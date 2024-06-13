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  • Гастрономический гид по Петербургу 2024
Что Где Есть

Бурлеск, караоке и баян: в каких барах Петербурга можно петь и плясать

Не только родина русского рейва! Петербург запустил гипертренд на музыкальные арт-бары. Бурлеск и буги, Агутин под баян и Пьеха на рояле: пренебрегаем, вальсируем и, конечно, поём!

Архивы пресс-служб

«Адище города»

Спикизи-бар с бурлеском в чебуречной «Ларисочная» — это могла бы быть какая-то нелепость в духе Хармса, но на деле блестящий аттракцион. Секретность без дураков: надо знать вечно меняющийся пароль или кто-то из гостей должен поручиться. Проводят «дворами» кухни, попадаешь в крошечный, но эффектный бар-будуар — с диджеем на балконе и толковой коктейльной картой. Несколько див выходят к часу ночи, и их перья-стразы на расстоянии вытянутой руки так и тянет пощупать. Как, впрочем, и румяный чебурек (но это разрешено только после выхода с шоу!).

ул. Маяковского, 39

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Варьете в тренде, и самый крейзи-хорс — бурлеск-кабаре в баре-ателье «Благородная гниль» на Васильевском острове: новые Дита фон Тиз и Ляля Бежецкая дают шоу верхом на деревянном коне и выпрыгивают из трехъярусного торта.

  • «ВЕЧЕРА ЧАЙКОВСКОГО»

Зрелище с противоположного края эстетического спектра — в «Гранд Отеле Европа» на сцене ресторана «Европа». Оперные номера и па-де-де показывают под редчайшим витражом «Аполлон на колеснице» Леонтия Бенуа — и под фуа-гра с желе и маринованную утиную грудку.

Архивы пресс-служб

«Шум»

Кабаре Артема Балаева и лучший бар-2023 на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге», именно «Шум» в ответе за расцвет мьюзик-баров в городе Ахматовой и Хармса. Кому из нас после оперы или контемпорари не хотелось душевной синевы и затянуть «На сиреневой луне» под акустику? Что ж, Балаев и Ко упаковали это guilty pleasure в формат арт-бара. Хореограф Смекалов, комик Соболев, футболист Смолов, модель Елена Перминова и актер Филипп Янковский — они были здесь все. Аншлаг такой, что на уикенд не зайти, а бронируют, кажется, даже край табуретки.

ул. Маяковского, 52

Архивы пресс-служб

«ШУБА»

В разудалый бар-клуб идем горланить Ляписа Трубецкого и «Три полоски». Также в программе открытый микрофон, поэзия и чего только не.

ул. Некрасова, 34

Неорюмочная «Хоровод»
Архивы пресс-служб

Неорюмочная «Хоровод»

Неорюмочная «Карусель»
Архивы пресс-служб

Неорюмочная «Карусель»

Неорюмочные AF BREW

У пивоваров AF Brew музыка не каждый день, но зато какая: в «Хороводе» (ул. Некрасова, 58) цыгане, балалайка и баян, в «Карусели» (Гатчинская ул., 18) — хиты 1980-х и трубачи.

Архивы пресс-служб

The Hat

Если ты не шальная императрица со стажем, то угадать, где, когда и во сколько в Петербурге случится годная музыка и нужный вайб, сложно: в мьюзик-барах часто программа произвольная. Тем ценнее джазовый старожил The Hat от фронтмена Billys Band Билли Новика, где каждый (!!!) день в 22:00 выходят музыканты: в апреле счетчик джем-сейшенов перевалил за 4300.

Бары The Hat еще свингуют в Москве и Берлине: уверенность, что импровизировать будут на сцене, а не в тайминге, ценят. Плюс здесь очень дружелюбная атмосфера: после негрони или джин-тоника закружиться под би-боп и буги-вуги можешь хоть в одно лицо, и тебе будут аплодировать стоя.

Ул. Белинского, 9

Архивы пресс-служб

«Вчера и навсегда»

Кабак с пианобаром, где нетленка вроде «Черного кота» и Champs-Élysées вернет ваш 2007-й: когда вы пели их под гитару, у костра, до утра.

Казанская ул., 11

Архивы пресс-служб

«48 стульев»

В главном джазовом ресторане Петербурга резидентствуют ансамбли самых разных стилей, от новоорлеанской архаики 1920-х до боссановы.

ул. Рубинштейна, 5

Архивы пресс-служб

LABORATORIO DISTILITA

В камерном нуарном баре «Бертгольд Центра» дают атмосферный джаз и французский шансон.

Гражданская ул., 13-15

Архивы пресс-служб

«Фюнамбюль»

Во французском ресторане ежедневно живая музыка с 19:00 до 22:00, свечи и бархатный саксофон: как тут госпелом не восславить их бефстроганов и улиток в чесночном соусе!

Малая Конюшенная ул., 5

Архивы пресс-служб

Nola

Бар команды El Copitas посвящен родине джаза, Новому Орлеану, но диксиленд стихийный: коктейли на абсенте нальют всегда.

Волынский пер., 2

Архивы пресс-служб

Union

Именно с открытия двора этого клуба-бара на Литейном для многих петербуржцев по-настоящему начинается лето. Вечеринки, концерты и джемы, гриль и пинг-понг: каждое лето «Ю» (так место ласково называют завсегдатаи) становится как город в городе — здесь есть все, что необходимо, можно и не покидать. Ночью отжигаешь под бард-рок, итало-диско или эйсид-джаз: артдиректору Михаилу Колесникову мы доверили бы даже бит своего сердца. С утра возвращаешься откисать на шезлонгах в компании с бургером. И не пропустите их регулярный фестиваль настоек, когда собираются все-все-все бары, промышляющие клюковкой, малиновкой и хреновухой.

Литейный пр., 55

Архивы пресс-служб

Poison

Никакого Лепса — кредо старичка-караоке на Рубинштейна. Только англоязычный рок: пробиться к микрофону, как достучаться до небес.

ул. Рубинштейна, 13

Архивы пресс-служб

Music Bar 11

В заслуженном караоке целая инфраструктура: арт-группа, бэк-бэнд, концертный свет и звук, звездные гости от «Иванушек» до Ирины Дубцовой.

Малая Морская ул., 11

Архивы пресс-служб

«Оазис»

Для приватных выступлений арендуйте микрофон с видом — в ресторанах «Магадан», «Этаж 41». И в андеграундном лаунже «Оазис» на Серном острове: ракурс на мост ЗСД — просто песня.

Невский просп., 32-34

Архивы пресс-служб

Bellis Karaoke Box

Караоке-кабинки есть в «Этажах», «Бертгольд Центре» — и перед рестораном Crevette в «Брусницыне». Исполняешь на виду у почтенной публики (бокс прозрачный, но с шумоизоляцией), а тебе и запись потом пришлют.

двор Большого Гостиного Двора

Архивы пресс-служб

«Современник»

Бар с хорошим музыкальным вкусом, так он заявляет о себе и не лукавит: набор от Ланы дель Рей до Розенбаума поют-играют действительно вдохновенно, чаще всего дуэт звонкоголосой красотки и томного пианиста. А вот за что команде ресторатора Дмитрия Кюлленена бурные и продолжительные овации, так это за ритмичность программы: с четверга по субботу старт в 21:00 и 23:00. И за обслуживание в зале: не надо пробиваться к бару, мурлычешь себе (ну или голосишь, смотря какой выдался вечер) «Плачь, плачь! Танцуй, танцуй!», а каву или бэзил-смэш тебе и поднесут, и рассчитают.

Ул. Некрасова, 1

Архивы пресс-служб

«Arka»

В ресторане-баре на уикенд до утра трудится светская электронная сцена: за вертушками резиденты Gazgolder и участники Burning Man.

Большая Конюшенная ул., 27

Архивы пресс-служб

«Mixed»

В «Севкабель Порту» клубимся в коктейльном баре Mixed: минимал, винил, хаус — и барная карта нарядная. Если ищете биты пожестче, то рядом диско-бар «Ритмы» — там раздают такие, что «Колбасный цех» отдыхает.

Кожевенная линия, 34

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Гастрономический гид по Петербургу 2024

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