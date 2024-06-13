Бурлеск, караоке и баян: в каких барах Петербурга можно петь и плясать

«Адище города»

Спикизи-бар с бурлеском в чебуречной «Ларисочная» — это могла бы быть какая-то нелепость в духе Хармса, но на деле блестящий аттракцион. Секретность без дураков: надо знать вечно меняющийся пароль или кто-то из гостей должен поручиться. Проводят «дворами» кухни, попадаешь в крошечный, но эффектный бар-будуар — с диджеем на балконе и толковой коктейльной картой. Несколько див выходят к часу ночи, и их перья-стразы на расстоянии вытянутой руки так и тянет пощупать. Как, впрочем, и румяный чебурек (но это разрешено только после выхода с шоу!).

ул. Маяковского, 39

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«ВЕЧЕРА ЧАЙКОВСКОГО»

Зрелище с противоположного края эстетического спектра — в «Гранд Отеле Европа» на сцене ресторана «Европа». Оперные номера и па-де-де показывают под редчайшим витражом «Аполлон на колеснице» Леонтия Бенуа — и под фуа-гра с желе и маринованную утиную грудку.