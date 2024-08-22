10 блюд с арбузом в ресторанах Петербурга: синяя матча, соленые лимоны и алоэ

ЕМ

В последнем сете от шеф-повара Валерии Скуратовой ищите блюдо самых красивых оттенков. Это граните из арбуза с кешью-пастой и муссом из синей матчи. «Если бы летняя влюблённость имела вкус и текстуры, она бы выглядела именно так», — поясняет Лера.

наб. реки Мойки, 84