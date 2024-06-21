Хачапури в камне и рыба-попугай: ресторанный дайджест

Гастрономическая адженда! Террасы на берегу Финского залива, паста с артишоками и лимоном, вечеринка во дворе винного гипермаркета и супы хуа-хин (азиатская окрошка) под японские барабаны.
«Винный склад»
Больше вечеринок! Сегодня, 21 июня, в 19:00 встречаемся на второй грандиозной party во дворе любимого винного гипермаркета. В лайнапе: розе, каким вы его еще не знали (будет пинк поп, розовые пузыри, розе как красное и розе как оранж, а еще альтернатива), а в качестве пейринга — устрицы жилардо с черной икрой, тост гравлакс, брускетта с прошутто кото, салями Beefzavod, пирожки с форелью, бутер с красной икрой.
Инструментальная ул., 3В
«Пища династии Минь»
Обязательно к посещению! Составьте свой маршрут выходного дня через музей «Полторы комнаты», а после — в новую китайскую закусочную, которую только что команда открыла вместе с El Copitas Bar.
В качестве антре — тофу с соусом джимацзян, ананасы кимчи и маринованный корень лотоса. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем цзяоцзы (гедза) с уткой. А к миксу водки на кимчи и цитрусов— утку по-пекински или сингапурскую лапшу с креветками.
Короленко, 14
«Вчера и навсегда»
Сегодня, 21 июня, в кабаке празднуют день рождения Цоя. Специально для «Вчера и Навсегда» коктейльмейстер Тарас Завальнюк (Nola) предложил коктейль «Цой. Физз». В составе – джин, личи, персиковый соджу, умешу, игристое, а украшен микс шоколадным троллейбусным билетом. В программе вечера: кавер-хиты и винил с легендарными песнями, которые мы знаем наизусть!
ул. Казанская, 11
«Футура»
С 21 по 23 июня бистро во дворе «Ленполиграфмаша» отмечает пять лет! В пятницу накроют званый праздничный ужин, где всех будут угощать игристым и тортом со свежими ягодами, а после — джазовый оркестр Юлии Михайловской в баре, коктейли, баскетбол на аппарате из «Музея советских игровых автоматов» и бадминтон. В субботу команда устроит бранч с гриль-меню, а в воскресенье — спешл-булочка от суперзвезды (и бывшего сотрудника «Футуры») Максима Бабича.
наб. Карповки, 5 к36
Muze Garden
Bubble Party в Доме творчества композиторов! 22 июня в Репино пройдет летний фестиваль игристых от компании Vinoterra. Будем пробовать 20 вин разных категорий, например, игристые для жаркого дня, классика, петнаты и «нескучные вина».
Приморское шоссе, 471
Meat Coin Country Club
Meat Coin в Комарово отмечает открытие самой медитативной летней террасы. 22 июня на берегу Финского залива будет играть диджей, шеф Ариф Найджи приготовит блюда на гриле, а в бокалах — непрекращающийся пунш
Приморское шоссе, 466
The Lounge
В ресторане The Lounge запустили десертную витрину! Шеф-кондитер (и номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» рекомендует нежный и лёгкий матча тирамису – лаконичный и десерт с азиатскими нотками. А на фото — соблазнительная булочка шу, которая могла бы сыграть главную роль в мультфильме Принцесса-лебедь».
переулок Антоненко, 2
«Мечтатели»
Vin de soif: в гастрономическом кафе «Мечтатели» 21 июня пройдет мастер-класс по утолению жажды (aka «вина для утоления жажды»). За рассказы и хорошее вино в бокалах как всегда ответственна сомелье Маргарита Котельникова. Будем пробовать сочное ламбруско в стиле петната, освежающее травянисто-лимонное белое из Умбрии, колодезное розе из Лангедока.
наб. реки Фонтанки, 11
Self Edge Japanese
До 6 июля в азиатском Self Edge Japanese проходит коллаборация с ANNA NOVA. Внутри — работы Ильи Федотова-Фёдорова, в которых художник исследует отношения между человеком и природой, воображаемые гербарии и изображения диковинных существ, напоминающие своими формами обитателей подводного мира.
По мотивам работ в ресторане подготовили спешл-блюда: дальневосточный гребешок с юзу сабайоном и черной икрой; стейк из рыбы попугай на гриле со спаржей.
ул. Радищева, 34
Juan Cantina Espanola
Кантина от italy&co. в особняке Мясникова отмечает день рождения! В обед на террасе yас будет ждать пицца в стиле Детройт от La Biga и большая паэлья с морепродуктами. Вечером продолжим праздник с диджеями, тако с Герардо Гарсия и коктейлями, которые приготовят ребята из бара «Архитектор».
Восстания, 45Б
Inner
О Земле Сибирской 28 июня нам расскажет гастролирующий красноярский ресторан 0.75 please. Звездный состав первого ужина не только объединит легендарные проекты Сибири, но и станет петербургским дебютом нового шеф-повара — Александр Кучеров представит своего преемника – Александра Спиридонова.
Оленина будет пахнуть лесом – к тонкому темно-красному карпаччо сибиряки приготовят грибной паштет, украшенный черным трюфелем и цветочной солью. Свежесть гребешка тонко подчеркнет лакто-ферментированный зеленый крыжовник в пикантной сальсе из халапеньо. А сладость четырех видов томатов сбалансируют орехово-грибным вкусом панакотты из пажитника.
Пионерская ул., 31
«Ели-Шумели»
Где попробовать хачапури, которые запекают и подают в натуральных камнях, специально привезенных из Грузии? В новом ресторане в здании Голландской церкви на Невском проспекте — «Ели-Шумели».
Кухней руководит шеф-повар Алексей Колесников, он специально отправился в Тбилиси, чтобы пройти стажировку в знаменитом ресторане «Горгасали». Здесь предлагает хинкали ручной лепки, чебуреки, шашлыки и Кубдарисванети — мясной пирог из региона Сванетия. По предварительному заказу вам могут приготовить барашка на вертеле.
Невский пр., 20
Supramen
21 июня откроется новый Supramen (который взял под свое крыло бизнесмен Алексей Феликсов) с паназиатской кухней в Мурино. На вечернем открытии обещают шоу японских барабанов и подарки. В меню — все также главную роль занимают рамен и супы хуа-хин (азиатская окрошка), но на новой точке будут еще и суши.
Екатерининская ул. 16/5
Italy
Нет времени объяснять! В Italy появилась паста с артишоками и лимоном, и это не учебная тревога. Еще в меню новинок от Ильи Седова и Андрея Сокольникова ищите тартар из тунца со свежим манго и семифреддо с черешней.
Виленский пер., 15
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