15 блюд со сморчками в кафе и ресторанах Петербурга

Sea, Signora

Шалость удалась! В Sea, Signora зеленую спаржу снабжают не только яйцом, но и сморчками с соусом грибиш: грибы ошпаривают с белым вином, тимьяном и мятой. Для пасты тальятелле же сморчки обжаривают до состояния аль денте, добавляют коньяк, затем обжаривают с чесноком и зеленью. А третьим блюдом предлагают стейк из мраморной говядины со сморчками и тахини.

Большая Морская ул., 30