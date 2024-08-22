10 блюд с арбузом в ресторанах Петербурга: синяя матча, соленые лимоны и алоэ

Продлеваем лето еще на чуть-чуть! Вот наша арбузная подборка из кафе и ресторанов города.
Par Michele Gastronomie
Хозяйка гастроателье Карима Уразбаева предлагает салат с арбузом, сезонными томатами и пикантной бакинской козьей брынзой. В заправке — штирийское тыквенное масло, которое отличается потрясающе глубоким зеленым цветом.
Полтавская улица, 5/29Б
Atlas Vin Bistro
Все гениальное просто! Сахарный арбуз соединяют с песто и сыром фета.
2-я Советская улица, 4Б
Flori
В новом ресторане от группы «Комитет» готовят салат с арбузом, листьями руколы и шпината, орехами пекан и козьим сыром. Всё это объединяет соус на основе бальзамического уксуса, оливкового масла и орегано.
Суворовский проспект, 47
«Сон»
Летнее блюдо, в котором сочетают подкопченного тунца с огурцом, сладким арбузом и азиатской заправкой из понзу, трюфеля и оливкового масла. Сверху всё украшается шапкой невесомого мусса из пармезана.
Кирпичный переулок, 8
La Biga
Буррата как продукт, подходящий, кажется, в любой летний спешл, дополняется томатами и арбузом.
Гороховая ул., 16/71
МА
Ставку, как здесь принято, сделали на необычные сочетания вкусов: арбуз миксуют со страчателлой, вяленой дыней и соусом из алоэ (в жару идеально). Дополняем блюдо арбузным коктейлем Watermelon Spritz.
ул. Рубинштейна, 7; Московский пр., 200
ЕМ
В последнем сете от шеф-повара Валерии Скуратовой ищите блюдо самых красивых оттенков. Это граните из арбуза с кешью-пастой и муссом из синей матчи. «Если бы летняя влюблённость имела вкус и текстуры, она бы выглядела именно так», — поясняет Лера.
наб. реки Мойки, 84
Gotcha
Кофейня переоткрылась в новом месте и, наконец-то, с меню. Готовят тост с камамбером и джемом из груши, закуску с арбузом, взбитой фетой и солёными лимонами.
Суворовский просп., 40
Mill
Идеологи ферментации в Петербурге из ресторана Meal в своем итальянском бистро Mill предлагают холодный суп из итальянских томатов Casa Marrazzo DOP и свежего арбуза и сливочной страчателлой. Еще дают летнюю закуску: томаты с арбузом и эстрагоном.
Чайковского, 36
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