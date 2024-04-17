Что едят шефы? Армянское варенье с рынка и «гематогенки» из бычьей крови — уикэнд-маршрут от Марии Дементьевой (Saro)

Свой выходной день я начинаю с завтрака, как правило, дома. Продукты я частично покупаю в ресторанах. Например, хлеб из Animals (ул. Некрасова, 60) — неотъемлемая часть моего утра. Что-то покупаю на моем любимом Долгоозерном рынке (ул. Ильюшина, 14). Из последних находок — варенье из грецкого ореха из армянской лавки (хватит и на сырники, и на йогурт с гранолой), свежая щучья икра, которой я дополняю глазунью или просто ем с тартином и сваренным яйцом, а также творог. С этим одним ингредиентом можно делать бесконечное разнообразие завтраков. Для особенно ленивых на рынке есть сырники собственного производства и многое другое.

После я обычно отправляюсь в спортивный зал, советую иметь абонемент даже тем, у кого нет любви к тренажерам, но выбрать зал с бассейном и зоной спа, это моя самая сильная мотивация.