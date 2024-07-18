12 самых модных баров Петербурга

Xander

Бар в отеле Four Seasons Lion Palace десять лет остается самым нарядным местом для пре- и афтепати в Петербурге. В 2023 году его возглавила шеф-бармен Александра Водницкая и устроила в доме со львами The Ball — коктейльную карту, где за «Мазуркой» с виски и маракуйей идет «Вальс» на джине с карамельным ройбушем: продегустированные миксы мы помечаем в нашей бальной книжечке.

Вознесенский пр., 1