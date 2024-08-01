В лобби, дворе-колодце или парадной: самые трушные бары Петербурга

El Copitas Bar

Номер 8 в рейтинге The World's 50 Best Bars за 2021 год (рекорд!), самый именитый мексиканский бар страны подумывает ближе к своему 10-летию в 2025 году о реконструкции. Так что именно летом 2024-го есть шанс запомнить «Чашечки» (от испанского copita) в оригинале. С весны здесь действует меню №406 с капустной марго и мандариновым эспрессо мартини, но для нас нет ничего дороже классики, а это капита с мескалем, мичелада и тако.

Колокольная ул., 2