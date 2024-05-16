Террасы (ура!): 25 летних ресторанных веранд в Петербурге

«Рыба моей мечты»

В XIX веке с корабля на бал попадали промышленники Путиловы — буквально: их особняк на Крестовском острове выходит прямо на Малую Невку. Теперь здесь рыбный ресторан ZL Group с террасой и собственным причалом. Швартуйте катер (wishful thinking!) и берите курс на аквариум с морепродуктами.

Пр. Динамо, 2а