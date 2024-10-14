Императорский фарфоровый завод изготовил наградные тарелки для лауреатов «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

17 октября на торжественной церемонии в Гранд Отеле Европа гастрономический Петербург узнает имена победителей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Редакция Собака.ru вручит лауреатам фирменные тарелки, которые в этом году отлиты вручную на Императорском фарфоровом заводе. В сентябре ИФЗ отпраздновал свое 280-летие!
16 изысканных тарелок из твердого фарфора для победителей прошли долгий путь: от жидкой фарфоровой массы — шликера, до формования, оправки, сушки и декорирования. А авторский дизайн воплощен мастерами ИФЗ с помощью деколи — переводной картинки, прочно и ярко спекшейся с глазурью фарфора.
Императорский фарфоровый завод занимает выдающееся место в культурном и гастрономическом наследии Петербурга. На заводе всегда работали художники, скульпторы, мастера, чей талант и профессионализм делали столовую посуду и предметы интерьера ИФЗ непревзойденными в мире фарфорового искусства. Завод сотрудничал (и продолжает!) с известными художниками, иллюстраторами и графиками. В золотом фонде авторов, работавших для завода — Константин Сомов, Мстислав Добужинский, Казимир Малевич, Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, Василий Кандинский. Сейчас у ИФЗ плодотворное сотрудничество и внушительная коллекция произведений с Михаилом Шемякиным.
Cервиз «Крысята-воришки» из коллаборации ИФЗ и художника Михаила Шемякина
Скульптуры «Коппелиус» и «Мопс Бу-Бу» из коллаборации ИФЗ и художника Михаила Шемякина
Серия фарфоровых арт-объектов, автор — легендарная художница ИФЗ Инна Олевская, чьи работы выставлены в постоянной экспозиции Эрмитажа
Сервиз «Фазаны» Нелли Петровой
Скульптура «Настоящий эксперт», коллаборация ИФЗ и художника Анатолия Белкина
А верность традициям ИФЗ отчасти продиктована технологией изготовления фарфора, которая за века практически не изменилась. Это по-прежнему ручное литье: не может машина отлить настолько сложные формы — все равно ручку к чашке будет приклеивать человек. Процесс разработки и апробации новых изделий составляет от полугода до двух лет. Например, одна простая фарфоровая чашка из любимого сервиза вполне могла пройти через 80 разных технологических операций!
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