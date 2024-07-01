6 заведений Петербурга с сигарными комнатами

Отправляемся на Кубу, не выезжая из Петербурга! Рассказываем, где искать сигары, кто такие витолье и как попасть в спикизи за зеркалом в подвале.
«Блок»
Whiskey room в мясном ресторане «Блок» (единственный проект Александра Раппопорта в Петербурге) — сигарный кабинет в аристократично-колониальном духе. В шкафах от пола до потолка в ячейках хранятся лучшие сорта виски, коньяка и рома, тут же витрина с коллекцией сигар. Если прикупаете что-то для себя, можно оставить алкоголь на хранение в именных ячейках. Чтобы попасть в это тайное сообщество, просто шепните сомелье, чтобы он провел вас.
Потёмкинская ул., 4
Taste
Под руководством опытного витолье ресторана Алексея Феликсова на Крестовском острове можно ознакомиться с почти сотней наименований сигар различной крепости из Кубы, Доминиканы, Гондураса и России, которые подойдут как для первой дегустации, так и для опытных афисионадо (ярый поклонник сигар — Прим. ред.). В сигарной комнате доступно гастрономическое сопровождение и барная карта ресторана — перфект мэтч крудо из гребешка с арбузной редькой и бокала Шампани.
Вязовая улица, 8
Quinta
Спикизи, спрятанный за зеркалом в подвале Al Capone. На баре — акцент на крепленые вина — внушительная коллекция порто, хереса и мадеры, а закуски подбирают под конкретный выбранный вами напиток. Бонус-трек: качественный винили и коллекция разномастных сигар. Помещение, скорее, гомеопатическое, поэтому бронируйте места обязательно заранее.
ул. Жуковского, 7-9
«Профессор Фрейд»
Ресторан, винотека (где проводятся дегустации!) и сигарный клуб с одной из самых масштабных хьюмидорных комнат в Европе. В помещении поддерживается определенная температура и влажность воздуха для сохранения качества сигар ручной скрутки из Кубы и Карибского бассейна. В гастрономическом меню ищите фаланги камчатского краба на гриле с топленым маслом и филе миньон с фуа-гра.
Малая Морская ул., 18
Сигарные клубы
- La Casa Del Habano (Ковенский пер., 31/9). Проводят презентации с дегустациями и не только сигар, но и алкоголя: к примеру, выдержанного рома. Тут можно найти весь спектр витол классических кубинских линеек, а также редкие, лимитированные и коллекционные выпуски;
Сигарный Дом «Гавана» (Гагаринская, 22). Занимаются просвещением посредством регулярных лекций и встреч, показывают сигарное шоу и собирают CIGAR TALK.
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