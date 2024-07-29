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Что Где Есть

8 отелей Петербурга с лучшими террасами, видами и выдающимися коктейльными барами

Петербург — не только гастрономическая, но и туристическая столица России! Гостиницы здесь меряются друг с другом бранчами, террасами, консьерж-сервисами, видами, спа и выдающимися коктейльными барами-лауреатами премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». Вот список лучших идей локальных отельеров, ради которых стоит немедленно забронировать номер и переехать в пять звезд из своей квартиры в Золотом треугольнике.

«ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА»
«АСТОРИЯ»
FOUR SEASONS LION PALACE ST. PETERSBURG
LOTTE
«ГРАНД ОТЕЛЬ МОЙКА 22»
«АМБАССАДОР»
HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM
ACADEMIA ОСОБНЯК SHUVALOFF

«ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА»

Икра астраханской белуги и дойная икра осетра с видом на «Аполлона» Бенуа, легендарные воскресные бранчи, негрони в лобби-баре, где бывали Дэниел Рэдклифф и Ди Каприо, и вид на Русский музей. ДНК Петербурга, ставший домом и семье Романовых, и Теодору Курентзису.

В номере с террасой можно ужинать с редкими видами на Михайловский дворец (Русский музей) и Спас на Крови
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В номере с террасой можно ужинать с редкими видами на Михайловский дворец (Русский музей) и Спас на Крови

20 июля на сцене ресторана «Европа» будут танцевать румбу и самбу лауреаты международных конкурсов — Даниил Молчанюк и Анна Виноградова
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20 июля на сцене ресторана «Европа» будут танцевать румбу и самбу лауреаты международных конкурсов — Даниил Молчанюк и Анна Виноградова

Библиотека люкса «Империал» с секретной дверью
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Библиотека люкса «Империал» с секретной дверью

Архивы пресс-служб

Как все устроено

«Гранд Отель Европа» — это база: в первом пятизвездочном отеле России останавливались Петр Чайковский и Леонардо Ди Каприо, пели Элтон Джон и Уитни Хьюстон, выпивали Мстислав Ростропович и Сергей Довлатов. Здесь Шэрон Стоун принимала ванны, а Людмила Гурченко позировала, лежа на рояле, для «Собака.ru» — в культовом лобби-баре, сохранившем интерьеры от классика модерна Федора Лидваля. Поэтому лайфхак: чтобы получить максимальное удовольствие от остановки в «Европе», стоит соблюдать все ритуалы отеля, которому без году 150 лет. Бронировать люксы «Достоевский» с видом на зелень площади Искусств и Русский музей, президентский «Малевич», исторический «Стравинский». Чаепитие в русском стиле — в кафе «Мезонин» (лучи из огромного светового потолка подсветят икру на идеальных блинах!). Коктейль «Анна Ахматова» после концерта сенсационного Ильи Папояна в Филармонии (Большой зал — через дорогу!) — в том самом лобби-баре, где и джаз-стандарты в ночи, и даже импровизированное караоке можно застать.

Что и где есть

«Бенуа и Рерих есть у нас дома» — так можете говорить вы, если в кармане ключ от апартаментов в «Гранд Отеле». Во всю стену исторического ресторана «Европа» (работает с 1905 года!) мчит «Аполлон на колеснице» — витраж, выполненный по эскизу Леонтия Бенуа при участии Николая Рериха. Важный ритуал петербуржцев — ходить «к Аполлону» на солидную коллекцию икры разных сортов. И на легендарные (с 1993 года!) воскресные бранчи — семьями и на свидания: убедительный буфет с морепродуктами, яйцо элегантно подадут с белужьей икрой, интерьер — ар-нуво, музыка — живая. На ужин заказывайте фирменное: балык астраханского осетра горячего копчения с маринованной свеклой и сливочным мороженым из хрена, парового камчатского краба по-романовски с соусом из шампанского и обязательно — «Павлову» (великая прима-балерина Мариинского тоже значится в числе знаменитых постояльцев). Кстати, про балет: дважды в месяц в «Европе» проходят «Вечера Чайковского» — оперные арии и па-де-де при свечах.

Чем заняться

Консьержи «Европы» — члены международного сообщества Les Clefs d’Or и знатоки своего дела: их «золотые ключи» открывают гостям реставрационные мастерские и Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, закулисье Александринского театра, сцену и дирижерскую комнату Филармонии. А еще отель держит собственную ложу в бенуаре Михайловского театра — на любой спектакль гостям доступны лучшие места (а значит, мы успеваем посмотреть «Лебединое озеро» до закрытия балетного сезона!).

Отель «АСТОРИЯ»

Звезда кино и место силы петербуржцев (и гостей нашего города!). Завтрак на террасе с видом на Исаакий в королевском люксе, гениальный негрони и

файф-о-клок на кобальтовой клетке в «Ротонде», где можно встретить Диану Вишневу и Лизу Боярскую.

Здание «Астории» — один из лучших образцов северного модерна
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Здание «Астории» — один из лучших образцов северного модерна

Салат оливье с камчатским крабом
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Салат оливье с камчатским крабом

К послеобеденному чаю в «Ротонде» можно заказать десерты
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К послеобеденному чаю в «Ротонде» можно заказать десерты

Президентский люкс «Рахманинов» с двумя спальнями и антиквариатом в интерьере
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Президентский люкс «Рахманинов» с двумя спальнями и антиквариатом в интерьере

Коктейль «Авиация»: джин Source, ликер мараскино, фиалковый ликер, свежий лаймовый сок
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Коктейль «Авиация»: джин Source, ликер мараскино, фиалковый ликер, свежий лаймовый сок

Что и где есть

Топы «Газпрома» и админы светских телеграм-каналов, кинодеятели из российского А-листа и коллекционеры современного искусства встречаются в гостиной «Ротонда» отеля «Астория» за лучшими в городе коктейлями на редких джинах и за чашкой чая (кобальтовая клетка ИФЗ!) с культовыми флорентинами и титульным десертом «Вишнева» (да, в честь примы-балерины Мариинского и основательницы фестиваля Context!). И важно — этим летом новый шеф-повар «Астории» Франсуа Кантен взбодрил меню «Ротонды»: сезонная версия «Павловой» с домашним базиликовым мороженым, деконструированный медовик, локальный (да!) нисуаз и сэндвич с креветками и авокадо на теплой бриоши — заявки на хит! Тем временем в главном ресторане отеля к виду на Исаакиевский собор Франсуа сервирует классные завтраки с органическими мюслями, осетровой икрой, шампанским. А вечером, когда хрустальные люстры мерцают в лучах заходящего за «Лахта Центром» солнца, подает телятину по-орловски с соусом морне и сморчками, пельмени с крабовым мясом и соленым маслом, холодец с маринованными овощами и соусом из хрена (это база!).

Как жить

Даже городские снобы уважают директора по дизайну Rocco Forte Hotels Ольгу Полиции: автор бесшовной (читай: идеальной) реновации «Ротонды» к высокому туристическому сезону обновила и президентские люксы «Рахманинов», «Шостакович», «Стравинский». Бронируйте заранее — и льняные балдахины над кроватью, киногостиная с большим экраном, антикварная живопись и новейшая косметика из спа-линии дочери сэра Рокко Форте Ирэн (прямиком с органической фермы на Сицилии!) будут ваши. Как и сладости, которые заботливые кондитеры присылают вам в качестве комплимента в номер: маскот отеля медведь Борис, воплощенный в виде печенья, — идеальный сувенир. Кстати, знаменитый тревел-кейк из «Астории» — шоколадный кекс с фундуком и клюквой, маринованной в полугаре, — тоже отличный подарок, который стоит вручить себе самому и больше никому, если по-честному.

Были все!

Во-первых, стоит знать: «Астория» — безусловный памятник архитектуры начала XX века. Федор Лидваль мастерски миксовал модерн с неоклассицизмом, и вот наглядная тому иллюстрация. Название отсылало к самым модным нью-йоркским отелям, которыми владели братья-аристократы Асторы (один из них погиб на «Титанике», уступив свое место в спасательной шлюпке). И с момента открытия «Астория» сразу стала точкой сбора всех знаковых ньюсмейкеров: здесь Сергей Дягилев калькулировал «Русские сезоны», Осип Мандельштам декламировал стихи Ольге Ваксель, останавливались Михаил Булгаков, Ник Кейв и Джек Николсон, а историк Лев Лурье беседовал с актрисой Лизой Боярской для номера «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Кроме того, в новейшей истории отель мелькает не только в соцсетях селебрити: в камерном шедевре Анны Меликян «Нежность» Виктория Исакова встречает свою (не)любовь Евгения Цыганова именно в «Ротонде».

Отель FOUR SEASONS LION PALACE ST. PETERSBURG

Лето в этом отеле — это пикник в парке с авторской корзиной от шефа, йога на крыше, завтрак на террасе с видом на Адмиралтейство и встреча рассвета в баре Xander с коктейлем «Клеопатра Ильинична».

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Архивы пресс-служб
Променад вдоль «Чайной гостиной» — популярная локация для свадебных фото!
Архивы пресс-служб

Променад вдоль «Чайной гостиной» — популярная локация для свадебных фото!

Архивы пресс-служб
Терраса с видом на Адмиралтейство и Дворцовую площадь
Архивы пресс-служб

Терраса с видом на Адмиралтейство и Дворцовую площадь

Как все устроено

Всё как при князьях Лобановых-Ростовских: внешний облик Дома со львами (памятник классицизма и первая постройка Монферрана в Петербурге!) на Исаакиевской площади остался неизменным с XIX века, включая мраморных львов у парадного входа (это на них Евгений спасался от наводнения, а Леон Кемстач фотографировался для премии «ТОП 50» «Собака.ru»!). Если забронировать исторический двухкомнатный люкс с террасой (например, «Клеопатра Ильинична» в честь первой хозяйки дворца), то можно завтракать с видом на Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Для вау-эффекта в соцсетях заказываем в номер максимально фотогеничный завтрак: представьте: яичница-болтунья с красной икрой, авокадо-тост, сырники и бельгийские вафли на фоне Александровского сада!

Что и где есть

В петербургском Four Seasons выстроена мощная гастрономическая экосистема — как результат: петербуржцы отмечают в ресторанах отеля памятные даты, а по выходным традиционно заходят на бокал после Мариинского. В классическом итальянском Percorso марокканский осьминог встречает сыр молитерно с трюфелем, а мы обязательно пробуем крудо из морского гребешка с кремом из топинамбура и камчатского краба с яблочными равиолями. В азиатском Sintoho шеф-повар Бадма Адучеев каждый сезон предлагает новое меню в духе одного из регионов Востока: летом 2024-го держим курс на Сингапур! И за сутки бронируем столик в «Чайной гостиной», чтобы вам точно досталась этажерка с парфе из фуа-гра, чизкейком с козьим сыром, макарунсами с муссом из лосося и сэндвичем из говядины с грибным дюкселем.

Бар Xander (назван в честь Александра I) десять лет остается самым нарядным местом для пре- и афтерпати в Петербурге. В новой коктейльной карте от шеф-бармена Александры Водницкой, посвященной балам, как и все сезоны «Бриджертонов», «Полонез» — это джин, томаты и прованские травы, а знаменитый «“Наш” негрони» — на роме с муссом из темного шоколада и кардамоном (всего 16 компонентов!).

Чем заняться

Консьержи решают: только скажите, и вас проведут в Эрмитаж в закрытые часы работы музея, соберут гастрономическую корзинку для пикника от шеф-повара и зафрахтуют яхту в Петергоф. И важно: в Four Seasons особенно удобно исповедовать ЗОЖ. Поднимаемся на секретную крышу дворца на йога-сессию, в Luceo SPA флексируем в аквазоне и омолаживаем лицо черной икрой (90 минут для запуска клеточного обновления кожи), а для полной перезагрузки проходим шестидневный ретрит от любимого швейцарского бренда королевских семей всей Европы Dr. Burgener.

LOTTE

Рассматриваем розовые клумбы у Исаакиевского собора и его ангельскую колоннаду с террасы на крыше отеля под коктейль Vieux Carré, цыпленка яннем и десерт «Мусс глазунья».

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Полулюкс с видом на Исаакиевскую площадь и Мойку
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Полулюкс с видом на Исаакиевскую площадь и Мойку

Сет закусок из японского ресторана MEGUmi
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Сет закусок из японского ресторана MEGUmi

Уплываем в закат на частном катере Lotte
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Уплываем в закат на частном катере Lotte

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Как все устроено

Терраса до двух ночи с коктейлями и целым меню фингерфудов, мини-шашлычков, азиатских закусок, брускетт с пармой и крабом, десертных сыров и роллов в самом центре Петербурга? Сдаем явки и пароли: да, на последнем этаже бывшего особняка на углу набережной реки Мойки и переулка Антоненко (когда-то резиденция посла и будущего президента США Джона Куинси Адамса, а позже штаб одного из департаментов Министерства внутренних дел, где чиновничествовал Николай Гоголь!). Сюда мы ходим в отель Lotte (пять звезд!) на лаунж-крышу (с ветрозащитой!). Идеально прийти не только под вечер (мы знаем тех, кто коллекционирует здесь закаты!), но и днем: город живет свои лучшие рабочие будни, а вы запиваете баскский чизкейк креманом — и весь мир ждет.

Что и где есть

И это мы еще не рассекретили все hidden treasures отеля Lotte! В азиатский ресторан MEGUmi, северный филиал культового нью-йоркского проекта Megu, премиальную вырезку тунца о-торо, желтохвоста и сладкую креветку привозят спецрейсами, а вулканический камень для готовки — с горы Фудзи. Шеф-кондитер Lotte Ксения Сясина, финалист ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге», может и в масштабный перформанс (12-килограммовый торт в виде поля для гольфа? Будет!), и в эталонный нормкор (мусс в виде глазуньи и корейское мороженое бингсу со вкусом манго!). Но хит хитов Ксении — тирамису: идеальную текстуру для него она искала годами!

Что делать

Испытав массаж горячими камнями в Mandara Spa и продегустировав два десятка видов саке в баре Siniy Most (в том числе редчайшее из риса провинции Хёго), уплываем в закат на частном катере Lotte (амюзбушами, бентобоксами, гриль-сэндвичами и бокалами с ледяным шампанским вас обеспечат!). Команда консьержей разработала самые зрелищные маршруты через исторический центр: смотрим, как вздымается над Невой Дворцовый мост, и летим встречать рассвет к любимой резиденции Петра I — Большому Петергофскому дворцу: быть первыми посетителями в Нижнем парке, чтобы увидеть сусального Самсона и дворец Марли без толп туристов, — бесценно. А после — срочно отсыпаться в «Небесный номер»: так в Lotte называют номера с окнами на самое поэтическое небо и самые импрессионистические облака на земле, петербургские.

«ГРАНД ОТЕЛЬ МОЙКА 22»

Лучшее место для фейерверкспотинга и танцев на закате: идем в «ГРАНД ОТЕЛЬ МОЙКА 22» за самым духоподъемным видом на все доминанты Петербурга, бургундией из винного погреба и картофелем с икрой и сморчками.

Открытая терраса ресторана Bellevue — место для фотосессий!
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Открытая терраса ресторана Bellevue — место для фотосессий!

Представительский люкс с видом на Дворцовую площадь
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Представительский люкс с видом на Дворцовую площадь

Образцово-показательные десерты шеф-кондитера Натальи Кононовой.
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Образцово-показательные десерты шеф-кондитера Натальи Кононовой.

Любимое блюдо, даже если его нет в меню, подадут в номер
Архивы пресс-служб

Любимое блюдо, даже если его нет в меню, подадут в номер

Как все устроено

Если бы Леонардо да Винчи взялся обозначить золотую середину на карте главных отелей Петербурга, то «Гранд Отель Мойка 22» в самом центре золотого треугольника города на Неве занял бы это место без обсуждений. Круговой обзор исторического центра из ресторана Bellevue на девятом этаже (карусель в 360 градусов с видом на кораблик Адмиралтейства, ангела Петропавловской крепости, купол Исаакия и скульптурную колесницу на крыше Главного штаба) и 200 шагов от отеля до выставки Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже: что и требовалось доказать! И вот еще лайфхак: если город дает салют, а на Дворцовой площади — концерт, бронируйте столик на открытой озелененной террасе Bellevue — будете сидеть в первом ряду и с бокалом шампани. И, если повезет, совпадете с диджей-сетом креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой — соул-мэджик на закате и танцуют все!

Что и где есть

Синдром Стендаля от одного только вида из Bellevue будит зверский аппетит: и понимая этот феномен гастрономического террасинга, новый бренд-шеф отеля Николай Хвалынский (в CV — мишленовский Formel B в Копенгагене) приготовил авторскую версию ростбифа на картофеле с белыми грибами, севиче из дорадо с манго и идеальную закуску под ледяное розе — сезонные тарталетки с камчатским крабом или гребешком. Суп пуассон, пончики с крабом и креветками и пельмени с олениной прилагаются: дождь в Петербурге никто не отменял, и уютно завернуться в плед, прихлебывая горячий и крепкий бульон из морепродуктов, — это так же в самое сердечко, как и главный поэтический бэнгер XIX века «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид».

Чем заняться

В «Гранд Отеле Мойка 22» есть собственный потайной винный погреб с коллекцией шампанского, бургундского и эльзасского. Попасть сюда можно из небольшой гостиной — в этой антикварной шкатулке с видом на Мойку (обратите внимание на зеркала и ширму!) сервируют чайный стол с редкими сортами, собранными вручную в китайских провинциях Юньнань и Фуцзянь, и этажеркой образцово-показательных десертов шеф-кондитера Натальи Кононовой. Новую коллекцию сладостей она посвятила путешествию императорской семьи Павла I и Марии Федоровны на прием к Людовику XVI: «Версаль» — это курд из лайма, миндальное сабле, швейцарская меренга, «Мария-Антуанетта» — с маскарпоне, клубникой и эстрагоном.

Отель «АМБАССАДОР»

Стал флагманом ренессанса самого новомодного района Петербурга, Коломны. А его панорамный ресторан на крыше — чемпионом террасинга:
обзор 360 градусов, редкие моллюски, устрицы со всего мира и скай-фай-коктейли, выдержанные в коже, дубе и бетоне.

Главные доминанты Петербурга запоминаются ярче под сет из устриц с гребешками

Главные доминанты Петербурга запоминаются ярче под сет из устриц с гребешками

На летней террасе в праздничные дни фантастический вид на салют

На летней террасе в праздничные дни фантастический вид на салют

Коктейль «Коллекционер» из джина на одуванчиках со съедобной маркой в виде «Черного квадрата» Малевича

Коктейль «Коллекционер» из джина на одуванчиках со съедобной маркой в виде «Черного квадрата» Малевича

Бренд-шеф Анатолий Соколов

Бренд-шеф Анатолий Соколов

Как все устроено

Башня «Лахта Центра» и Исаакиевский собор, зелень Юсуповского сада и Адмиралтейские верфи — обзорную экскурсию по всему Петербургу можно провести не сходя с крыши отеля «Амбассадор». Когда-то здесь была вертолетная площадка, на которую приземлялись министр иностранных дел Сергей Лавров и Хиллари Клинтон. Сейчас — поп-ап-бар (и летняя терраса бара «Консерватор»!) со стеклянным куполом, круговой панорамой, руф-топ-вечеринками и самыми фовистскими закатами в городе.

Что и где есть

В Zephyr Bistro Mariné на девятом этаже «Амбассадора» бренд-шеф Анатолий Соколов готовит кухню семи морей: всевозможную рыбу, мурманских гребешков, камчатского краба и внушительный листинг устриц, по которому впору подтягивать хард-скиллы в области географии. Дальневосточные императорские, крупные и мясистые дибба бэй из Оманского залива, розовая джоли из Намибии, миниатюрные японские муроцу из префектуры Хёго или китайские маака из Желтого моря. Сюда же идем за редкими моллюсками: двустворчатым гуидаком, анадарой или нежной спизулой — сахалинским специалитетом.

...И пить!

Бар «Консерватор», финалист премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — 2023, умеет в научную фантастику и психоанализ. Ингредиенты для коктейльных миксов здесь объединяют ультразвуком и оставляют в колдруме в бочках из французского дуба, в бетоне или в кожаных бурдюках. А шеф-бармен Кирилл Ульянов запустил новый аттракцион — барную карту, основанную на психогеометрии и цветопсихологии, — и вывел 8 психотипов: коммуникатор, артист, бунтарь, кочевник, игрок, консерватор, артист и коллекционер. Если коллекционер — то коктейль из джина на одуванчиках и лопухах и банановом ликере, если игрок — то на основе текилы, мескаля и кордиала на жареном ананасе с паприкой и перцем чили. Шеф Анатолий Соколов добавил в меню закусок спаржу с прошутто на хрустящей чиабатте, террин из сморчков с печенью трески, тушенку из говядины с полбой (спельтой), которая подается в консервной банке!

HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM

Здесь легко жить по канонам work-life balance: между панелями ПМЭФ — хаммам с индивидуальным коконом, после конференций — негрони с диджеем, а митап — под осьминога на гриле. И важно: здесь был Греф.

В люксах разграничены зоны для работы и отдыха
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В люксах разграничены зоны для работы и отдыха

Хаммам на территории гидротермального комплекса отеля
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Хаммам на территории гидротермального комплекса отеля

Люстра в фойе бизнес-центра — популярный арт-объект для фотографий
Архивы пресс-служб

Люстра в фойе бизнес-центра — популярный арт-объект для фотографий

Утиная грудка магре с картофельным мильфеем, белыми грибами и брусничным соусом
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Утиная грудка магре с картофельным мильфеем, белыми грибами и брусничным соусом

Как все устроено

Гостиница на территории выставочного комплекса Expoforum имеет соответствующий вайб — деловой! От студентов Сколково до гиганта «Авито» — здесь проводят свои конференции и тимбилдинги лучшие команды России: бизнес-центр, трехуровневая конференц-зона, семь переговорных с панорамными окнами и «бальный зал», чтобы встречаться неформально (да, здесь после форсайтов зовут диджея и выходят на танцпол!). Есть услуга технического сопровождения события (микрофоны, экраны для презентаций и другие самые современные девайсы подскажут профи). Номера — про минимализм и релакс, плюс панорамные окна: можно сесть на подоконнике и зумить с видом на Петербург (а стены еще помнят, что обсуждали гости июньского ПМЭФ–2024).

Что и где есть

Завтраки в местном ресторане Parc накрывают с 6:30 (удобно, если ранний рейс или митап с Китаем), а летом стоит начать утро с отличных сырников на внутренней террасе, напоминающей патио музеев современного искусства. В ресторан Gril’ идем за стейками (хит — рибай с картофелем стоун и соусом демиглас), за блюдами на гриле (свиная корейка на кости с бататом фри и соусом дижон и кальмар-гриль с бобами эдамаме — это база!) и за знаменитым десертом «Малиновый стоун» (шеф-повар Антон Козлов вообще умеет в гастрономию: кофейно-свекольный мусс — с печеными корнеплодами, плюс идеальное комбо «бриошь — паштет — смородиновый конфитюр»). Вечер форумчане и им сочувствующие проводят в The Light Bar, наблюдая, как взмывают в небо из Пулково лайнеры и джеты: негрони закусывают брускеттами с тунцом или ростбифом, сансер и оранж — муссом из зеленого горошка с кукурузными чипсами.

Чем заняться

В термальный комплекс Carelica eco spa приезжают даже спа-знатоки с пропиской в золотом треугольнике Петербурга: забыться от эджайла в ароматической сауне под пение птиц, отточить брасс в 20-метровом бассейне, затестить аттракционы — душ впечатлений, снежный фонтан и ледяной водопад! Если собираетесь на бал в Екатерининском дворце Царского Села, вот по-настоящему рабочее комбо: японский массаж лица «Коруги» (убедительно убирает отеки, подтягивает кожу — его еще называют «ручной пластической операцией») и магический, как деревенские практики Северо-Запада России, уход за телом «Пробуждение Carelica» — массаж теплыми мешочками карельских трав (черная смородина, ромашка, листья березы).

Бутик-отель ACADEMIA ОСОБНЯК SHUVALOFF

Круассан с форелью в сьюте с неоклассик-интерьером под охраной КГИОП! Новый сезон «Бриджертонов»? Нет, это Academia Land открывает бутик-отель ACADEMIA ОСОБНЯК SHUVALOFF в графской резиденции постройки XIX века.

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Интерьер люкса «Шувалов»
Архивы пресс-служб

Интерьер люкса «Шувалов»

Зал Academia Bar — объект культурного наследия
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Зал Academia Bar — объект культурного наследия

Архивы пресс-служб

Как все устроено

Запустив гостиничные проекты в Дубае и Москве, Academia Land вновь берется за старое (во всех смыслах!): открывает еще один свой отель в историческом центре Петербурга — и снова в объекте культурного наследия, особняке под защитой Комитета по ­охране памятников истории и культуры. Важно: граф Андрей Шувалов заказал строительство трехэтажного особняка на Моховой, 10, петербургскому военному инженеру Герману Паукеру в 1854 году, а в 1912-м художник-архитектор Иван Фомин переоформил интерьеры здания в неоклассическом стиле, да так эффектно, что историк архитектуры и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Владимир Лисовский называет их одним из самых удачных своих произведений. Центральная мраморная лестница помнит шуршание юбок фрейлины и светской дивы Елизаветы Воронцовой-Дашковой (дочери Шувалова, унаследовавшей особняк), а сейчас по ней можно подняться в свои покои, предварительно забронировав люкс «Шувалов» или люкс «Дашкова» (эти интерьеры — тоже под охраной КГИОП!). Графский вайб здесь даже в мелочах — вместе с ключом от номера каждый гость получает приветственное письмо от Шувалова. А косметику для ванных комнат разработали в коллабе с одним известным премиум-брендом — аромат «Аристократический букет» из розы и жасмина, со шлейфом из восточных специй и сандалового дерева передает привет любимым духам императрицы Александры Федоровны.

Что и где есть

Местному Academia Bar досталось самое уникальное пространство в бутик-отеле — это кабинет Шувалова: статский советник и земский деятель часто работал в стенах своего особняка, так что уникальный плафон, декорированный кессонами с розетками тончайшей работы, — отреставрированный! свидетель истории Петербурга. А если вы забронировали номер в Academia Особняк Shuvaloff на медовый месяц, можно не выходить из комнаты и заказать в номер «Завтрак графа и графини» или «Завтрак князя и княгини» — сырники на рисовой муке с миндалем, круассаны на сливочном масле с форелью и домашние десерты.

Чем заняться

Особняк на Моховой, 10 — в центре гастрономического дистрикта: между легендарным гастробаром Duo Дмитрия Блинова, Birch Арслана Бердиева и очень светской террасой ресторана Vox напротив красивейшей Художественно-промышленной академии Штиглица. А еще отель соседствует со знаменитым «писательским кварталом», который давно превратился в главный барный спот Петербурга: от «Адища города» до «Хроник» и кабаре «Шум» — устройте себе (не)забываемый бархопинг, чтобы на следующее утро с трудом встать, но всё-таки отправиться в музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» за кисло-острым супом с креветками. Там как раз открылась китайская закусочная «Пища династии Минь».

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Материал из номера:
Июль

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