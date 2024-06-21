Хачапури в камне и рыба-попугай: ресторанный дайджест

«Пища династии Минь»

Обязательно к посещению! Составьте свой маршрут выходного дня через музей «Полторы комнаты», а после — в новую китайскую закусочную, которую только что команда открыла вместе с El Copitas Bar.

В качестве антре — тофу с соусом джимацзян, ананасы кимчи и маринованный корень лотоса. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем цзяоцзы (гедза) с уткой. А к миксу водки на кимчи и цитрусов— утку по-пекински или сингапурскую лапшу с креветками.

Короленко, 14