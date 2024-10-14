Императорский фарфоровый завод изготовил наградные тарелки для лауреатов «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

А верность традициям ИФЗ отчасти продиктована технологией изготовления фарфора, которая за века практически не изменилась. Это по-прежнему ручное литье: не может машина отлить настолько сложные формы — все равно ручку к чашке будет приклеивать человек. Процесс разработки и апробации новых изделий составляет от полугода до двух лет. Например, одна простая фарфоровая чашка из любимого сервиза вполне могла пройти через 80 разных технологических операций!