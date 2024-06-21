18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Хачапури в камне и рыба-попугай: ресторанный дайджест

Гастрономическая адженда! Террасы на берегу Финского залива, паста с артишоками и лимоном, вечеринка во дворе винного гипермаркета и супы хуа-хин (азиатская окрошка) под японские барабаны. 

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Винный склад»

Больше вечеринок! Сегодня, 21 июня, в 19:00 встречаемся на второй грандиозной party во дворе любимого винного гипермаркета. В лайнапе: розе, каким вы его еще не знали (будет пинк поп, розовые пузыри, розе как красное и розе как оранж, а еще альтернатива), а в качестве пейринга — устрицы жилардо с черной икрой, тост гравлакс, брускетта с прошутто кото, салями Beefzavod, пирожки с форелью, бутер с красной икрой.

Инструментальная ул., 3В

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Пища династии Минь»

Обязательно к посещению! Составьте свой маршрут выходного дня через музей «Полторы комнаты», а после — в новую китайскую закусочную, которую только что команда открыла вместе с El Copitas Bar.

В качестве антре — тофу с соусом джимацзян, ананасы кимчи и маринованный корень лотоса. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем цзяоцзы (гедза) с уткой. А к миксу водки на кимчи и цитрусов— утку по-пекински или сингапурскую лапшу с креветками.

Короленко, 14

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Вчера и навсегда»

Сегодня, 21 июня, в кабаке празднуют день рождения Цоя. Специально для «Вчера и Навсегда» коктейльмейстер Тарас Завальнюк (Nola) предложил коктейль «Цой. Физз». В составе – джин, личи, персиковый соджу, умешу, игристое, а украшен микс шоколадным троллейбусным билетом. В программе вечера: кавер-хиты и винил с легендарными песнями, которые мы знаем наизусть! 

ул. Казанская, 11

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Футура»

С 21 по 23 июня бистро во дворе «Ленполиграфмаша» отмечает пять лет! В пятницу накроют званый праздничный ужин, где всех будут угощать игристым и тортом со свежими ягодами, а после — джазовый оркестр Юлии Михайловской в баре, коктейли, баскетбол на аппарате из «Музея советских игровых автоматов» и бадминтон. В субботу команда устроит бранч с гриль-меню, а в воскресенье — спешл-булочка от суперзвезды (и бывшего сотрудника «Футуры») Максима Бабича.

наб. Карповки, 5 к36

Предоставлено пресс-службой ресторана

Muze Garden 

Bubble Party в Доме творчества композиторов! 22 июня в Репино пройдет летний фестиваль игристых от компании Vinoterra. Будем пробовать 20 вин разных категорий, например, игристые для жаркого дня, классика, петнаты и «нескучные вина». 

Приморское шоссе, 471 

Предоставлено пресс-службой ресторана

Meat Coin Country Club

Meat Coin в Комарово отмечает открытие самой медитативной летней террасы. 22 июня на берегу Финского залива будет играть диджей, шеф Ариф Найджи приготовит блюда на гриле, а в бокалах — непрекращающийся пунш

Приморское шоссе, 466

Предоставлено пресс-службой ресторана

The Lounge

В ресторане The Lounge запустили десертную витрину! Шеф-кондитер (и номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» рекомендует нежный и лёгкий матча тирамису – лаконичный и десерт с азиатскими нотками. А на фото — соблазнительная булочка шу, которая могла бы сыграть главную роль в мультфильме Принцесса-лебедь».

переулок Антоненко, 2

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Мечтатели»

Vin de soif: в гастрономическом кафе «Мечтатели» 21 июня пройдет мастер-класс по утолению жажды (aka «вина для утоления жажды»). За рассказы и хорошее вино в бокалах как всегда ответственна сомелье Маргарита Котельникова. Будем пробовать сочное ламбруско в стиле петната, освежающее травянисто-лимонное белое из Умбрии, колодезное розе из Лангедока.

наб. реки Фонтанки, 11

Предоставлено пресс-службой ресторана

Self Edge Japanese

До 6 июля в азиатском Self Edge Japanese проходит коллаборация с ANNA NOVA. Внутри — работы Ильи Федотова-Фёдорова, в которых художник исследует отношения между человеком и природой, воображаемые гербарии и изображения диковинных существ, напоминающие своими формами обитателей подводного мира.

По мотивам работ в ресторане подготовили спешл-блюда: дальневосточный гребешок с юзу сабайоном и черной икрой; стейк из рыбы попугай на гриле со спаржей.

ул. Радищева, 34

Предоставлено пресс-службой ресторана

Juan Cantina Espanola

Кантина от italy&co. в особняке Мясникова отмечает день рождения! В обед на террасе yас будет ждать пицца в стиле Детройт от La Biga и большая паэлья с морепродуктами. Вечером продолжим праздник с диджеями, тако с Герардо Гарсия и коктейлями, которые приготовят ребята из бара «Архитектор». 

Восстания, 45Б

Предоставлено пресс-службой ресторана

Inner

О Земле Сибирской 28 июня нам расскажет гастролирующий красноярский ресторан 0.75 please. Звездный состав первого ужина не только объединит легендарные проекты Сибири, но и станет петербургским дебютом нового шеф-повара — Александр Кучеров представит своего преемника – Александра Спиридонова. 

Оленина будет пахнуть лесом – к тонкому темно-красному карпаччо сибиряки приготовят грибной паштет, украшенный черным трюфелем и цветочной солью. Свежесть гребешка тонко подчеркнет лакто-ферментированный зеленый крыжовник в пикантной сальсе из халапеньо. А сладость четырех видов томатов сбалансируют орехово-грибным вкусом панакотты из пажитника.

Пионерская ул., 31

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Ели-Шумели»

Где попробовать хачапури, которые запекают и подают в натуральных камнях, специально привезенных из Грузии? В новом ресторане в здании Голландской церкви на Невском проспекте — «Ели-Шумели».

Кухней руководит шеф-повар Алексей Колесников, он специально отправился в Тбилиси, чтобы пройти стажировку в знаменитом ресторане «Горгасали». Здесь предлагает хинкали ручной лепки, чебуреки, шашлыки и Кубдарисванети — мясной пирог из региона Сванетия. По предварительному заказу вам могут приготовить барашка на вертеле.

Невский пр., 20

Предоставлено пресс-службой ресторана

Supramen

21 июня откроется новый Supramen (который взял под свое крыло бизнесмен Алексей Феликсов) с паназиатской кухней в Мурино. На вечернем открытии обещают шоу японских барабанов и подарки. В меню — все также главную роль занимают рамен и супы хуа-хин (азиатская окрошка), но на новой точке будут еще и суши.

Екатерининская ул. 16/5

Предоставлено пресс-службой ресторана

Italy

Нет времени объяснять! В Italy появилась паста с артишоками и лимоном, и это не учебная тревога. Еще в меню новинок от Ильи Седова и Андрея Сокольникова ищите тартар из тунца со свежим манго и семифреддо с черешней.

Виленский пер., 15

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: