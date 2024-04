Коктейльный таролог и пуримские уши Амана: ресторанный дайджест

«Гранд Отель Европа»

30 марта в лобби-баре «Гранд Отеля Европа» пройдет концерт Алины Владимировой — трибьют джазовым дивам (начало в 22:00). Певица исполнит традиционный композиции и известные мировые хиты легенд женского джаза: Эллы Фицджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, Кассандры Уилсон, Дайаны Кролл, Ареты Франклин и Сары Воан. С песнями Summertime и Dream a Little Dream of Me идеальный мэтч составляет коктейль «Бесконечный март» с ромом, грушей и маракуйей.

Михайловская ул., 1/7