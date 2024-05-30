15 сочных сезонных блюд в ресторанах Петербурга: крапива, спаржа и земляника

Пусть официально лето начнется только в субботу, мы уже знаем места, где ощутить все гастрономическое богатство сезона.
«Академия»
Сезон спаржи объявляем открытым! В кафе при букинистическом магазине «Академия» вернули главный летний бэнгер — слойку с запеченной спаржей, соусом морне, оливковым маслом и черным молотым перцем!
Литейный проспект, 57
«Сыроварня»
Земляника — это любовь! Пробуйте пирог со свежей ароматной (лесной!) ягодой, кремом из сливочного сыра и легкой песочной основой с добавлением миндальной муки.
Ковенский переулок, 5
Saro
Шеф-повар Мария Дементьева заправляет фиолетовые, зеленые и красные фермерские томаты оливковым маслом и выдержанным итальянским винкотто, сервирует свежей малиной и маринованным луком шалот.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Blackchops
В мясном пабе Blackchops от гастрономических визионеров команды Dreamteam на домашнее слоеное тесто выкладывают зеленую спаржу, посыпают грана подано и запекают, а подают с соусом берблан, в основе которого чеснок (его вываривают в молоке, чтобы избавить от горечи).
наб. Фонтанки, 5
Leila
На барную линию едем не только за видом на Финский залив, но и за летними спешл-блюдами. Свой фирменный кебаб Leila производит из трески с пюре из зелёного горошка и сливочным соусом, а в окрошку добавляет ветчину и мятный мацони.
Кожевенная, 34
Eggsellent
Что-то из касты «фуд-порн». Поджаренная бриошь с арахисовым кремом, сладкие персики, а сверху хрустящий солоноватый арахис в карамели. Совет от шефа: брать вместе с большим апельсиновым фрешем и выходить во двор Василеостровского рынка. Доступен до 9 июня!
Большой проспект Васильевского острова, 16
«Сад»
Обновление (или обнуление к лету!) случилось и у шефа Анны Рязанской в цветущем «Саду». Самый желанный — палтус с копчёной сметаной и крапивой (редкой гостьей ресторанных меню). Обязательно заранее бронируйте столики на террасе!
Большая Зеленина, 23А
«Прошуттерия»
В сезонном гастрономическом лайн-апе звучит свежак, но роль первой скрипки неизменно за настоящими итальянскими деликатесами: прошутто, коппой, мортаделлой, пармезаном и пекорино романо. Наш выбор — мясо и ягоды, а именно шпек и страчателла, дополненные грейпфрутом, клубникой и малиновым соусом.
Большая Пушкарская, 34; Озерный пер., 7
Jam Cafe
На редких тарелках — коллаборация итальянского бренда Seletti с Diesel — шеф Василий Баканов выдает все самое зеленое и сочное: пробуйте ньокки с мортаделлой, зеленым горошком и песто из щавеля.
Римского Корсакова, 22 (вход во двор)
Par Michele Gastronomie
Где еще можно встретить абрикосовые косточки внутри чебурека? Гастрономический вариант любимого стритфуда, в начинке которого еще индейка, эстрагон и розовое вино, ищите в миниатюрном ресторане блогера Каримы Уразбаевой.
Полтавская улица, 5/29Б
ohaüs
В кофейне, занимающей целый особняк на Черной речке, для вашего завтрака придумали сырники со сметаной и вареньем из сезонных клубники и ревеня.
ул. Академика Крылова, 4А
Frantsuza Bistrot
Шапки соблазнительных тартов посреди зала у шеф-повара Ивана Фролухина меняются от сезона к сезону. Сейчас — малина с ванильным кремом и малиновым гелем на песочном тесте.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Must grill & wine bar
Шеф-повар Алексей Пестряев с командой в меню определили и арбуз с томатами и брынзой, и сорбет из крыжовника, но наш краш — севиче из гребешка с малиной.
Большой проспект П.С., 54
Harvest
В ресторане от Duoband, где за главных — овощи, зеленую спаржу обжаривают на гриле, подают с кремом мацони, жареным цукини, пикантным соусом чимичурри.
пр. Добролюбова, 11
Коктейльное бюро «Авангард»
Магистр коктейльных наук Василий Марков в своем сольном проекте делает, что хочет. Вот, например, дайкири превращает в глоток долгожданного лета, одаривая его щавелем.
ул. Жуковского, 33
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