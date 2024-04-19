Грибное пиво и гребешок с шоколадом: ресторанный дайджест

Правильно запасаемся калориями на длинную рабочую неделю! Впереди — винные ужины, бранчи без мяса и масштабный фестиваль, посвященный «Звездным войнам», в самом большом фудмолле.
Xander
18 и 19 апреля роскошный бар Xander принимает в гостях знаковую команду из Армении – один из первых коктейль-баров Еревана Daboo в лицах Нарека Багдасаряна и Ашота Григоряна. Ожидается авторское меню напитков, диджей-сет и неподдельное армянское гостеприимство.
Вознесенский пр., 1
VOKZAL 1853
Фестиваль Космических выходных в самом большой фудмолле Европы! Пространство вокзала заполнят джедаи и ситхи — в течение двух дней (20 и 21 апреля) на большом экране концертной площадки покажут фильмы Джорджа Лукаса в хронологическом порядке, а при поддержке Университета ИТМО пройдет научно-популярный лекторий. Еще здесь можно стать частью арт-перфоманса — трубачи сыграют Имперский марш, на мастер-классах научат расписывать космические пряники, а на втором этаже состоится большой юбилейный Тотальный диктант, читать который будет Андрей Зайцев, артист дубляжа и голос Энакина Скайуокера.
набережная Обводного канала, 118С
Veter
Коллаборацию сезона представил видовой ресторан на «Летучем голландце» вместе с брендом одежды PRESENT & SIMPLE (с фокусом на кашемир, костюмную шерсть и шёлк). В совместное меню бранчей вошли: зеленый крок-мадам, что своим названием обязан французским женским шляпкам начала XX века; гужер с пате из печени птицы — закуска из заварного теста, которая часто подавалась на дегустации бургундских вин еще в 19 веке; френч-тост с арахисом, бананом и пломбиром. При заказе нескольких блюд из спецменю получите подарок!
Мытнинская наб., 6
Trappist
Стартовал четвертый раунд Trappist Gourmet – сезонного обновления от топовых шефов страны! В этот раз весеннее меню подготовил Антон Оборин – бренд-шеф пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen. До июня готовят карпаччо из цветной капусты с пармезаном и трюфельным маслом, свекольно-брусничную форель и гребешок с огуречно-лаймовым соусом и чипсами из кейла. Запивать лучше всего, по традиции, бельгийским пивом.
Радищева, 36
«Прошуттерия»
Дождались! Первая клубника пришла в «Прошуттерию» и теперь входит в состав чудного квартета вместе со страчателлой, фисташками и эстрагоном. В сезонном меню — тотальная весна, главные символы которой идут в паре с любимыми итальянскими деликатесами: прошутто, коппой, мортаделлой, пармезаном и пекорино романо. К примеру, хрустящие свежие овощи с тоннато — ромейн, стручковый горошек, огурцы, цуккини и редис нарезаны так, чтобы их было удобно макать в сливочный соус из тунца. А новое нарядное мезе с фисташковой пастой, страчателлой и ювелирно нарезанными слайсами винограда, можно смело брать в стол и делиться.
Большая Пушкарская улица, 34 (вход с Гатчинской); Озерной переулок, 7
Par Michele Gastronomie
Одна из точек воскресного променада — парижская квартира на Полтавской улице, почти у стен неорусского Феодоровской собора. В крохотном ресторане Par Michele Gastronomie появилось симпатичное сезонное обновление меню (никаких соусов и скрытых калорий, в качестве маринада в ход идут вино и цитрусовые!). Берем тартар с чипсами и хрустящий салат с маринованными артишоками и вяленой хурмой. На десерт — яблоки, томленые с кальвадосом, в компанию к которым можно выбрать сметану или кофейное мороженое.
Полтавская улица, 5/29Б
HITCH Italian Rustic
Вечер сицилийской органической винодельни Feudo Montoni, чья история уходит аж в 1469 год, пройдет в HITCH Italian Rustic на Петроградской 25 апреля. Будет большой, пышно украшенный цветами и фруктами, итальянский ужин (по рецептам хозяйки винодельни Мелиссы Мюллер) с лекцией от Карины Незнамовой и Анны Морозовой, экспертов в области эногастрономии Италии.
Пр. Медиков, 10к1
óckam bistro't
На Казанской открывается серия винных ужинов в стенах óckam bistro't. Первый собирают 25 апреля: в качестве гастрономической тематики дебюта выбрана авторская интерпретация русской кухни, с упором на локальные продукты. Дополнят их звонкая Шампань, подбирать которую помогали À La Volée — большие спецы по шампанскому, знающие о нем все. Будет пять курсов (посмотрите каких!): гребешок с ряженкой, зелёным яблоком и молочным шоколадом; холодный рассольник с ферментированными томатами и копчёной сметаной; томленая утка с гречей и соусом на основе грибного пива.
Казанская, 22
Pame
Коллаб недели! Две команды — ресторана Pame и компании Vinoterra — дают большой ужин с винами от небольших испанских, итальянских и французских хозяйств, где терруар стоит во главе угла. Всему, что в бокалах, будут подыгрывать дзадзики из греческого йогурта, тарамасалата с красной икрой и греческие лепешки, тот самый греческий салат с фетой PDO, осьминог в вине с лимонным картофелем из печи, лопатка ягненка с печеными овощами.
наб. Мойки, 3
Forest Hill
26 апреля в загородном ресторане Forest Hill в «Охта Парке» проведут ужин, полностью исключающий мясо и без повторений в ингредиентах. Начнут с дикоросов с печеной тыквой и свежим редисом, далее — маринованные белые грибы, баклажаны с кремом из чечевицы и печеный корень сельдерея с трюфельной пастой. Главными героями вечера команда провозгласила свекольный сорбет и опаленные брокколи с кешью–кремом. Сбор гостей в 18:30.
Людмилы Кедриной, 2
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