Видовые, во дворах или у воды: 20 лучших террас этого лета

Террасинг в Петербурге — главный сезонный квиз: садж под Вантовым мостом и слэш-коктейли во дворе-колодце, голубчик у Стрелки и квасной спритц в обнимку с Александрийским столпом.
ДВОРЫ
Особняк Мясникова
В дворянском особняке XIX века у Italy&Co находятся средиземноморский Joli и испано-мексиканский Juan во главе с шеф-поваром Сергеем Гальцевым. Летом он же отвечает за чил-зону во дворе: лужайка с шезлонгами, стол для пинг-понга, гриль и раздел с пинчос на большие компании. Заказывайте побольше мичелады и сеты брускет, сыров, колбас и хамона.
ул. Восстания, 45
Ognivo
Во дворе Ognivo на бывшем заводе Посселя — целый сквер с фонтаном: все это бережно восстановил ресторатор Андрей Перцев. И как только с первым теплом столы выставляют на улицу, едем на Васильевский за ньокками с уткой от шефа Игоря Обрезкова и сбальято с вербеной от Ильгара Вахабова, постоянного резидента номинации «Лучший бармен» премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге».
Малый пр. В. О., 57
Solids
Бич-клаб от Hermès в знаменитом оранже? Лучше! В апельсиновый тотал-лук нарядил свой двор (роскошь для Петроградской!) бильярд-бар Анри Бера и его команды: шайбы-столы, шезлонги, зонтики. С манговым роял беллини и креветками с карри монохром — еще тотальнее. Также обещают слэш-коктейли на ледяной крошке, фруктовые шербеты и 1 июля шумно транслировать финал Лиги чемпионов.
Гатчинская ул., 16
BackYard Space и «Фабрика»
На Песках летом качают дворы двух новых фудкластеров. Открытый атриум в BackYard за отелем «Москва»: резиденты там все на подбор от лапшичной Ossu до ботл-шопа Vinofeel. В пространстве «Фабрика» двор большой и классно оборудован: качели, пинг-понг, йога, анимация для детей. В жару ищите корнеры «Мякоть» с фрешами и Green Point с вегги-бургерами.
Херсонская ул., 43/12;
Кирочная ул., 67
ВИДОВЫЕ
AGA
Главную террасу — 2024 построил гастро-продюсер Александр Шавлиашвили в своем панорамном ресторане у Тучкова моста. Вид от Стрелки до «Лахта Центра», 1000 кв. метров крыши, открытых и под перголами. Очаг, смотровая площадка, сад мастерской «Нежно» с душицей и яблонями. С ПМЭФ и до холодов аншлаг обеспечен — как и raw-бару с крудо фрутто ди маре, дикому сибасу в соли и плато с лангустинами, устрицами и гребешками.
Пр. Добролюбова, 16
Bellevue
«Город нас обнимает!» — восторженно кричат гости ресторана высокой кухни на крыше «Гранд Отеля Мойка, 22», выйдя на террасу. И это, поверьте, крепкие объятия — на все 360° видна небесная линия Петербурга. Здесь с видом на Александрийский столп и Петропавловский собор обустроены две пленэр-площадки для парадных ужинов, а еще отдельный панорамный бар с музыкой и танцами: среди белых гортензий апероль льется рекой — базиликовый, с квасом (!) и классический на кране.
Наб. р. Мойки, 22
Мансарда
Гинзовская «Мансарда» живет на крыше с 2010 года, и летом она всегда в самом расцвете сил. Когда следующая за террасой высота — монументальная колоннада Исаакиевского собора, мыслите масштабно: в разделе To Share берите целого мурманского краба, ассорти крудо с гребешками и креветками и кюве престиж шампани 2013 года.
Почтамтская ул., 3–5
Kristof
От ресторана-пекарни бельгийца Кристофа Лаерманса в «Тинькофф-арена» до «Лахта Центра» всего минут 10, но все 462 метра газпромовского небоскреба прекрасно помещаются на фото с террасы. Которое будет тем более эффектным, если за гуляшом по-фламандски и аперолем «Остенде» с манго вы засидитесь до вечерней подсветки шпиля.
Приморский пр., 80
«Вино и Вода»
Терраса на 8-м этаже отеля Indigo открывается еще весной, одной из первых в городе: она обогреваемая и с качественной ветрозащитой. А вот меню: через местные телескопы пересчитать программные городские шпили и закусить нетривиальным мороженым: черемуховым с вишней и облепиховым с вересковым медом.
Ул. Чайковского, 17
У ВОДЫ
SimpleWine
Сверхпопулярный променад на набережной «Севкабеля» — стратегически верное место для летних посиделок. И главный винный спот здесь (с видом на Мост через Корабельный фарватер и на Морской вокзал!) — это поп-ап-бар SimpleWine. Здесь мы скоротали практически весь прошлый сезон, наблюдая закаты и закусывая австрийский зект пицеттой с креветками и попкорном с трюфелем. А еще приплясывали до утра с бокалом спритца на фирменной грейпфрутовой настойке.
Кожевенная линия, 40
Il Lago dei Cigni
Итальянский ресторан служит на Крестовском острове тихой гаванью тяжелого люкса. На карпаччо из осьминога, фуа-гра с пряной грушей и пасту в голове пармезана к лебединому (буквально!) озеру съезжаются кулинарный блогер Алексей Жидковский, дизайнер Екатерина Смольникова, совладелица «Максидома» Мария Евневич. И все сходятся в одном: терраса на втором этаже с видом на гордых белых птиц, скользящих по водной глади, — главный деликатес.
Крестовский проспект, 21Б
«Якорь»
Хотите собрать сердечки под фото в соцсетях? Не поленитесь доехать до Рыбацкого в кафе на территории яхт-клуба «Восточный»: швартовка до 6 часов бесплатно — ну вдруг пойдете на своем катере. Хачапури и паста, садж и шашлыки — еда в рамках нормы, а вот такого выдающегося и необычного вида на Вантовый мост нет нигде в Петербурге.
Рыбацкий проспект, 10А
Cruise by Kuznyahouse
Уходим в рейс на теплоходе клуба-ресторана Kuznyahouse! Днем здесь загорают, прерываясь на гаспачо и апероль. Ночью танцуют под разводящимися мостами с тропическим джин-тоником. Две премьеры 2024-го: Cruise покатил по Москве-реке, а на палубе петербургского арт-директор Кирилл Сергеев (Kito Jempere) спродюсирует кинопоказы, гастроколлаб с шеф-поваром Гленом Баллисом и спектакль «Бродский на танцполе».
Английская набережная, 58
Veter
У ресторана Ксении Собчак и Антона Пинского на фрегате «Летучий Голландец» терраса обустроена на носу вместо капитанского мостика. Чтобы подкрепиться голубчиком и крабовым гратеном с хреном, почти швартуясь к Стрелке Васильевского, бронируйте заранее. А за шанс посмотреть с кормы на главный выпускной страны «Алые паруса» придется заплатить депозит до 100 000 рублей.
Мытнинская набережная, 6
«Рыба моей мечты»
В XIX веке с корабля на бал попадали промышленники Путиловы — буквально: их особняк на Крестовском острове выходит прямо на Малую Невку. Теперь здесь рыбный ресторан ZL Group с террасой и собственным причалом. Швартуйте катер (wishful thinking!) и берите курс на аквариум с морепродуктами: устрицы, морские ежи и вонголе тут всегда свежайшие.
Пр. Динамо, 2а
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Андреевский рынок
Андреевский рынок умеет перетянуть на себя внимание от соседнего Василеостровского. Особенно летом, когда резиденты выстраивают в крытой галерее целую линию из уличных столов и можно бонвивански бранчевать, пренебрегая июньской метелью и июльским ливнем. Итак, присаживаемся за янтарным элем в Bottleshop&Taproom «Культура». За пиццей с тартаром из лосося — к уютному Rimski, у них еще классная веранда во дворе. Спагетти и негрони берем в Bist и ужинаем на скатертях с маками как в Болонье.
Большой проспект Васильевского острова, 18
Giusto
Пока парк Тучкова буянит только в планах, в районе «Спортивной» с зеленью не густо — поэтому от сердца отрываем ноу-хау: во дворе у Giusto есть кавайная терраса с пальмами и фонариками — так с фасада делового центра и не угадаешь. Идеально для пит-стопа на крудо из лосося, пиццу пепперони и киви-апероль.
пр. Добролюбова, 8
Chang
Разгружаем голову на террасе масштабного азиатского ресторана на Московском, благо ее пристроили с боковой стороны здания сталинского ампира и она не смотрит на хлопотливую магистраль. Заглядываем на сет из сашими и утку по-пекински шефа Дениса Прохорова. И в любое время ищем «Энитайм дринк», раздел с коктейлями — абрикосовой паломой и ревеневым мартини.
Московский пр., 186
МА
Итало-грузинский ресторан продюсирует Али Мамедов: ценим его со времен развлекательной империи Global Point. Раздать правильные вайбы — конек Али, так что терраса MA продолжает ресторан через открытые окна: несмотря на трафик шумной Рубинштейна, безмятежно завтракаем сырниками на топленом молоке или обедаем креветками с жареным виноградом и баклажаном с соусом из сулугуни. Особенно все это хорошо с розовым игристым — перед походом на премьеру «Палаты № 6» Льва Додина в МДТ!
ул. Рубинштейна, 7
Lamb
Маститой Stroganoff Group достались площади заведения Graf-in, на месте которого в конце 2023 года открыли современный ресторан южной кухни регионов России, Кавказа и Средней Азии. К лету обещают террасу: берешь чебуреки, рапаны — и ты почти в отпуске. Ну и проверено: воскресаем здесь после субботнего рейва с помощью домашнего вина и хаша с ножкой ягненка.
Конногвардейский бульвар, 4
Комментарии (0)