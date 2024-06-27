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  • Гастрономический гид по Петербургу 2024
Что Где Есть

38 лучших ресторанов за городом: Пушкин, Павловск, Кронштадт, Выборг, Карелия

Движемся в сторону Noma: скоро рестораны за чертой Петербурга превзойдут городские. И внимание: этот гид вызовет острое желание сорваться в путь — на холодец с медвежатиной, калитки с тунцом, ряпушку по-ладожски и еловый дайкири.

Приморское шоссе и до Выборга

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Villa Verde

Вилла итальянского ресторана в Репине обустроена с барочным размахом тосканской Villa di Geggiano, где Бернардо Бертолуччи снимал свою «Ускользающую красоту». Только вид не на виноградники, а на Финский залив и его песчаные пляжи. Соответственно, в меню ищите курортные радости: гаспачо с крабом, мини-кальмаров на гриле и миллезимную шампань.

Приморское ш., 448А

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Muze Garden

В Доме творчества композиторов когда-то жили (и работали!) Шостакович, Десятников и Белла Ахмадулина, а теперь архитектурой модернизма в Репине наслаждаемся мы — на террасе ресторана Muze Garden Сюзанны Мусаевой. Едем на весь день: бранч с тартаром из оленины с маслятами (спешиалы меняются), пляж, сливочные артишоки и голубцы с мясом лося — на обед. Затем прогулка по лесу за черникой и вернуться на шалфеевый дайкири у камина.

Приморское ш., 471

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Meat_Coin

Едем в загородный филиал турецкого мясного ресторана Meat_Сoin за кинематографичной локацией (комаровский пляж), классным интерьером (от звезд дизайна DA Bureau), образцовым мясом (от тартара до кебаба) и бранчами (хумус из артишока, мезе из запеченного баклажана). Внимание: парковка с коллекционными роллс-ройсами обязывает к рибаю на кости, боку ягненка и портерхаусу в золоте 999 пробы.

Приморское ш., 466

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Пасторское озеро»

В ресторане загородного клуба на Пасторском озере терапевтическому виду с террасы — на водную гладь и хвойный лес — подыгрывает пасторальная кухня: уха из трех видов рыбы, утиная ножка конфи и шикарный раздел с грилем — на углях готовят шашлыки и колбаски, дораду и картофель с чесноком.

Выборгское ш., 39 км

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Наша Dacha»

В усадьбе легендарной Анны Вырубовой, фрейлины императрицы Александры Федоровны, устраиваемся на нарядной веранде, гуляем по парку, гладим местную кошку и занимаем лежаки на берегу. Пляжным и имперским вайбам соответствует и меню: скумбрия на ольховых опилках — собственного копчения, подают эклеры с рыбой, хрустящие пирожки с уткой и ром-бабу с земляникой.

Приморское ш., 448

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Ель»

Старожил тех самых золотых миль Курортного района вдоль залива умеет удовлетворить высокие запросы: в хоспере готовят тунца и стриплойн, ростбиф подают из оленины, фаланги краба — с шафрановым ризотто. К аукционному гран крю рекомендуем запоминающиеся маринованные персики с прошутто.

Приморское ш., 640

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Форелевое хозяйство «Алдога»

Придорожный дайнер на границе с Карелией кормит калитками, ухой, окрошкой и собственной свежайшей форелью: в круассанах, бутербродах и шаверме. А соленую, копченую, целой или брюшками из лавки при кафе забираем домой.

пос. Березово, ул. Некрасова, 24

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Champion

После экскурсии от ДК Лурье по библиотеке Алвара Аалто в Выборге (памятник северного модернизма, обязательный к посещению!) идем (пара шагов!) в крафтовый спорт-бар на метровые баварские колбаски и разливное бельгийское пенное.

Выборг, пр. Ленина, 18

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Колокольная горка»

Когда строили железнодорожную станцию Келломяки, давшую первое название поселку Комарово, колокол на холме звал рабочих обедать. Теперь «колокольную горку» занял двухэтажный ресторан: пять залов (вид на залив отовсюду), терраса с шезлонгами, в меню — скандинавские, карельские и мурманские вайбы. Летом готовят борщ с вишней и окрошку с пастрами; из сердца оленя делают тартар. Мясо шеф Тимур Киясов добывает у фермеров, дичь — у заводчика, а грибы собирает сам.

Приморское шоссе, 450

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Hvoy

Ресторан Hvoy открыли на Медном озере при дизайнерском сафари-отеле We Lodge (первом в России!). И к разработке меню здесь тоже отнеслись амбициозно: здесь все сезонно-локальное — сальса из трав, варенье из жимолости, попкорн из зобной железы. На завтрак — сырники из печи. Летний рестотеймент Hvoy вне конкуренции: в беседке Chef’s table готовят выдержанные стейки; плавучий бар-плот и электрокатамаран для пикника на воде; бар-гостиная Roots с панорамной террасой. Редкое место в сорока минутах от Петербурга, где дзен встречает экороскошь!

Медное озеро

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Бородинское»

Это база! То есть буквально: фулхаус на Карельском перешейке с коттеджами, баней и отелем, но главное — с рестораном, где все только свое: готовят из самостоятельно выращенного и пойманного. Отдельное почтение копченым осетру и форели из хозяйства на «Бородинском» озере.

пос. «Бородинское», ул. Говорова, д. 70

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Stroganoff Bar & Grill

В репинском двойнике любимого стейк-хауса на Конногвардейском бульваре бронируем стол в панорамной гостиной, напоминающей классическую петербургскую дачу начала ХХ века, или занимаем гамаки на террасе, которую обустроили на крыше. А еще потягиваем клубничную маргариту и ожидаем свой подход к дагестанскому барашку на вертеле.

Приморское ш., 418

Карелия

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Заонежье»

Свежее открытие 2024 года — гостиничный комплекс на северо-восточном берегу Онежского озера: там мелко, так что вода прогревается и можно отлично купаться. Ожидаем архитектурный хюгге: здание спроектировала команда бюро Rhizome, лауреаты премии «Петербург будущего» «Собака.ru»: они, скажем, строили «Футуру» и поп-ап «K-30». «Заонежье» на стадии запуска, но звучит все круто: библиотека, каяки, флай-йога, мобильная баня. Ресторан «Руна» готовит сверхопытный шеф Александр Марон: работал в Казахстане и Израиле, кормил экотуристов в Саратове и Плесе.

Медвежьегорский р-н, деревня Кажма, 72

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Marja Villas & Spa

Отель на берегу Суходольского озера Карельского перешейка устроит ретрит даже самым прихотливым: виллы с каминами, окнами в пол, террасами и саунами, в спа-комплексе учат нейрофитнесу. В спа-кафе Mansikka опытный травник напоит настоями, которые тонизируют организм (северные антиоксиданты!). В ресторане Marja накормят нордической пиццей с белыми грибами, черной треской с зеленым пюре из горошка и судаком под соусом «Пряная килька».

Приозерский район, посёлок Петровское

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

BBQ Hunter Nordic Kitchen

Ресторан на берегу залива Ляппяярви в районе Сортавалы ценят за суперсмокер, где 10 часов томят килограммовую рульку с соблазнительной румяной корочкой. А еще здесь подают жаркое по петровским заветам (из говядины и в сливках) и блюдо из самой нежной мышцы оленя «Северное сияние» (староладожский рецепт, добытый из рассказов местной знахарки старухи Лукерии).

Сортавала, улица Суворова, 1

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Skala

В парк-отеле Sorola Village ресторан Skala идеально вписался в ландшафт, а именно в Змеиную гору, что на берегу Ладожского озера (из этой же скалы вырубили гранитную плитку для интерьера). Местный шеф отправляет карельские продукты и рецепты в гастрономический космос, на орбиту new nordic cuisine: калитки пекут с тунцом или ростбифом, оленину подают с копченым гратеном и гранатовым демиглясом, а ладожского судака — с карельскими травами, маринованными груздями и польским соусом.

Лахденпохский район, поселок Сорола, 1902

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Лось и тролль»

В дружелюбный бар-отель в Сортавале стоит заглянуть на настойки, авторскую кухню (бургер с икрой форели и клюквенный латте!), плюс набраться храбрости перед зиплайном над озером Мраморного каньона в Рускеале. Под рюмочку просите мясное рагу в хлебе или рыбный сливочный суп c треской и копченым бульоном: шикарный вид на залив дают к каждому блюду.

Сортавала, улица Ленина, 1А

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Markens Grøde

Предприниматели Митя и Маша Баталовы с глэмпингами на ты. Их «Хюгге Кэмп» на скалах в Лахденпохье работает только летом, зато круглый год принимает гостевой дом Markens Grøde в восстановленной финской усадьбе. Здесь обустроили ресторан в эстетике журнала Kinfolk — с винтажным пианино и автохтонным иван-чаем к сырникам. Вечером у камина согреваемся «карельским том ямом»: локальная форель соседствует с кальмарами и креветками.

Лахденпохский район, поселок Парконмяки, Дачная улица, 3

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Lumivaara

Среди Ладожских шхер в парк-отеле Lumivaara главные развлечения — это плавучая баня с купелью, туры на квадроциклах и ужин у камина в местном ресторане. Панорамный вид, ряпушка по-ладожски, похлебка с олениной, карельская сливочная уха лохикейто и фирменный бургер «Лось».

Лахденпохский р-н, пос. Харвия

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Экоферма «Акуловка»

Семейное форелевое хозяйство у Ладожских шхер (поселок Кокконниэми!) приглашает на экопрогулку с поросятами, утятами, лекарственными травами и торгует рыбой во всевозможных изводах: свежайшая радужная, слабой соли с лимонным перцем или на коже по-скандинавски. В кафе-магазине берем икорное масло, фирменные расстегаи, калитки, пельмени и финскую уху.

Лахденпохья, ул. Ленина, 41

Кронштадт и до Стрельны

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Fortoria

Гастрономический сосед знаменитых кронштадтских фортов (объекты наследия ЮНЕСКО!) — видовой ресторан-корабль, где едят гигантских мидий с соусом блю-чиз и телячьи щечки, томленые в красном вине с птитимом и ворчестером. На втором этаже за штурвалом может постоять любой желающий.

Кронштадт, Цитадельское ш., 14

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Чабрец»

В любой непонятной ситуации выбирайте «Чабрец» — сетевые чайхоны Che Group есть на Тихорецком и Ленинском проспектах, на Большевиков, в Солнечном и в Петергофе. Сервис встречает вас как родных, мультинациональное меню закрывает сразу все потребности, главная из которых — дайте шашлыка и поскорее.

Петергоф, Морской пер., 1

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Технический перерыв»

«Крафт, бургеры, техно» — гласит девиз первого современного кронштадтского гастропаба. Днем во дворе «Перерыва» (сразу за почтамтом) островитяне кормят своих чад бургерами с цыпленком, а вечером собираются ценители элей, ребрышек и венских колбасок.

Кронштадт, пр. Ленина, 37

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Форт брю»

Кофейня в здании кронштадтского локомотивного депо пошла по пути праотца, но вместо железной проложила дорогу спешелти на остров Котлин. Варят эспрессо, флэт и латте — милое дело заглянуть между Николо-Богоявленским морским собором и парком «Остров фортов». С утра подают гранолу, хумус, сладкую и сытную выпечку. На бранч — римская пицца с жюльеном. Вечером — любимое блюдо основателя Андрея Зайцева: коул-слоу с апельсином, арахисом и сельдереем.

Кронштадт, Цитадельская дор., 2А

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Bonа

Сеть итальянских ресторанов умеет оказаться в нужном месте: в Пушкине, на проспектах Ветеранов, Славы, Комендантском — Петергоф не исключение.

Под увитыми вечной зеленью перголами кормят затейливо: пиццей с кроликом и печеной тыквой, равиолями с говяжьим языком и трюфелем, тальятой с пюре из пастернака и перечным соусом.

Петергоф, Разводная ул., 7

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Шуваловъ»

Старинный туристический аттракцион, русская деревня «Шуваловка», отрабатывает концепцию а-ля рус по полной: театр водки, скотный двор, баня. А в ресторане «Шуваловъ» на столы мечут «галантин из ушек порося долгаго мления с хреновым мороженым», лусту (то есть «ломоть») с томленой в печи уткой или с печенью трески и облепиховым взваром. Коронное блюдо — сибас, печеный по-карельски, в хрустящей корочке.

Петергоф, Санкт-Петербургское ш., 111

Игора и до Ладоги

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Forest Hill

После фэнси-трекинга по сосновому лесу «Охта Парка» направляемся в ресторан «Чехов групп» Владимира Любомирова. Камин и террасы: это шале со страниц архитектурного глянца строила прогрессивная команда DA Bureau. Коронное у бренд-шефа Филиппа Ваганова — это дичь: голубцы, студень и борщ с медвежатиной (обязательно под фирменную хреновуху) и эпичная голень косули с рисовой кашей.

Деревня Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 2

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Zavari Coffee

Европейский нормкор от мира спешелти — найти во Всеволожске еще один столь прогрессивный кофейно-кондитерский спот не получится: здесь даже местных художников выставляют. Локалы ходят сюда за первоклассным зерном, сырниками, выпечкой и жареным рисом с омлетом «торнадо».

Всеволожск, Заводская ул., 2А

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«У Маяка»

Лучший план на солнечную субботу — свидание у захватывающего дух Осиновецкого маяка (9-й по высоте в мире!). Здесь же Ладожский пляж с чистейшим песком, качелями, шезлонгами и кафе «У Маяка», где главный хит — судак, выловленный в местных водах (его кладут в суп, запекают с овощами, жарят с пюре — и запивают укроповкой или бородинской на самогоне). На пути домой, в Петербург, обязателен пит-стоп у рыбной лавки: узнаете ее по очереди за копчеными форелью, сигом и терпугом — ревизировано неоднократно!

Пос. Ладожское озеро, ул. Осиновецкая, 1

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Мандроги»

Воссозданная крестьянская деревня (и гениальная туристическая локация) уникальна не только своей природой и географией, но и рестораном в духе трапезных палат старорусского двора. И перед, и после визита в местный музей водки подкрепляемся моченой брусникой, маринованными груздями, фирменным зельцем, боярскими блинами и самолепными ушками с олениной или щукой.

Дер. Верхние Мандроги

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Мама Оля»

Пиццу от «Мамы Оли» знают все, кому по дороге на Ладогу нужно было накормить проголодавшуюся ребятню. Трогательное семейное кафе в Щеглово выдает достойную конкуренцию городским тратториям (особенно сливочной пиццей с курицей, копченым беконом и горгонзолой!).

Пос. Щеглово, Магистральная ул., 1

Пушкин и Павловск

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«БИП»

Готическо-романтический бастион XVIII века императора Павла I отреставрировал известный предприниматель и меценат Сергей Гутцайт, после чего открыл в «БИПе» бутик-отель с антиквариатом и ресторан с богатым винным погребом и печью по архивным чертежам. Готовят стерлядку, молодых козлят, гусей и уток. Отменно работают с субпродуктами, доводя почки и рубцы до образцово правильных текстур. За право обладания рецептом пирожков с телятиной некоторые тянутся в карман за золотой табакеркой. И важно: сколько красивых свадеб здесь сыграли!

Павловск, Мариинская ул., 4

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Five Star Place

За ремесленными сырами и овощами с грядки бронируем стол в ресторане глэмпинга с панорамой реки Суйды. Пасту и салаты готовят с продуктами соседей-агрономов и фермы Grooverman, устраивают Chef's table: продукты северных вод — с вонголе на костре, стерлядкой с еловым дымом и форелью, копченой на акации.

С. Воскресенское

Дарья Павлюкевич

«Борщ»

Монокафе ресторатора (и реставратора!) Сергея Гутцайта в Пушкине спрятано в бывших теплицах Екатерининского дворца, где выращивали экзотику до 1917 года. В меню борщи горячий и холодный, вчерашний и сегодняшний, с медвежатиной, из утки и сезонный. Сало со слезой, ледяная рюмка водки из холодильника ЗИЛ — красота! Сергей Эдидович рекомендует вторые полборща съесть со сметаной, а первые — без: будет два разных, но выдающихся вкуса.

Пушкин, Оранжерейная ул., 1

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Cherchez la Tarte

Беспроигрышное комбо для ваших соцсетей: интерьер с барочным золотом и ну очень фотогеничные пирожные кондитера Дарьи Кузьмичевой под окнами Царскосельского лицея. Том ям, шаверма, шакшука — подкрепиться тут тоже можно. И скоро откроется бургерная в Екатерининском парке — в Матросском домике 1780-х годов.

Пушкин, Лицейский пер., 1/4

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

PioVerde

Уважаемые пиццамейкеры свой царскосельский ресторан открыли в историческом здании служб при дворце княгини Палей. Дизайнер Ксения Смирнова (Big Wine Freaks, La Biga) рассудила, что пол из путиловского известняка походит на старинный храмовый, и пустила по стенам росписи со сценами из Книги Бытия. Готовят коронное — римскую пиццу и пасту ручной работы: арабьяту с пармой, черные казаречче и орзо с телячьими щечками могут сделать в безглютеновом варианте.

Пушкин, Московский пер., 7|20

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Gril'

Географически ресторан при отеле Hilton ExpoForum в черте города, но локация между Петербургом и Пушкином здорово выручает путников, следующих в направлении Москвы и обратно. Для стейк-гиков на открытой кухне предусмотрены два больших гриля и жаровня. Для гастрогедонистов — панорамный вид на город и котлеты из индейки с бататом. А экспериментаторам — крабовый салат с яблоком и моцареллой.

Петербургское ш., 62, стр. 1

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Кюхельбекер»

Демократичное гриль-кафе в роскошном пейзажном Павловском парке (рядом с памятником Павлу I) заняло помещение ледника (да, это аналог холодильника!). Замерзнуть тут не получится, а вот согреться после осмотра дворца, построенного архитектором Винченцо Бренна, шашлыком, бургером, колбасками на сказочной террасе под Северным мостом — вполне.

Павловск, Садовая ул., 20ВД

Текст: Дарья Павлюкевич

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2024

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