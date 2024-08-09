Коктейль на бульоне из конины и сэндвич с арбузом: ресторанный дайджест

Фестиваль «Тайгастро»​​

До 20 августа по всей стране проходит ежегодный гастрономический фестиваль от команды красноярского ресторана Tunguska. Рестораны-участники представляют сет из трех блюд, созданных из продуктов таежной экосистемы, а также из локальных и фермерских. В Петербурге свое меню разработали Charlie, Goose Goose, MINERALS, «Блок», «Сон».

Шеф-повар Илья Тен (Goose Goose) готовит валован с томленым оленем, рыбную кулебяку с икрой и соусом берблан, а также грибной ганаш с кедровыми орехами и брусничной карамелью. Во «Сне» придумали блюдо, выполненное по локальной технологии севера: на двух кусочках бородинского хлеба подают строганину из муксуна и оленины, которые дополняют лесной брусникой и сиропом из шишек, а также пельмени из оленя и лесных грибов.