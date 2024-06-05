18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • Гастрономический гид по Петербургу 2024
Что Где Есть

Видовые, во дворах или у воды: 20 лучших террас этого лета

Террасинг в Петербурге — главный сезонный квиз: садж под Вантовым мостом и слэш-коктейли во дворе-колодце, голубчик у Стрелки и квасной спритц в обнимку с Александрийским столпом.

ДВОРЫ

Архивы пресс-служб

Особняк Мясникова

В дворянском особняке XIX века у Italy&Co находятся средиземноморский Joli и испано-мексиканский Juan во главе с шеф-поваром Сергеем Гальцевым. Летом он же отвечает за чил-зону во дворе: лужайка с шезлонгами, стол для пинг-понга, гриль и раздел с пинчос на большие компании. Заказывайте побольше мичелады и сеты брускет, сыров, колбас и хамона.

ул. Восстания, 45

Архивы пресс-служб

Ognivo

Во дворе Ognivo на бывшем заводе Посселя — целый сквер с фонтаном: все это бережно восстановил ресторатор Андрей Перцев. И как только с первым теплом столы выставляют на улицу, едем на Васильевский за ньокками с уткой от шефа Игоря Обрезкова и сбальято с вербеной от Ильгара Вахабова, постоянного резидента номинации «Лучший бармен» премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге».

Малый пр. В. О., 57

Архивы пресс-служб
Анри Бер
Архивы пресс-служб

Анри Бер

Solids

Бич-клаб от Hermès в знаменитом оранже? Лучше! В апельсиновый тотал-лук нарядил свой двор (роскошь для Петроградской!) бильярд-бар Анри Бера и его команды: шайбы-столы, шезлонги, зонтики. С манговым роял беллини и креветками с карри монохром — еще тотальнее. Также обещают слэш-коктейли на ледяной крошке, фруктовые шербеты и 1 июля шумно транслировать финал Лиги чемпионов.

Гатчинская ул., 16

Архивы пресс-служб

BackYard Space и «Фабрика»

На Песках летом качают дворы двух новых фудкластеров. Открытый атриум в BackYard за отелем «Москва»: резиденты там все на подбор от лапшичной Ossu до ботл-шопа Vinofeel. В пространстве «Фабрика» двор большой и классно оборудован: качели, пинг-понг, йога, анимация для детей. В жару ищите корнеры «Мякоть» с фрешами и Green Point с вегги-бургерами.

Херсонская ул., 43/12;

Кирочная ул., 67

ВИДОВЫЕ 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

AGA

Главную террасу — 2024 построил гастро-продюсер Александр Шавлиашвили в своем панорамном ресторане у Тучкова моста. Вид от Стрелки до «Лахта Центра», 1000 кв. метров крыши, открытых и под перголами. Очаг, смотровая площадка, сад мастерской «Нежно» с душицей и яблонями. С ПМЭФ и до холодов аншлаг обеспечен — как и raw-бару с крудо фрутто ди маре, дикому сибасу в соли и плато с лангустинами, устрицами и гребешками.

Пр. Добролюбова, 16

Архивы пресс-служб

Bellevue

«Город нас обнимает!» — восторженно кричат гости ресторана высокой кухни на крыше «Гранд Отеля Мойка, 22», выйдя на террасу. И это, поверьте, крепкие объятия — на все 360° видна небесная линия Петербурга. Здесь с видом на Александрийский столп и Петропавловский собор обустроены две пленэр-площадки для парадных ужинов, а еще отдельный панорамный бар с музыкой и танцами: среди белых гортензий апероль льется рекой — базиликовый, с квасом (!) и классический на кране.

Наб. р. Мойки, 22

Архивы пресс-служб

Мансарда

Гинзовская «Мансарда» живет на крыше с 2010 года, и летом она всегда в самом расцвете сил. Когда следующая за террасой высота — монументальная колоннада Исаакиевского собора, мыслите масштабно: в разделе To Share берите целого мурманского краба, ассорти крудо с гребешками и креветками и кюве престиж шампани 2013 года.

Почтамтская ул., 3–5

Архивы пресс-служб

Kristof

От ресторана-пекарни бельгийца Кристофа Лаерманса в «Тинькофф-арена» до «Лахта Центра» всего минут 10, но все 462 метра газпромовского небоскреба прекрасно помещаются на фото с террасы. Которое будет тем более эффектным, если за гуляшом по-фламандски и аперолем «Остенде» с манго вы засидитесь до вечерней подсветки шпиля.

Приморский пр., 80

Архивы пресс-служб

«Вино и Вода»

Терраса на 8-м этаже отеля Indigo открывается еще весной, одной из первых в городе: она обогреваемая и с качественной ветрозащитой. А вот меню: через местные телескопы пересчитать программные городские шпили и закусить нетривиальным мороженым: черемуховым с вишней и облепиховым с вересковым медом.

Ул. Чайковского, 17

У ВОДЫ

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

SimpleWine

Сверхпопулярный променад на набережной «Севкабеля» — стратегически верное место для летних посиделок. И главный винный спот здесь (с видом на Мост через Корабельный фарватер и на Морской вокзал!) — это поп-ап-бар SimpleWine. Здесь мы скоротали практически весь прошлый сезон, наблюдая закаты и закусывая австрийский зект пицеттой с креветками и попкорном с трюфелем. А еще приплясывали до утра с бокалом спритца на фирменной грейпфрутовой настойке.

Кожевенная линия, 40

Архивы пресс-служб

Il Lago dei Cigni

Итальянский ресторан служит на Крестовском острове тихой гаванью тяжелого люкса. На карпаччо из осьминога, фуа-гра с пряной грушей и пасту в голове пармезана к лебединому (буквально!) озеру съезжаются кулинарный блогер Алексей Жидковский, дизайнер Екатерина Смольникова, совладелица «Максидома» Мария Евневич. И все сходятся в одном: терраса на втором этаже с видом на гордых белых птиц, скользящих по водной глади, — главный деликатес.

Крестовский проспект, 21Б

Архивы пресс-служб

«Якорь»

Хотите собрать сердечки под фото в соцсетях? Не поленитесь доехать до Рыбацкого в кафе на территории яхт-клуба «Восточный»: швартовка до 6 часов бесплатно — ну вдруг пойдете на своем катере. Хачапури и паста, садж и шашлыки — еда в рамках нормы, а вот такого выдающегося и необычного вида на Вантовый мост нет нигде в Петербурге.

Рыбацкий проспект, 10А

Архивы пресс-служб

Cruise by Kuznyahouse

Уходим в рейс на теплоходе клуба-ресторана Kuznyahouse! Днем здесь загорают, прерываясь на гаспачо и апероль. Ночью танцуют под разводящимися мостами с тропическим джин-тоником. Две премьеры 2024-го: Cruise покатил по Москве-реке, а на палубе петербургского арт-директор Кирилл Сергеев (Kito Jempere) спродюсирует кинопоказы, гастроколлаб с шеф-поваром Гленом Баллисом и спектакль «Бродский на танцполе».

Английская набережная, 58

Архивы пресс-служб

Veter

У ресторана Ксении Собчак и Антона Пинского на фрегате «Летучий Голландец» терраса обустроена на носу вместо капитанского мостика. Чтобы подкрепиться голубчиком и крабовым гратеном с хреном, почти швартуясь к Стрелке Васильевского, бронируйте заранее. А за шанс посмотреть с кормы на главный выпускной страны «Алые паруса» придется заплатить депозит до 100 000 рублей.

Мытнинская набережная, 6

Дарья Павлюкевич

«Рыба моей мечты»

В XIX веке с корабля на бал попадали промышленники Путиловы — буквально: их особняк на Крестовском острове выходит прямо на Малую Невку. Теперь здесь рыбный ресторан ZL Group с террасой и собственным причалом. Швартуйте катер (wishful thinking!) и берите курс на аквариум с морепродуктами: устрицы, морские ежи и вонголе тут всегда свежайшие.

Пр. Динамо, 2а

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Архивы пресс-служб

Андреевский рынок

Андреевский рынок умеет перетянуть на себя внимание от соседнего Василеостровского. Особенно летом, когда резиденты выстраивают в крытой галерее целую линию из уличных столов и можно бонвивански бранчевать, пренебрегая июньской метелью и июльским ливнем. Итак, присаживаемся за янтарным элем в Bottleshop&Taproom «Культура». За пиццей с тартаром из лосося — к уютному Rimski, у них еще классная веранда во дворе. Спагетти и негрони берем в Bist и ужинаем на скатертях с маками как в Болонье.

Большой проспект Васильевского острова, 18

Архивы пресс-служб

Giusto

Пока парк Тучкова буянит только в планах, в районе «Спортивной» с зеленью не густо — поэтому от сердца отрываем ноу-хау: во дворе у Giusto есть кавайная терраса с пальмами и фонариками — так с фасада делового центра и не угадаешь. Идеально для пит-стопа на крудо из лосося, пиццу пепперони и киви-апероль.

пр. Добролюбова, 8

Архивы пресс-служб

Chang

Разгружаем голову на террасе масштабного азиатского ресторана на Московском, благо ее пристроили с боковой стороны здания сталинского ампира и она не смотрит на хлопотливую магистраль. Заглядываем на сет из сашими и утку по-пекински шефа Дениса Прохорова. И в любое время ищем «Энитайм дринк», раздел с коктейлями — абрикосовой паломой и ревеневым мартини.

Московский пр., 186

Креветки с жареным виноградом и баклажаном с соусом из сулугуни
Архивы пресс-служб

Креветки с жареным виноградом и баклажаном с соусом из сулугуни

Архивы пресс-служб

МА

Итало-грузинский ресторан продюсирует Али Мамедов: ценим его со времен развлекательной империи Global Point. Раздать правильные вайбы — конек Али, так что терраса MA продолжает ресторан через открытые окна: несмотря на трафик шумной Рубинштейна, безмятежно завтракаем сырниками на топленом молоке или обедаем креветками с жареным виноградом и баклажаном с соусом из сулугуни. Особенно все это хорошо с розовым игристым — перед походом на премьеру «Палаты № 6» Льва Додина в МДТ!

ул. Рубинштейна, 7

Архивы пресс-служб

Lamb

Маститой Stroganoff Group достались площади заведения Graf-in, на месте которого в конце 2023 года открыли современный ресторан южной кухни регионов России, Кавказа и Средней Азии. К лету обещают террасу: берешь чебуреки, рапаны — и ты почти в отпуске. Ну и проверено: воскресаем здесь после субботнего рейва с помощью домашнего вина и хаша с ножкой ягненка.

Конногвардейский бульвар, 4

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2024

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: