Коктейль в вафельном рожке и гастрономический летний кинотеатр во дворе: ресторанный дайджест

Василеостровский рынок

Во дворе рынка открывается летний кинотеатр! Каждые четверг и субботу в течение июня здесь можно будет бесплатно смотреть фильмы на открытом воздухе. Покажут трогательное роуд-муви с Хоакином Фениксом «Камон Камон» (8 июня), французскую семейную драму «ДНК» (13 июня), признание Хирокадзу Корээды в любви к таланту Катрин Денев «Правда» (15 июня), лиричную комедию «Гив ми либерти» (20 июня) и криминальную «По правилам и без» (22 июня) от Луи Гарреля с ним же в главной роли, а также ленту «Жвалы» (27 июня) — о настоящей дружбе и самой огромной мухе в истории кино. Начало каждого сеанса — в 19:30.

Большой проспект Васильевского острова, 16