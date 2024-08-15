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Что Где Есть

Где есть аффогато в Петербурге: 7 вариантов с матчей, сорбетом или карамельным кунжутом

Аффогато — флагман летних десертов (или напитков?) из мороженого и эспрессо. Меняем кофе на матчу, пломбир — на сорбет и рассказываем, где искать лучшие образцы.

Предоставлено пресс-службой заведения

«РиД» 

«Баунти» — напиток-десерт, оммаж на аффогато «Сникерс» из 2023-го. Кокосовый джелато, тонкая корочка из шоколада от Amazing Cacao, кокосовые чипсы и эспрессо. 

ул. Декабристов, 39

Предоставлено пресс-службой заведения

«Больше кофе»

Готовят сливочное джелато с эспрессо на собственном зерне «Больше кофе», либо зеленый напиток — с матчей ohmytea.

ул. Марата, 22

Предоставлено пресс-службой заведения

YNG

Выбираем джелато (швейцарский шоколад, сицилийская фисташка, пломбир) или сорбет (лимон-лайм, красный апельсин, лесные ягоды, малина), а затем эспрессо или матчу.

Спортивная ул., 2

Предоставлено пресс-службой заведения

«Колокол» 

Вариант с эспрессо подаётся с карамельным кунжутом. Есть ещё на основе фильтр кофе, туда добавляют шоколадную крошку.

Колокольная ул., 6

Предоставлено пресс-службой заведения

«Институт» 

Тотальное лето в чашке! Твист на классику — матча-аффогато с базиликовым пломбиром.

Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Предоставлено пресс-службой заведения

Mr. Bo. 

Оммаж на аффогато или завершающее сет-меню блюдо из трёх популярных ингредиентов азиатской кухни: юдзу, матча и лайм.

Манежный пер., 2

Предоставлено пресс-службой заведения

Sight

На зеленой скрытой террасе ресторана аффогато готовят на домашнем джелато со вкусом лесного ореха и дробленным орехом сверху.

Корпусная ул., 28Г

 

 

Текст: Анастасия Манаенкова

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