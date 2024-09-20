Сало с черной икрой и канеле из родниковой воды: ресторанный дайджест

«Петербургский завтрак»

До 25 сентября в 130 (!) ресторанах города проходит фестиваль «Петербургский завтрак», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Блюда в утренних меню отсылают к культуре и истории. Пробуем кашу Петра I (перловую со сливочным маслом и укропом) во «Сне»; яблочный пирог Вульфов, которым поэта угощали во время ссылки в Михайловском в Cafe Claret; розанчики — печенье в виде розанов, которые делали в кондитерской Вольфа и Беранже — в Vino & Voda; а полбу из сказки Пушкина «Балда» ищем в Charlie (здесь ее сопровождают печенью кролика и сыром раклет!).

Всех участников и их меню можно подробнее изучить здесь.