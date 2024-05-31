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Что Где Есть

Места кофейной революции и бар с аналоговой винтажной саунд-системой: ресторанный дайджест

Встречаем лето! Что где есть в первые выходные самого жаркого сезона рассказываем в традиционном гастрономическом дайджесте.

Архивы пресс-службы

«На Вина!»

Двор на двор! Прославленный московский двор «На Вина!» в Калашном 31 мая приедет с гастролями во двор «Винного Склада». В специальном винном лайн-апе летние эмоциональные вина: более 20 позиций на бокалах и столько же только в бутылках. За вино ответят шеф-сомелье столичного проекта Дима Крехов со своей командой, за музыку — арт-директор и хедлайнер всех вечеринок Max Gaplevski. 

Шеф Антон Феоктистов тоже подготовил спешл-меню: устрицы Муроцу и Жилардо, пирожки с рыбой и красной икрой, тосты с селедкой, рамиро и анчоусом и гравлакс. 

Инструментальная, 3В

Архивы пресс-службы

«Полторы комнаты»

В это сложно поверить, но любимому бару уже 10 (!) лет! В это воскресенье, 2 июня, будет вечеринка под кодовым названием "Нитро-Стир Пати", вдохновлённая новым способом приготовления коктейлей — нитро-стир (который, кстати, ребята придумали сами). Будем спецменю, целая Bloody Mary Room и лотерея. Старт в 20:00.

ул. Маяковского, 34

Архивы пресс-службы

«У Ларисы»

"Лариса" на Маяковского меняет прописку на страну Лимонию и передаёт привет с большого бодуна — по случаю первого дня рождения в бар едет группа «Дюна».

Маяковского, 39

Архивы пресс-службы

Mouse House

Главный семейный ресторан и клуб к Дню защиты проводит свой благотворительный проект «Шефы детям». С 31 мая по 2 июня в ресторане готовят по меню от семи шефов: Александра Ишова (Mouse House, Siesta Fiesta), Артёма Гребенщикова (BoBo), Юрия Манчука (Charlie), Никиты Сечина (UVA), Дениса Прохорова (CHANG), Тимофея Милюкова (Marso Polo, Saviv), Сергея Синявина (Original Belgian). Средства, полученные с продаж, будут направлены благотворительный фонд “Алёша”, который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями.

Академика Павлова, 5

Архивы пресс-службы

«буше»  

Кондитерские объединились с музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и сделали лимитированные дрипы, коллекцию мерча и бесплатный печатный путеводитель по петербургским местам «великой кофейной революции» второй половины XX века.Из него можно узнать, где варили лучший «маленький двойной» и кто такие хелекупты. Путеводитель доступен в «буше» и «Полутора комнатах».

ул. Короленко, 14

Архивы пресс-службы

Joon by Kuznyahouse  

1 июня на острове Новая Голландия стартует второй сезон летнего изакая-бара Joon от команды Kuznyahouse. Это музыкальный бар с аналоговой винтажной саунд-системой для прослушивания музыки только на физических носителях. В меню этого сезона: кимчи с рваной курицей, стриплойн с перечным соусом, тунец с бок чой. Для подачи используют антиквариат! 

Наб. Адмиралтейского канала, 2М

Сквозной проход от Бутылки к Травяному саду

Архивы пресс-службы

Мr.Во

В июне Мr.Во отмечает свое шестилетие! В честь этого в ресторане появились поздравительное меню с блюдами от близких друзей Дмитрия Богачева — шефов Петербурга.

Севиче из желтоперого тунца от Дмитрия Блинова (Duo), северные креветки с грейпфрутом и соусом каламанси от Алексея Алексеева (Futurist) и морской гребешок с маринованным сельдереем и огурцом от Артема Гребенщикова (Bourgeois Bohemians) подают на старт. Затем наступит черед фрито мисо по рецепту Антона Исакова (La Biga) и зеленого карри с крабом авторства Дениса Прохорова (Chang). Завершающим штрихом станет цветная капуста с трюфельным соусом от Арслана Бердиева (Birch).

Меню действует до 5 июня!

Манежный пер., 2

Архивы пресс-службы

Animals

До 24 июня Animals совместно с À La Volée проводят фестиваль шампанского Champagne Art Selection. 4 небольших хозяйства из Шампани, чьи вина разливают по бокалам. 

Некрасова, 60

Архивы пресс-службы

Blackchops

По субботам и воскресеньям с 12:00 до 17:00 в мясном ресторане действует особое бранч-меню с истинно английским вайбом. Берем валлийский завтрак с лососем и вонголе; корндог, то есть фирменную сосиску в тесте; хот-дог с креветками и крабом и пастуший пирог с ягненком. А еще каждые выходные шеф Илья Бурнасов отбирает специальный выдержанный отруб off the menu, жарит из него стейки на углях и сопровождает классным вином.

Фонтанка 5/2

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