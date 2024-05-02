Что где есть в мае? Ливанские митболы, печень трески на завтрак и новую южную кухню от примы-балерины

Премьера: ресторан Dora

Крутим фуэте в сторону Манежной площади и Дома кино: бывшая прима-балерина Мариинского театра Ирма Ниорадзе вместе с мужем Гочей Чхаидзе в середине мая откроет ресторан в доходном доме по проекту академика архитектуры Пеля. Шеф Игорь Казаков будет упражняться в нюансах южной кухни с ее многообразием рыбы, мяса и трав (тархун, в честь которого был назван предыдущий ресторан Гочи и Ирмы по этому же адресу, не забыт — его интегрируют в рецептуру блюд!). Без вина тоже не останемся, об этом Гоча, как совладелец грузинского винного дома «Братья Асканели», позаботится.

Караванная ул., 14