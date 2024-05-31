Места кофейной революции и бар с аналоговой винтажной саунд-системой: ресторанный дайджест

Встречаем лето! Что где есть в первые выходные самого жаркого сезона рассказываем в традиционном гастрономическом дайджесте.
«На Вина!»
Двор на двор! Прославленный московский двор «На Вина!» в Калашном 31 мая приедет с гастролями во двор «Винного Склада». В специальном винном лайн-апе летние эмоциональные вина: более 20 позиций на бокалах и столько же только в бутылках. За вино ответят шеф-сомелье столичного проекта Дима Крехов со своей командой, за музыку — арт-директор и хедлайнер всех вечеринок Max Gaplevski.
Шеф Антон Феоктистов тоже подготовил спешл-меню: устрицы Муроцу и Жилардо, пирожки с рыбой и красной икрой, тосты с селедкой, рамиро и анчоусом и гравлакс.
Инструментальная, 3В
«Полторы комнаты»
В это сложно поверить, но любимому бару уже 10 (!) лет! В это воскресенье, 2 июня, будет вечеринка под кодовым названием "Нитро-Стир Пати", вдохновлённая новым способом приготовления коктейлей — нитро-стир (который, кстати, ребята придумали сами). Будем спецменю, целая Bloody Mary Room и лотерея. Старт в 20:00.
ул. Маяковского, 34
«У Ларисы»
"Лариса" на Маяковского меняет прописку на страну Лимонию и передаёт привет с большого бодуна — по случаю первого дня рождения в бар едет группа «Дюна».
Маяковского, 39
Mouse House
Главный семейный ресторан и клуб к Дню защиты проводит свой благотворительный проект «Шефы детям». С 31 мая по 2 июня в ресторане готовят по меню от семи шефов: Александра Ишова (Mouse House, Siesta Fiesta), Артёма Гребенщикова (BoBo), Юрия Манчука (Charlie), Никиты Сечина (UVA), Дениса Прохорова (CHANG), Тимофея Милюкова (Marso Polo, Saviv), Сергея Синявина (Original Belgian). Средства, полученные с продаж, будут направлены благотворительный фонд “Алёша”, который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями.
Академика Павлова, 5
«буше»
Кондитерские объединились с музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и сделали лимитированные дрипы, коллекцию мерча и бесплатный печатный путеводитель по петербургским местам «великой кофейной революции» второй половины XX века.Из него можно узнать, где варили лучший «маленький двойной» и кто такие хелекупты. Путеводитель доступен в «буше» и «Полутора комнатах».
ул. Короленко, 14
Joon by Kuznyahouse
1 июня на острове Новая Голландия стартует второй сезон летнего изакая-бара Joon от команды Kuznyahouse. Это музыкальный бар с аналоговой винтажной саунд-системой для прослушивания музыки только на физических носителях. В меню этого сезона: кимчи с рваной курицей, стриплойн с перечным соусом, тунец с бок чой. Для подачи используют антиквариат!
Наб. Адмиралтейского канала, 2М
Сквозной проход от Бутылки к Травяному саду
Мr.Во
В июне Мr.Во отмечает свое шестилетие! В честь этого в ресторане появились поздравительное меню с блюдами от близких друзей Дмитрия Богачева — шефов Петербурга.
Севиче из желтоперого тунца от Дмитрия Блинова (Duo), северные креветки с грейпфрутом и соусом каламанси от Алексея Алексеева (Futurist) и морской гребешок с маринованным сельдереем и огурцом от Артема Гребенщикова (Bourgeois Bohemians) подают на старт. Затем наступит черед фрито мисо по рецепту Антона Исакова (La Biga) и зеленого карри с крабом авторства Дениса Прохорова (Chang). Завершающим штрихом станет цветная капуста с трюфельным соусом от Арслана Бердиева (Birch).
Меню действует до 5 июня!
Манежный пер., 2
Animals
До 24 июня Animals совместно с À La Volée проводят фестиваль шампанского Champagne Art Selection. 4 небольших хозяйства из Шампани, чьи вина разливают по бокалам.
Некрасова, 60
Blackchops
По субботам и воскресеньям с 12:00 до 17:00 в мясном ресторане действует особое бранч-меню с истинно английским вайбом. Берем валлийский завтрак с лососем и вонголе; корндог, то есть фирменную сосиску в тесте; хот-дог с креветками и крабом и пастуший пирог с ягненком. А еще каждые выходные шеф Илья Бурнасов отбирает специальный выдержанный отруб off the menu, жарит из него стейки на углях и сопровождает классным вином.
Фонтанка 5/2
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