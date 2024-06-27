38 лучших ресторанов за городом: Пушкин, Павловск, Кронштадт, Выборг, Карелия

Движемся в сторону Noma: скоро рестораны за чертой Петербурга превзойдут городские. И внимание: этот гид вызовет острое желание сорваться в путь — на холодец с медвежатиной, калитки с тунцом, ряпушку по-ладожски и еловый дайкири.
Приморское шоссе и до Выборга
Villa Verde
Вилла итальянского ресторана в Репине обустроена с барочным размахом тосканской Villa di Geggiano, где Бернардо Бертолуччи снимал свою «Ускользающую красоту». Только вид не на виноградники, а на Финский залив и его песчаные пляжи. Соответственно, в меню ищите курортные радости: гаспачо с крабом, мини-кальмаров на гриле и миллезимную шампань.
Приморское ш., 448А
Muze Garden
В Доме творчества композиторов когда-то жили (и работали!) Шостакович, Десятников и Белла Ахмадулина, а теперь архитектурой модернизма в Репине наслаждаемся мы — на террасе ресторана Muze Garden Сюзанны Мусаевой. Едем на весь день: бранч с тартаром из оленины с маслятами (спешиалы меняются), пляж, сливочные артишоки и голубцы с мясом лося — на обед. Затем прогулка по лесу за черникой и вернуться на шалфеевый дайкири у камина.
Приморское ш., 471
Meat_Coin
Едем в загородный филиал турецкого мясного ресторана Meat_Сoin за кинематографичной локацией (комаровский пляж), классным интерьером (от звезд дизайна DA Bureau), образцовым мясом (от тартара до кебаба) и бранчами (хумус из артишока, мезе из запеченного баклажана). Внимание: парковка с коллекционными роллс-ройсами обязывает к рибаю на кости, боку ягненка и портерхаусу в золоте 999 пробы.
Приморское ш., 466
«Пасторское озеро»
В ресторане загородного клуба на Пасторском озере терапевтическому виду с террасы — на водную гладь и хвойный лес — подыгрывает пасторальная кухня: уха из трех видов рыбы, утиная ножка конфи и шикарный раздел с грилем — на углях готовят шашлыки и колбаски, дораду и картофель с чесноком.
Выборгское ш., 39 км
«Наша Dacha»
В усадьбе легендарной Анны Вырубовой, фрейлины императрицы Александры Федоровны, устраиваемся на нарядной веранде, гуляем по парку, гладим местную кошку и занимаем лежаки на берегу. Пляжным и имперским вайбам соответствует и меню: скумбрия на ольховых опилках — собственного копчения, подают эклеры с рыбой, хрустящие пирожки с уткой и ром-бабу с земляникой.
Приморское ш., 448
«Ель»
Старожил тех самых золотых миль Курортного района вдоль залива умеет удовлетворить высокие запросы: в хоспере готовят тунца и стриплойн, ростбиф подают из оленины, фаланги краба — с шафрановым ризотто. К аукционному гран крю рекомендуем запоминающиеся маринованные персики с прошутто.
Приморское ш., 640
Форелевое хозяйство «Алдога»
Придорожный дайнер на границе с Карелией кормит калитками, ухой, окрошкой и собственной свежайшей форелью: в круассанах, бутербродах и шаверме. А соленую, копченую, целой или брюшками из лавки при кафе забираем домой.
пос. Березово, ул. Некрасова, 24
Champion
После экскурсии от ДК Лурье по библиотеке Алвара Аалто в Выборге (памятник северного модернизма, обязательный к посещению!) идем (пара шагов!) в крафтовый спорт-бар на метровые баварские колбаски и разливное бельгийское пенное.
Выборг, пр. Ленина, 18
«Колокольная горка»
Когда строили железнодорожную станцию Келломяки, давшую первое название поселку Комарово, колокол на холме звал рабочих обедать. Теперь «колокольную горку» занял двухэтажный ресторан: пять залов (вид на залив отовсюду), терраса с шезлонгами, в меню — скандинавские, карельские и мурманские вайбы. Летом готовят борщ с вишней и окрошку с пастрами; из сердца оленя делают тартар. Мясо шеф Тимур Киясов добывает у фермеров, дичь — у заводчика, а грибы собирает сам.
Приморское шоссе, 450
Hvoy
Ресторан Hvoy открыли на Медном озере при дизайнерском сафари-отеле We Lodge (первом в России!). И к разработке меню здесь тоже отнеслись амбициозно: здесь все сезонно-локальное — сальса из трав, варенье из жимолости, попкорн из зобной железы. На завтрак — сырники из печи. Летний рестотеймент Hvoy вне конкуренции: в беседке Chef’s table готовят выдержанные стейки; плавучий бар-плот и электрокатамаран для пикника на воде; бар-гостиная Roots с панорамной террасой. Редкое место в сорока минутах от Петербурга, где дзен встречает экороскошь!
Медное озеро
«Бородинское»
Это база! То есть буквально: фулхаус на Карельском перешейке с коттеджами, баней и отелем, но главное — с рестораном, где все только свое: готовят из самостоятельно выращенного и пойманного. Отдельное почтение копченым осетру и форели из хозяйства на «Бородинском» озере.
пос. «Бородинское», ул. Говорова, д. 70
Stroganoff Bar & Grill
В репинском двойнике любимого стейк-хауса на Конногвардейском бульваре бронируем стол в панорамной гостиной, напоминающей классическую петербургскую дачу начала ХХ века, или занимаем гамаки на террасе, которую обустроили на крыше. А еще потягиваем клубничную маргариту и ожидаем свой подход к дагестанскому барашку на вертеле.
Приморское ш., 418
Карелия
«Заонежье»
Свежее открытие 2024 года — гостиничный комплекс на северо-восточном берегу Онежского озера: там мелко, так что вода прогревается и можно отлично купаться. Ожидаем архитектурный хюгге: здание спроектировала команда бюро Rhizome, лауреаты премии «Петербург будущего» «Собака.ru»: они, скажем, строили «Футуру» и поп-ап «K-30». «Заонежье» на стадии запуска, но звучит все круто: библиотека, каяки, флай-йога, мобильная баня. Ресторан «Руна» готовит сверхопытный шеф Александр Марон: работал в Казахстане и Израиле, кормил экотуристов в Саратове и Плесе.
Медвежьегорский р-н, деревня Кажма, 72
Marja Villas & Spa
Отель на берегу Суходольского озера Карельского перешейка устроит ретрит даже самым прихотливым: виллы с каминами, окнами в пол, террасами и саунами, в спа-комплексе учат нейрофитнесу. В спа-кафе Mansikka опытный травник напоит настоями, которые тонизируют организм (северные антиоксиданты!). В ресторане Marja накормят нордической пиццей с белыми грибами, черной треской с зеленым пюре из горошка и судаком под соусом «Пряная килька».
Приозерский район, посёлок Петровское
BBQ Hunter Nordic Kitchen
Ресторан на берегу залива Ляппяярви в районе Сортавалы ценят за суперсмокер, где 10 часов томят килограммовую рульку с соблазнительной румяной корочкой. А еще здесь подают жаркое по петровским заветам (из говядины и в сливках) и блюдо из самой нежной мышцы оленя «Северное сияние» (староладожский рецепт, добытый из рассказов местной знахарки старухи Лукерии).
Сортавала, улица Суворова, 1
Skala
В парк-отеле Sorola Village ресторан Skala идеально вписался в ландшафт, а именно в Змеиную гору, что на берегу Ладожского озера (из этой же скалы вырубили гранитную плитку для интерьера). Местный шеф отправляет карельские продукты и рецепты в гастрономический космос, на орбиту new nordic cuisine: калитки пекут с тунцом или ростбифом, оленину подают с копченым гратеном и гранатовым демиглясом, а ладожского судака — с карельскими травами, маринованными груздями и польским соусом.
Лахденпохский район, поселок Сорола, 1902
«Лось и тролль»
В дружелюбный бар-отель в Сортавале стоит заглянуть на настойки, авторскую кухню (бургер с икрой форели и клюквенный латте!), плюс набраться храбрости перед зиплайном над озером Мраморного каньона в Рускеале. Под рюмочку просите мясное рагу в хлебе или рыбный сливочный суп c треской и копченым бульоном: шикарный вид на залив дают к каждому блюду.
Сортавала, улица Ленина, 1А
Markens Grøde
Предприниматели Митя и Маша Баталовы с глэмпингами на ты. Их «Хюгге Кэмп» на скалах в Лахденпохье работает только летом, зато круглый год принимает гостевой дом Markens Grøde в восстановленной финской усадьбе. Здесь обустроили ресторан в эстетике журнала Kinfolk — с винтажным пианино и автохтонным иван-чаем к сырникам. Вечером у камина согреваемся «карельским том ямом»: локальная форель соседствует с кальмарами и креветками.
Лахденпохский район, поселок Парконмяки, Дачная улица, 3
Lumivaara
Среди Ладожских шхер в парк-отеле Lumivaara главные развлечения — это плавучая баня с купелью, туры на квадроциклах и ужин у камина в местном ресторане. Панорамный вид, ряпушка по-ладожски, похлебка с олениной, карельская сливочная уха лохикейто и фирменный бургер «Лось».
Лахденпохский р-н, пос. Харвия
Экоферма «Акуловка»
Семейное форелевое хозяйство у Ладожских шхер (поселок Кокконниэми!) приглашает на экопрогулку с поросятами, утятами, лекарственными травами и торгует рыбой во всевозможных изводах: свежайшая радужная, слабой соли с лимонным перцем или на коже по-скандинавски. В кафе-магазине берем икорное масло, фирменные расстегаи, калитки, пельмени и финскую уху.
Лахденпохья, ул. Ленина, 41
Кронштадт и до Стрельны
Fortoria
Гастрономический сосед знаменитых кронштадтских фортов (объекты наследия ЮНЕСКО!) — видовой ресторан-корабль, где едят гигантских мидий с соусом блю-чиз и телячьи щечки, томленые в красном вине с птитимом и ворчестером. На втором этаже за штурвалом может постоять любой желающий.
Кронштадт, Цитадельское ш., 14
«Чабрец»
В любой непонятной ситуации выбирайте «Чабрец» — сетевые чайхоны Che Group есть на Тихорецком и Ленинском проспектах, на Большевиков, в Солнечном и в Петергофе. Сервис встречает вас как родных, мультинациональное меню закрывает сразу все потребности, главная из которых — дайте шашлыка и поскорее.
Петергоф, Морской пер., 1
«Технический перерыв»
«Крафт, бургеры, техно» — гласит девиз первого современного кронштадтского гастропаба. Днем во дворе «Перерыва» (сразу за почтамтом) островитяне кормят своих чад бургерами с цыпленком, а вечером собираются ценители элей, ребрышек и венских колбасок.
Кронштадт, пр. Ленина, 37
«Форт брю»
Кофейня в здании кронштадтского локомотивного депо пошла по пути праотца, но вместо железной проложила дорогу спешелти на остров Котлин. Варят эспрессо, флэт и латте — милое дело заглянуть между Николо-Богоявленским морским собором и парком «Остров фортов». С утра подают гранолу, хумус, сладкую и сытную выпечку. На бранч — римская пицца с жюльеном. Вечером — любимое блюдо основателя Андрея Зайцева: коул-слоу с апельсином, арахисом и сельдереем.
Кронштадт, Цитадельская дор., 2А
Bonа
Сеть итальянских ресторанов умеет оказаться в нужном месте: в Пушкине, на проспектах Ветеранов, Славы, Комендантском — Петергоф не исключение.
Под увитыми вечной зеленью перголами кормят затейливо: пиццей с кроликом и печеной тыквой, равиолями с говяжьим языком и трюфелем, тальятой с пюре из пастернака и перечным соусом.
Петергоф, Разводная ул., 7
«Шуваловъ»
Старинный туристический аттракцион, русская деревня «Шуваловка», отрабатывает концепцию а-ля рус по полной: театр водки, скотный двор, баня. А в ресторане «Шуваловъ» на столы мечут «галантин из ушек порося долгаго мления с хреновым мороженым», лусту (то есть «ломоть») с томленой в печи уткой или с печенью трески и облепиховым взваром. Коронное блюдо — сибас, печеный по-карельски, в хрустящей корочке.
Петергоф, Санкт-Петербургское ш., 111
Игора и до Ладоги
Forest Hill
После фэнси-трекинга по сосновому лесу «Охта Парка» направляемся в ресторан «Чехов групп» Владимира Любомирова. Камин и террасы: это шале со страниц архитектурного глянца строила прогрессивная команда DA Bureau. Коронное у бренд-шефа Филиппа Ваганова — это дичь: голубцы, студень и борщ с медвежатиной (обязательно под фирменную хреновуху) и эпичная голень косули с рисовой кашей.
Деревня Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 2
Zavari Coffee
Европейский нормкор от мира спешелти — найти во Всеволожске еще один столь прогрессивный кофейно-кондитерский спот не получится: здесь даже местных художников выставляют. Локалы ходят сюда за первоклассным зерном, сырниками, выпечкой и жареным рисом с омлетом «торнадо».
Всеволожск, Заводская ул., 2А
«У Маяка»
Лучший план на солнечную субботу — свидание у захватывающего дух Осиновецкого маяка (9-й по высоте в мире!). Здесь же Ладожский пляж с чистейшим песком, качелями, шезлонгами и кафе «У Маяка», где главный хит — судак, выловленный в местных водах (его кладут в суп, запекают с овощами, жарят с пюре — и запивают укроповкой или бородинской на самогоне). На пути домой, в Петербург, обязателен пит-стоп у рыбной лавки: узнаете ее по очереди за копчеными форелью, сигом и терпугом — ревизировано неоднократно!
Пос. Ладожское озеро, ул. Осиновецкая, 1
«Мандроги»
Воссозданная крестьянская деревня (и гениальная туристическая локация) уникальна не только своей природой и географией, но и рестораном в духе трапезных палат старорусского двора. И перед, и после визита в местный музей водки подкрепляемся моченой брусникой, маринованными груздями, фирменным зельцем, боярскими блинами и самолепными ушками с олениной или щукой.
Дер. Верхние Мандроги
«Мама Оля»
Пиццу от «Мамы Оли» знают все, кому по дороге на Ладогу нужно было накормить проголодавшуюся ребятню. Трогательное семейное кафе в Щеглово выдает достойную конкуренцию городским тратториям (особенно сливочной пиццей с курицей, копченым беконом и горгонзолой!).
Пос. Щеглово, Магистральная ул., 1
Пушкин и Павловск
«БИП»
Готическо-романтический бастион XVIII века императора Павла I отреставрировал известный предприниматель и меценат Сергей Гутцайт, после чего открыл в «БИПе» бутик-отель с антиквариатом и ресторан с богатым винным погребом и печью по архивным чертежам. Готовят стерлядку, молодых козлят, гусей и уток. Отменно работают с субпродуктами, доводя почки и рубцы до образцово правильных текстур. За право обладания рецептом пирожков с телятиной некоторые тянутся в карман за золотой табакеркой. И важно: сколько красивых свадеб здесь сыграли!
Павловск, Мариинская ул., 4
Five Star Place
За ремесленными сырами и овощами с грядки бронируем стол в ресторане глэмпинга с панорамой реки Суйды. Пасту и салаты готовят с продуктами соседей-агрономов и фермы Grooverman, устраивают Chef's table: продукты северных вод — с вонголе на костре, стерлядкой с еловым дымом и форелью, копченой на акации.
С. Воскресенское
«Борщ»
Монокафе ресторатора (и реставратора!) Сергея Гутцайта в Пушкине спрятано в бывших теплицах Екатерининского дворца, где выращивали экзотику до 1917 года. В меню борщи горячий и холодный, вчерашний и сегодняшний, с медвежатиной, из утки и сезонный. Сало со слезой, ледяная рюмка водки из холодильника ЗИЛ — красота! Сергей Эдидович рекомендует вторые полборща съесть со сметаной, а первые — без: будет два разных, но выдающихся вкуса.
Пушкин, Оранжерейная ул., 1
Cherchez la Tarte
Беспроигрышное комбо для ваших соцсетей: интерьер с барочным золотом и ну очень фотогеничные пирожные кондитера Дарьи Кузьмичевой под окнами Царскосельского лицея. Том ям, шаверма, шакшука — подкрепиться тут тоже можно. И скоро откроется бургерная в Екатерининском парке — в Матросском домике 1780-х годов.
Пушкин, Лицейский пер., 1/4
PioVerde
Уважаемые пиццамейкеры свой царскосельский ресторан открыли в историческом здании служб при дворце княгини Палей. Дизайнер Ксения Смирнова (Big Wine Freaks, La Biga) рассудила, что пол из путиловского известняка походит на старинный храмовый, и пустила по стенам росписи со сценами из Книги Бытия. Готовят коронное — римскую пиццу и пасту ручной работы: арабьяту с пармой, черные казаречче и орзо с телячьими щечками могут сделать в безглютеновом варианте.
Пушкин, Московский пер., 7|20
Gril'
Географически ресторан при отеле Hilton ExpoForum в черте города, но локация между Петербургом и Пушкином здорово выручает путников, следующих в направлении Москвы и обратно. Для стейк-гиков на открытой кухне предусмотрены два больших гриля и жаровня. Для гастрогедонистов — панорамный вид на город и котлеты из индейки с бататом. А экспериментаторам — крабовый салат с яблоком и моцареллой.
Петербургское ш., 62, стр. 1
«Кюхельбекер»
Демократичное гриль-кафе в роскошном пейзажном Павловском парке (рядом с памятником Павлу I) заняло помещение ледника (да, это аналог холодильника!). Замерзнуть тут не получится, а вот согреться после осмотра дворца, построенного архитектором Винченцо Бренна, шашлыком, бургером, колбасками на сказочной террасе под Северным мостом — вполне.
Павловск, Садовая ул., 20ВД
Текст: Дарья Павлюкевич
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