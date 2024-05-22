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Что Где Есть

Время бранча! 5 вариантов для позднего завтрака в Петербурге

Адепты поздних завтраков, объединяйтесь! Вот 5 ресторанов, в которых регулярно проходят бранчи: кухни регионов России, ближневостчные блюда или английская классика.

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Траппист»

По выходным в брассерии проходят семейные бранчи — детей кормят бесплатно (с 12:00 до 17:00 в субботу и воскресенье). Берем зеленую вафлю с кабачком и шпинатом, вафлю Бенедикт с красной икрой или с морепродуктами и раклетом, а на десерт — шоколадная вафля с бананом. В сезон устраиваемся поудобнее на террасе.

ул. Радищева, 36/17

Предоставлено пресс-службой ресторана

Cast 

В ближневосточном (очень красивом!) ресторане при «Ленфильме» бранчи дают каждый день (с 12:00 до 15:00). К бокалу беллини или просекко берите иранскую яичницу, ливанский завтрак, решти (почти драник!) из батата с крабом и яйцом пашот. А к своему первому за день кофе — халу с гуакамоле и лососем или жареный халуми с медом и инжиром. 

набережная реки Фонтанки, 11

Алексей Ермаков, Софья Лапина, Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук
Предоставлено пресс-службой заведения

Алексей Ермаков, Софья Лапина, Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук

Paloma Cantina 

Тут проводят бранчи  с приглашенными звездами. К примеру, ревеневый гимлет у них наливает один из отцов семейства Follow the Rabbits Николай Киселев, приехавший из московского Sangre Fresca, или команда Севкабель Порта выносит коктейли на основе арбузной водки и кесадильи под мотивы мариачи. Отслеживать расписание гастролеров можно в социальных сетях «Паломы», а на специальное обеденное меню приходить каждый день с 12:00 до 00:00.

Садовая ул., 8/7

Предоставлено пресс-службой ресторана

Blackchops

Исполняем свой джентельменский долг и рассказываем про трушные английские бранчи в пабе и стейк-хаусе Blackchops. C 12:00 до 17:00 готовят по спецменю, включающем традиционний пастуший пирог с молочным ягненком, корндоги, пышние хоткейки с кленовым сиропом и бенедикт на свежем хлебе с мортаделлой. А каждые выходные команда отбирает специальный выдержанный отруб и жарит стейки на углях.

набережная реки Фонтанки, 5/2

Предоставлено пресс-службой ресторана

Regions

Чтобы познать кухню регионов России теперь не обязательно выезжать за пределы Петербурга. Северо-Запад, Сибирь, Дальник Восток — ресторан Regions первый собрал все самое лучшее из гастрономических традиций разных уголков страны. Лучше всего сделать это с помощью дегустационных дневных сетов. В каждый помимо блюд из меню на выбор входит амюз буш в виде тарталетки с красной икрой, домашний тарт с сезонными ягодами и авторский чай.

ул. Жуковского, 10

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