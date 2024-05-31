Места кофейной революции и бар с аналоговой винтажной саунд-системой: ресторанный дайджест

«На Вина!»

Двор на двор! Прославленный московский двор «На Вина!» в Калашном 31 мая приедет с гастролями во двор «Винного Склада». В специальном винном лайн-апе летние эмоциональные вина: более 20 позиций на бокалах и столько же только в бутылках. За вино ответят шеф-сомелье столичного проекта Дима Крехов со своей командой, за музыку — арт-директор и хедлайнер всех вечеринок Max Gaplevski.

Шеф Антон Феоктистов тоже подготовил спешл-меню: устрицы Муроцу и Жилардо, пирожки с рыбой и красной икрой, тосты с селедкой, рамиро и анчоусом и гравлакс.

Инструментальная, 3В