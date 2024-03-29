Коктейльный таролог и пуримские уши Амана: ресторанный дайджест

«Ночлежка»

Старейшая благотворительная организация приглашает отметить День бездомного человека запуском «ДБЧайных» — серии встреч с чаем, печеньями, лекциями и экскурсиями по проектам, которые каждый день помогают бездомным людям выжить и выбраться с улицы.

30 марта с 16:00 до 17:00, например, будет экскурсия по «Ночлежке», а затем встреча, посвященная нейросетям, позитивному шок-контенту, сопричастности как технологии и другим лайфхакам, с помощью которых команда делает помощь бездомным привычкой для всех.

Боровая, 112Б