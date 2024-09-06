18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2024
Что Где Есть

Ресторанная премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2024: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Объявляем полный список номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 и открываем онлайн-голосование на ее официальном сайте.  Оно продлится до 7 октября!

Заведения

«Лучший новый ресторан»

«Лучший новый ресторан на каждый день»

«Лучший новый бар»

«Очень красивая сервировка»

«Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»

«Лучший ресторан с морепродуктами»

«Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»

Люди

«Лучший шеф-повар»

«Прорыв среди шеф-поваров»

«Лучшие гастропродюсеры»

«Прорыв года среди сомелье»

«Лучшие кофейные профи»

Блюда и напитки

«Лучшие шоты»

«Лучшая утка по-пекински»

«Лучшие новые завтраки»

«Лучшие знаковые ресторанные десерты»

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 17 октября!

Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: