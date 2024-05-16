Террасы (ура!): 25 летних ресторанных веранд в Петербурге

Галерея террас (первая часть нашей НЕультимативной подборки), где уже можно отметить долгожданные петербургские +20°C.
Невозможно красивые!
«Сад»
Под руководством дизайнера Анны Дружининой разбит целый яблоневый сад, что обеспечивает солдаут на все летние уикенды: даже совладелец, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, едва находит место!
Большая Зеленина ул., 23А
Sight
Хидден гем Петроградской стороны! Мечта урбаниста — зелёный двор посреди МФК «Грани» из стекла и металла.
Большая Зеленина ул., 24
KuznyaHouse
Список дел: оценить достижения образцового ЖКХ Новой Голландии с террасы (бронь обязательна) и опробовать сморчки, пока они есть в меню!
наб. Адмиралтейского канала, 2
Duo
Предчувствуем, пролив игристых (и прочих) вин у Дмитрия Блинова с Ренатом Маликовым за столиками Duo в сквере у Анненкирхе побьёт мировые рекорды — обязуемся внести весомый вклад в их установление!
Кирочная ул., 8А
Панорамные
AIKI Terrasa
Роскошный вид на Неву, к которому прилагаются завтраки со спэшлти-кофе, комфорт-фуд и натуральные вина Европы.
Аптекарская наб., 18
Bellevue
На крыше отеля «Гранд Отель Мойка 22» перехватывает дыхание даже в безветренную погоду: будто на расстоянии вытянутой руки Александровская колонна, арка Главного штаба и Эрмитаж, виден шпиль Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора — почти все доминанты самого красивого города на земле.
наб. Мойки, 22
«Мансарда»
У панорамного ресторана Ginza Project в активе сногшибательный вид на купол Исаакиевского собора и интерьеры миланской архитектурной студии Piuarch, знаменитые проектами для Dolce & Gabbana и Ginza Tower в Токио.
Почтамтская ул., 3–5
«Блок»
Терраса мясного ресторана Александра Раппопорта — очень умиротворённая для центра Петербурга: большой и тихий балкон выходит на кроны деревьев Таврического сада.
Потёмкинская ул., 4
У воды
«В Чаще»
Целая экосистема с детской площадкой, велнес-зоной, пирсом, кулинарной студией и террасой с грилем.
Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 23, корп. 1
Барная линия «Исткабеля»
Барный кластер на набережной с видом на Финский залив — часть пространства «Севкабель Порт». В Takadaya нальют саке с японскими закусками, в Ontap — локальный портер.
Кожевенная лин., 34
Crevette
Место преисполнено романтикой! Вид на Финский залив из квартала «Брусницын» на Васильевском сумасшедший.
Кожевенная лин., 30
Il Lago dei Cigni
На двухуровневой террасе ресторана на Лебяжьем озере со всамделишными лебедями можно, наконец, выгулять запылившиеся бриллианты и отведать омара с открытого гриля.
Крестовский пр., 21
«Рыба моей мечты»
В XIX веке с корабля на бал попадали промышленники Путиловы — буквально: их особняк на Крестовском острове выходит прямо на Малую Невку. Теперь здесь рыбный ресторан ZL Group с террасой и собственным причалом. Швартуйте катер (wishful thinking!) и берите курс на аквариум с морепродуктами.
Пр. Динамо, 2а
Во дворах
Jam Cafe
Новейшая терраса во дворе Hideout в Коломне рядом с Мариинским театром и «Лендоком».
Римского-Корсакова, 22
«Бутербродная» от «Богемы Ленинград»
Крыша для лежания, гараж и сэндвичи, за которыми приходит Сокуров.
Каменноостровский проспект, 10Б
Solids
Цвет настроения — оранж! Бильярд-клуб и бар с годным стритфуд-меню и коктейлями.
Гатчинская улица, 16
Union
Фирменный музыкальный вайб, хот-доги и простые, но действенные коктейли.
Литейный пр., 55
Vse Klassno
Дворик спешелти-кофейни на Васильевском острове — с первым серьезным потеплением (скорее бы!) будет озеленен цветами.
Кадетская линия, 5к2Д
«Футура»
Вечный двигатель двора «Ленполиграфмаша»: гриль, пинг-понг, вино, собаки и солнце!
наб. реки Карповки, 5
Harvest
Шеф Duo Band Дмитрий Блинов так же уверенно, как руководит на кухне, ведёт и хозяйство: терраса в Harvest органично встроена в исторический индустриальный двор, увита плющом, обогрета и укрыта раздвигающейся крышей.
пр. Добролюбова, 11
За городом
Muze Garden
Эстетский ресторан Сюзанны Мусаевой в Доме творчества композиторов с верандой во дворе, где бывали Мессерер и Десятников.
Приморское ш., 471
«Сельский паб»
Феномен Курортного района, а точнее Комарово. Берем манты, плов, а чебуреки — сразу с настойками.
Дачная 2-я, 3
«Скандинавия»
Утро в «Скандинавии» встречают на крытой панорамной веранде зала «Ротонда»: завтраки с обязательным игристым сервируют с видом на лужайку, деревянную архитектуру начала XX века и чаек.
Парковая ул., 16
«Рыба на даче»
Сверхкачественно — как все у Арама Мнацаканова — сделанный ресторан в логистически правильном месте — на берегу реки Сестры с интернациональной кухней, всего в получасе от города.
Приморское ш., 319А
Meat_coin Country Club
Курортная версия турецкого мясного ресторана Meat_сoin на Рубинштейна с лучшими кебабами и стейками. Звездные архитекторы Da Bureau (Birch, Betulla) деликатно интегрировали веранду в пейзаж.
Приморское ш., 466
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