Коробкова из команды Follow The Rabbits. Будем пробовать чистое рисовое саке со сложной органолептикой от компании, созданной в 1673 году и саке, выдержанный в бочках из кедра, ноты которого раскрываются в аромате. По закускам все не менее грандиозно: тофу в соусе джимацзян, цзяоцзы с говядиной, спринг-роллы с уткой по-пекински и на десерт — снежный лунный пряник.
Короленко, 14
Рюмочная «Нарядная»
В «Нарядной» запустили выставку «00-е» про расцвет уличной и барной культуры Петербурга. Пока город переживал первый закат рейвов и коммерциализацию дискотеки, молодежь улиц грезила Лондоном 60-х и Нью-Йорком 80-х, вдохновлялась минимал-техно, брит-попом, хард-кором и ска, обживала неформальные бары «Дача», «Новус», «MOD», «Дюны». События зафиксировал фотограф и музыкант Сергей Смирнов.
Белинского, 8
«Счастье»
Шоколадная Фабрика «Счастье» посвятила 1,5 килограмма конфет одному из самых харизматичных театров Петербурга – Малому драматическому, который в этом году отмечает 80-летие. Вместе команды проектов выбрали самые знаковые спектакли и наполнили здание в миниатюре этажами-ящичками, каждый из которых символизирует постановку.
ул. Малая Морская, 24
Giusto Bistro
Номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучший винный профи» Арсен Вартанов 25 сентября проведет большой ужин по следам своих же римских приключений на винодельнях. Ждем печёные томаты с буффало и гуанчале, пасту аматричиана и кростату с пряной вишней под звуки бесконечно открывающихся бутылок.
пр. Добролюбова, 8
MUST
Идем на икру! 26 сентября в 20:00 в ресторане MUST пройдет ужин совместно с «Русским Икорным Домом». Шеф-повар Алексей Пестряев представит шесть курсов, полностью основанных на черной икре. К картофельным крокетам с салом, оладьям из цветной капустыи и голубцам с креветками подадут лекцию о производстве осетровых и черной икры от мастера «чёрного золота» России.
Большой пр-т, 54
Sea, Signora
26 сентября масштабный сифуд-ресторан Антонио Фрезы примет в гостях гремящую команду красноярского ресторана Tunguska. Бренд-шеф сибирского проекта Николай Бобров переосмысляет рецепты родного края, в «Синьоре» он представит сугудай из нельмы с маринованным яблоком в канеле из родниковой воды и хрустящие «камни» с сырным кремом на копченом хариусе и юколой нерки. А после — туруханский муксун в остром свекольном креме и сливочная уха из северных рыб.
ул. Большая Морская, 30
¡Por Favor!
В бодеге на Фонтанке по пятницам теперь устраивают кубинские вечеринки. Живую музыку обеспечивают Trio Changito и их друзья – главные по латиноамериканской музыке в Петербурге.
набережная реки Фонтанки, 51 - 53
Комментарии (0)