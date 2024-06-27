38 лучших ресторанов за городом: Пушкин, Павловск, Кронштадт, Выборг, Карелия

Gril'

Географически ресторан при отеле Hilton ExpoForum в черте города, но локация между Петербургом и Пушкином здорово выручает путников, следующих в направлении Москвы и обратно. Для стейк-гиков на открытой кухне предусмотрены два больших гриля и жаровня. Для гастрогедонистов — панорамный вид на город и котлеты из индейки с бататом. А экспериментаторам — крабовый салат с яблоком и моцареллой.

Петербургское ш., 62, стр. 1