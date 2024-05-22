Время бранча! 5 вариантов для позднего завтрака в Петербурге

Cast

В ближневосточном (очень красивом!) ресторане при «Ленфильме» бранчи дают каждый день (с 12:00 до 15:00). К бокалу беллини или просекко берите иранскую яичницу, ливанский завтрак, решти (почти драник!) из батата с крабом и яйцом пашот. А к своему первому за день кофе — халу с гуакамоле и лососем или жареный халуми с медом и инжиром.

набережная реки Фонтанки, 11