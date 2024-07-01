6 заведений Петербурга с сигарными комнатами

«Блок»

Whiskey room в мясном ресторане «Блок» (единственный проект Александра Раппопорта в Петербурге) — сигарный кабинет в аристократично-колониальном духе. В шкафах от пола до потолка в ячейках хранятся лучшие сорта виски, коньяка и рома, тут же витрина с коллекцией сигар. Если прикупаете что-то для себя, можно оставить алкоголь на хранение в именных ячейках. Чтобы попасть в это тайное сообщество, просто шепните сомелье, чтобы он провел вас.

Потёмкинская ул., 4