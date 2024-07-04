25 ресторанов для завтрака: печень трески, глазунья из утиных яиц и игристое с блестками

Омлет с фуа-гра и яичница со шкварками, гужеры с мортаделлой и ленивые вареники, беляши и круассан-ролл с черным трюфелем: гастрожурналистка Наталья Капитурова собрала завтраки для хайбрау-снобов и лоубрау-фанов.
Шеф-повар ресторана «Сад» Анна Рязанская кормит рустикальными завтраками среди цветущих яблонь
«Сад»
Завтрак в светском и нарядном «Саду» как портал на богемно-буржуазную дачу в Комарово — белоснежные скатерти, серванты с посудой в трогательный цветочек, цветущий яблоневый сад и рустикальная кухня от шеф-повара Анны Рязанской. Оставь спешку, всяк сюда входящий, возьми чиз-мадам с трюфелем, гречку с мятым авокадо. А маковые булочки и вафельные трубочки с вареной сгущенкой замкнут временнýю петлю.
Большая Зеленина ул., 23А
Saviv
Заслуженное место летних афтепати-завтраков — израильский Saviv Антонио Фреза. С 9:00 и до 16:00 сервируют два сета. Если вчера только пригубили в театральном буфете Мариинского, выбирайте интеллигентный «Афтепати» с круассаном, фрешем и кофе. А тем, кто только едет с рейва, подойдет «Чемпионский» — с игристым и бенедиктом с говяжьим беконом.
Большая Конюшенная ул., 9
«Банщики»
Притомились от заморских бенедиктов — идите в баню! В «Банщиках» при Дегтярных по утрам готовят родные ленивые вареники, бутер с докторской колбасой и ленинградский косплей английского завтрака с глазуньей и беконом, где вместо фасоли — гороховая каша. И смажьте свои скрепы вареньем на еловых шишках: оно к блинам и под чай из самовара.
Дегтярная ул., 1А
Nothing Fancy
Пашот с хумусом и лососем гравлакс, зеленый боул с гуакамоле, хоткейки из рикотты: в хайтек-велнес-проекте ресторатора Анри Бера и шеф-повара Романа Киселева все красиво, продуманно, полезно и легко — съел и порхаешь дальше. Матчу, сваренную роботом, и мудреные фреши пьем на месте и/или берем с собой.
Социалистическая ул., 21
Большой проспект П.С. 35А
Eggsellent
Московская группировка «Яйца» знает толк не только собственно в яйцах, но и в барбикоре с глиттером. В кукольном кафе на набережной Мойки живут по принципу «когда встал, тогда и завтрак». Собираем конструктор из яиц с двумя десятками топингов, тестим томатную овсянку, драники с беконом и все это запиваем игристым — оно, конечно, с блестками.
наб. Мойки, 102
Joli
Чтобы на селфи в соцсетях составить гармоничную пару белковому омлету с фуа-гра и крок-мадам с мортаделлой, на завтрак в атриум особняка Мясникова собирайтесь тщательно, как на красную дорожку. Joli и сам спродюсирован с прицелом на гастрооскар — от салфеток с вышивкой-леттерингом до собственной пекарни с данишами и пан-о-рэзан.
ул. Восстания, 45
Probka
Флагман Арама Мнацаканова — беспроигрышный вариант для завтрака на деловом. Назначайте встречи с самыми влиятельными партнерами: ни с сервисом, ни с оладьями из цукини, ни с ленивыми варениками с тутовым вареньем по рецепту Гиа Хучуа, шеф-повара Mama Tuta, осечек не будет. А творожная запеканка «как в детстве» вообще connecting people: творог, изюм, сметанка — и вот вы уже обмываете безупречным кортадо миллиардный контракт.
Зоологический пер., 2-4
Muze Garden
Ореховая гранола с облепихой, сырники с вишневым компоте, драники из тыквы: меню завтраков в ресторане, занявшем репинский Дом творчества композиторов, звучит как симфония. Да и сам Muze Garden служит нам ДК, особенно летом: вечеринки и лекции, маркеты современного искусства, керамики и книг, детские фестивали с запуском воздушных змеев. Бронируйте полосатые лежаки заранее!
Приморское ш., 471
«Чайная гостиная» в Four Seasons
Отельная романтика — лучший способ почувствовать себя туристом в родном городе. На роскошном завтраке в атриуме Four Seasons Hotel Lions вместо шведского стола нацеливайтесь на à la carte. Бирхер-мюсли, овсянка по-ирландски, творожные пышки и розовые блины Арины Родионовны — смену блюд празднуйте не цимлянским, а шампанским.
Вознесенский пр., 1
Frantsuza Bistrot
На завтраках у «Француза» — так коллеги зовут шеф-повара Ивана Фролухина — встречи можно не назначать, и так увидишь всех знакомых — за кишами, гужерами и гратенами с тарелок Gien (их, как и гербовые сервизы, делают на берегу Луары с XIX века). Vivat Frantsuz! — хочется кричать и омлету с бри и шампанью, и ярким тартам с летними ягодами.
наб. Адмирала Лазарева, 22
«Хозяюшка»
Место с медалью за постоянство: рецепт пирожков в кафе Дома со шпилем на Московском не меняется с 1956 года. Сюда наши родители (мои — студенты соседнего ЛИАПа) сбегали на свиданки. Важно: Виктор Цой жил в этой знаменитой сталинской высотке и уважал местные беляши. Берите эти легендарные пирожки на террасу с видом на деловитый проспект: щуримся от солнца, пьем бочковый кофе, закусываем яйцом в тесте.
Московский пр., 192
Fresa’s
Если цвет настроения — old money, отправляйтесь в отель SO/ St. Petersburg, где квартирует флагманский ресторан Антонио Фреза. Здесь итальянская кухня изрядно приправлена роскошью, и завтраки — не исключение: глазунья — из утиных яиц, омлет и круассан-ролл — с черным трюфелем, крокеты — с анчоусом, пшенная каша — на кокосовом, а маффин — с котлетой из ягненка.
Вознесенский пр., 6
René
В топе номинации «Завтрак с видом» — ресторан в Доме Зингера. Через шкафы недавно отреставрированного Дома книги поднимаемся на второй этаж, где счастливыми часов не наблюдаем — созерцая золотое сечение колоннады Казанского собора (через арочные окна в пол — открытка!) под крокмадам и омлет с крабом.
Невский пр., 28
Futurist
Печень трески с муссом из пармезана на завтрак — каково? Шеф-повар Алексей Алексеев устремился по стопам футуристов Хлебникова и Маринетти и бесстрашно вывел привычное на новый уровень: в Futurist лосось к бенедикту можно заменить на копченого тунца, а в глазунью кладут оливки. Стабильно полный зал на завтраках (летом включая террасу) доказывает: петербуржцы — не такие уж конформисты, как о них принято думать.
Барочная ул., 6
«Мечтатели»
Петербург не избалован ранними завтраками: до 9:00 на Неве утро добрым не считают — но только не «Мечтатели». С 8:00 с видом на Шереметевский дворец кормят местных жаворонков и гостей города знаменитыми сырниками с кокосовой сгущенкой и омлетом с олениной. И берите сувениры в местной лавке: мерч «Запрещать запрещено» и футболка с шампанью под сердцем.
наб. Фонтанки, 11
Saro
Отвести на завтрак-свидание себя любимого — это в Saro. Шестидесятнический интерьер-шкатулка напоминает о фильмах французской новой волны: как тут не вообразить себя Джейн Биркин времен «Бассейна»? Тем более что френч-тосту с бананом и скрэмблу с копченой страчателлой так и хочется напевать ее любовную La décadanse.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Sight
Копенгаген души нашей на Петроградской стороне: интерьер —скандинавский минимализм, а вот летом — зеленая терраса посреди каменных джунглей. Здесь, как и положено в субтропиках, побеждает самый смелый, ловкий, умелый — тот, кто загодя забронировал столик: конкуренция за сэндвичи с мортаделлой, фильтр на Кении и панкейки с беконом и соленой карамелью высока.
Корпусная ул., 28Г
YNG
Чтобы найти этот кофейный hidden gem на Крестовском (где еще на острове встретишь куркума-латте и капучино на цикории?), нужна карта сокровищ. Крадемся через проходную стадиона «Динамо» и держимся левее — до кованого забора круглогодичной террасы YNG. Адептов ПП ждут веганские сырники, (не)сочувствующих — румяные пончики из местной пекарни.
Спортивная ул., 2/1
«Смена»
Важнейшая кофейная точка в статусе петербургской легенды: уже восемь лет подряд мы с утра пораньше соревнуемся, кто быстрее добежит до «Смены», чтобы занять стол с колдбрю и творожниками с вареньем из клубники и ревеня. Самый рейв здесь в уикенд — на прославленных и всегда разных сетах выходного дня с закусками-мезе: индейка конфи, риет из скумбрии, лимонный курд — и пусть весь мир подождет.
Басков пер., 20
Academia
В кафе букинистического магазина «Подписных изданий» собрано великое петербургское бинго: редкие книги, кофе, еда и вино. «Горе от ума» 1923 года издания, завтрак-конструктор с лентами из цукини и сыром лабне, слойки, еловый латте. И вино из карты с хокку: «беззаботные пузыри, аромат леденцов», «сладкий лимон в бокале, яркий ирис и лайм».
Литейный пр., 57
«Федя, дичь!»
Лайфхак для кетобогинь и маргиналов с похмелья: в семье неорюмочных из «Ипполита», «Наденьки» и Ко кормят завтраками весь день с 12:00, так что есть шанс собрать себе трапезу из разных разделов, в том числе и из основного меню. Услышите в «Феде»: «Двойной куриный шашлык и яичницу со шкварками!» — что ж, этот заказ может поступить на кухню и от барфлая, и от дивы на кетодиете, бегущей от засилья булок и сырников.
Садовая ул., 7-9
«Цех 85»
Ничто хлебобулочное нам не чуждо: когда нужны быстрые — как решения, так и углеводы, поможет прогрессивная сеть городских пекарен по соседству: «цеха» квартируют на самых проходных улицах (шутка ли, 140 локаций) — чтобы каждый из нас мог начать день с миндального круассана и булочки с корицей. «Цех 85» — кандидат от народа!
TSEH85.RU
«Тепло»
«Добро пожаловать, вы попали в “Тепло”!» — 16 лет так приветствует семейный ресторан, где всегда рады тебе и твоим детям (включая вашего внутреннего ребенка). С утра готовят по-домашнему: манка по средам, рисовая каша и оладьи — по пятницам. А до самого закрытия вас ждет творожная запеканка из раздела «Ну очень поздние завтраки».
Большая Морская ул., 45
«Прошуттерия»
Завтрак в двух лавках-бистро итальянских деликатесов DOP запустили весной 2024-го, и они сразу ворвались в сердца и гастромаршруты. Каши и яйца с топингами собираем как пазл: к глазунье вам положат прошутто котто, в гречотто — пармезан. И респект за спагетти качо-э-пепе с утра — чтобы закрыть углеводную форточку пораньше.
Озерной пер., 7
Большая Пушкарская, 34
«Футура»
Шумно, модно, молодежно: айтишники и блогеры, мимимишная малышня, дофаминовые булки — все смешалось в бистро «Футура» в бывшей насосной станции Ленполиграфмаша. Летом этот поток жизни, как фонтан игристого из-под пробки, вырывается во двор: овсянку с грибами, тост с форелью и знаменитые краффины запросто едим на ступенях перед походом в Ботанический сад по соседству.
наб. Карповки, 5
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