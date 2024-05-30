15 сочных сезонных блюд в ресторанах Петербурга: крапива, спаржа и земляника

Leila

На барную линию едем не только за видом на Финский залив, но и за летними спешл-блюдами. Свой фирменный кебаб Leila производит из трески с пюре из зелёного горошка и сливочным соусом, а в окрошку добавляет ветчину и мятный мацони.

Кожевенная, 34