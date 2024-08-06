Греческий капучино и колд брю на кокосовой воде: где искать холодные кофейные напитки?

«Дом Флоу»

В «Свадебном дворце» на Садовой улице поселилась кофейня-дом (на всех четырех этажах!). Здесь вы найдете одно из самых драйвовых меню с коктейлями на чае и кофе. Например, твист на базиликовый сауэр — внутри эспрессо, пюре ягод и домашний базиликовый сироп. Получается пряный сочный напиток с воздушной текстурой и сливочной пенкой. «Ягодный физ» — анаэробный фильтр с сиропом из садовых ягод с искристостью, свойственной игристому вину, подают в бокале и с сухоцветом.

Садовая ул., 21АБ