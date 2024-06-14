Единственный в Европе автотеатр и турецкий бранч с чиг-кефте: ресторанный дайджест

«Ферма Бенуа»

Крупнейший ресторан на севере Петербурга «Ферма Бенуа» грандиозно встречает лето террасой на 150 гостей в Саду Бенуа со стрит-арт инсталляцией, новыми завтраками и летним спешлом. За столом на веранде наблюдаем дачную идиллию: дубовая аллея парка, пруд с островом, мангал, на котором могут приготовить целового сибаса или капустный стейк и холодные лонгдринки. Из городского — «Эмоциональный полив» от московской художницы Марины Звягинцевой, где она отсылает к истории района. В рамках выставки с июня по октябрь пройдет серия лекций.

Берем свекольник, фирменная шаверму с соусом на основе греческого йогурта с мятой, эстрагоном и укропом, а на десерт — меренгу с сезонными ягодами.

Тихорецкий пр., 17Г