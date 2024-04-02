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10 меню к Великому посту в ресторанах Петербурга: рамен, бургеры и роллы

Что приготовили рестораны Петербурга к Великому посту? До 4 мая ищите спецменю без продуктов животного происхождения — банановый хлеб, жареные артишоки и бифштекс.

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Jerome

Вплоть до 4 мая готовят традиционную итальянскую кухню с упором на растительные продукты. Жареные артишоки, которые одинаково хороши, что на обед, что на ужин. Еще берите пасту (алио-олио-пеперончино, аль помодоро или алла путанеска), а также зеленый салат или табуле с ароматным оливковым маслом (бальзамик и лимонный сок дают опционально!). Конечно, не обошлось и без пиццы: Маринара — абсолютная неаполитанская классика с минимумом ингредиентов. 

Большая Морская ул., 25

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Cafe Claret

В ресторане при отеле «Гельвеция» постное меню обещают менять каждую неделю. Например, можно попасть на капусту, фаршированную грибами с марокканским кремом из печеных томатов и перца, постный йогурт с морковью и чипсами из льна или перец с тремя текстурами топинамбура.

ул. Марата, 11

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Kuznyahouse и Paradiso Cafe

Великий пост в традициях комфорт-фуда! В Kuznyahouse готовят белую фасоль с эдамаме, огурцом и миндальным пюре, цветную капусту с рагу из грибов и заатаром и ризотто с печеным перцем, луком порей и фундуком. А в их сайд-проекте в Paradiso Cafe пекут вегетарианскую пиццу и готовят ризотто с белыми грибами и тыквенный суп с бататом и миндалем.

наб. Адмиралтейского канала, 2М 

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Lou Lou

Бренд-шеф Lou Lou Энвер Джемилов разработал меню, исключив любые животные продукты. Например, томаты, фаршированные киноа и зеленью, запеченная морковь с чесночным багетом или ризотто с белыми грибами — без сливочного масла и пармезана. Главный бэнгер — вегетарианский бургер с постной картофельной булочкой, соевой котлетой и соусом Релиш, который подается с бататом фри и кукурузным айоли. 

ул. Вязовая, 8

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«Блок»

В первом проекте ресторатора Александра Раппопорта в Петербурге шеф Евгений Зубов приготовил альтернативное меню. Есть сладкие томаты с кумкватом и клубничным сорбетом, карпаччо из вяленой свеклы с древесными грибами и перцы рамиро с зелеными оливками и тофу. В разделе горячих блюд – картофельные драники в дачном стиле с хрустящей капустой, шато из тушеных кабачков с каперсами и артишоками, а также бифштекс (!) из лесных грибов с малосольным огурцом.

Потёмкинская ул., 4, литера А

Архивы пресс-службы

Subzero

Главные по панк-роллам в Петербурге тоже соорудили постное меню из 10 блюд. Среди них — фунчоза с ростками сои и кинзой, вег-ролл с тофу, гуакамоле и грибами, нудл-салат и поке. 

ул. Рубинштейна, 38; ул. Академика Павлова, 5; ул. Большая Зеленина, 19

Архивы пресс-службы

Forest Hill

Бренд–шеф Филипп Ваганов раскрывает потенциал зелени, овощей и бобовых. Берите двухцветный суп из шпината и тыквы, а на десерт перед прогулкой по «Охта Парку» — брауни на кокосовом молоке и тёмный шоколад с хлопьями.

Людмилы Кедриной, 2

Архивы пресс-службы

No Regrets 

В глютен-фри ресторане на Большой Зелениной искусно готовят жареную капусту, дополняя ее трюфельным кешью-соусом. Что еще для постящихся? Тофу с мисо, брокколи и шпинатом, гуакамоле с чипсами из батата, а также суперфуд-трюфели и кэррот-кейк!

Большая Зеленина ул., 34

Архивы пресс-службы

«Мечтатели»

Чтобы сделать нелегкий путь хоть немного проще и гастрономичнее, шеф Виталий Папп придумал скрасить меню брокколи фри с чимичури и кокосовым йогуртом, стейком из цветной капусты с нутовым кремом и банановым хлебом с шоколадным ганашом и гелем из апельсина.

набережная реки Фонтанки, 11

Архивы пресс-службы

Chang 

Ехать на Московский проспект стоит специально за зеленым боулом с хумусом, нутом, авокадо и лепешками — сытная ЗОЖ-тарелка еще и внушительна в объеме. Еще дают спринг-роллы с шиитаке, даши рамен с грибами, овощной ролл с трюфельным терияки.

Московский пр-т., 186

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