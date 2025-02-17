10 сладких булок Петербурга, за которыми мы пойдем и в дождь, и в снег

Вечные ценности! Вот десяток булок, мимо которых мы никогда не можем пройти мимо.
«Характер»
В субботу и воскресенье мы всегда вспоминаем про шведскую булку из кофейни на набережной Фонтанки. Уже 7 лет создатели кофейни Константин и Анжела Токаревы готовят по рецепту из Швеции и поддерживают культуру скандинавских «клубочков» с корицей и кардамоном. Сейчас их делают в двух вариантах: классическими и веганскими (сливочное масло заменяют на кокосовое, а коровье молоко — на овсяное). Чаще всего булочки разбирают ещё тёплыми, так что советуем приходить за ними к открытию, к 10:00.
наб. реки Фонтанки, 109
INNER Bakery
Датская выпечка в Inner — это сотни слоев воздушного хрустящего теста под глянцевой «ламинированной» корочкой, множество вариантов форм и начинок. Здесь томят груши в белом и красном вине, собирают купажи вяленых ягод для краффинов и наполняют круассаны заварным кремом с черной смородиной.
Внимание также стоит обратить и на хлеб: от стопроцентно ржаного до сдобной пшеничной халы, от «зожного» мультизернового до пьянящего ароматом гречневого с луком.
Малая Разночинная ул., 10
«Сад»
Маковый булочки из «Сада» — это скрепы и ностальгия! Подают ее с шоколадным и сливочным маслами, а также с ягодным вареньем. Будьте бдительны: к обеду обычно булочки уже в наличии нет.
Большая Зеленина ул., 23, корп. 2
«Подписные булочки»
Помимо красивых кексов с сиренью или ревенем в кафе при книжном магазине обязуем вас заметить классику. Идеальный круассан на сливочном масле можно найти именно тут! Вот вам пара лайфхаков: за книгой в Academia берем сборный завтрак с прошутто и сливочным маслом, добавляем все внутрь разрезанного круассана, либо же забираем выпечку домой и с абрикосовым джемом из jam session делаем сладкую версию завтрака.
Литейный просп., 57
Ôpetit
Профи гастрономического мира восхищаются их классическими (и не только) круассанами. А мы открыли для себя во французских бистро булку не хуже — француский шассон с грушей или с миксом яблока, корицы и клюквы.
Блохина, 23
Babka
На Васильевском острове главные по сладким булкам ребята из пекарни Babka. Их звездное новшество — Stick, палочки из слоеного дрожжевого теста с творожным или заварным крумом. Яблочный, с лисичками, карбонара или с продуктом по сезону — очень удобно есть по пути!
Малый проспект В. О., 48
Ivory Garden
В исторический район Пески едем за ватрушками с кремом и ягодами. Малина, черника, вишня с мятой, смородина и даже бывает египетский манго. Все это сочетают с кремом и двумя видами теста: сдобным или слоеным. И пока многие заказывают фотогеничные ватрушки, мы сетуем: зря не берете слойки! Например, наш краш — слойка с нежным кремом и кислой красной смородиной.
8-я Советская ул., 9-13
«Парадная»
Готовый бисквит (золотистая корочка обязательна!) погружают в лимонно-ромовый сироп, добиваясь максимальной влажности (и это правда получается отлично). Каждая ром-баба в этой пекарне не только супер пропитанная, но еще и украшена кремом из маскарпоне и сублимированной малиной. А если брать ее утром — алкоголь еще не успеет выветрится. Вторым топом в «Парадной» считается булочка с маком благодаря пропитке и заварному крему внутри.
Казанская, 20
FRESA
В проекте ресторатора Антонио Фреза около Исаакиевского собора Алена Офицерова, выпускница парижского Le Cordon Bleu, готовит самую алкогольную ромовую бабу. Подачу дополняют эффектным фаер-шоу, а на бисквит выкладывают крем «Дипломат» и тартар из ягод!
Вознесенский пр., 6
«буше»
Мир меняется, а что-то остается вечным. Главный маст-хэв Петербурга — слоёный вензель с ягодами и кремом. Классическая и самая полюбившаяся булка горожан — с малиной и фисташковым кремом. Также бывают варианты с вишней, морошкой, ежевикой и даже шелковицей. А если нужен вариант на компанию, можно предварительно заказать килограммовый вензель.
Текст: Анастасия Манаенкова
Комментарии (0)