Смотровая площадка над видовой террасой, кино во дворе и цветы цукини: ресторанный дайджест

«Пища династии Минь»

В честь открытия китайской закусочной и бара «Пища династии Минь» в доме Мурузи открылась выставка «Династия Минь: Восток в Полутора комнатах»! Про интерес Бродского к восточной культуре, про службу его отца в Маньчжурии и про «китайское» стихотворение «Письма династии Минь» (1977 год) будут рассказывать на выставке. Центральными экспонатами стали коллекция скульптур эпохи Мин от коллекционера Кирилла Данелия и несколько ранее не выставлявшихся предметов из коллекции племянника Бродского Михаила Кельмовича. А после — в китайский и очень гастрономический подвал на утку по-пекински!

ул. Короленко, 14