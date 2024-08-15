Где есть аффогато в Петербурге: 7 вариантов с матчей, сорбетом или карамельным кунжутом

Аффогато — флагман летних десертов (или напитков?) из мороженого и эспрессо. Меняем кофе на матчу, пломбир — на сорбет и рассказываем, где искать лучшие образцы.
«РиД»
«Баунти» — напиток-десерт, оммаж на аффогато «Сникерс» из 2023-го. Кокосовый джелато, тонкая корочка из шоколада от Amazing Cacao, кокосовые чипсы и эспрессо.
ул. Декабристов, 39
«Больше кофе»
Готовят сливочное джелато с эспрессо на собственном зерне «Больше кофе», либо зеленый напиток — с матчей ohmytea.
ул. Марата, 22
YNG
Выбираем джелато (швейцарский шоколад, сицилийская фисташка, пломбир) или сорбет (лимон-лайм, красный апельсин, лесные ягоды, малина), а затем эспрессо или матчу.
Спортивная ул., 2
«Колокол»
Вариант с эспрессо подаётся с карамельным кунжутом. Есть ещё на основе фильтр кофе, туда добавляют шоколадную крошку.
Колокольная ул., 6
«Институт»
Тотальное лето в чашке! Твист на классику — матча-аффогато с базиликовым пломбиром.
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Mr. Bo.
Оммаж на аффогато или завершающее сет-меню блюдо из трёх популярных ингредиентов азиатской кухни: юдзу, матча и лайм.
Манежный пер., 2
Sight
На зеленой скрытой террасе ресторана аффогато готовят на домашнем джелато со вкусом лесного ореха и дробленным орехом сверху.
Корпусная ул., 28Г
Текст: Анастасия Манаенкова
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