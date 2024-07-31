5 гастрономических локаций для отдыха в Ленобласти: уха лохикейто у камина, голубцы из дичи и гречишные блины в печи

Где пришвартовать яхту, чтобы поужинать голубцами из дичи и спать среди сосен? Кто печет гречишные блины в печи и кормит лучшими карельскими калитками? Где заниматься йогой на собственной террасе, практиковать нейрофитнес, играть в профессиональный теннис, кататься на лошадях по Финскому заливу и стать звездой вечеринки у бассейна (как на картине Дэвида Хокни!)? Собрали все ответы в нашем ежегодном гиде по Ленинградской области и окрестностям.
MARJA VILLAS&SPA
Дизайнерские виллы на берегу Суходольского озера, спортивный бассейн, уха лохикейто у камина на новом курорте. Если карельские лесные божества Тапио и Хийси существуют, то мы нашли место, где они живут.
Как все устроено
Премиальный курорт в Карелии — да, наконец-то! Новейший Marja Villas & Spa — это заповедник мха, камня и корабельных лесов на берегу Суходольского озера (одно из чистейших в системе Вуоксы). На 17 гектарах — панорамные виллы, построенные из инновационных экологичных материалов по проекту бюро Studio Puisto. Команда из Хельсинки умело вписала актуальную архитектуру в ландшафт и позаботилась о вашем личном пространстве: приватные террасы, в номерах — любимый соцсетями всего мира скандинавский минимализм и современные системы микроклимата.
Что и где есть
Завтрак в ресторане Marja — это суперфуды Карельского перешейка и сырники из фермерского творога с морошковым вареньем буквально в лесу: вот сосны шумят за панорамным окном во всю стену. Ужин — у камина: тартар из оленины, бефстроганов из фермерской говяжьей вырезки с белыми грибами и пряным пюре, детям — нордическая пицца и котлетки. Для тех, кто исповедует ЗОЖ, есть целое кафе Mansikka с травяными чаями: включаем терапию северными антиоксидантами на полную и берем черный саган-дайля (факт о его происхождении добавляет плюс 100 к терпкому вкусу — он растет в самых непроходимых лесах Бурятии, Якутии и Забайкалья).
Чем заняться
25-метровый бассейн в Marja Villas & Spa — и тоже с роскошным видом: Шишкин вполне мог писать свою «Корабельную рощу» где-то здесь. Сауна и хаммам — это база, сразу после идем на нейрофитнес (чтобы одновременно прокачивать тело и когнитивные функции!), берем индивидуальную тренировку с фитнес-тренером Алесей Высоцкой или заказываем массаж на собственной вилле, пока ваши наследники надежно пристроены в детском клубе с настолками, уроками лепки из глины и шоу мыльных пузырей.
VIEW GA FOREST SPA 4*
Блинчики и форель из печи, медитативный фитнес, снежный фонтан и бассейн: в загородный отель приезжают за карельскими специалитетами и лесотерапией у Волочаевского озера.
Как все устроено
Отель VIEW GA Forest SPA 4* — это капсула перезагрузки и отдыха посреди леса: есть варианты коттеджей с тремя спальнями и кухней, плюс ванная и сауна с панорамным окном (вид на Волочаевское озеро!). А еще ортопедические матрасы, электрические камины, блэкаут-шторы, плейстейшн, караоке и тропический душ. На собственной террасе занимаемся йогой, пилатесом, чиллим на шезлонге, в кресле-качелях или в гидромассажном джакузи под звездами. Гриль-зона — по соседству.
Что и где есть
На террасе ресторана «Ели в лесу» бронируем первый ряд, чтобы послушать концерт-попурри из трелей редких птиц и пиццикато в исполнении насекомых — недоступное в городских условиях развлечение. В меню — образцовый комфорт-фуд: драники из тыквы со сметаной и икрой форели и перловая каша с грибами! Рядом с отелем — озеро, откуда форель попадает на стол к шефу максимум через три часа. Шеф-повар Евгений Хоменко готовит в печи — каши, куриные котлеты, запеченный сыр. Маст-трай — фирменные блинчики (пшеничные или гречишные) на чугунной сковороде и березовых дровах по рецепту мамы Евгения. Технология такова, что в печи блины не переворачивают, и через 20 секунд их уже подают вам хоть со сметаной, хоть с вареньем из диких ягод. Калитки из ржаной муки (традиционное блюдо карельской и финской кухни) здесь тоже мечут из печи! А локальные, собранные на Карельском перешейке, грузди, лисички и белые грибы подают как закуску со сметаной или в виде соуса тартар, например.
Чем заняться
Для тех, кто оказался под Коробицыным в поисках душевной гармонии, есть специальная медитация — фирменная VIEW GA. А еще обязательно пробуйте медитативный фитнес — разработку проекта «Биогиннастика» и Оксаны Алексеевой (победители конкурса фитнес-стартапов 2024 в Сколково!). Перезагрузить можно не только менталку, но и тело — в русской бане по-белому с березовыми вениками, в снежном фонтане, в деревянной купели с видом на ельник или в панорамном бассейне с вечно теплой водой. Полируем чаепитием из самовара на шишках — и этим все сказано.
Дизайн-отель «ТОЧКА НА КАРТЕ»
Винная гостиная с лучшими закатами, сон посреди соснового леса, сканец с капустой и боровиками: в дизайн-отеле в Приозерске на собственной яхте смотрят безупречную архитектуру, кухню и энотеку на берегу Ладожского озера.
Как все устроено
Актуальная архитектура бесшовно рифмуется с нордическим пейзажем: самый фотогеничный отель Ленобласти, «Точка на карте», был спроектирован классным петербургским бюро Rhizhome и стал первым примером применения в России модульной технологии в построении общественных пространств (за что был тут же отмечен премией «Петербург будущего» редакции «Собака.ru»!). Едем на живописный мыс Маячный в нескольких километрах от границы с Республикой Карелия, чтобы пить взвар иван-чая (растет здесь полями, кстати!) на открытой террасе тет-а-тет с Ладогой. При этом Rhizhome позаботились, чтобы между вами и соснами не было вообще никаких преград: огромные панорамные окна во всю стену превращают ваш опыт в «Точке на карте» в ненавязчивую версию шаманской практики тотального единения с природой. А если заземлиться, то в номерах отеля есть совсем всё, чтобы уйти в себя: минималистичный дизайн интерьеров и даже кухня с посудой.
Что и где есть
Гастрономический карельский комфорт-фуд, которого не хватает в Петербурге, а в кафе «Точки на карте» — целый список абсолютных хитов с продуктами из местных фермерских хозяйств в главной роли: табуле с копченым судаком, татаки из оленины с кольраби и лесными ягодами, риет из домашней птицы с моченой ягодой, голубцы из дичи с соусом из перцев и даже шарлотка — с красной сливой. Поверьте, хочется продолжать читать это меню целиком и нараспев, но мы остановимся и просто скажем: местный сморреброд с сельдью и рыбные ладожские пельмени — это база. Ближе к закату — и с панорамным видом на самое большое озеро Европы! — будим в себе внутреннего сомелье в энотеке: возведенная на берегу винная гостиная передает сдержанный привет Библиотеке Аалто и — важно! — здесь разливают бутылки только лучших российских домов. К траминеру-алиготе или золотому рислингу берем мини-профитроли с паштетом из сердец и с помощью VR отправляемся в «Новый Свет» (старейшая винодельня Крыма — открыта в 1878 году!). А любимое развлечение энотуристов — взять винный сет и угадывать сорт!
Чем заняться
Шхеры и остров Койонсаари, который часто называют «карельскими Мальдивами»: самый романтичный способ покорить Ладогу — под парусом! Для тех, кто считает так же, открылся новый яхт-клуб «Лагуна» (оснащен всем, чтобы встретить экипажи после долгих переходов; в 10 минутах ходьбы от «Точки на карте»). Оставив яхту, продолжайте отдых в панорамной бане с отдельной террасой и березовыми вениками. Если вы рыбак, то удочку и снасти выдадут на ресепшн: сиг, щука, ряпушка, лосось — ваши до самой середины ноября (готовим тут же в отеле, в беседке для барбекю!). Еще одна «точка» притяжения — веревочный парк. Канаты и паутинки под кронами сосен (на высоте трех метров) сплетаются в маршруты разной сложности (их всего 11) — немного экстремально, но для соцсетей и глаза — идеально: все маршруты проходят через лес. А прихватив из кафе слоеный пирог с тушеной телятиной и фермерской сметаной, стоит отправиться на пикник среди карельских скал, на мысе по соседству с дачей аптекаря Яскеляйнена.
Загородный клуб «СКАНДИНАВИЯ»
Открытый бассейн среди сосен, спа и баня по-черному, пикники на Финском заливе и люксы с антиквариатом в отреставрированных дачах XIX века: «Поедем на воды».
Банный комплекс с бассейном (здесь есть русская, турецкая и финская парные)
Для плавания можно выбрать подогреваемый бассейн
Ресторан Skandinavia Wine Bar&Grill с панорамым видом на бассейн
В «Библиотеке» всегда тихо — это идеальное место для романтиков
Сашими из тунца с авокадо в ресторане «Дача Брассери»
Как все устроено
Фицджеральд встречает Бунина: загородный клуб «Скандинавия» и СПА на берегу Финского залива раздают вайб светского курорта начала XX века. Чтобы поездка на этой машине времени прошла по красоте, бронируем апартаменты с антиквариатом на исторической даче Шелепина и даче Лихачева, построенных во времена, когда петербуржцы оставляли на лето суетливую столицу, чтобы слушать Федора Шаляпина буквально на пленэре. Тут же звезда соцсетей — первый загородный открытый бассейн под Петербургом: лазурные воды в обрамлении берез и сосен с температурой 28 градусов в любое время года (просто картина Дэвида Хокни!) — это база блогеров-миллионников и всех гостей клуба, начинающих каждый день каникул с моциона брассом или кролем!
Что и где есть
Летом завтрак накрывают на лужайке с видом на дачу Лихачева: лосось шеф-посола и комплиментарное игристое искрятся в лучах солнца, а можно прихватить с собой пикник на залив, чтобы есть сырники с ягодами и с видом на шоу кайтсерфингистов и чаек. Ланч — это Skandinavia Wine Bar & Grill: люля-кебаб из молодого барашка, розовая форель и фирменный бургер «Скандинавия» из говядины и свинины. Ближе к вечеру в ресторане «Дача Брассери» устраиваются у камина с томом Водолазкина и заказывают «дачное»: уху по-скандинавски, жареные молодые кабачки со сметанным соусом, щучьи котлеты с пюре. Впрочем, здесь кормят не только в стиле Левина, но и на манер трапез Облонского: гребешок с картофельным кремом, блины с красной икрой, бри в хрустящей корочке с облепиховым конфитюром (все сыры доставлены с собственной фермы в Ленобласти!). А вернувшись с пляжа после закатспотинга в бар-салон «Библиотека», можно потягивать пуар вильямс под «Лунный свет» Дебюсси (а можно и самому сесть за рояль!).
Чем заняться
«Скандинавия» для петербуржцев — портал в экстренную перезагрузку: баня по-черному, медово-солевое и криопарение, а также массажи, пилинги и даже терапевтическое обертывание «Сестрорецкая грязь» расслабят тело. А дальше подключаем прогулку на лошадях вдоль Финского залива, велосипедную экскурсию с осмотром чудом сохранившихся дореволюционных сестрорецких дач, танцы у бассейна под диджея и с сангрией (зимой — беговые лыжи!) — и всё, вы готовы вернуться к форсайт-сессиям. Кстати, всё, что касается тимбилдинга и мозговых штурмов, хорошо идет здесь же: на даче Кондратьевой — современный бизнес-центр, куда самые заботливые компании вывозят свои команды.
Загородный клуб «ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ»
Теннисные корты и 25-метровый бассейн для чемпионов. Челленджеры вроде Зендеи готовятся здесь к турнирам, танцуют зумбу и завтракают ПП-сэндвичами.
У бассейна оборудована чилаут-зона
В ресторане Gostь можно заказать готовый сет из четырех блюд с напитками на выбор
Эмоционально разгружаемся на индивидуальной террасе или удаляемся по экотропе заказника «Сестрорецкое болото» (на месте древнего Литоринового моря!), чтобы встретить среди холмистых лесов и озер ондатру и краснокнижных журавлей.
Один из сьютов (в проживание входят завтрак и посещение акваклуба)
Центральный ресепшен пятизвездочного отеля
Главная горячая закуска меню — осьминог с картофелем
Как все устроено
Пятизвездочный отель по соседству с Сестрорецким разливом может стать вашей тренировочной базой перед новыми (и не только спортивными) достижениями: кажется, здесь придумали сотню способов, как прокачать тело и активно провести лето! Все виды фитнеса (от пилатеса до бокса!), теннис, а для детей — центр с мастер-классами (водная тренировка «Дельфинчики» — хит среди дошкольников). Спа-комплекс собрал все актуальные ритуалы: от гуаша и тибетских чаш до кедровой фитобочки, хаммама и разнообразных массажей лица и тела. А эмоционально разгружаемся на индивидуальной террасе или удаляемся по экотропе заказника «Сестрорецкое болото» (на месте древнего Литоринового моря!), чтобы встретить среди холмистых лесов и озер ондатру и краснокнижных журавлей.
Что и где есть
Ресторан Gostь помнит, что вы будущий Андрей Рублев или Мария Шарапова: в фитнес-меню — киноа с ягодами, боулы и белковые блюда. Но можно и без фанатизма: шеф-повар приготовит и щи из щавеля, сливы, говядины, и папарделли с щечками и страчателлой, и салат с подкопченой утиной грудкой на буковой стружке. Наследникам — бантики с сыром и детский шашлык с картофелем фри. Здесь же работает кафе Organica (придерживаетесь ПП — вам сюда!): 16 фирменных завтраков (блинчики, каши, ПП-сэндвичи и блюда из яиц) — и всё из органических продуктов!
Чем заняться
На территории — три теннисных корта с грунтовым (профессиональным) покрытием, и каждое воскресенье проводят любительские турниры. Перед соревнованием можно взять уроки у профи. Для тех, кто не игнорирует регулярные тренировки во время отдыха, в фитнес-клубе «Золотого ручья» плотное расписание занятий по йоге, сайклу, фитболу (всего более 20 видов тренировок!). И самое важное: 25-метровый бассейн под стеклянной крышей с чилаут-зоной и занятиями по аквабалансу.
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