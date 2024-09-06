Безлимитный перуанский бранч и пивной сабраж: ресторанный дайджест

Фестиваль настоек

6, 7 и 8 сентября идем в Севкабель Порт на эпичный музыкально-гастрономический фестиваль с вайбами винтажного цирка. В музыкальном лайн-апе: «Нееет, ты что», Tapenight, Orchestra Beat, UGLI, Алекс Соловьёв и «Нескучный Хор». В барно-гастрономическом: «У Ларисы», The Spaghetti Incident?, «Шуба Бар», Union, «Пьяная Ель», «Двойник», «Сайгон», паб «78», ресторан «Есенин», «Трюмо» и другие.

Все три дня на территории фестиваля безлимитные U-pong, Beer Pong Jam, гольф, родео с быком, силомер, колесо фортуны и целая зона с аркадными игровыми автоматами.

Кожевенная линия, 40