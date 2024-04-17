Что едят шефы? Армянское варенье с рынка и «гематогенки» из бычьей крови — уикэнд-маршрут от Марии Дементьевой (Saro)

Мария Дементьева, номинант ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший шеф-повар», совладелица ресторана Saro на наб. Адмирала Лазарева, делится своим любимым планом выходного дня. Перезагрузка включает: завтрак с продуктами Долгоозерного рынка, лучшую лапшу и винную гостиную на берегу Ладоги.
Хлеб от Animals
Свой выходной день я начинаю с завтрака, как правило, дома. Продукты я частично покупаю в ресторанах. Например, хлеб из Animals (ул. Некрасова, 60) — неотъемлемая часть моего утра. Что-то покупаю на моем любимом Долгоозерном рынке (ул. Ильюшина, 14). Из последних находок — варенье из грецкого ореха из армянской лавки (хватит и на сырники, и на йогурт с гранолой), свежая щучья икра, которой я дополняю глазунью или просто ем с тартином и сваренным яйцом, а также творог. С этим одним ингредиентом можно делать бесконечное разнообразие завтраков. Для особенно ленивых на рынке есть сырники собственного производства и многое другое.
После я обычно отправляюсь в спортивный зал, советую иметь абонемент даже тем, у кого нет любви к тренажерам, но выбрать зал с бассейном и зоной спа, это моя самая сильная мотивация.
Часто свой уикэнд я посвящаю кино. Мой любимый кинотеатр — «Мираж на Большом». После его реновации там стало настолько приятно, что эта точка стала регулярной в личном маршруте выходного дня. С собой я беру соки из Nothing Fancy, который находится за углом в этом же здании. Кстати, эта традиция уже стала массовой: нередко встречаю знакомых в кинозале с уже узнаваемыми прозрачными пакетами, наполненными банками с энерго-шотами и зелеными миксами. Лайфхак: в «Мираже» можно снять целый зал на компанию и поставить любой фильм! Шок! Это ли не веселье, когда тебе за 30?
После тотального ЗОЖ хочется развлечься углеводами, поэтому балую себя любимый раменом в душевном азиатском бистро Kazoku (Кирочная ул., 8а). Ребята сами делают лапшу и подают ее не только в своем ресторане, но и продают в магазине «Красный дракон», чтобы мы с вами могли ее приготовить дома. Я выступаю за классику и чаще всего заказываю рамен тонкоцу — это плотный свиной бульон со свининой, маринованным яйцом и капустой кимчи.
Ужин в ресторане для меня должен быть обязательно красивым. Я не люблю выезжать за пределы Петроградской, поэтому иду в Beefzavod. Люблю паштет, тартар, сет из разных частей говядины на гриле, а на гарнир — ананас и печеную картошку. Все это непременно запить красным вином и заесть конфеткой — местным гематогеном из бычьей крови.
Если еду за город, то как можно дальше, например, в Приозерск на берег Ладоги в «Точку на карте». У отеля есть прекрасная винная гостиная, которая стоит фактически на пляже. В самом городе есть хлебозавод (не ошибетесь, он один), а при нём — магазин. Там можно найти выпечку из самых своих смелых фантазий, в Петербурге такую не найти!
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