Грибное пиво и гребешок с шоколадом: ресторанный дайджест

«Прошуттерия»

Дождались! Первая клубника пришла в «Прошуттерию» и теперь входит в состав чудного квартета вместе со страчателлой, фисташками и эстрагоном. В сезонном меню — тотальная весна, главные символы которой идут в паре с любимыми итальянскими деликатесами: прошутто, коппой, мортаделлой, пармезаном и пекорино романо. К примеру, хрустящие свежие овощи с тоннато — ромейн, стручковый горошек, огурцы, цуккини и редис нарезаны так, чтобы их было удобно макать в сливочный соус из тунца. А новое нарядное мезе с фисташковой пастой, страчателлой и ювелирно нарезанными слайсами винограда, можно смело брать в стол и делиться.

Большая Пушкарская улица, 34 (вход с Гатчинской); Озерной переулок, 7