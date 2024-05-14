15 блюд со сморчками в кафе и ресторанах Петербурга

Сморчки вошли в чат! «Собака.ru» собрала букет первых весенних грибных «подснежников» в меню ресторанов Петербурга.
Crevette
Шеф-повар Олег Перфилов (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге»!) собрал все лучшее в одной тарелке: филе трески, которую предварительно маринует в саке с мирином и соком юдзу, тигровые креветки и сморчки нового урожая из псковской области. Рыбу запекает на высокой температуре, гарнирует сморчками и креветками, а потом добавляет грибной консоме.
Кожевенная линия, 30
Uva
В семейном итальянском ресторане шефа Никиты Сечина придерживаются классики и делают пиццу со сморчками. Сливочная основа перемешивается с трюфельной пастой, сморчки обжариваются на оливковом и сливочном масле с тимьяном, а дальше — магия! Вторым курсом берем тальятелле с бородинской крошкой и беконом.
Социалистическая ул., 21
Charlie
Спешл-тайм для сморчков выделяют в ресторане Charlie. В утреннем меню ищите омлет со сморчками, сыром раклет и соусом берблан, а также зеленую гречу со сморчками, вешенками и яйцом пашот. В обед и вечером все внимание на орзо с тартаром из оленины и телятину с молодой морковью.
наб. канала Грибоедова, 54
«Сад»
Темпераментный шеф и блюда готовит своей натуры. Анна Рязанская домашнуюю пасту тальятелле снаряжает сезонными сморчками и молодой черемшой в меню спешл-блюд.
Большая Зеленина ул., 23А
Jerome
Образцовое исполнение итальянской классики, сравнимое с шедеврами Роберто Росселлини! Со сморчками пробуем фирменную пиццу на тонком воздушном тесте.
Большая Морская, 25
Muze Garden
В загородном эстетском ресторане, занявшем Дом творчества композиторов, сморчки занимают пасту: фетучини с соусом Жю Лие (готовится 48 часов!), сыром пармезан и боттаргой из желтка, который дегедрируется в смеси соли и сахара 5 суток.
Приморское шоссе, 471
Fresa's
Микс Франции и Италии представляют во Fresa’s — картофельные ньокки со сморчками и трубачом. А еще здесь готовят красивейшую пасту паккери со сморчками и кальмаром лолиго.
Вознесенский пр., 6
Veter
Милое дело — устроиться на открытой террасе фрегата «Летучий Голландец» в разгар любимых сезонных грибов. Пельмени с фаршем из мраморной говядины, сморчками и насыщенным грибным бульоном лепят вручную, а подают, конечно же, со сметаной. А голубцы из савойской капусты, фаршированные мраморной говядиной и грибами (с коньяком и трюфелем!) готовят на пару.
Мытнинская наб., 6
Sea, Signora
Шалость удалась! В Sea, Signora зеленую спаржу снабжают не только яйцом, но и сморчками с соусом грибиш: грибы ошпаривают с белым вином, тимьяном и мятой. Для пасты тальятелле же сморчки обжаривают до состояния аль денте, добавляют коньяк, затем обжаривают с чесноком и зеленью. А третьим блюдом предлагают стейк из мраморной говядины со сморчками и тахини.
Большая Морская ул., 30
Cast
Когда все гениальное просто: в ресторане при «Ленфильме», где регулярно обедает Федор Бондарчук, ответственный за перерождение киностудии, сморчки старательно выкладывают поверх ближневосточной лепешки.
Каменноостровский проспект, 10
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