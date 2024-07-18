12 самых модных баров Петербурга

Авангард барной столицы России раздает тренды на 2024 год: это хайболы с абсентом, крамбамбуля, вулканическое розе и виски на ирисках.
Xander
Бар в отеле Four Seasons Lion Palace десять лет остается самым нарядным местом для пре- и афтепати в Петербурге. В 2023 году его возглавила шеф-бармен Александра Водницкая и устроила в доме со львами The Ball — коктейльную карту, где за «Мазуркой» с виски и маракуйей идет «Вальс» на джине с карамельным ройбушем: продегустированные миксы мы помечаем в нашей бальной книжечке.
Вознесенский пр., 1
Nola
Новоорлеанский бар открыли к началу 2024 года лидеры питейной индустрии: проекты от звездного El Copitas Bar до Saint Petersburg Cocktail Week — это всё они. В Nola изумрудный портал над стойкой отражает коктейли на абсенте от шеф-бармена Тараса Завальнюка, готовят суп гамбо и джамбалайю, играют джаз, а летом пьют сазерак и кузнечик в озелененном патио.
Волынский пер., 2
«Сон»
Авторский бар-ресторан — именно в таком порядке атрибутирует себя заведение, которое спродюсировал именитый бартендер и владелец консалтинга BarProfi Алексей Мочнов. И хотя мы уважаем местные тартары и пиццу, частенько ходим в «Сон» именно на коктейли: высоко котируем округлый аперитиво сауэр и звезду соцсетей — мартини фиеро-физз с облаком сладкой ваты.
Кирпичный пер., 8
«Авангард»
Бартендер Василий Марков (Kabinet, Made In China) наконец-то выступил соло — с коктейльным бюро «Авангард». Миксология с выдумкой и идеальным балансом: маргарита по-сицилийски с базиликом, ореховый манхэттен, порнстар май тай. Верные пропорции и у модернистского интерьера, лосося в кунжутном листе и кацу-сэндвича.
ул. Жуковского, 33
«Винный склад»
Ближе к лету винный универмаг «Фриков» (создателей Big Wine Freaks и «На вина!») становится диснейлендом для петербургских вайнлаверов. Во дворе строят амфитеатр и проводят вечеринки, кинопоказы, концерты, дегустации, бранчи и, конечно, профильные фестивали: новые имена в биодинамике, мировые тренды сортов и апелласьонов.
Инструментальная ул., 3
Tagliatella Caffe
На аперитив к самому титулованному барному коллективу Восточной Европы (да, речь о команде El Copitas!) мы заныриваем с Литейного: Tagliatella работает как телепорт в миланские лобби-бары. За стойкой — только девушки: лучезарные барледи в белоснежных кителях смешивают спритцы. А фонтан негрони по имени Олег зовет на «Горькие вторники» — дегустировать амаро и биттеры.
Литейный пр., 61
Midl
Патриархов миксологии из бара Imbibe прославил экзотический, но исключительно удачный шот — посвящение борщу. Спустя 10 лет в новом Midl они демонстрируют моднейшие коктейли, цитируя хиты из плейлиста guilty pleasure. Gimmie Gimlet смешивают на розовом джине с шалфеем, RakamakaFoam — с ревенем и сиренью. В планах — второй этаж с вечеринками.
Ординарная ул., 4
Roots
Бар сафари-отеля We Lodge на Медном озере — эстетский загородный клуб, окруженный лесом: он вполне мог бы быть местом действия герметичного детектива от книжного клуба Риз Уизерспун, самого модного в мире. Разгадывать загадки идем на джин-казино к Илье Астафьеву (Gin Tonic Bar), смотрим итальянское кино с негрони, на 5 o’clock в чайную пару просим плеснуть пунш.
Юкковское сельское поселение, Медное озеро
Zazazu
В винном баре Анастасии и Дмитрия Решетниковых появление бабочек в животе (во имя которых и названо заведение) вызывает терраса: кашемировые пледы, зелень в садовых тачках и — самое главное — креман и оранж под улиток и глазированный арбуз. Плюс для летних деньков у Zazazu имеется свой катер с кейтерингом для прогулок по рекам и каналам.
ул. Рубинштейна, 23
AF Brew Taproom
Отцы петербургского крафта AF Brew построили на пивоваренном заводе им. Степана Разина XVIII века целую экосистему. Во главе — бар-тапрум при передовом производстве со свежайшими гозе и элями. Здесь же кормят индийской едой от команды Chori: за их далом и карри на Обводный стоит ехать специально. А еще экскурсии, концерты и двор, где летом проводят фестивальсмотр крафта Lobotomy Day.
Курляндская ул., 48
«Архитектор»
Винно-коктейльный бар в стильном ч/б собирает гостей за большим столом под эффектным эллипсом из света. Респектуем местному фудпейрингу: коктейлю Mayfair Martini с цветами липы золотое сечение составит обожженное пастрами, для паштета из цесарки — Gaudi с грушей и тмином. А вулканическое розе с Сицилии срифмуется с маринованными томатами кимчи.
ул. Рубинштейна, 13
«Карусель»
Неорюмочные — важный петербургский бренд, а самые красивые строят пивовары-рестораторы AF Brew. В новой «Карусели» качают романтика дизайна 1970-х (советская мозаика приехала на фестиваль в Вудстоке) и «белорусское барокко» (драники с соусом тоннато, крамбамбуля и зубровка). И запомните местные специалитеты: виски на ирисках и технодистилляты с трюфелем.
Малый пр. П. С., 58/18
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