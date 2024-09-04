15 блюд с инжиром в Петербурге: на подушке из лабне, в пицце лахмаджун и с куриной печенью

Marché

В золотом треугольнике Петроградской (это сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер!) в двухэтажном ресторане карпаччо из инжира подают на подушке из лабне, персики в паре с инжиром к сливочной буррате, а фирменный френч-тост в меню завтраков в этом сезоне покрывают фиговыми слайсами.

ул. Лодейнопольская, 5