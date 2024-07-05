Летучий кальмар и гриль-фестиваль с Шурой: ресторанный дайджест

Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной! Гастрономические планы на выходные для вас и вашей компании: итальянские вечеринки, летние специалитеты и гриль-фестиваль.
Kuznya Cafe
Kuznyahouse придумал наборы для пикника любого масштаба: будь то пицца на газоне Новой Голландии или же панини, сладкая выпечка и салаты в удобных боксах, чтобы увезти с собой за город. Любители газонных вечеринок еще могут заглянуть в pop-up проект Pink Oyster Hot Dog Club. В меню от Руслана Закирова — устрицы и четыре вида хот-догов — классические, с куриной колбаской и салатом с сырным соусом, говяжьей колбаской с лечо или моцареллой.
Наб. Адмиралтейского канала, 2М
BACKYARD
Дождались! Летний двор в атриуме гастропространства открывается сегодня, 5 июля. Танцуем вместе с баром «Современник» под диджей-сеты на виниле или внутри под лайв у камина.
Херсонская ул., 43/12
«Сон»
5 июля в бар-ресторане сольются живопись, музыка и скульптуры. Зал превратится в выставочный зал, где представят работы петербургских художников Катерины Бородавченко и Максима Клещиковами скульпторов Сергея Кондрашкина и Василия Ануфриева. Хедлайнерами вечеринки станет музыкальное объединение электронной музыки Krasa Rosa.
Кирпичный переулок, 8
Siesta Fiesta
В пятницу, 5 июля, в ресторане ожидается итальянская вечеринка Dolce Fiesta. Команда построит большую сцену в центре зала, чтобы провести музыкальный концерт. Кроме ожидаемых хитов, обещают исполнение российских песен, переведённых на итальянский язык. Поддерживать общую идею праздника будет команда актёров-итальянцев. Есть у ресторана ещё один важный повод для фиесты — долгожданное открытие всесезонной веранды!
Академика Павлова, 5В
Self Edge Japanese
6 июля ресторан Self Edge Japanese и Русские Музыкальные Сезоны приглашают (неожиданно) в тропический сад. Саундтреки к фильмам Хаяо Миядзаки и другие композиции исполнят музыканты в окружении пальм, цветов и величественных деревьев под прозрачным куполом оранжереи Таврического.
После концерта встречаемся в ресторане, где пройдет ужин со специальным сет-меню от шефа. В меню: трио нигири, трио хэндроллов, тартар в стиле Surf&Turf из японского летучего кальмара ака-ика, бычок и мусса из угря.
ул. Шпалерная, 43; ул. Радищева, 34
«ЖаритьФест. Северная»
«Альянс», Шура и «Сегодняночью» выступят на гастрофестивале 6 и 7 июля в Петербурге! В гастропрограмме — разнообразные блюда из мяса, в культурной — музыканты, стендап-комики, шеф-повара, барбекю-эксперты, блогеры и даже семейные психологи.
В рамках гастрономической программы на «ЖаритьФест. Северная» ведущие BBQ-эксперты России Ирина Медведева, Григорий Мосин и другие дадут мастер-классы и накормят гостей, а шеф Роман Редман проведет Chuck Championat по ребрам. Преподаватели кулинарной «ЖаритьШколы» обучат искусству барбекю — например, мясник Андрей Трофимов покажет и расскажет, как готовить правильные стейки. На открытой кухне соберутся шеф-повара и звезд кулинарных телешоу. Пройдут и «Голодные игры» — состязания едоков на скоростное уничтожение стейков, курочки и колбасок.
Красногвардейская площадь, 3Е
Regions
Воскресный бранч в Regions на Ивана Купала: 7 июля с 16:00 до 18:00 в ресторане современной кухни регионов России будут отмечать древний праздник середины лета — летнего солнцестояния. Будем пробовать специальные сезонные блюда, которые приготовят согласно старинным рецептам под купальские песни, исполненные живьем.
В меню: карельская калитка с щучьей икрой и печеным картофелем, зеленый салат с папоротником, пирог с томлеными щечками и другое.
ул. Жуковского, 10
«Своя комната»
Так в кафе команда перебирает крыжовник и делает заготовки на зиму. Красное — джем смородина-ревень, зеленое — джем крыжовник-базилик. Обещают часть начать продавать для гостей в мини-баночках!
ул. Декабристов, 55
«Бертгольд центр»
Погода шепчет, что нужно идти во двор с зонтиком: знакомимся с новыми резидентами «Бертгольд центра»:
- «ТИ-ПА» — молочные, ягодные и йогуртовые чаи, в которые можно добавить «светлячков». Блинный торт с матчей запиваем фраппе «жимолость», а хот-дог — коктейлем «Орео».
- Ресторан «Pasta и Вино» — традиционные итальянские рецепты из российских продуктов. Паста — ручной работы.
- «Коктейльный бар Альберта Барабанова» — именной проект бартендера Альберта Барабанова (бар «Сайгон», рюмочная «Тимур» и бар «Горький»).
- TRDLOVE — трдельники классические или с вишневым конфитюром, хрустящий чуррос и пышки.
Гражданская ул. 13-15
«Каха бар»
Грузинское бистро запустило собственные аудиоэкскурсии по Петербургу, По каким улочкам ходил Достоевский, где под луной читал стихи о любви Наталье Гончаровой сам Пушкин, а где устраивали царские балы? Все это можно узнать бесплатно: при покупке любого напитка в «Каха бар» вам предложат гид!
Восстания, 15
Sintoho
Знойное лето на террасе Sintoho прямо у подножия Исаакия. Столики с тентами у стен Дома со Львами с видом на Исаакиевский собор, Манеж и сад у Адмиралтейства — редкий оазис центре мегаполиса. Хит-парад летних специалитетов возглавляют спринг-ролл с уткой, сладким чили и древесными грибами, хрустящие креветки со спайси майо, салат с уткой и китайской грушей и азиатский пирог с камчатским крабом.
пр. Вознесенский, 1
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