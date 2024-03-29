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Что Где Есть

Коктейльный таролог и пуримские уши Амана: ресторанный дайджест

Что делать и куда идти? Посвящаем вас в гастрономические планы Петербурга! 

Shutterstock

«Ночлежка»

Старейшая благотворительная организация приглашает отметить День бездомного человека запуском «ДБЧайных» — серии встреч с чаем, печеньями, лекциями и экскурсиями по проектам, которые каждый день помогают бездомным людям выжить и выбраться с улицы. 

30 марта с 16:00 до 17:00, например, будет экскурсия по «Ночлежке», а затем встреча, посвященная нейросетям, позитивному шок-контенту, сопричастности как технологии и другим лайфхакам, с помощью которых команда делает помощь бездомным привычкой для всех. 

Боровая, 112Б

Предоставлено пресс-службой заведения

Kaiju

Идем играть в кикер! В Kaiju проходят регулярные турниры по настольному футболу. Например, в эту субботу (30 марта) будет один из них. Все что нужно — записаться на игру и получить бокал пива for free.

Кирочная ул., 12

Предоставлено пресс-службой ресторана

Marso Polo

На улице — весна! Время обновить гардероб: 31 марта с 13600 до 18:000 стилист и блогер Катя Рок проведет гараж-сейл на втором этаже траттории. Будут украшения, сумки, платья, жакеты, а первым 20 покупателям — фирменные брелоки-цветочки в подарок. 

Набережная канала Грибоедова, 2В

Предоставлено пресс-службой заведения

«Бекицер»

В честь древнего еврейского праздника Пурим в «Бекицере» придумали два набора с пуримскими ушами Амана: из 5 и 10 штук. В каждом из них — 3 вида печенья: мак, слива и грецкий орех, шоколад и фисташка. Приобрести наборы можно до 30 марта. 

ул. Рубинштейна, 40/11

Предоставлено пресс-службой заведения

«Гранд Отель Европа» 

30 марта в лобби-баре «Гранд Отеля Европа» пройдет концерт Алины Владимировой — трибьют джазовым дивам (начало в 22:00). Певица исполнит традиционный композиции и известные мировые хиты легенд женского джаза: Эллы Фицджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, Кассандры Уилсон, Дайаны Кролл, Ареты Франклин и Сары Воан.  С песнями Summertime и Dream a Little Dream of Me идеальный мэтч составляет коктейль «Бесконечный март» с ромом, грушей и маракуйей.

Михайловская ул., 1/7

Предоставлено пресс-службой заведения

«Цветочки»

Без шуток, 1 апреля любимый бар «Цветочки» отмечает двенадцатилетие! Будет коктейльная вечеринка с праздничным меню, тарологом, в кабинете которого можно узнать ответ на интригующий вопрос — «какой ты коктейль?».

Некрасова, 17

Предоставлено пресс-службой заведения

AF Brew

5 апреля команды Vinofeel и бистро All Grain проведут ужин в бочковой AF Brew. В 19:00 в камерном баррел-руме, по периметру которого расставлены ароматные дубовые бочки с редкими сортами пива, оформят ужин с винным сопровождением. Тост с паштетом и вишневым компоте вместе с гостем из Араратской долины; тартар из говядины с образцом из Словакии; мраморный бычок с копченым соусом и маринованными луком шалот в дуэте с вином из Греции — тут вяленая вишня, гербарий, табак, древесные тона, сухофрукты и чёрный перец. 

Караванная ул., 7

«Винотерра»

Пока гастробар Lenina.20 от виноторговой компании Vinoterra закрыт на реконцепт, собираемся на дегустацию 19 (!) вин 5 апреля. Еще в программе: магнум вслепую, гастрономические закуски от «Салюмерии», живая музыка и подарки.

ул. Ленина, 20

Предоставлено пресс-службой ресторана

Mr.Bo

До 18 апреля в азиатском ресторане Mr. Bo у Спасо-Преображенского собора фестиваль устриц по спеццене в 290 рублей. В меню: розовые Джоли — кремово-сливочные (с едва заметной соленостью) устрицы, выращенные в прохладных водах Бенгельского течения. В пару обязательно берите фирменные соусы от шеф-поваров: страчателла и вешенки; маракуйя и табаско; лимон и имбирный уксус.

Манежный пер., 2

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