Ресторанная премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2024: Собака.ru запустила онлайн-голосование

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные петербургские фуди выберут лучших, а о результатах их закрытого голосования мы узнаем уже на самой церемонии 17 октября!