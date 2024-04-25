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Что Где Есть

Где купить кулич к Пасхе? 45 (!) предложений от ресторанов Петербурга

Алкогольные куличи, от кафе-трапезной при храме священномученика Антипывеганские и даже без глютена: «Собака.ru» собрала витрину из 35 предложений от кафе и ресторанов Петербурга к празднику светлой Пасхи (заказывайте заранее!).

Для удобства предзаказа мы оставили ссылки на сайт или номера телефонов в описании к фото.

Куличи

«Банщики» Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи лавка ресторана расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи, творожная
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«Банщики»

Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи лавка ресторана расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи, творожная пасха и наборы из шоколада и бисквита.

В этом году шеф-повар Станислав Левохо делает традиционную творожную пасху с цукатами, сушёными ягодами и изюмом, куличи с цукатами, изюмом и сахарной глазурью.

https://banshiki.spb.ru/

+7 929 112 60 27

Cake me tender Куличи с максимальным количеством начинки. Есть шоколадный с изюмом и соленой карамелью, цитрусовый с лимонным кремом, со вкусом матча
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Cake me tender

Куличи с максимальным количеством начинки. Есть шоколадный с изюмом и соленой карамелью, цитрусовый с лимонным кремом, со вкусом матча-клубника, внутри которого кокосовый ганаш.

https://cakemetender.ru/

«Мечтатели» В этом году пекарня гастрономического кафе «Мечтатели» во главе с шеф-поваром Виталием Папп придумала алкогольный праздничный кулич
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«Мечтатели»

В этом году пекарня гастрономического кафе «Мечтатели» во главе с шеф-поваром Виталием Папп придумала алкогольный праздничный кулич. Внутри, в сердцевине сдобы, сладкий крем из белого шоколада с добавлением итальянской лимончеллы и цедры лимона.

наб. реки Фонтанки, 11

+7(921)761-31-55

https://thedreamerscafe.ru

Probka Family Тесто на закваске, а не дрожжах, лучшее сливочное масло, натуральная ваниль и домашние цукаты – куличи долго остаются мягкими и свежими
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Probka Family 

Тесто на закваске, а не дрожжах, лучшее сливочное масло, натуральная ваниль и домашние цукаты – куличи долго остаются мягкими и свежими. Украшают глазурью и объемным узором в виде цветов сирени.

https://amdelivery.org/

«Прошуттерия» Суперколлаборация московского проекта ANTIПА и «Прошуттерии». Модное кафе-трапезная при храме священномученика Антипы привезет свои
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«Прошуттерия»

Суперколлаборация московского проекта ANTIПА и «Прошуттерии». Модное кафе-трапезная при храме священномученика Антипы привезет свои куличи, минималистично украшенные гладкой шапкой из глазури и миндальными лепестками. В основе — мягкое, нежное тесто с ромовой пропиткой и с добавлением изюма, все куличи приготовлены вручную и освящены.

Озерный пер.. 7

Большая Пушкарская, 34

https://prosciutteria.ru

https://modernaprosciutteria.ru

Vakh Куличи на пышном дрожжевом тесте с кизилом и белым изюмом в двух версиях: с добавлением грецкого ореха и шоколадной шапкой; и с начинкой из
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Vakh

Куличи на пышном дрожжевом тесте с кизилом и белым изюмом в двух версиях: с добавлением грецкого ореха и шоколадной шапкой; и с начинкой из сливочной карамели в белой глазури.

Большая Зеленина ул., 34

+ 7(995)595-99-95

http://vakh-rest.ru/

Renard Куличи с говорящими названиями: Царский, Космичекий и Божественный (проверено, все действительно так!). «Царский» выпекают по старинному
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Renard

Куличи с говорящими названиями: Царский, Космичекий и Божественный (проверено, все действительно так!).

«Царский» выпекают по старинному монастырскому рецепту с десятью специями, итальянскими апельсиновыми цукатами, вымоченными в вине с изюмом, вишней и клюквой; «Божественный» – на основе шоколада с вишней, вымоченной в десертном вине, внутри которого жидкий центр из домашней шоколадно-ореховой пасты; «Космический» отличается своим цитрусовым ароматом, в тесто которого добавляют апельсиновые и лимонные цукаты, наполняют начинкой из солёной карамели и украшают шапку кулича грецкими орехами.

В этом году шеф-кондитер и владелица Renard Марина Шумкая также добавила в пасхальную коллекцию фисташковый кулич на основе фисташкового теста с вяленой клубникой, ядрами фисташки и фисташковым кремом.

Мира, 37

Аптекарский проспект, 18

+7 (921) 937-70-87

https://renard.cafe/

Siesta Fiesta Команда ресторана во главе с шеф-кондитером Евгенией Лаппо представят кулич с домашними апельсиновыми цукатами, вяленой клюквой и изюмом
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Siesta Fiesta

Команда ресторана во главе с шеф-кондитером Евгенией Лаппо представят кулич с домашними апельсиновыми цукатами, вяленой клюквой и изюмом. Украсят его итальянской меренгой, шоколадными яйцами с пралине и позолоченными птицами из белого шоколада.

+7(931)993-35-55

Академика Павлова 5В

«Футура» Куличи со сливочным карамельным кремом, внутри которых белый шоколад и изюм, а сверху — крем на основе сливочного сыра и орехи: пекан
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«Футура»

Куличи со сливочным карамельным кремом, внутри которых белый шоколад и изюм, а сверху — крем на основе сливочного сыра и орехи: пекан, грецкий орех и фундук. 

https://clck.ru/3AGZzP

All Grain Готовят два вида фирменных куличей с воздушной текстурой внутри и хрустящей корочкой снаружи. Есть классический кулич: тесто на основе
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All Grain

Готовят два вида фирменных куличей с воздушной текстурой внутри и хрустящей корочкой снаружи. Есть классический кулич: тесто на основе бриоши и вымоченного в роме изюма, а сверху — итальянская меренга (хруст будет слышно) и классическая посыпка. Или же кофейный кулич с меренгой и кофейной посыпкой.

all.grain.afbrew.co/kulich

Teplo Три вида творожных куличей по фирменному рецепту, с изюмом и финиками, выдержанными в домашней настойке «вишня-корица». Но главный — с заварным
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Teplo

Три вида творожных куличей по фирменному рецепту, с изюмом и финиками, выдержанными в домашней настойке «вишня-корица». Но главный — с заварным кремом и черникой!

https://teplo.family/ 

Charlie Команда винного ресторана под руководством бренд-шефа Юрия Манчука нашла идеальный рецепт пасхального кулича. Тот самый фирменный от Charlie
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Charlie

Команда винного ресторана под руководством бренд-шефа Юрия Манчука нашла идеальный рецепт пасхального кулича. Тот самый фирменный от Charlie — он без изюма и цукатов, с пропиткой из маракуйи, а также с домашним маршмеллоу, воздушным рисом в шоколаде и шоколадными перьями в роли декора. 

наб. канала Грибоедова, 54 

+ 7 (911) 926-00-12

Bona Capona Внутри куличей — воздушный мякиш с пористой текстурой и ванильным ганашом, ароматными цукатами, клюквой и изюмом. Сверху украшен
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Bona Capona

Внутри куличей — воздушный мякиш с пористой текстурой и ванильным ганашом, ароматными цукатами, клюквой и изюмом. Сверху украшен итальянской меренгой с россыпью сублимированной малины. 

https://www.bona-capona.ru/

addict Берем розовый кулич с начинкой «пломбир», пудрой из малины и крошки фисташки или белый кулич с соленой карамелью и цветами василька. К каждому
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addict

Берем розовый кулич с начинкой «пломбир», пудрой из малины и крошки фисташки или белый кулич с соленой карамелью и цветами василька. К каждому предусмотрен дозатор для распыления пропитки из рома с ванилью и цедрой апельсина.

Малый пр. П.С., 82

Veter Начинка для кулича делается из заварного крема и вяленых ягод. Тесто готовится с использованием дрожжевой опары с добавлением рома, после чего
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Veter

Начинка для кулича делается из заварного крема и вяленых ягод. Тесто готовится с использованием дрожжевой опары с добавлением рома, после чего вымешивается и расстаивается в течение 5-7 часов, затем выпекаются пышные ароматные панеттоне, которые подвешиваются для сохранения пышности.

Мытнинская наб., 6

+ 7 (931) 333-56-56

 

«Точка на карте» Пока в городе сочиняют затейливые начинки, в загородных отелях «Точка на карте» пасхальное утро начнут с традиционного кулича на
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«Точка на карте»

Пока в городе сочиняют затейливые начинки, в загородных отелях «Точка на карте» пасхальное утро начнут с традиционного кулича на завтрак. Знакомая из детства начинка из цукатов апельсина, кураги с грецким орехом и шапка из заварного крема.

https://tochkanakarte.ru/

FermA Со 2 по 5 мая в ресторанах и кондитерских FermA традиционно готовят куличи с изюмом и пасхи с цукатами. https://white-group.ru/restaurants/view
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FermA

Со 2 по 5 мая в ресторанах и кондитерских FermA традиционно готовят куличи с изюмом и пасхи с цукатами. 

https://white-group.ru/restaurants/view/restoran-ferma-na-finlyandskom/

Forest Hill и Apres Ski Шеф-кондитер подготовил классические куличи на сдобном тесте с добавлением творога и молока. Покрыты мягкой сахарной глазурью
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Forest Hill и Apres Ski

Шеф-кондитер подготовил классические куличи на сдобном тесте с добавлением творога и молока. Покрыты мягкой сахарной глазурью с декором из шоколада, орехов, свежих ягод. Выбирайте вкус: лесные ягоды, классика, шоколад или сливочный сыр с карамелью.

8 (812) 240-18-88

Панеттоне 

Jerome Пекут Panettone Classico на твердой закваске Lievito Madre и добавляют цукаты лимона, апельсина, изюм, ваниль, португальский портвейн, духи для
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Jerome

Пекут Panettone Classico на твердой закваске Lievito Madre и добавляют цукаты лимона, апельсина, изюм, ваниль, португальский портвейн, духи для панеттоне, в которых собраны все ароматы цитрусовых и ванили.

К панеттоне можно приобрести ганаш: йогуртовый или фисташковый.

8 (812) 918-69-20

Salone pasta&bar, Joli Grand Bistrot, Giusto Bistro Панеттоне, который предлагают в Salone, был привезён из Италии, где его приготовили по всем
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Salone pasta&bar, Joli Grand Bistrot, Giusto Bistro

Панеттоне, который предлагают в Salone, был привезён из Италии, где его приготовили по всем канонам на натуральной закваске, с изюмом, апельсиновыми цукатами, бурбонской ванилью и кремом на основе сгущенного молока, шоколада, фисташковой пасты и сливок.

В Joli выпечку также готовят на итальянской закваске levitomadre 88 лет созревания.

 В Giusto используют классический рецепт с итальянской мукой и закваской Pasta Madre.

Salone pasta&bar +7 (921) 630-30-13

Joli Grand Bistrot +7 (931) 260-22-06

Giusto Bistro +7 (812) 998-88-98

Lou Lou Панеттоне с ванильным кремом на белом шоколаде, апельсиновыми цукатами и миндалем. Верхушка украшена обожженной итальянской меренгой. 8 (812
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Lou Lou

Панеттоне с ванильным кремом на белом шоколаде, апельсиновыми цукатами и миндалем. Верхушка украшена обожженной итальянской меренгой.

8 (812) 409-60-50

https://spb.loulou.rest

Goose Goose Панеттоне от шеф-повара Ильи Тена по итальянскому рецепту с барбарисом, апельсиновыми цукатами, изюмом и бренди. Внутри апельсиновый ганаш
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Goose Goose

Панеттоне от шеф-повара Ильи Тена по итальянскому рецепту с барбарисом, апельсиновыми цукатами, изюмом и бренди. Внутри апельсиновый ганаш, а сверху — белая шапка из маршмэллоу. Украшен цукатами ручной работы и цветочками из марципана.

Большая Конюшенная ул., 27

8 (911) 928-37-27

ZOE Панеттоне – традиционная итальянская выпечка с цукатами апельсина, ванилью, тремя видами шоколада и натуральной апельсиновой пастой. Процесс
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ZOE 

Панеттоне – традиционная итальянская выпечка с цукатами апельсина, ванилью, тремя видами шоколада и натуральной апельсиновой пастой. Процесс приготовления занимает более 48 часов, поэтому получается воздушный, пористый мякиш с хрустящим ореховым макаронадом.

ул. Радищева, 29

Mio Франческо Барбато воссоздал Panetonne по своему семейному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В основе — особый вид плотной сухой
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Mio 

Франческо Барбато воссоздал Panetonne по своему семейному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В основе — особый вид плотной сухой закваски левито мадре, что в переводе значит «материнские дрожжи». Для начинки использует щедрую порцию цукатов, которые варят сами, а затем вымачивают в роме с зернами натуральной ванили.

https://miospb.ru/ 

Fresa’s, Sea,Signora, Marso Polo, Saviv и Tel Aviv by Saviv Панеттоне, или как его еще называют хлеб роскоши – воздушный кекс с добавлением
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Fresa’s, Sea,Signora, Marso Polo, Saviv и Tel Aviv by Saviv

Панеттоне, или как его еще называют хлеб роскоши – воздушный кекс с добавлением высушенного на южном солнце винограда и цукатов из лимона и апельсина. Подавать классический итальянский десерт принято с кремом сабайон или горячим шоколадом. Перед подачей Антонио Фреза советует кулич немного разогреть — 7 минут в духовке при 180°С или 3 минуты в микроволновой печи.

https://fresasgroup.com/

Aster, Aster bakery и Rene Шеф-пекарь Евгений Бердников готовит панеттоне на закваске в течение двух дней и добавляет в тесто домашние апельсиновые
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Aster, Aster bakery и Rene

Шеф-пекарь Евгений Бердников готовит панеттоне на закваске в течение двух дней и добавляет в тесто домашние апельсиновые цукаты, вяленую клюкву и много шоколада.

+7 (921) 578-00-23

Пасха

Kuznyahouse и Paradiso Cafe В ассортименте: зайцы с ванильным кремом, панеттоне и любимая творожная пасха, которую готовят в двух вариантах
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Kuznyahouse и Paradiso Cafe

В ассортименте: зайцы с ванильным кремом, панеттоне и любимая творожная пасха, которую готовят в двух вариантах — маленьком (100 г) и большом формате для всей семьи (750 г).

Помимо традиционной пасхальной продукции Kuznyahouse предлагает меню доставки к праздничному столу. Там пирожки, прошутто котто, пармиджано реджано, мортаделла с фисташками, целый фермерский цыпленок и многое другое 

наб. Адмиралтейского канала, 2М  ​

​+7 (911) 921-16-69

https://kuznyahouse.ru/

«Скандинавия» К Пасхе представили набор из бельгийского шоколада и творожную пасху с сухофруктами и медом. +7 812 454 1100
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«Скандинавия»

К Пасхе представили набор из бельгийского шоколада и творожную пасху с сухофруктами и медом.

+7 812 454 1100 

«Гранд Отель Европа» В пасхальном каталоге , разработанном шеф-кондитером Дмитрием Шибковым, найдутся куличи разных размеров с цукатами и изюмом
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«Гранд Отель Европа»

В пасхальном каталоге , разработанном шеф-кондитером Дмитрием Шибковым, найдутся куличи разных размеров с цукатами и изюмом, который сутки вымачивают в коньяке, творожная пасха по старинному рецепту, а также милые фигурки кроликов и цыплят от шоколадной фабрики отеля.

https://grandhoteleurope.com/upload/files/GHE_Easter_catalog_1080x1920.pdf

Must Шеф-кондитер Анастасия Демидова приготовила набор куличек, а также пасху — мягкую творожную массу с вареной сгущенкой, курагой, черносливом
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Must 

Шеф-кондитер Анастасия Демидова приготовила набор куличек, а также пасху — мягкую творожную массу с вареной сгущенкой, курагой, черносливом, которая украшена декором из белого шоколада, соленой карамелью, грецким орехом, черносливом, курагой и золотом.

Оформить предзаказ можно по телефону 940-19-91

Four Seasons Lion Palace St Petersburg Пасхальный бутик полнится куличами и угощениями от шеф-кондитера Ирины Лыловой. Творожная пасха с фисташкой и
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Four Seasons Lion Palace St Petersburg

Пасхальный бутик полнится куличами и угощениями от шеф-кондитера Ирины Лыловой. Творожная пасха с фисташкой и малиной, украшенная белым шоколадом, ароматный панеттоне с апельсиновыми цукатамии, шоколад, конфеты и шоколадные яйца, наполненные драже

Вознесенский пр., 1

+7 (812) 339-80-00 

https://lionpalacehotel.com/restaurants/chaynaya-gostinaya/

Пасхальные сладости

Гранд Отель Мойка 22 Команда шеф-кондитера отеля Натальи Кононовой представила авторскую интерпретацию творожного кулича с нежной начинкой из маракуйи
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Гранд Отель Мойка 22

Команда шеф-кондитера отеля Натальи Кононовой представила авторскую интерпретацию творожного кулича с нежной начинкой из маракуйи и шоколадного кулича со вкусом кофе и амаретто.

Шеф-кондитер ресторана Bellevue Анастасия Скретнева приготовила пасхальный набор из трех шоколадных яиц в гнезде, а также шоколадное яйцо с сюрпризом: внутри скрыт карамелизированный миндаль, а снаружи яйцо украшают воздушные перышки из белого шоколада.

moika22-stpetersburg.com

Drevå и Nordic Готовят фисташковый панеттоне от Дэниела Хогландра — с шоколадом, бурбонской ванилью, золотым изюмом, курагой и апельсиновыми цукатами
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Drevå и Nordic 

Готовят фисташковый панеттоне от Дэниела Хогландра — с шоколадом, бурбонской ванилью, золотым изюмом, курагой и апельсиновыми цукатами, вымоченными в коньяке. На приготовление уходит 12 часов! Еще в спешл-меню творожная пасха с белым шоколадом, фисташкой и малиной, пирожное с пасхальным зайцем, пряный морковный бисквит с грецким орехом и облепиховым гелем, пирожные и торт.

https://nordic-spb.ru/

Par Michele Gastronomie Пасхальную коллекцию открывает традиционный миланский десерт Панеттоне на оригинальной итальянской закваске Levito Madre
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Par Michele Gastronomie

Пасхальную коллекцию открывает традиционный миланский десерт Панеттоне на оригинальной итальянской закваске Levito Madre. Производство занимает три дня, а процесс приготовления — подвешивание на спицы — придает десерту нежную и пышную текстуру. Внутри — ваниль, сливочное масло, цукаты, вымоченные в роме в течение нескольких дней.

Пасхального Зайца готовят на основе темного французского шоколада, а в качестве начинки используют джандуйю, шоколадную пасту, состоящую из молочного шоколада и локального российского ингредиента — кедрового ореха.

Завершающий спешл — шоколадное яйцо с джандуйей и фундучным драже.

Полтавская улица, 5/29Б

https://parmichele.com/

Minerals Бренд-шеф-кондитер отеля Wawelberg Ксения Соловьева представила особое праздничное меню. В линейке: • три вида традиционных куличей и
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Minerals

Бренд-шеф-кондитер отеля Wawelberg Ксения Соловьева представила особое праздничное меню. В линейке:

• три вида традиционных куличей и творожная Пасха

• пасхальные десерты Курочка на песочном тесте с клубничным и апельсиновым кремю

• пасхальный десерт Яйцо с манговым кремю и муссом на зеленом чае

• набор из четырех пряников с глазурью

• большое шоколадное яйцо с драже, нугой, мармеладом и трюфелем

• шоколадная курица с меренговым печеньем.

Все доступно только по предзаказу, который можно оформить  по телефону +79217617777 или в десерт-баре MINERALS по адресу Невский проспект, 7-9

Шоколадное ателье «Птицы» Представили три пасхальных набора. Например, пять конфет ручной росписи, во вкусах — фисташковый ганаш, кислинка малины и
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Шоколадное ателье «Птицы»

Представили три пасхальных набора. Например, пять конфет ручной росписи, во вкусах — фисташковый ганаш, кислинка малины и цельная фисташка; лимонная карамель с ванилью, миндаль и рассыпчатое печенье; кофейная карамель с кунжутом. Еще есть набор из 6-ти шоколадных яиц, вдохновленный работами художника Пикассо. 

https://ptitsicafe.ru/

«Забыли сахар» В коллекции: пасхальное яйцо из кокосового мусса с желтком из маракуйи на фисташковом бисквите, покрытые глазурью из белого шоколада
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«Забыли сахар»

В коллекции: пасхальное яйцо из кокосового мусса с желтком из маракуйи на фисташковом бисквите, покрытые глазурью из белого шоколада; торт с шоколадным бисквитом и пирожными в виде пасхальных яиц, а также  кулич-панеттоне с фисташковым кремом на натуральной закваске.

https://xn--80aaac2aiu7bg5b9c.xn--p1ai/

Faces и Taste Подарочные корзины, в состав каждой обязательно входит кулич, приготовленный по особенному рецепту. Его текстура напоминает нежный
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Faces и Taste 

Подарочные корзины, в состав каждой обязательно входит кулич, приготовленный по особенному рецепту. Его текстура напоминает нежный панеттоне с добавлением цедры цитрусовых, вяленой клюквы и белого шоколада, а шапочка декорируется обожженной воздушной итальянской меренгой. Кроме того, в корзину укладываются яйца, творожная масса в баночке, сувенирный пасхальный кролик, шоколадка, в составе которой бельгийский тёмный и молочный шоколады сочетаются с вяленой клюквой и цукатами,

8 (931) 637-29-29

Без глютена и лактозы или веган

«Ферма Бенуа» Шеф-кондитер Елена Лапина специально для праздничного стола подготовила панеттоне, безглютеновые куличи, творожную пасху, сладкие
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«Ферма Бенуа»

Шеф-кондитер Елена Лапина специально для праздничного стола подготовила панеттоне, безглютеновые куличи, творожную пасху, сладкие десерты в форме пасхальных яиц и зайцев, праздничные эклеры.

Куличи без глютена готовят на бездрожжевом тесте с добавлением изюма, сушеной вишни и апельсиновых цукатов. Сверху –  апельсиновая глазурь и и цветочки из белого шоколада.

Тихорецкий пр., 17

https://fermabenua.ru/

No Regrets Адепты рецептов без глютена и лактозы приготовили два вида куличей – с воздушной маршмелоу-помадкой из облака розовой матчи или
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No Regrets

Адепты рецептов без глютена и лактозы приготовили два вида куличей – с воздушной маршмелоу-помадкой из облака розовой матчи или фисташкового пломбира на выбор. Это безглютеновый рецепт традиционного кулича с щедрой начинкой из вяленой клюквы и вишни, с цедрой и фисташками, нежно пропитанный ромовым сиропом. Куличи украшаются шоколадными яйцами из макового пирожного картошка в белом шоколаде.

Большая Зеленина улица, 34

https://no-regrets.ru/delivery 

«Счастье» Шоколадная фабрика создала праздничную коллекцию в особенной упаковке. Есть и пасхальные кролики, и яйца, и творожные куличи с позолоченными
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«Счастье»

Шоколадная фабрика создала праздничную коллекцию в особенной  упаковке. Есть и пасхальные кролики, и яйца, и творожные куличи с позолоченными крылышками в размерах petit и grand: с манго, маракуйей и белым шоколадом и с карамелью, морской солью и молочным шоколадом. Наш выбор: веганский кулич c кокосовой карамелью, апельсиновой цедрой, брусникой и имбирем.

В рамках линейки в шоколадном бутике в Астории появится кружевное пасахльное яйцо из 72% горького шоколада с крылышками и 10 мини-пралине внутри.

https://schastyesweet.com/

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