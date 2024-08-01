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Что Где Есть

В лобби, дворе-колодце или парадной: самые трушные бары Петербурга

Это база! В парадной с дворцовой люстрой и во дворе-колодце, первый крафтовый и в роскошном лобби, что помнит Достоевского: главные бары петербургского дринккора.

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El Copitas Bar

Номер 8 в рейтинге The World's 50 Best Bars за 2021 год (рекорд!), самый именитый мексиканский бар страны подумывает ближе к своему 10-летию в 2025 году о реконструкции. Так что именно летом 2024-го есть шанс запомнить «Чашечки» (от испанского copita) в оригинале. С весны здесь действует меню №406 с капустной марго и мандариновым эспрессо мартини, но для нас нет ничего дороже классики, а это капита с мескалем, мичелада и тако.

Колокольная ул., 2

Архивы пресс-служб

Prostovino

Вообще это большой секрет, но гики мацерации и ансестралья уже больше 10 лет ходят в этот винный бар на выдающиеся бутылки без ресторанной наценки. Спрашивайте шампань 12 лет на осадке и заветные лоты из апелласьона Кото Шампенуа, о которых сомелье-патриарх Леонид Стерник шепчет только своим: «Берите, пока есть!» И не забывайте закусывать: орекьетте и осьминог-гриль.

Итальянская ул., 3

Архивы пресс-служб

«Сидрерия»

Сидр — главный автохтонный напиток Северо-Запада, а сидрерии — гордость Петербурга. Одной из первых была именно эта, что на Моховой: в ней собрано около 260 видов напитка со всего мира. А перечень сидров дня над кранами читается как поэзия акмеистов: сухой с жимолостью и грушевый extra dry, с морковью, облепихой и розмарином или с медом, черникой и ванилью.

Моховая ул., 30

Архивы пресс-служб

«Витя»

Абсолютный чемпион по концентрации ЧПХ: хотите удивить заезжего москвича — ведите к «Вите». Бар в парадной Дома с ангелом (петербургский модерн!), винный шкаф — в шахте лифта, настойки и бутерброды-чикетти (120 р.!) потребляем прямо на лестнице. Коктейли Валерия Дятлова (Cava Disco) говорят за себя: «Девушка созрела» — на текиле, «Жизнь тебя вообще ничему не учит» — с джином, хересом, кизилом и амаро.

ул. Жуковского, 53

Архивы пресс-служб

Redrum

Первый современный крафтовый бар в Петербурге пивовары AF Brew построили в 2015 году, опередив время: сегодня Redrum смотрится более чем прогрессивно. Лаконичный скандидизайн, занятное меню со сморребродами с грушей и сыром или с креветками и хреном, практически менделеевская таблица сортов на 24 кранах. И настолько крутой лайнап, что на диджеев сюда ходят едва ли не чаще, чем на IPA.

ул. Некрасова, 26

Архивы пресс-служб

Fiddler's Green

Все питейные The Hat Group (идеолог Сид Фишер и сотоварищи) работают как литературная машина времени: Red Corner спродюсирован в духе восточноевропейских руин-баров, а «Фиддлерс» цитирует портовую романтику книг Александра Грина. Паб с похлебкой дня, пивом и ромом, где суровый бармен хлопнет стакан с тобой, чтобы душа быстрее побежала по волнам.

ул. Рубинштейна, 5

Архивы пресс-служб

Лобби-бар «Гранд Отеля Европа»

Если бы стены могли говорить! Эти помнят монархов и 1990-е, а еще как Уитни Хьюстон давала импровизированный концерт и Дэниел Рэдклифф пригубил на своем совершеннолетии. В интерьере от классика петербургского модерна Федора Лидваля берем копчено-кровавую мэри или «Миллион алых роз» с игристым и воображаем, как в отеле встречались Тургенев и Достоевский, Прокофьев и Шостакович.

Михайловская ул., 1/7

Архивы пресс-служб

Branch Garage

Барная группировка Gypsy Jewish Family хоть и вышла на мировой уровень, в Петербурге по-прежнему держит крепкое комьюнити — в «Гараже» по вечерам не протолкнуться. Летом во дворе на Лиговке атмосфера бэкъярд-пати байкерской Южной Дакоты: виски и крафт, острые кесадильи и буррито — сколько тебе положат перца, выбираешь сам.

Лиговский пр., 119

Архивы пресс-служб

«Синичка»

«Как в детстве побывал!»: рюмочная-пельменная возле «Ленфильма» собирает много таких комментариев, и это на самом деле комплименты — ностальгия тут не триггерит, а утешает. Настойки в рюмках из бабушкиного серванта, пузатые кружки как из пивных ларьков, борщи, вареники, сковорода картошки с грудинкой: кормят тоже как у любимых родственников — сытно и душевно.

Каменноостровский пр., 14

Архивы пресс-служб

«Полторы комнаты»

Здесь началась история команды Perfect Bars Team Владимира Николаева и Ивана Ляшука: поздравляем с 10-летием! Любим их устричный бар Oy! и народные «Цветочки», но первенец, коктейльные «Полторы комнаты», особенный — тут выдающийся фудпейринг (к гимлету на фенхеле — малосольный огурец), а еще потрясающие Bloody Mary и тартар с улитками.

ул. Маяковского, 34/4

Архивы пресс-служб

«Хроники»

Место сбора творческой интеллигенции врачует душу постоянством: фирменный коктейль «Свободная Ингрия» с клюквой, кизлярка, бутерброд с килькой. Но удивить умеют! С группой «Лензвук» сделали музыкальные четверги и к 10-летию бара завели гениальный тг-канал «Хроники текущих распитий»: краеведение и ленинградский нонконформизм, Довлатов и даже Sex аnd the City.

ул. Некрасова, 26

Архивы пресс-служб

Utopist

Петербургское бинго: двор-колодец, винил и натуральное вино. Летом продвигают vin de soif (с фр. «вино жажды») — легкие вина без танина. Только налегайте на фирменную закусь (картошка и батат фри с трюфельным и сырным соусами!) — и тогда утром о белых ночах останутся только самые утопические воспоминания.

Ковенский пер., 14

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Гастрономический гид по Петербургу 2024

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