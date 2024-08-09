Коктейль на бульоне из конины и сэндвич с арбузом: ресторанный дайджест

Где искать веганский бенто-кейк или грибной ганаш на десерт? Куда идти за хумусом с улитками? Рассказываем в традиционной гастрономической подборке про фестиваль израильской кухни, сибирское меню и гостей из Казахстана!
Фестиваль «Тайгастро»
До 20 августа по всей стране проходит ежегодный гастрономический фестиваль от команды красноярского ресторана Tunguska. Рестораны-участники представляют сет из трех блюд, созданных из продуктов таежной экосистемы, а также из локальных и фермерских. В Петербурге свое меню разработали Charlie, Goose Goose, MINERALS, «Блок», «Сон».
Шеф-повар Илья Тен (Goose Goose) готовит валован с томленым оленем, рыбную кулебяку с икрой и соусом берблан, а также грибной ганаш с кедровыми орехами и брусничной карамелью. Во «Сне» придумали блюдо, выполненное по локальной технологии севера: на двух кусочках бородинского хлеба подают строганину из муксуна и оленины, которые дополняют лесной брусникой и сиропом из шишек, а также пельмени из оленя и лесных грибов.
«Пикник Афиши»
Кого слушать и что есть на первом петербургском «Пикнике Афиши»? В числе хайлайтов — «караоке» с Федуком, большой лайв от Хаски, а также LAB с Антоном Беляевым и PHARAOH, Дельфин и Найк Борзов, Internet Girl и Антоха МС, Saint City Lovers и DJ Stonik1917, Pompeya и «Свидание», Acid Racer и passmurny, TGK и «Копы в огне», Сюзанна и Тося Чайкина, масло черного тмина и Недры — в списке более 60 артистов, которые выступят на четырех сценах на Елагином острове.
Не забывайте наведываться на фудкорт:
• Saviv привезет хумус с тахини и соленые лимоны в дубовых бочках,
• кафе-пекарня «Слой» — свои легендарные булочки,
• Ikigai — рамены, боулы и сашими,
• Pionero — хрустящую пиццу, как в римских кафе,
• греческая таверна Pame — блюда из продуктов прямиком с Балканского полуострова,
• «Дети на кухне» — здесь нарезают овощи и фрукты в стаканчиках и крутят мини-пиццы на цветном тесте.
Елагин остров
Cafe Claret
Шеф-повар Александр Богданов ввел меню, созданное из овощей и фруктов, выращенных на семейной «Экоферме семьи Гришенковых» в деревне Кировское Выборгского района. Шеф подает молодую морковь с соусом беарнез и пряными восточными специями, сливочную буррату с кавказским песто и вишней, цветные томаты с маслом из листьев малины, карпаччо из кабачка с пармезаном и трюфелем, печеную свеклу с соленым сыром и маслом из черной смородины, а карамелизированный ревень с мороженым лимона и печенья.
Марата, 11
FRESA
15 августа флагманский ресторан Антонио Фреза FRESA устраивает первый гостевой ужин после своего обновления. На кухню заступит бренд-шеф московских Butler и Buono Джузеппе Дави. В его послужном списке работа с Клаудио Рута (ресторан La Fenice со звездой Michelin), Пино Кутайя (ресторан La Madia, две звезды!) и «Семифреддо» (работа с Нино Грациано, две звезды Michelin).
Джузеппе Дави приготовит тартар из красных сицилийских креветок с сорбетом Bloody Mary и страчателлой, равиоли с рикоттой и черным трюфелем, дикий сибас с «коллекцией» томатов и филе миньон Pepe Verde.
Вознесенский проспект, 6
Bacchus
15 августа в винном баре пройдет интереснейшая дегустация с сомелье Ромой Сергеевым, идеологом проекта Glu Glu. Он собрал специальное меню из редких армянских вин от локальных виноделов-новаторов и авангардистов: новые стили, редкие автохтонные сорта, большие гики-виноделы. Некоторые бутылки выпущены всего по 400-1000 экземпляров!
Караванная, 7
STAY GOLD
Десерт недели, чтобы продлить лето! Веганский бенто-кейк (без глютена и сахара!) из зеленой гречки с макадамией, кешью, бананом и голубой матчей. В пицца-споте STAY GOLD на Некрасова кейк делают фиолетово-голубым, а сверху украшают бутоном незабудки или других цветов.
ул. Некрасова, 52
«Хачапури | Выпечка и вино»
Если ищете, где попробовать завирусившееся в соцсетях блюдо, идите в местечко «Хачапури | Выпечка и вино», где мы обнаружили клаб-сэндвич с арбузом вместо хлеба.
ул. Итальянская, 6/4
Mr. Bo
В четверг, 15 августа, в 19:30 на террасе ресторана с видом на Спасо-Преображенский собор накроют только для 15 гостей. Шеф-повар Дмитрий Богачев приготовит ужин, в котором каждое блюдо задумано как идеальная пара к специально отобранному шампанскому.
Всего будет шесть эногастрономических пар, среди которых дайкон с камчатским крабом, фуа-гра и желе из банана и закуска на основе тайского десерта фой-тон («золотые нити») с лаймом и осетровой икрой.
Манежный пер., 2
Inner
К шефу и ресторатору Алексею Алексееву 15 августа приедут гости из Казахстана. Шеф-повар Александр Прошенков, открывший свой новый сезон в Алматы сразу двумя премьерами: гастрономической лавкой Jent и авторским бистро TheM. А в специальном меню для Inner объединил их оба – тартар из конины с маринованным луком джусай и кремом из копченого творога курта, а также козленок, которого в лучших традициях Центральной Азии в этот день подадут томленым с икрой из овощей и каймаком. Также с отдельной программой выступит шеф-бармен джинового бара French42 Камила Адиева. Будут коктейли «Кунан кумыс» с джином и кумысом, «Жестырнак» на бульоне из конины с томатами и специями или легкий яблочный «Алматини» на вермуте и локальном кальвадосе с парфюмом из садовых яблок.
Пионерская ул., 31
«День израильской кухни»
Израильский фестиваль пройдет 18 августа в «Культурном квартале Брусницын». У Финского залива разместятся поп-ап корнеры петербургских проектов с ближневосточным меню, будет зона для спорта и бар с концертной площадкой. Хэдлайнером музыкальной программы в этом году станут Fck Stereotypes с их фирменными электрогитарами и минималистичным вокалом. Участники фестиваля:
- Израильское бистро Saviv предложит фалафель с тахини, питу сабих и хумус с овощами.
- Кошерный ресторан «Лехаим» – настоящий учебник по ашкеназской кухне. За самыми аутентичными блюдами – сюда: зфоршмак и гефилте фиш, печенье «уши Амана».
- От ресторан Mon Chouchou будут хумус с улитками, гефилте фиш с хреном, питой и израильским салатом, томленая грудинка с карамелизированным луком и хоменташ.
- Гастрономическая лавка «Брод» по-израильски переосмыслит популярные сыры. Например, приправит страккино – заатаром, приготовит шевр с сумахом, а еще испечет идеальную халу по фирменному рецепту.
Кожевенная линия, 30
«Мурманчане»
Шеф Светлана Козейко обновила меню и это вау! «Малосолку» из якутской рыбы сейчас готовят из муксуна, добавляют томаты, базилик, красный лук и подпеченный на углях картофель. Строганина из муксуна — здесь не сырая рыба, а подледная рыба, приготовленная холодом, то есть «заморожена природой» при - 40 градусах. Главное блюдо же — опаленный лосось на углях с пюре из запеченного батата, цитрусовым соусом и свежей голубикой.
Ул. Большая Зеленина, 2
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