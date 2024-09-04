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Что Где Есть

15 блюд с инжиром в Петербурге: на подушке из лабне, в пицце лахмаджун и с куриной печенью

Инжир в ресторанах города готовят со страчателлой, фисташками и луковым мармеладом, но наш фаворит — в пицце. 

Предоставлено пресс-службой Vox

Vox

Начинка в пицце — самое главное, считают в итальянском ресторане Vox. В сезон на тесте распускаются то цветы цукини или же как сейчас — инжир. Дополняют страчателлой и фисташками. 

ул. Пестеля, 4

Предоставлено пресс-службой PAR MICHELE GASTRONOMIE

PAR MICHELE GASTRONOMIE

Блогер и гастрономический визионер Карима Уразбаева в своем профранцузском бистро подготовила новое спешл-меню. К примеру, блюдо с инжиром на двоих — карпаччо из сезонных томатов с малдонской солью.

Полтавская улица, 5/29Б

Френч-тост с инжиром
Предоставлено пресс-службой Marché

Френч-тост с инжиром

Marché

В золотом треугольнике Петроградской (это сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер!) в двухэтажном ресторане карпаччо из инжира подают на подушке из лабне, персики в паре с инжиром к сливочной буррате, а фирменный френч-тост в меню завтраков в этом сезоне покрывают фиговыми слайсами.

ул. Лодейнопольская, 5

Предоставлено пресс-службой Forno Bravo Centrale

Forno Bravo Centrale

В итальянский ресторан от команды DreamTeam на Белинского успеваем на места у окон или на мини-террасу, а из еды заказываем пиццету на тесте лахмаджун из дровяной печи с инжиром, пармой и козьим сыром бюш. 

Белинского, 11

Корпусное пирожное с инжиром и апельсином
Предоставлено пресс-службой Rimski

Корпусное пирожное с инжиром и апельсином

Rimski

Целых три сладких блюда с инжиром можно найти в ресторане от команды «Комитет». Корпусное пирожное с апельсином, тарталетка со слоем малиновой начинки и инжир с апельсиновым муссом, который дополняется хрустящим штрейзелем с миндалем и сахаром мусковадо.

Большой проспект Васильевского острова, 18 лит.А

Предоставлено пресс-службой «Своей комнаты»

«Своя комната»

В небольшом кафе в Коломне обновили фисташковый крамбл. Теперь с самого утра и до вечера шеф-повар Алексей Александров подает десерт по сезону — с жареным инжиром!

ул. Декабристов, 55

Предоставлено пресс-службой Mill bistro

Mill bistro

В итальянском бистро с дровяной печью от главных ферментаторов Петербурга шеф-повар Александр Григоренко готовит пиццу на закваске. К концу летнего сезона добавили пиццу с инжиром, сливочным сыром, луковым мармеладом, рикоттой и рукколой.

ул. Чайковского, 36

Предоставлено пресс-службой Giusto Bistro

Giusto Bistro

Бренд-шеф Сергей Гальцев и шеф-повар Игорь Михайлов в честь прощания с летом создали новое меню. В него вошли: буррата с прошутто и инжиром, салат с соусом из хереса, филе утки с морковным кремом и инжиром, а также панакота на козьем молоке с инжиром.

пр. Добролюбова, 8

Предоставлено пресс-службой MON CHOUCHOU

MON CHOUCHOU

Начинаем ужин со свежего салата с фермерским козьим сыром валансе с фруктами и вялеными ягодами или страчателлы с соусом чимичурри и инжиром, а заканчиваем — патэ-ан-крут с фуа-гра и фисташкой.

Караванная ул., 3/35

Предоставлено пресс-службой HOBZ

HOBZ

Мастера французской выпечки приготовили образцовую тарталетку: песочное тесто, миндальный крем, инжирное конфи, ганаш с мёдом. Сверху — щедрые дольки инжира и жареный грецкий орех.

Невский пр., 48

Архивы пресс-служб

«Ферма Бенуа»

В семейном ресторане на севере Петербурге инжирное меню составили основательно! Плоды сочетают с куриной печенью, утиной грудкой, пиццой, салатом с вяленой маринованной свеклой и козьим крем-чизом.

Тихорецкий пр., 17Г

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