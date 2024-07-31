5 гастрономических локаций для отдыха в Ленобласти: уха лохикейто у камина, голубцы из дичи и гречишные блины в печи

Как все устроено

Актуальная архитектура бесшовно рифмуется с нордическим пейзажем: самый фотогеничный отель Ленобласти, «Точка на карте», был спроектирован классным петербургским бюро Rhizhome и стал первым примером применения в России модульной технологии в построении общественных пространств (за что был тут же отмечен премией «Петербург будущего» редакции «Собака.ru»!). Едем на живописный мыс Маячный в нескольких километрах от границы с Республикой Карелия, чтобы пить взвар иван-чая (растет здесь полями, кстати!) на открытой террасе тет-а-тет с Ладогой. При этом Rhizhome позаботились, чтобы между вами и соснами не было вообще никаких преград: огромные панорамные окна во всю стену превращают ваш опыт в «Точке на карте» в ненавязчивую версию шаманской практики тотального единения с природой. А если заземлиться, то в номерах отеля есть совсем всё, чтобы уйти в себя: минималистичный дизайн интерьеров и даже кухня с посудой.

Что и где есть

Гастрономический карельский комфорт-фуд, которого не хватает в Петербурге, а в кафе «Точки на карте» — целый список абсолютных хитов с продуктами из местных фермерских хозяйств в главной роли: табуле с копченым судаком, татаки из оленины с кольраби и лесными ягодами, риет из домашней птицы с моченой ягодой, голубцы из дичи с соусом из перцев и даже шарлотка — с красной сливой. Поверьте, хочется продолжать читать это меню целиком и нараспев, но мы остановимся и просто скажем: местный сморреброд с сельдью и рыбные ладожские пельмени — это база. Ближе к закату — и с панорамным видом на самое большое озеро Европы! — будим в себе внутреннего сомелье в энотеке: возведенная на берегу винная гостиная передает сдержанный привет Библиотеке Аалто и — важно! — здесь разливают бутылки только лучших российских домов. К траминеру-алиготе или золотому рислингу берем мини-профитроли с паштетом из сердец и с помощью VR отправляемся в «Новый Свет» (старейшая винодельня Крыма — открыта в 1878 году!). А любимое развлечение энотуристов — взять винный сет и угадывать сорт!

Чем заняться

Шхеры и остров Койонсаари, который часто называют «карельскими Мальдивами»: самый романтичный способ покорить Ладогу — под парусом! Для тех, кто считает так же, открылся новый яхт-клуб «Лагуна» (оснащен всем, чтобы встретить экипажи после долгих переходов; в 10 минутах ходьбы от «Точки на карте»). Оставив яхту, продолжайте отдых в панорамной бане с отдельной террасой и березовыми вениками. Если вы рыбак, то удочку и снасти выдадут на ресепшн: сиг, щука, ряпушка, лосось — ваши до самой середины ноября (готовим тут же в отеле, в беседке для барбекю!). Еще одна «точка» притяжения — веревочный парк. Канаты и паутинки под кронами сосен (на высоте трех метров) сплетаются в маршруты разной сложности (их всего 11) — немного экстремально, но для соцсетей и глаза — идеально: все маршруты проходят через лес. А прихватив из кафе слоеный пирог с тушеной телятиной и фермерской сметаной, стоит отправиться на пикник среди карельских скал, на мысе по соседству с дачей аптекаря Яскеляйнена.