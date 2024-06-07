Коктейль в вафельном рожке и гастрономический летний кинотеатр во дворе: ресторанный дайджест

Вино на крыше, террасы во дворе и урожай клубники! Рассказываем, где искать самые долгожданные сезонные овощи и фрукты, смотреть кино под открытым небом и пить джин.
Do
На крыше винного бара Do (в прошлом Do Immigration) открылась летняя веранда.Сегодня, 7 июня, состоится официальное открытие с вечеринкой селективной музыки. Обещают регулярно по выходным устраивать (с 19:00 до 22:00) пре-пати с вином, коктейлями и меню с панини и пастой – хиты вернули по просьбам гостей, которые знают и любят бар с 2013 года.
ул. Восстания, 24/27
Василеостровский рынок
Во дворе рынка открывается летний кинотеатр! Каждые четверг и субботу в течение июня здесь можно будет бесплатно смотреть фильмы на открытом воздухе. Покажут трогательное роуд-муви с Хоакином Фениксом «Камон Камон» (8 июня), французскую семейную драму «ДНК» (13 июня), признание Хирокадзу Корээды в любви к таланту Катрин Денев «Правда» (15 июня), лиричную комедию «Гив ми либерти» (20 июня) и криминальную «По правилам и без» (22 июня) от Луи Гарреля с ним же в главной роли, а также ленту «Жвалы» (27 июня) — о настоящей дружбе и самой огромной мухе в истории кино. Начало каждого сеанса — в 19:30.
Большой проспект Васильевского острова, 16
Atelier Gin Fest
Вот уже 15 лет во вторую субботу июня барные энтузиасты отмечают Всемирный день джина. Команда «Ателье tapas&bar» решила не отставать и провести фестиваль, посвященный джину, Atelier Gin Fest (с 7 по 9 июня). Всего будут задействованы десять знаковых петербургских баров, среди которых: Imbibe, коктейльное бюро «Авангард», «Компромисс», «Архитектор». В заведениях будет специальные меню с самыми разными удивительными коктейлями на джине. Вот полный список участников:
Ателье tapas&bar (ул. Лахтинская, 8); Jam café (пр. Римского-Корсакова, 22); Salone pasta&bar (наб. Фонтанки, 30); Joli Grand Bistrot (ул. Восстания, 45Б); Коктейльное бюро «Авангард» (ул. Жуковского, 33); Imbibe (ул. Жуковского, 6; Faro coctelerìa (ул. Маяковского, 18); Midl (Ординарная ул., 4); «Компромисс» (ул. Рубинштейна, 23); «Архитектор» (ул. Рубинштейна, 13)
Charlie
Абсолютный хит петербургского общепита — розовые фламинго на стенах и игристое на завтрак. На новой неделе появится еще один повод забежать к сомелье Ирине Манчук: фестиваль «Лето туриста», подготовленный совместно с виноторговой компанией A La Volee — главными по независимой шампани. В лайнапе: универсальные и понятные всем образцы, тонкие, пышные, объемные и культовые!
наб. канала Грибоедова, 54
Tsunami Bar
Одна из самых ярких террас-дворов Петербурга — Tsunami Bar — снова работает в полную силу. К вау-коктейлям (в поющей чаше, хрустящем рожке или в эффектном бокале в виде фламинго) дают филадельфию с клубничной сальсой, лосось с черешней терияки и суши-тако.
Лиговский проспект, 39
«Траппист»
11 июня команда запускает пятый раунд Trappist Gourmet – серии сезонных обновлений от топовых шефов страны! В этот раз летнее меню подготовил Владимир Богожавец – бренд-шеф ближневосточного ресторана Maroon и ресторана греческой кухни Meraki, получившего «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» в номинациях «Лучший интерьер» и «Лучший шеф-повар».
ул. Радищева, 36/17
Bacchus
Останавливаемся на террасе, смело берем винный сет «Свежая. Соленая. Сладкая. Луара» и ультралетние новинки от шефа. А именно маринованную хамсу, террин с инжиром, сыр Бурсен, а еще образцовый шницель с малдонской солью и соусом грибиш или ладожского судака с зеленым горошком.
Караванная ул., 7
Vakh
В грузинском Vakh тоже чествуют сезон с присущим энтузиазмом и страстью. Только послушайте! Хачапури со свекольной ботвой и зёрнами граната; хинкали с говяжьими щёчками, черешней и тархуном; панна-котта на мацони с домашним вареньем или вот эта зомбирующая страчателла с абрикосом.
Большая Зеленина ул., 34
«Рыба моей мечты»
На территорию особняка Путиловых на Крестовском острове можно пришвартоваться на катере или прийти пешком — после медитативной прогулки по зеленым дворам и паркам. Сейчас здесь открыта двухуровневая летняя терраса прямо на берегу Малой Невки. Бросаем взгляд в сторону обновленного легкого меню: перец рамиро с брынзой, карпаччо из томатов с клубникой, артишокки с брокколи и кремом из баклажана и сверхкачественные морепродукты.
Пр. Динамо, 2а
Inner
Нет лучшего плана для выходного бранча: сесть на террасе в зеленом саду, разбитом у входа в ресторан Inner, и наблюдать, как клубника, абрикосы, зелень падают на ваш стол. Записывайте: в новом меню обязательными курсами будут миланский шницель из говядины, остроумно поданный с муссом из фуа-гра; к фермерской буррате – вяленые абрикосы и чили; орзо с лангустинами, а на десерт — сметанное мороженое с клубникой и гелем из щавеля.
Пионерская ул., 31
Mina
Свою версию лета в тарелке подготовили в ресторане Арама Мнацаканова на Крестовском острове. В MIna спелую сладкую клубнику соединяют с кремом из рикотты с цедрой лайма и ароматным базиликом, а дополняют зеленым горошком.
ул. Спортивная, 2
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