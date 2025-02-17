10 сладких булок Петербурга, за которыми мы пойдем и в дождь, и в снег

INNER Bakery

Датская выпечка в Inner — это сотни слоев воздушного хрустящего теста под глянцевой «ламинированной» корочкой, множество вариантов форм и начинок. Здесь томят груши в белом и красном вине, собирают купажи вяленых ягод для краффинов и наполняют круассаны заварным кремом с черной смородиной.

Внимание также стоит обратить и на хлеб: от стопроцентно ржаного до сдобной пшеничной халы, от «зожного» мультизернового до пьянящего ароматом гречневого с луком.

Малая Разночинная ул., 10