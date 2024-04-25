Где купить кулич к Пасхе? 45 (!) предложений от ресторанов Петербурга

Алкогольные куличи, от кафе-трапезной при храме священномученика Антипы, веганские и даже без глютена: «Собака.ru» собрала витрину из 35 предложений от кафе и ресторанов Петербурга к празднику светлой Пасхи (заказывайте заранее!).

Для удобства предзаказа мы оставили ссылки на сайт или номера телефонов в описании к фото.