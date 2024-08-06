Греческий капучино и колд брю на кокосовой воде: где искать холодные кофейные напитки?

Кофейные, холодные, твои. Рассказываем, где пить нитро кофе, жасминовый айс-раф, эспрессо-комбучу и колд брю на кокосовой воде с цедрой лимона.
Smoke BBQ
В стейкхаусе от DreamTeam не отстают от модных кофейных тенденций. Колд брю на кокосовой воде с цедрой лимона, эспрессо-тоник, эспрессо-комбуча — альтернатива эспрессо-тонику, со вкусом ревеня и кофейно-ореховыми нотами.
ул. Рубинштейна, 11
«Человек и пароход»
В корнере на Василеостровском рынке есть «греческий капучино» — безлактозное молоко взбивается в густую пену, а в нее добавляют сироп на жасминовом чае. Спешл вдохновлен культурой холодного кофе Греции, где, как известно, лето не два месяца в году, а все десять.
Большой проспект Васильевского острова, 14/16
Pame
В греческой таверне капучино готовят методом, который шеф-бармен Саша Набоков увидел на Кипре в одной из кофеен: эспрессо взбивают со льдом и каплей ванильного сахара до пены, переливают в стакан и добавляют ещё немного льда и молока. В итоге — воздушный сливочный холодный кофе.
наб. реки Мойки, 3
«Дом Флоу»
В «Свадебном дворце» на Садовой улице поселилась кофейня-дом (на всех четырех этажах!). Здесь вы найдете одно из самых драйвовых меню с коктейлями на чае и кофе. Например, твист на базиликовый сауэр — внутри эспрессо, пюре ягод и домашний базиликовый сироп. Получается пряный сочный напиток с воздушной текстурой и сливочной пенкой. «Ягодный физ» — анаэробный фильтр с сиропом из садовых ягод с искристостью, свойственной игристому вину, подают в бокале и с сухоцветом.
Садовая ул., 21АБ
Sibaristica
Если ищете кофе холодного заваривания, насыщенный азотом, идите к обжарщикам из Sibaristica. В активе — нитро-кофе Lactic, нитро-чай черника-улун, цикорий-тоник и айс-латте «Камбоджа».
наб. Обводного канала, 199-201К
Skuratov
Сеть кофеен каждый год удивляет своими «сезонками». Этим летом в разделе «СНТ ЦВЕТНИК», вдохновленным дачными мотивами и работой в саду, можно найти сладко-сливочный айс-латте, облепиховый бамбл, пайнкон соду и вишневый колд брю. Все могут сделать на альтернативном молоке: низколактозном, овсяном, миндальном.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Eggselent
Кафе в розово-желтых тонах на Мойке готовит «ромовую бабу» с сырной пенкой, айс-таро латте, латте питахайя-лемонграсс и виноградный космо-чиа. Просим упаковать напиток с собой в фотогеничной баночке!
набережная реки Мойки, 102
Uva
Айс-латте с банановыми оттенками и пышной пеной ищем в ресторане шеф-повара Никиты Сечина при апарт-отеле Yes.
Социалистическая ул., 21
Avgvst coffee
Колд брю на анаэробной Колумбии для них изготовила команда pip industry — большое производство по приготовлению кофе и чая холодным методом. Вкус напитка со льдом получился похожим на конфету с ликером и вишней!
ул. Рубинштейна, 16
Plump
В кафе с завтраками на Петроградской подготовили точно запоминающееся авторское меню: от сиреневого лимонада до айс матчи в бокале шале. Из кофейного тут готовят игристый черный с попкорном и жасминовый айс-раф.
ул. Рентгена, 25
Aster и Rene
Провозглашаем крашами этого лета — колд брю с манго и латте со вкусом лимонного парфе, который можно попросить сделать холодным (сверху добавляют ароматный перец андалиман, который дает цитрусово-цветочные ноты). Скоро манговый спешл заменит вариант в бутылках: колд брю на основе Перу и декаф Колумбии с вишней и юдзу-абрикос. А если хочется простой и качественной классики, выбирайте эспрессо-тоник (он на фото).
ул. Маяковского, 23 / Невский пр., 28
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