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Что Где Есть

15 сочных сезонных блюд в ресторанах Петербурга: крапива, спаржа и земляника

Пусть официально лето начнется только в субботу, мы уже знаем места, где ощутить все гастрономическое богатство сезона. 

Дарья Павлюкевич

«Академия»

Сезон спаржи объявляем открытым! В кафе при букинистическом магазине «Академия» вернули главный летний бэнгер — слойку с запеченной спаржей, соусом морне, оливковым маслом и черным молотым перцем!

Литейный проспект, 57

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Сыроварня»

Земляника — это любовь! Пробуйте пирог со свежей ароматной (лесной!) ягодой, кремом из сливочного сыра и легкой песочной основой с добавлением миндальной муки.

Ковенский переулок, 5

Предоставлено пресс-службой ресторана

Saro

Шеф-повар Мария Дементьева заправляет фиолетовые, зеленые и красные фермерские томаты оливковым маслом и выдержанным итальянским винкотто, сервирует свежей малиной и маринованным луком шалот.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Предоставлено пресс-службой ресторана

Blackchops

В мясном пабе Blackchops от гастрономических визионеров команды Dreamteam на домашнее слоеное тесто выкладывают зеленую спаржу, посыпают грана подано и запекают, а подают с соусом берблан, в основе которого чеснок (его вываривают в молоке, чтобы избавить от горечи). 

наб. Фонтанки, 5

Предоставлено пресс-службой ресторана

Leila

На барную линию едем не только за видом на Финский залив, но и за летними спешл-блюдами. Свой фирменный кебаб Leila производит из трески с пюре из зелёного горошка и сливочным соусом, а в окрошку добавляет ветчину и мятный мацони.

Кожевенная, 34

Предоставлено пресс-службой ресторана

Eggsellent

Что-то из касты «фуд-порн». Поджаренная бриошь с арахисовым кремом, сладкие персики, а сверху хрустящий солоноватый арахис в карамели. Совет от шефа: брать вместе с большим апельсиновым фрешем и выходить во двор Василеостровского рынка. Доступен до 9 июня!

Большой проспект Васильевского острова, 16

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Сад»

Обновление (или обнуление к лету!) случилось и у шефа Анны Рязанской в цветущем «Саду». Самый желанный — палтус с копчёной сметаной и крапивой (редкой гостьей ресторанных меню). Обязательно заранее бронируйте столики на террасе!

Большая Зеленина, 23А

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Прошуттерия»

В сезонном гастрономическом лайн-апе звучит свежак, но роль первой скрипки неизменно за настоящими итальянскими деликатесами: прошутто, коппой, мортаделлой, пармезаном и пекорино романо. Наш выбор — мясо и ягоды, а именно шпек и страчателла, дополненные грейпфрутом, клубникой и малиновым соусом.

Большая Пушкарская, 34; Озерный пер., 7

Предоставлено пресс-службой ресторана

Jam Cafe

На редких тарелках — коллаборация итальянского бренда Seletti с Diesel — шеф Василий Баканов выдает все самое зеленое и сочное: пробуйте ньокки с мортаделлой, зеленым горошком и песто из щавеля.

Римского Корсакова, 22 (вход во двор)

Предоставлено пресс-службой ресторана

Par Michele Gastronomie

Где еще можно встретить абрикосовые косточки внутри чебурека? Гастрономический вариант любимого стритфуда, в начинке которого еще индейка, эстрагон и розовое вино, ищите в миниатюрном ресторане блогера Каримы Уразбаевой.

Полтавская улица, 5/29Б

Предоставлено пресс-службой ресторана

ohaüs

В кофейне, занимающей целый особняк на Черной речке, для вашего завтрака придумали сырники со сметаной и вареньем из сезонных клубники и ревеня.

ул. Академика Крылова, 4А

Предоставлено пресс-службой ресторана

Frantsuza Bistrot

Шапки соблазнительных тартов посреди зала у шеф-повара Ивана Фролухина меняются от сезона к сезону. Сейчас — малина с ванильным кремом и малиновым гелем на песочном тесте.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Предоставлено пресс-службой ресторана

Must grill & wine bar 

Шеф-повар Алексей Пестряев с командой в меню определили и арбуз с томатами и брынзой, и сорбет из крыжовника, но наш краш — севиче из гребешка с малиной.

Большой проспект П.С., 54

Предоставлено пресс-службой ресторана

Harvest

В ресторане от Duoband, где за главных — овощи, зеленую спаржу обжаривают на гриле, подают с кремом мацони, жареным цукини, пикантным соусом чимичурри.

пр. Добролюбова, 11

Предоставлено пресс-службой заведения

Коктейльное бюро «Авангард»

Магистр коктейльных наук Василий Марков в своем сольном проекте делает, что хочет. Вот, например, дайкири превращает в глоток долгожданного лета, одаривая его щавелем. 

ул. Жуковского, 33

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