8 отелей Петербурга с лучшими террасами, видами и выдающимися коктейльными барами

Как все устроено

«Гранд Отель Европа» — это база: в первом пятизвездочном отеле России останавливались Петр Чайковский и Леонардо Ди Каприо, пели Элтон Джон и Уитни Хьюстон, выпивали Мстислав Ростропович и Сергей Довлатов. Здесь Шэрон Стоун принимала ванны, а Людмила Гурченко позировала, лежа на рояле, для «Собака.ru» — в культовом лобби-баре, сохранившем интерьеры от классика модерна Федора Лидваля. Поэтому лайфхак: чтобы получить максимальное удовольствие от остановки в «Европе», стоит соблюдать все ритуалы отеля, которому без году 150 лет. Бронировать люксы «Достоевский» с видом на зелень площади Искусств и Русский музей, президентский «Малевич», исторический «Стравинский». Чаепитие в русском стиле — в кафе «Мезонин» (лучи из огромного светового потолка подсветят икру на идеальных блинах!). Коктейль «Анна Ахматова» после концерта сенсационного Ильи Папояна в Филармонии (Большой зал — через дорогу!) — в том самом лобби-баре, где и джаз-стандарты в ночи, и даже импровизированное караоке можно застать.

Что и где есть

«Бенуа и Рерих есть у нас дома» — так можете говорить вы, если в кармане ключ от апартаментов в «Гранд Отеле». Во всю стену исторического ресторана «Европа» (работает с 1905 года!) мчит «Аполлон на колеснице» — витраж, выполненный по эскизу Леонтия Бенуа при участии Николая Рериха. Важный ритуал петербуржцев — ходить «к Аполлону» на солидную коллекцию икры разных сортов. И на легендарные (с 1993 года!) воскресные бранчи — семьями и на свидания: убедительный буфет с морепродуктами, яйцо элегантно подадут с белужьей икрой, интерьер — ар-нуво, музыка — живая. На ужин заказывайте фирменное: балык астраханского осетра горячего копчения с маринованной свеклой и сливочным мороженым из хрена, парового камчатского краба по-романовски с соусом из шампанского и обязательно — «Павлову» (великая прима-балерина Мариинского тоже значится в числе знаменитых постояльцев). Кстати, про балет: дважды в месяц в «Европе» проходят «Вечера Чайковского» — оперные арии и па-де-де при свечах.

Чем заняться

Консьержи «Европы» — члены международного сообщества Les Clefs d’Or и знатоки своего дела: их «золотые ключи» открывают гостям реставрационные мастерские и Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, закулисье Александринского театра, сцену и дирижерскую комнату Филармонии. А еще отель держит собственную ложу в бенуаре Михайловского театра — на любой спектакль гостям доступны лучшие места (а значит, мы успеваем посмотреть «Лебединое озеро» до закрытия балетного сезона!).