15 блюд с инжиром в Петербурге: на подушке из лабне, в пицце лахмаджун и с куриной печенью

Инжир в ресторанах города готовят со страчателлой, фисташками и луковым мармеладом, но наш фаворит — в пицце.
Vox
Начинка в пицце — самое главное, считают в итальянском ресторане Vox. В сезон на тесте распускаются то цветы цукини или же как сейчас — инжир. Дополняют страчателлой и фисташками.
ул. Пестеля, 4
PAR MICHELE GASTRONOMIE
Блогер и гастрономический визионер Карима Уразбаева в своем профранцузском бистро подготовила новое спешл-меню. К примеру, блюдо с инжиром на двоих — карпаччо из сезонных томатов с малдонской солью.
Полтавская улица, 5/29Б
Френч-тост с инжиром
Marché
В золотом треугольнике Петроградской (это сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер!) в двухэтажном ресторане карпаччо из инжира подают на подушке из лабне, персики в паре с инжиром к сливочной буррате, а фирменный френч-тост в меню завтраков в этом сезоне покрывают фиговыми слайсами.
ул. Лодейнопольская, 5
Forno Bravo Centrale
В итальянский ресторан от команды DreamTeam на Белинского успеваем на места у окон или на мини-террасу, а из еды заказываем пиццету на тесте лахмаджун из дровяной печи с инжиром, пармой и козьим сыром бюш.
Белинского, 11
Корпусное пирожное с инжиром и апельсином
Rimski
Целых три сладких блюда с инжиром можно найти в ресторане от команды «Комитет». Корпусное пирожное с апельсином, тарталетка со слоем малиновой начинки и инжир с апельсиновым муссом, который дополняется хрустящим штрейзелем с миндалем и сахаром мусковадо.
Большой проспект Васильевского острова, 18 лит.А
«Своя комната»
В небольшом кафе в Коломне обновили фисташковый крамбл. Теперь с самого утра и до вечера шеф-повар Алексей Александров подает десерт по сезону — с жареным инжиром!
ул. Декабристов, 55
Mill bistro
В итальянском бистро с дровяной печью от главных ферментаторов Петербурга шеф-повар Александр Григоренко готовит пиццу на закваске. К концу летнего сезона добавили пиццу с инжиром, сливочным сыром, луковым мармеладом, рикоттой и рукколой.
ул. Чайковского, 36
Giusto Bistro
Бренд-шеф Сергей Гальцев и шеф-повар Игорь Михайлов в честь прощания с летом создали новое меню. В него вошли: буррата с прошутто и инжиром, салат с соусом из хереса, филе утки с морковным кремом и инжиром, а также панакота на козьем молоке с инжиром.
пр. Добролюбова, 8
MON CHOUCHOU
Начинаем ужин со свежего салата с фермерским козьим сыром валансе с фруктами и вялеными ягодами или страчателлы с соусом чимичурри и инжиром, а заканчиваем — патэ-ан-крут с фуа-гра и фисташкой.
Караванная ул., 3/35
HOBZ
Мастера французской выпечки приготовили образцовую тарталетку: песочное тесто, миндальный крем, инжирное конфи, ганаш с мёдом. Сверху — щедрые дольки инжира и жареный грецкий орех.
Невский пр., 48
«Ферма Бенуа»
В семейном ресторане на севере Петербурге инжирное меню составили основательно! Плоды сочетают с куриной печенью, утиной грудкой, пиццой, салатом с вяленой маринованной свеклой и козьим крем-чизом.
Тихорецкий пр., 17Г
Комментарии (0)