Что где есть в мае? Ливанские митболы, печень трески на завтрак и новую южную кухню от примы-балерины

В гастрономическом Петербурге возможно все! Примы-балерины открывают рестораны южной кухни, на завтрак подают печень трески, а Марракеш смешивается с Парижем.
Блюдо-мем: «Креветошик» в Crevette Bistrot
Первое ноубрау-блюдо в Петербурге — «Креветошик» от Олега Перфилова. Выпускник высоколобой школы кулинарии Le Cordon Bleu и «Лучший шеф-повар» по версии ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» вдохновился «дошиком» (как, например, обладатель двух звезд Michelin и шеф токийского Den Зауи Хасэгава — крылышками KFC) и перепридумал в своем изысканном Crevette bistrot любимый завтрак-обед-ужин всех студентов: лапша из Вьетнама, рыбный бульон, грибы и тигровая креветка, которую бережно панируют и обжаривают.
Кожевенная лин., 30
Премьера: ресторан Dora
Крутим фуэте в сторону Манежной площади и Дома кино: бывшая прима-балерина Мариинского театра Ирма Ниорадзе вместе с мужем Гочей Чхаидзе в середине мая откроет ресторан в доходном доме по проекту академика архитектуры Пеля. Шеф Игорь Казаков будет упражняться в нюансах южной кухни с ее многообразием рыбы, мяса и трав (тархун, в честь которого был назван предыдущий ресторан Гочи и Ирмы по этому же адресу, не забыт — его интегрируют в рецептуру блюд!). Без вина тоже не останемся, об этом Гоча, как совладелец грузинского винного дома «Братья Асканели», позаботится.
Караванная ул., 14
Эксклюзив: Grebeshki
Раньше за серф-энд-терф мы ездили в старинное здание завода на Арсенальную набережную, но Grebeshki решили стать ближе к народу и приплыли в Виленский переулок, создав с «Тартарбаром», Bourgeois Bohemians и Italy новый гастрономический кластер в Петербурге. Шеф-повар Ярослав Свинцов (экс-шеф «Лобби-бара заблудшего дракона», работал в Hamlet&Jacks) неистово жонглирует в новом меню годным сифудом: «Закуска териберского рыбака» с ежами и гребешками из Баренцева моря, крабовые сеты и сморчки, фаршированные мидиями. Летом ожидаем завтраки, рифмующиеся с raw-баром!
Виленский пер., 15
Новый резидент золотого гастротреугольника Петербурга: Marché
На рассвете лета небосклон самой ресторанной улицы Петербурга — Большой Зеленина — засияет новым проектом, соединяющим Восток и Францию, Марракеш и Париж. Али Мамедов (экс-шеф Barbaresco, «22.13», «Счастья», Charlie) снова врывается в гастрономическую индустрию с масштабом, соразмерным его личности, и строит двухэтажный ресторан с исполинской террасой, большим грилем и дровяной печью. Для реализации меню пригласили шефа Андрея Шашорина (эксшеф «Мансарды»), который планирует сопровождать винтажную Бургундию ливанскими митболами.
ул. Лодейнопольская, 5
За кем следить: Карима Уразбаева, Par Michele Gasronomie
Чтобы открыть шампань-бар, блогер и гастродилер Карима продала машину и переехала из Москвы в Петербург. Теперь в ее миниатюрном больше похожем на парижскую гарсоньерку Par Michele Gastronomie с винтажных тарелок ЛФЗ кормят белковым омлетом с печенью трески на завтрак, шпинатным хумусом и буйабесом 24-часовой варки. Но главное здесь — устрицы: французские жилардо, намибийские розовая джоли, дальневосточные ромаринка. И обязательно попробуйте конфеты ручной работы (Карима училась на кондитера!) и авторские дипы к вину: рийет из утки с пьяной клюквой и мадейрой или из индейки с черносливом, хрустящим луком и коньяком.
Полтавская улица, 5/29Б
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