Смотровая площадка над видовой террасой, кино во дворе и цветы цукини: ресторанный дайджест

Собрали только маст-хэвы этого лета! Смотровая площадка над видовой террасой, салат из жёлтых помидоров и белой черешни, самая красивая пицца с сезонными цветами цукини и кинопросмотры на воздухе.
Avgvst coffee
Кафе от букинистического магазина Academia устроит бранч в Avgvst coffee с сезонными продуктами и спешл-напитком! В пятницу (28 июня) в кофейне будет красоваться ванильная панна-котта с ревенем и малиной вместе со сладко-горьким коктейлем «Наири». А в субботу (29 июня) — бранч с добавлением еще 4 блюд: от хлеба с маслом до салата из жёлтых помидоров и белой черешни.
ул. Рубинштейна, 16
AGA
Если еще не решили, где смотреть «Алые паруса», мы знаем новое место! В видовом ресторане AGA у спортивного комплекса «Юбилейный» открылась смотровая площадка прямо над террасой.
пр. Добролюбова, 16 к2
Teplo
В субботу, 29 июня, с 13:00 во дворе Teplo устраивают дачный гриль — будут жарить шашлыки и овощи на огне, а на баре — ягодные коктейли и домашние лимонады вприкуску с пирогом из ревеня. Доставайте соломенные шляпы и кроксы!
Большая Морская, 45
«Пища династии Минь»
В честь открытия китайской закусочной и бара «Пища династии Минь» в доме Мурузи открылась выставка «Династия Минь: Восток в Полутора комнатах»! Про интерес Бродского к восточной культуре, про службу его отца в Маньчжурии и про «китайское» стихотворение «Письма династии Минь» (1977 год) будут рассказывать на выставке. Центральными экспонатами стали коллекция скульптур эпохи Мин от коллекционера Кирилла Данелия и несколько ранее не выставлявшихся предметов из коллекции племянника Бродского Михаила Кельмовича. А после — в китайский и очень гастрономический подвал на утку по-пекински!
ул. Короленко, 14
Vox
Это красиво! Маст-хэв выходных: пицца на тонком хрустящем тесте с моцареллой, анчоусами и сезонными цветами цукини в ресторане VOX.
Соляной пер., 16
«Прошуттерия»
В «Прошуттерии» в Озерном появилась паста и терраса увеличилась в два раза! Берём две новинки: спагетти с горгонзолой, шпеком и фетучини маринара со страчателлой.
Озерной пер., 7
Cheese wizard
В царстве странной еды — в пиццерии Cheese wizard — появилась пицца с макаронами. В составе настоящий мак-энд-чиз — американское блюдо со сливочным соусом, плотной порцией макарон и сыра.
Гороховая ул., 41
«Счастье»
Бар-ресторан «Счастье» вместе с кинопрокатной компанией «ПРО:ВЗГЛЯД» устроят первый показ под открытым небом. 3 июля в 20:00 под приветственный коктейль на домашней комбуче покажут итальянскую комедию-детектив — «Отчаянные наследники» (за день до выхода фильма во всех кинотеатрах!). По сюжету богатое испанское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны вырастившей их няни.
Итальянская ул., 17
Grecco
Шеф-повар ресторана Антон Счетчиков в новом меню замиксовал Италию и Грецию: готовит традиционную мухаммару, пиде с зеленью и домашней фетой, а также два вида карпаччо — из дальневосточного гребешка с муссом из свежего огурца или из трех видов томатом с тапенадой из оливок и ялтинского лука. Но наш главный краш — ньокки аль бурро с астраханской черной икрой.
ул. Рыбацкая, 2
Koi
Теперь каждый последний четверг месяца (до октября) в азиатском проекте Антонио Фреза будут проходить дегустации саке с шеф-барменом Андреем Амелиным. Помимо лекции об истории напитки, традициях и особенностях производства будут и закуски от шеф-повара Евгения Корсуна.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
MeatCoin Country Club
В мясной ресторан MeatCoin на берегу Финского залива (буквально) в Комарово с гастролями едут морепродукты Sea,Signora и шеф-повар Арифа Найджи. Будут устрицы, морские ежи и крылья ската, а также Сесина Де Вагю с дыней и черной икрой.
Приморское шоссе, 466
AIKI terrasa
Панорамному ресторану с видом на Большую Невку исполняется 3 года! Весь вечер 4 июля на крыше AIKI будут угощать игристым, танцевать под живую музыку и угощать тортом от кондитерской «Фермы Бенуа».
Аптекарская наб., 18
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