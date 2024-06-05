Видовые, во дворах или у воды: 20 лучших террас этого лета

Андреевский рынок

Андреевский рынок умеет перетянуть на себя внимание от соседнего Василеостровского. Особенно летом, когда резиденты выстраивают в крытой галерее целую линию из уличных столов и можно бонвивански бранчевать, пренебрегая июньской метелью и июльским ливнем. Итак, присаживаемся за янтарным элем в Bottleshop&Taproom «Культура». За пиццей с тартаром из лосося — к уютному Rimski, у них еще классная веранда во дворе. Спагетти и негрони берем в Bist и ужинаем на скатертях с маками как в Болонье.

Большой проспект Васильевского острова, 18