Единственный в Европе автотеатр и турецкий бранч с чиг-кефте: ресторанный дайджест

И не важно, какой сегодня праздник: Вceмиpный дeнь мapтини, День свежих овощей или яблочного штруделя (все они на грядущей неделе!). Гастрономическая подборка событий в ресторанах Петербурга выручит ваш маршрут выходного дня.
Винный салон VinoFeel
В культурном пространстве «Третье место» 15 июня состоится винный салон от команды VinoFeel. Круговая дегустация и экспресс-тур с сомелье на 60 бутылок — классика, натуральное, авангард и редкие этикетки (многое не представлено на российском рынке!). Россия, Старый и Новый Свет в гастрономическом сопровождении от шефа винного бара Bacchus Константина Михеева: профитроли с паштетом из фермерского цыпленка и пьяной вишней, брускетты с рийетом из ладожского судака и фермерский сыр бурсен. Количество подходов не ограниченно, вина много и хватит всем!
Литейный пр., 62
«Игора Драйв»
«Игора Драйв» и «Ленинград Центр» запускают пятый сезон «Драйв Шоу» — единственный в Европе автотеатр. В эфире: утренняя гимнастика, новости, фильмы ужасов и даже вечерние передачи для взрослых по запланированным датам (15 июня, 6 и 13 июля, 3 августа). Автомобиль превращается в зрительскую ложу для просмотра шоу, сигналить можно (!) включать аварийку — тоже! А еще заказать прямо к машине стоит спешл десерт из мусса на основе попкорна и жидкий центр со вкусом колы и коктейль из джина на малине с тоником юдзу.
Автодром «Игора Драйв»
«Ферма Бенуа»
Крупнейший ресторан на севере Петербурга «Ферма Бенуа» грандиозно встречает лето террасой на 150 гостей в Саду Бенуа со стрит-арт инсталляцией, новыми завтраками и летним спешлом. За столом на веранде наблюдаем дачную идиллию: дубовая аллея парка, пруд с островом, мангал, на котором могут приготовить целового сибаса или капустный стейк и холодные лонгдринки. Из городского — «Эмоциональный полив» от московской художницы Марины Звягинцевой, где она отсылает к истории района. В рамках выставки с июня по октябрь пройдет серия лекций.
Берем свекольник, фирменная шаверму с соусом на основе греческого йогурта с мятой, эстрагоном и укропом, а на десерт — меренгу с сезонными ягодами.
Тихорецкий пр., 17Г
«Фонтанка-69»
В «Фонтанке-69» откроют бар-оммаж ленинградскому андеграунду «Здесь был» от телеграм-канала «Здесь был Майк» историка Игоря Кузьмичева. Работать проект будет только по пятницам, начиная с 14 июня! Сегодня, к примеру, посвящение музыканту Сергею Курехину, которому 16 июня исполнилось бы 70 лет. В баре покажут отдельный док и прочитают лекцию об авангардисте.
наб. Фонтанки, 69
Cast
Турецкий бранч в Cast: гювеча, чиг-кефте, кахвалти на двоих. 16 июня в ресторане современной ближневосточной кухни шеф-повар Дмитрий Чайковский будет готовить свои любимые блюда Турции после пяти лет жизни там. В начале дня берём турецкий завтрак на двоих, а вечером возвращаемся на гювеч из морепродуктов или вариацию балык экмек — скумбрия на лепешке с овощами, а ещё — табуле с черешней и мильфей.
Каменноостровский просп., 10
«Ателье Tapas&Bar»
16 июня бранчуем на открытии одной из самых ярких и притягательных террас «Ателье Tapas&Bar». На улице +23° и играет диджей, в меню хот-доги и авторская шампань от À la Volée, в том числе во French 75.
Лахтинская ул., 8А
«Забыли сахар», Frantsuza Bistrot и Noto
В это воскресенье, 16 июня, трио ресторанов устроят соседский бранч на свежем воздухе. Среди цветов и под диджей-сет «Забыли сахар», Frantsuza Bistrot и Noto будут кормить устрицами с шампанью и тартом со свежими ягодами. Для самых юных гостей — фокусы, мыльные пузыри, мороженое и сахарная вата!
наб. Адмирала Лазарева, 22
Subzero
В Subzero пройдет эногастрономический ужин от основателя Takadaya bar — Кадзухико Кидзима. 20 июня знакомимся с сетом саке: по технологии винного ассамбляжа, «облачный» с мороми — остатком смеси первичного брожения, и экстра-драй из риса мияманисики. В качестве пейринга — курица, маринованная в соусе из ферментированного риса, севиче из морского окуня с сельдереем и сёю рамэн со льдом!
ул. Б. Зеленина, 19
KOI
Шеф Сергей Гальцев (Giusto Bistro и Juan) продолжает знакомить с кухней ITAMESHI (Азия + Италия), только теперь в ресторане KOI! 20 июня в азиатском ресторане на острове «Новая Голландия» пройдет сет-ужин из 6 курсов. В меню блюда от гаспачо с гребешком до угря и стриплойн вителло.
наб. канала Грибоедова, 18-20
«Пища династии Минь»
Уже 20 июня официально откроет двери долгожданная китайская закусочная и бар «Пища династии Минь» от верховной барной команды El Copitas и музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского.
В качестве антре — бобы эдамаме с морской солью, соусом тобадзян из чили и ферментированных соевых бобов. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем тигровые хрустящие креветки в глазури из японского хрена и сгущенного молока. А к миксу грибной водки, мескаля и красного вермута — традиционные паровые дамплинги шао май с начинкой из черных древесных грибов муэр, шиитаке и вешенок.
Короленко, 14
Текст: Анастасия Манаенкова
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