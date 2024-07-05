Летучий кальмар и гриль-фестиваль с Шурой: ресторанный дайджест

Self Edge Japanese

6 июля ресторан Self Edge Japanese и Русские Музыкальные Сезоны приглашают (неожиданно) в тропический сад. Саундтреки к фильмам Хаяо Миядзаки и другие композиции исполнят музыканты в окружении пальм, цветов и величественных деревьев под прозрачным куполом оранжереи Таврического.

После концерта встречаемся в ресторане, где пройдет ужин со специальным сет-меню от шефа. В меню: трио нигири, трио хэндроллов, тартар в стиле Surf&Turf из японского летучего кальмара ака-ика, бычок и мусса из угря.

ул. Шпалерная, 43; ул. Радищева, 34