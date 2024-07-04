25 ресторанов для завтрака: печень трески, глазунья из утиных яиц и игристое с блестками

«Федя, дичь!»

Лайфхак для кетобогинь и маргиналов с похмелья: в семье неорюмочных из «Ипполита», «Наденьки» и Ко кормят завтраками весь день с 12:00, так что есть шанс собрать себе трапезу из разных разделов, в том числе и из основного меню. Услышите в «Феде»: «Двойной куриный шашлык и яичницу со шкварками!» — что ж, этот заказ может поступить на кухню и от барфлая, и от дивы на кетодиете, бегущей от засилья булок и сырников.

Садовая ул., 7-9