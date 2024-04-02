10 меню к Великому посту в ресторанах Петербурга: рамен, бургеры и роллы

Jerome

Вплоть до 4 мая готовят традиционную итальянскую кухню с упором на растительные продукты. Жареные артишоки, которые одинаково хороши, что на обед, что на ужин. Еще берите пасту (алио-олио-пеперончино, аль помодоро или алла путанеска), а также зеленый салат или табуле с ароматным оливковым маслом (бальзамик и лимонный сок дают опционально!). Конечно, не обошлось и без пиццы: Маринара — абсолютная неаполитанская классика с минимумом ингредиентов.

Большая Морская ул., 25