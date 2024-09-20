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Что Где Есть

Сало с черной икрой и канеле из родниковой воды: ресторанный дайджест

Китайский фестиваль, петербургские завтраки и латиноамериканские вечеринки! Собака.ru рассказывает, где себя искать на этой неделе.

Предоставлено пресс-службой «Сада»

«Сад»

В «Саду» юбилей! 21 сентября ребята отмечают свое пятилетие и приглашают на праздничные комплименты от шефа Анны Рязанской, диджей-сет от Миши Аверина и зажигательный вокал Евгении Шахнович. Праздничный торт, конечно, тоже будет.

Большая Зеленина ул., 23А

Предоставлено пресс-службой «Нихао, Шифу!»

«Нихао, Шифу!»

21-22 сентября в «Севкабель Порту» празднуем середину осени на китайском фестивале еды и культуры «Нихао, Шифу!». Здесь соберут лучшие корнеры с аутентичной китайской едой (в том числе с бабл-ти, малатан, лосыфэнь и лунными пряниками!) и покажут выступления китайских артистов как в традиционных жанрах, так и в трендовых доуине и китайском рэпе. Отдельно устроят большой маркет с необычными снэками, классическими чаями, украшениями и сувенирами. Тут же можно будет сделать макияж в азиатском стиле и прическу, как у Лю Ифэй. В лектории китаисты и гурманы расскажут о тонкостях Востока под кураторством Татьяны Карповой, создателя самого крупного китаистского тг-канала «Китайский Петербург». Вход свободный.

Цех, Кожевенная линия, 40Б

Предоставлено пресс-службой «Петербургского завтрака»

«Петербургский завтрак»

До 25 сентября в 130 (!) ресторанах города проходит фестиваль «Петербургский завтрак», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Блюда в утренних меню отсылают к культуре и истории. Пробуем кашу Петра I (перловую со сливочным маслом и укропом) во «Сне»;  яблочный пирог Вульфов, которым поэта угощали во время ссылки в Михайловском в Cafe Claret; розанчики — печенье в виде розанов, которые делали в кондитерской Вольфа и Беранже — в Vino & Voda; а полбу из сказки Пушкина «Балда» ищем в Charlie (здесь ее сопровождают печенью кролика и сыром раклет!).

Всех участников и их меню можно подробнее изучить здесь.

Предоставлено пресс-службой AF Brew

AF Brew 

Das Bier! В субботу парни из AF Brew превратят свою улицу в Курляндскую штрассе: грядет «Октоберфест»! Индийская закусочная Chori возьмет на себя хрустящие брецели, а тапрум — свежий марцен на краны. Также до 6 октября ходим на карривурст, свинину гриль, жареного цыпленка с кноделем и капустой. 

Курляндская улица, 48

Предоставлено пресс-службой Öz Kebab

«Ателье tapas&bar»

22 сентября, в «Ателье» с гастролями приедут уважаемые москвичи из Öz Kebab. Денеры, «Кровавая Мэри» и «Грязный мартини» — вот формула счастливого воскресенья.

ул. Лахтинская, 8

Предоставлено пресс-службой бара «Пища династии Минь»

«Пища династии Минь»

25 сентября в китайской закусочной и баре «Пища династии Минь» пройдет великая дегустация саке от шеф-бартендера Self Edge Japanese Александра Набокова и Андрея Коробкова из команды Follow The Rabbits. Будем пробовать чистое рисовое саке со сложной органолептикой от компании, созданной в 1673 году и саке, выдержанный в бочках из кедра, ноты которого раскрываются в аромате. По закускам все не менее грандиозно: тофу в соусе джимацзян, цзяоцзы с говядиной, спринг-роллы с уткой по-пекински и на десерт — снежный лунный пряник. 

Короленко, 14

Предоставлено пресс-службой «Нарядной»

Рюмочная «Нарядная»

В «Нарядной» запустили выставку «00-е» про расцвет уличной и барной культуры Петербурга. Пока город переживал первый закат рейвов и коммерциализацию дискотеки, молодежь улиц грезила Лондоном 60-х и Нью-Йорком 80-х, вдохновлялась минимал-техно, брит-попом, хард-кором и ска, обживала неформальные бары  «Дача»,  «Новус»,  «MOD»,  «Дюны». События зафиксировал фотограф и музыкант Сергей Смирнов.

Белинского, 8

Предоставлено пресс-службой «СЧАСТЬЕ»

«Счастье»

Шоколадная Фабрика «Счастье» посвятила 1,5 килограмма конфет одному из самых харизматичных театров Петербурга – Малому драматическому, который в этом году отмечает 80-летие. Вместе команды проектов выбрали самые знаковые спектакли и наполнили здание в миниатюре этажами-ящичками, каждый из которых символизирует постановку.

ул. Малая Морская, 24

Предоставлено пресс-службой Giusto Bistro

Giusto Bistro

Номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучший винный профи» Арсен Вартанов 25 сентября проведет большой ужин по следам своих же римских приключений на винодельнях.  Ждем печёные томаты с буффало и гуанчале, пасту аматричиана и кростату с пряной вишней под звуки бесконечно открывающихся бутылок.

пр. Добролюбова, 8

Предоставлено пресс-службой MUST

MUST

Идем на икру! 26 сентября в 20:00 в ресторане MUST пройдет ужин совместно с «Русским Икорным Домом». Шеф-повар Алексей Пестряев представит шесть курсов, полностью основанных на черной икре. К картофельным крокетам с салом, оладьям из цветной капустыи и голубцам с креветками подадут лекцию о производстве осетровых и черной икры от мастера «чёрного золота» России.

Большой пр-т, 54

Предоставлено пресс-службой Tunguska

Sea, Signora

26 сентября масштабный сифуд-ресторан Антонио Фрезы примет в гостях гремящую команду красноярского ресторана Tunguska. Бренд-шеф сибирского проекта Николай Бобров переосмысляет рецепты родного края, в «Синьоре» он представит сугудай из нельмы с маринованным яблоком в канеле из родниковой воды и хрустящие «камни» с сырным кремом на копченом хариусе и юколой нерки. А после — туруханский муксун в остром свекольном креме и сливочная уха из северных рыб.

ул. Большая Морская, 30

Предоставлено пресс-службой ¡Por Favor!

¡Por Favor!

В бодеге на Фонтанке по пятницам теперь устраивают кубинские вечеринки. Живую музыку обеспечивают Trio Changito и их друзья – главные по латиноамериканской музыке в Петербурге.

набережная реки Фонтанки, 51 - 53

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