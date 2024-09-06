Ресторанная премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2024: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Объявляем полный список номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 и открываем онлайн-голосование на ее официальном сайте. Оно продлится до 7 октября!
Заведения
«Лучший новый ресторан»
«Лучший новый ресторан на каждый день»
«Лучший новый бар»
«Очень красивая сервировка»
«Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»
«Лучший ресторан с морепродуктами»
«Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»
Люди
«Лучший шеф-повар»
- Антон Исаков (La Biga, Ro)
- Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cigni)
- Роман Грачев (Mad)
- Артем Гребенщиков (BoBo)
- Анна Рязанская («Сад»)
- Мария Дементьева (Saro)
- Алексей Алексеев (Inner, Futurist)
- Илья Татаринов (Big Wine Freaks)
- Тимофей Милюков (Fresa's Group)
- Сергей Гальцев (italy&co.)
- Иван Фролухин (Duoband)
«Прорыв среди шеф-поваров»
- Дмитрий Чайковский (Cast)
- Валерия Скуратова (ЕМ)
- Ярослав Свинцов (Grebeshki)
- Мансур Валиев («Ателье Tapas & Bar»)
- Павел Циклинский (Jerome)
- Карапет Ваганян (Taste, Faces)
- Антон Феоктистов (Beefzavod)
«Лучшие гастропродюсеры»
- Игорь Зернов и Артем Перук (Follow The Rabbits)
- Иван Ляшук и Владимир Николаев (Perfect Bars Team)
- Артем Кольчуков и Никита Филиппов (AF Brew)
- Тимур Дмитриев и Михаил Соколов (italy&co.)
- Владимир Басов, Евгений Литвяк, Александра Тарасик («Винный Склад» и «На Вина!»)
- Мария и Станислав Федулины («У Ларисы»)
«Прорыв года среди сомелье»
- Аделаида Исхакова («Сад»)
- Александр Ломака (Animals)
- Маргарита Котельникова («Мечтатели»)
- Анастасия Максимова (italy&co.)
- Алла Дудкина (VOX)
- Михаил Карнаушенко (Blackchops)
- Андрей Иванов (Big Wine Freaks)
- Николай Тельнов (Sea,Signora)
«Лучшие кофейные профи»
Блюда и напитки
«Лучшие шоты»
- «Ильич» в 812
- Borsch в Imbibe
- Pear Basil в Kuznyahouse
- Bruce в Ro
- Go Green в Ultramen
- U Pong в Union
- «Спасатели Малибу» в «Пирс 28»
- «Осознанный» во «Сне»
- «Нефть» в «Цветочках»
- Technomexikaner в Technodoner
«Лучшая утка по-пекински»
«Лучшие новые завтраки»
«Лучшие знаковые ресторанные десерты»
- Гематоген в BeefZavod
- Вяленая свекла со сметанным мороженым в Bourgeois Bohemians
- Профитроли в Charlie
- Маракуйя с горгонзолой в Duo
- Золотые орешки в Joli Grand Bistrot
- Тирамису в Probka
- Десерт из черного трюфеля в Recolte
- «Диана Вишнева» в Rotonda Lounge
- Нектарины с джелато в Saro
- Бабкамису в Saviv
- Трес лечес в «Ателье tapas&bar»
- Мороженое в «Шеф Маруся и Ко»
- Капустный сметанник в «Мечтателях»
- Булочка с маком и маслом в «Саду»
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 17 октября!
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