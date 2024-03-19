С видом на Мойку, на крыше и в формате воскресного бранча: лучшие завтраки в отелях Петербурга

Здесь почти как на воскресном бранче, но в мини-версии. В стильном зале Azia на выбор: яйца пашот и бенедикт, лосось шеф-посола, сырники, блины с икрой, гранола и выпечка — 50 позиций, плюс меню а-ля карт. Непременно игристое — вы же в имперской столице. А еще кексы с пожеланиями на каждый день.

Михайловская ул., 1/7