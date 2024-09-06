Безлимитный перуанский бранч и пивной сабраж: ресторанный дайджест

Успеваем на гигантскую паэлью и трехдневный фестиваль настоек в этот бархатный гастрономический сезон.
Charlie
Jazz & Bubbles в честь девятилетия (!) ресторана Charlie: сегодня, 6 сентября, пройдет вечеринка в духе «Великого Гэтсби». Хиты от бренд-шефа Юрия Манчука, за игристое в ответе хозяйка и шеф-сомелье Ирина Манчук, а за музыку — джазмен Билли Новик со своим бэндом.
наб. канала Грибоедова, 54
Trappist
С пятницы по воскресенье чествуем бельгийское пиво — в «Трапписте» пройдет Belgian Beer Weekend. 6 сентября праздник откроют сабражем лучших бутылок и фейерверком, 7 сентября будут готовить паэлью весь день, развернут щедрый raw bar, разольют по бокалам шестилитровую бутылку от одной из старейших пивоварен в Бельгии, а еще выкатят устричный бар. А в завершение, 8 числа, будет соте из морепродуктов на офире, бирпонг и винил.
ул. Радищева, 36/17
Фестиваль настоек
6, 7 и 8 сентября идем в Севкабель Порт на эпичный музыкально-гастрономический фестиваль с вайбами винтажного цирка. В музыкальном лайн-апе: «Нееет, ты что», Tapenight, Orchestra Beat, UGLI, Алекс Соловьёв и «Нескучный Хор». В барно-гастрономическом: «У Ларисы», The Spaghetti Incident?, «Шуба Бар», Union, «Пьяная Ель», «Двойник», «Сайгон», паб «78», ресторан «Есенин», «Трюмо» и другие.
Все три дня на территории фестиваля безлимитные U-pong, Beer Pong Jam, гольф, родео с быком, силомер, колесо фортуны и целая зона с аркадными игровыми автоматами.
Кожевенная линия, 40
«Барслона»
Гигантская паэлья и фламенко накроют «Барслона» 7 сентября. Паэльеру диаметром 50 сантиметров наполнят морепродуктами, зажгут свечи и дадут мастер-класс по самому страстному танцу. На Рубинштейна выступит коллектив LLAMADA band, а в баре на Большой Конюшенной — звездная сборная Стаса Про, Владимира Слободина и также ансамбля фламенко LLAMADA.
ул. Рубинштейна, 26; ул. Большая Конюшенная,1
INKI
Перуанский воскресный бранч с безлимитным игристым — такое пропускать нельзя! 8 сентября с 12:00 до 16:00 в формате открытого стола предстанут устрицы, морские ежи, севиче из снэппера, тако, зомбирующий кукурузный хлеб и запечённый пинджало в банановом листе. За музыкальную составляющую возьмется оперный певец Якуб Суворов со своим диджей-сетом.
Конногвардейский бульвар, 21
Baht
На 3 месяца туркменское бистро baht и митлесс-кафе kiki во дворе Гороховой улицы поменялись местами. Теперь на Петроградке готовит денеры шеф-повар Милена Хамикоева (как с мясом, так и без!), а в кластере SENO подают веганский плов. А 7 сентября в золотом треугольнике Петроградской проведут вечеринку по этому поводу!
Корпусная ул., 9; Гороховая ул., 47Б
City ferma
В «Брусницыне» появилась клубничная ферма! В пространстве City ferma, где круглый год теперь растут ягоды, также есть лекторий и кафе. Бренд-шеф Артем Бударщиков готовит гриль-чизы: гавайский с ананасами кимчи, томатный и туна-чиз, а также роллы-тортильи с похожими ингредиентами. На десерт — клубника с собственной фермы в Ленинградской области с кремом. В планах у команды ввести детские кружки по ботанике и агрономии, а также взрослые мастер-классы.
Кожевенная линия, 30
PAR MICHELE GASTRONOMIE
Красота этих выходных: гребешки с фуа-гра или японским виноградом, запеченные в собственной раковине. Эффектную подачу фотографируем в ресторане блогера и шеф-повара Каримы Уразбаевой.
Полтавская улица, 5/29Б
Italy
Для наших хвостатых друзей рестораны Italy запустили Woof Box — нарядный набор с чесалкой для зубов, игрушкой и лакомствами для питомцев. Розовый набор предлагают забрать из любого ресторана Italy или заказать в доставке.
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