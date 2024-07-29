8 отелей Петербурга с лучшими террасами, видами и выдающимися коктейльными барами

Петербург — не только гастрономическая, но и туристическая столица России! Гостиницы здесь меряются друг с другом бранчами, террасами, консьерж-сервисами, видами, спа и выдающимися коктейльными барами-лауреатами премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». Вот список лучших идей локальных отельеров, ради которых стоит немедленно забронировать номер и переехать в пять звезд из своей квартиры в Золотом треугольнике.
«ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА»
Икра астраханской белуги и дойная икра осетра с видом на «Аполлона» Бенуа, легендарные воскресные бранчи, негрони в лобби-баре, где бывали Дэниел Рэдклифф и Ди Каприо, и вид на Русский музей. ДНК Петербурга, ставший домом и семье Романовых, и Теодору Курентзису.
Как все устроено
«Гранд Отель Европа» — это база: в первом пятизвездочном отеле России останавливались Петр Чайковский и Леонардо Ди Каприо, пели Элтон Джон и Уитни Хьюстон, выпивали Мстислав Ростропович и Сергей Довлатов. Здесь Шэрон Стоун принимала ванны, а Людмила Гурченко позировала, лежа на рояле, для «Собака.ru» — в культовом лобби-баре, сохранившем интерьеры от классика модерна Федора Лидваля. Поэтому лайфхак: чтобы получить максимальное удовольствие от остановки в «Европе», стоит соблюдать все ритуалы отеля, которому без году 150 лет. Бронировать люксы «Достоевский» с видом на зелень площади Искусств и Русский музей, президентский «Малевич», исторический «Стравинский». Чаепитие в русском стиле — в кафе «Мезонин» (лучи из огромного светового потолка подсветят икру на идеальных блинах!). Коктейль «Анна Ахматова» после концерта сенсационного Ильи Папояна в Филармонии (Большой зал — через дорогу!) — в том самом лобби-баре, где и джаз-стандарты в ночи, и даже импровизированное караоке можно застать.
Что и где есть
«Бенуа и Рерих есть у нас дома» — так можете говорить вы, если в кармане ключ от апартаментов в «Гранд Отеле». Во всю стену исторического ресторана «Европа» (работает с 1905 года!) мчит «Аполлон на колеснице» — витраж, выполненный по эскизу Леонтия Бенуа при участии Николая Рериха. Важный ритуал петербуржцев — ходить «к Аполлону» на солидную коллекцию икры разных сортов. И на легендарные (с 1993 года!) воскресные бранчи — семьями и на свидания: убедительный буфет с морепродуктами, яйцо элегантно подадут с белужьей икрой, интерьер — ар-нуво, музыка — живая. На ужин заказывайте фирменное: балык астраханского осетра горячего копчения с маринованной свеклой и сливочным мороженым из хрена, парового камчатского краба по-романовски с соусом из шампанского и обязательно — «Павлову» (великая прима-балерина Мариинского тоже значится в числе знаменитых постояльцев). Кстати, про балет: дважды в месяц в «Европе» проходят «Вечера Чайковского» — оперные арии и па-де-де при свечах.
Чем заняться
Консьержи «Европы» — члены международного сообщества Les Clefs d’Or и знатоки своего дела: их «золотые ключи» открывают гостям реставрационные мастерские и Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, закулисье Александринского театра, сцену и дирижерскую комнату Филармонии. А еще отель держит собственную ложу в бенуаре Михайловского театра — на любой спектакль гостям доступны лучшие места (а значит, мы успеваем посмотреть «Лебединое озеро» до закрытия балетного сезона!).
Отель «АСТОРИЯ»
Звезда кино и место силы петербуржцев (и гостей нашего города!). Завтрак на террасе с видом на Исаакий в королевском люксе, гениальный негрони и
файф-о-клок на кобальтовой клетке в «Ротонде», где можно встретить Диану Вишневу и Лизу Боярскую.
Здание «Астории» — один из лучших образцов северного модерна
Салат оливье с камчатским крабом
К послеобеденному чаю в «Ротонде» можно заказать десерты
Президентский люкс «Рахманинов» с двумя спальнями и антиквариатом в интерьере
Коктейль «Авиация»: джин Source, ликер мараскино, фиалковый ликер, свежий лаймовый сок
Что и где есть
Топы «Газпрома» и админы светских телеграм-каналов, кинодеятели из российского А-листа и коллекционеры современного искусства встречаются в гостиной «Ротонда» отеля «Астория» за лучшими в городе коктейлями на редких джинах и за чашкой чая (кобальтовая клетка ИФЗ!) с культовыми флорентинами и титульным десертом «Вишнева» (да, в честь примы-балерины Мариинского и основательницы фестиваля Context!). И важно — этим летом новый шеф-повар «Астории» Франсуа Кантен взбодрил меню «Ротонды»: сезонная версия «Павловой» с домашним базиликовым мороженым, деконструированный медовик, локальный (да!) нисуаз и сэндвич с креветками и авокадо на теплой бриоши — заявки на хит! Тем временем в главном ресторане отеля к виду на Исаакиевский собор Франсуа сервирует классные завтраки с органическими мюслями, осетровой икрой, шампанским. А вечером, когда хрустальные люстры мерцают в лучах заходящего за «Лахта Центром» солнца, подает телятину по-орловски с соусом морне и сморчками, пельмени с крабовым мясом и соленым маслом, холодец с маринованными овощами и соусом из хрена (это база!).
Как жить
Даже городские снобы уважают директора по дизайну Rocco Forte Hotels Ольгу Полиции: автор бесшовной (читай: идеальной) реновации «Ротонды» к высокому туристическому сезону обновила и президентские люксы «Рахманинов», «Шостакович», «Стравинский». Бронируйте заранее — и льняные балдахины над кроватью, киногостиная с большим экраном, антикварная живопись и новейшая косметика из спа-линии дочери сэра Рокко Форте Ирэн (прямиком с органической фермы на Сицилии!) будут ваши. Как и сладости, которые заботливые кондитеры присылают вам в качестве комплимента в номер: маскот отеля медведь Борис, воплощенный в виде печенья, — идеальный сувенир. Кстати, знаменитый тревел-кейк из «Астории» — шоколадный кекс с фундуком и клюквой, маринованной в полугаре, — тоже отличный подарок, который стоит вручить себе самому и больше никому, если по-честному.
Были все!
Во-первых, стоит знать: «Астория» — безусловный памятник архитектуры начала XX века. Федор Лидваль мастерски миксовал модерн с неоклассицизмом, и вот наглядная тому иллюстрация. Название отсылало к самым модным нью-йоркским отелям, которыми владели братья-аристократы Асторы (один из них погиб на «Титанике», уступив свое место в спасательной шлюпке). И с момента открытия «Астория» сразу стала точкой сбора всех знаковых ньюсмейкеров: здесь Сергей Дягилев калькулировал «Русские сезоны», Осип Мандельштам декламировал стихи Ольге Ваксель, останавливались Михаил Булгаков, Ник Кейв и Джек Николсон, а историк Лев Лурье беседовал с актрисой Лизой Боярской для номера «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Кроме того, в новейшей истории отель мелькает не только в соцсетях селебрити: в камерном шедевре Анны Меликян «Нежность» Виктория Исакова встречает свою (не)любовь Евгения Цыганова именно в «Ротонде».
Отель FOUR SEASONS LION PALACE ST. PETERSBURG
Лето в этом отеле — это пикник в парке с авторской корзиной от шефа, йога на крыше, завтрак на террасе с видом на Адмиралтейство и встреча рассвета в баре Xander с коктейлем «Клеопатра Ильинична».
Как все устроено
Всё как при князьях Лобановых-Ростовских: внешний облик Дома со львами (памятник классицизма и первая постройка Монферрана в Петербурге!) на Исаакиевской площади остался неизменным с XIX века, включая мраморных львов у парадного входа (это на них Евгений спасался от наводнения, а Леон Кемстач фотографировался для премии «ТОП 50» «Собака.ru»!). Если забронировать исторический двухкомнатный люкс с террасой (например, «Клеопатра Ильинична» в честь первой хозяйки дворца), то можно завтракать с видом на Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Для вау-эффекта в соцсетях заказываем в номер максимально фотогеничный завтрак: представьте: яичница-болтунья с красной икрой, авокадо-тост, сырники и бельгийские вафли на фоне Александровского сада!
Что и где есть
В петербургском Four Seasons выстроена мощная гастрономическая экосистема — как результат: петербуржцы отмечают в ресторанах отеля памятные даты, а по выходным традиционно заходят на бокал после Мариинского. В классическом итальянском Percorso марокканский осьминог встречает сыр молитерно с трюфелем, а мы обязательно пробуем крудо из морского гребешка с кремом из топинамбура и камчатского краба с яблочными равиолями. В азиатском Sintoho шеф-повар Бадма Адучеев каждый сезон предлагает новое меню в духе одного из регионов Востока: летом 2024-го держим курс на Сингапур! И за сутки бронируем столик в «Чайной гостиной», чтобы вам точно досталась этажерка с парфе из фуа-гра, чизкейком с козьим сыром, макарунсами с муссом из лосося и сэндвичем из говядины с грибным дюкселем.
Бар Xander (назван в честь Александра I) десять лет остается самым нарядным местом для пре- и афтерпати в Петербурге. В новой коктейльной карте от шеф-бармена Александры Водницкой, посвященной балам, как и все сезоны «Бриджертонов», «Полонез» — это джин, томаты и прованские травы, а знаменитый «“Наш” негрони» — на роме с муссом из темного шоколада и кардамоном (всего 16 компонентов!).
Чем заняться
Консьержи решают: только скажите, и вас проведут в Эрмитаж в закрытые часы работы музея, соберут гастрономическую корзинку для пикника от шеф-повара и зафрахтуют яхту в Петергоф. И важно: в Four Seasons особенно удобно исповедовать ЗОЖ. Поднимаемся на секретную крышу дворца на йога-сессию, в Luceo SPA флексируем в аквазоне и омолаживаем лицо черной икрой (90 минут для запуска клеточного обновления кожи), а для полной перезагрузки проходим шестидневный ретрит от любимого швейцарского бренда королевских семей всей Европы Dr. Burgener.
LOTTE
Рассматриваем розовые клумбы у Исаакиевского собора и его ангельскую колоннаду с террасы на крыше отеля под коктейль Vieux Carré, цыпленка яннем и десерт «Мусс глазунья».
Как все устроено
Терраса до двух ночи с коктейлями и целым меню фингерфудов, мини-шашлычков, азиатских закусок, брускетт с пармой и крабом, десертных сыров и роллов в самом центре Петербурга? Сдаем явки и пароли: да, на последнем этаже бывшего особняка на углу набережной реки Мойки и переулка Антоненко (когда-то резиденция посла и будущего президента США Джона Куинси Адамса, а позже штаб одного из департаментов Министерства внутренних дел, где чиновничествовал Николай Гоголь!). Сюда мы ходим в отель Lotte (пять звезд!) на лаунж-крышу (с ветрозащитой!). Идеально прийти не только под вечер (мы знаем тех, кто коллекционирует здесь закаты!), но и днем: город живет свои лучшие рабочие будни, а вы запиваете баскский чизкейк креманом — и весь мир ждет.
Что и где есть
И это мы еще не рассекретили все hidden treasures отеля Lotte! В азиатский ресторан MEGUmi, северный филиал культового нью-йоркского проекта Megu, премиальную вырезку тунца о-торо, желтохвоста и сладкую креветку привозят спецрейсами, а вулканический камень для готовки — с горы Фудзи. Шеф-кондитер Lotte Ксения Сясина, финалист ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге», может и в масштабный перформанс (12-килограммовый торт в виде поля для гольфа? Будет!), и в эталонный нормкор (мусс в виде глазуньи и корейское мороженое бингсу со вкусом манго!). Но хит хитов Ксении — тирамису: идеальную текстуру для него она искала годами!
Что делать
Испытав массаж горячими камнями в Mandara Spa и продегустировав два десятка видов саке в баре Siniy Most (в том числе редчайшее из риса провинции Хёго), уплываем в закат на частном катере Lotte (амюзбушами, бентобоксами, гриль-сэндвичами и бокалами с ледяным шампанским вас обеспечат!). Команда консьержей разработала самые зрелищные маршруты через исторический центр: смотрим, как вздымается над Невой Дворцовый мост, и летим встречать рассвет к любимой резиденции Петра I — Большому Петергофскому дворцу: быть первыми посетителями в Нижнем парке, чтобы увидеть сусального Самсона и дворец Марли без толп туристов, — бесценно. А после — срочно отсыпаться в «Небесный номер»: так в Lotte называют номера с окнами на самое поэтическое небо и самые импрессионистические облака на земле, петербургские.
«ГРАНД ОТЕЛЬ МОЙКА 22»
Лучшее место для фейерверкспотинга и танцев на закате: идем в «ГРАНД ОТЕЛЬ МОЙКА 22» за самым духоподъемным видом на все доминанты Петербурга, бургундией из винного погреба и картофелем с икрой и сморчками.
Как все устроено
Если бы Леонардо да Винчи взялся обозначить золотую середину на карте главных отелей Петербурга, то «Гранд Отель Мойка 22» в самом центре золотого треугольника города на Неве занял бы это место без обсуждений. Круговой обзор исторического центра из ресторана Bellevue на девятом этаже (карусель в 360 градусов с видом на кораблик Адмиралтейства, ангела Петропавловской крепости, купол Исаакия и скульптурную колесницу на крыше Главного штаба) и 200 шагов от отеля до выставки Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже: что и требовалось доказать! И вот еще лайфхак: если город дает салют, а на Дворцовой площади — концерт, бронируйте столик на открытой озелененной террасе Bellevue — будете сидеть в первом ряду и с бокалом шампани. И, если повезет, совпадете с диджей-сетом креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой — соул-мэджик на закате и танцуют все!
Что и где есть
Синдром Стендаля от одного только вида из Bellevue будит зверский аппетит: и понимая этот феномен гастрономического террасинга, новый бренд-шеф отеля Николай Хвалынский (в CV — мишленовский Formel B в Копенгагене) приготовил авторскую версию ростбифа на картофеле с белыми грибами, севиче из дорадо с манго и идеальную закуску под ледяное розе — сезонные тарталетки с камчатским крабом или гребешком. Суп пуассон, пончики с крабом и креветками и пельмени с олениной прилагаются: дождь в Петербурге никто не отменял, и уютно завернуться в плед, прихлебывая горячий и крепкий бульон из морепродуктов, — это так же в самое сердечко, как и главный поэтический бэнгер XIX века «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид».
Чем заняться
В «Гранд Отеле Мойка 22» есть собственный потайной винный погреб с коллекцией шампанского, бургундского и эльзасского. Попасть сюда можно из небольшой гостиной — в этой антикварной шкатулке с видом на Мойку (обратите внимание на зеркала и ширму!) сервируют чайный стол с редкими сортами, собранными вручную в китайских провинциях Юньнань и Фуцзянь, и этажеркой образцово-показательных десертов шеф-кондитера Натальи Кононовой. Новую коллекцию сладостей она посвятила путешествию императорской семьи Павла I и Марии Федоровны на прием к Людовику XVI: «Версаль» — это курд из лайма, миндальное сабле, швейцарская меренга, «Мария-Антуанетта» — с маскарпоне, клубникой и эстрагоном.
Отель «АМБАССАДОР»
Стал флагманом ренессанса самого новомодного района Петербурга, Коломны. А его панорамный ресторан на крыше — чемпионом террасинга:
обзор 360 градусов, редкие моллюски, устрицы со всего мира и скай-фай-коктейли, выдержанные в коже, дубе и бетоне.
Как все устроено
Башня «Лахта Центра» и Исаакиевский собор, зелень Юсуповского сада и Адмиралтейские верфи — обзорную экскурсию по всему Петербургу можно провести не сходя с крыши отеля «Амбассадор». Когда-то здесь была вертолетная площадка, на которую приземлялись министр иностранных дел Сергей Лавров и Хиллари Клинтон. Сейчас — поп-ап-бар (и летняя терраса бара «Консерватор»!) со стеклянным куполом, круговой панорамой, руф-топ-вечеринками и самыми фовистскими закатами в городе.
Что и где есть
В Zephyr Bistro Mariné на девятом этаже «Амбассадора» бренд-шеф Анатолий Соколов готовит кухню семи морей: всевозможную рыбу, мурманских гребешков, камчатского краба и внушительный листинг устриц, по которому впору подтягивать хард-скиллы в области географии. Дальневосточные императорские, крупные и мясистые дибба бэй из Оманского залива, розовая джоли из Намибии, миниатюрные японские муроцу из префектуры Хёго или китайские маака из Желтого моря. Сюда же идем за редкими моллюсками: двустворчатым гуидаком, анадарой или нежной спизулой — сахалинским специалитетом.
...И пить!
Бар «Консерватор», финалист премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — 2023, умеет в научную фантастику и психоанализ. Ингредиенты для коктейльных миксов здесь объединяют ультразвуком и оставляют в колдруме в бочках из французского дуба, в бетоне или в кожаных бурдюках. А шеф-бармен Кирилл Ульянов запустил новый аттракцион — барную карту, основанную на психогеометрии и цветопсихологии, — и вывел 8 психотипов: коммуникатор, артист, бунтарь, кочевник, игрок, консерватор, артист и коллекционер. Если коллекционер — то коктейль из джина на одуванчиках и лопухах и банановом ликере, если игрок — то на основе текилы, мескаля и кордиала на жареном ананасе с паприкой и перцем чили. Шеф Анатолий Соколов добавил в меню закусок спаржу с прошутто на хрустящей чиабатте, террин из сморчков с печенью трески, тушенку из говядины с полбой (спельтой), которая подается в консервной банке!
HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM
Здесь легко жить по канонам work-life balance: между панелями ПМЭФ — хаммам с индивидуальным коконом, после конференций — негрони с диджеем, а митап — под осьминога на гриле. И важно: здесь был Греф.
Как все устроено
Гостиница на территории выставочного комплекса Expoforum имеет соответствующий вайб — деловой! От студентов Сколково до гиганта «Авито» — здесь проводят свои конференции и тимбилдинги лучшие команды России: бизнес-центр, трехуровневая конференц-зона, семь переговорных с панорамными окнами и «бальный зал», чтобы встречаться неформально (да, здесь после форсайтов зовут диджея и выходят на танцпол!). Есть услуга технического сопровождения события (микрофоны, экраны для презентаций и другие самые современные девайсы подскажут профи). Номера — про минимализм и релакс, плюс панорамные окна: можно сесть на подоконнике и зумить с видом на Петербург (а стены еще помнят, что обсуждали гости июньского ПМЭФ–2024).
Что и где есть
Завтраки в местном ресторане Parc накрывают с 6:30 (удобно, если ранний рейс или митап с Китаем), а летом стоит начать утро с отличных сырников на внутренней террасе, напоминающей патио музеев современного искусства. В ресторан Gril’ идем за стейками (хит — рибай с картофелем стоун и соусом демиглас), за блюдами на гриле (свиная корейка на кости с бататом фри и соусом дижон и кальмар-гриль с бобами эдамаме — это база!) и за знаменитым десертом «Малиновый стоун» (шеф-повар Антон Козлов вообще умеет в гастрономию: кофейно-свекольный мусс — с печеными корнеплодами, плюс идеальное комбо «бриошь — паштет — смородиновый конфитюр»). Вечер форумчане и им сочувствующие проводят в The Light Bar, наблюдая, как взмывают в небо из Пулково лайнеры и джеты: негрони закусывают брускеттами с тунцом или ростбифом, сансер и оранж — муссом из зеленого горошка с кукурузными чипсами.
Чем заняться
В термальный комплекс Carelica eco spa приезжают даже спа-знатоки с пропиской в золотом треугольнике Петербурга: забыться от эджайла в ароматической сауне под пение птиц, отточить брасс в 20-метровом бассейне, затестить аттракционы — душ впечатлений, снежный фонтан и ледяной водопад! Если собираетесь на бал в Екатерининском дворце Царского Села, вот по-настоящему рабочее комбо: японский массаж лица «Коруги» (убедительно убирает отеки, подтягивает кожу — его еще называют «ручной пластической операцией») и магический, как деревенские практики Северо-Запада России, уход за телом «Пробуждение Carelica» — массаж теплыми мешочками карельских трав (черная смородина, ромашка, листья березы).
Бутик-отель ACADEMIA ОСОБНЯК SHUVALOFF
Круассан с форелью в сьюте с неоклассик-интерьером под охраной КГИОП! Новый сезон «Бриджертонов»? Нет, это Academia Land открывает бутик-отель ACADEMIA ОСОБНЯК SHUVALOFF в графской резиденции постройки XIX века.
Как все устроено
Запустив гостиничные проекты в Дубае и Москве, Academia Land вновь берется за старое (во всех смыслах!): открывает еще один свой отель в историческом центре Петербурга — и снова в объекте культурного наследия, особняке под защитой Комитета по охране памятников истории и культуры. Важно: граф Андрей Шувалов заказал строительство трехэтажного особняка на Моховой, 10, петербургскому военному инженеру Герману Паукеру в 1854 году, а в 1912-м художник-архитектор Иван Фомин переоформил интерьеры здания в неоклассическом стиле, да так эффектно, что историк архитектуры и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Владимир Лисовский называет их одним из самых удачных своих произведений. Центральная мраморная лестница помнит шуршание юбок фрейлины и светской дивы Елизаветы Воронцовой-Дашковой (дочери Шувалова, унаследовавшей особняк), а сейчас по ней можно подняться в свои покои, предварительно забронировав люкс «Шувалов» или люкс «Дашкова» (эти интерьеры — тоже под охраной КГИОП!). Графский вайб здесь даже в мелочах — вместе с ключом от номера каждый гость получает приветственное письмо от Шувалова. А косметику для ванных комнат разработали в коллабе с одним известным премиум-брендом — аромат «Аристократический букет» из розы и жасмина, со шлейфом из восточных специй и сандалового дерева передает привет любимым духам императрицы Александры Федоровны.
Что и где есть
Местному Academia Bar досталось самое уникальное пространство в бутик-отеле — это кабинет Шувалова: статский советник и земский деятель часто работал в стенах своего особняка, так что уникальный плафон, декорированный кессонами с розетками тончайшей работы, — отреставрированный! свидетель истории Петербурга. А если вы забронировали номер в Academia Особняк Shuvaloff на медовый месяц, можно не выходить из комнаты и заказать в номер «Завтрак графа и графини» или «Завтрак князя и княгини» — сырники на рисовой муке с миндалем, круассаны на сливочном масле с форелью и домашние десерты.
Чем заняться
Особняк на Моховой, 10 — в центре гастрономического дистрикта: между легендарным гастробаром Duo Дмитрия Блинова, Birch Арслана Бердиева и очень светской террасой ресторана Vox напротив красивейшей Художественно-промышленной академии Штиглица. А еще отель соседствует со знаменитым «писательским кварталом», который давно превратился в главный барный спот Петербурга: от «Адища города» до «Хроник» и кабаре «Шум» — устройте себе (не)забываемый бархопинг, чтобы на следующее утро с трудом встать, но всё-таки отправиться в музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» за кисло-острым супом с креветками. Там как раз открылась китайская закусочная «Пища династии Минь».
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