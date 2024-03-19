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Что Где Есть

С видом на Мойку, на крыше и в формате воскресного бранча: лучшие завтраки в отелях Петербурга

Завтрак в отеле — это та часть «дома вдали от дома», что создает эмоцию и впечателние. И качество завтрака вовсе не зависит от формата: шведский стол порой может быть лучше а-ля карт. Все дело в деталях.

«Гранд Отель Европа» — ресторан Azia

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Здесь почти как на воскресном бранче, но в мини-версии. В стильном зале Azia на выбор: яйца пашот и бенедикт, лосось шеф-посола, сырники, блины с икрой, гранола и выпечка — 50 позиций, плюс меню а-ля карт. Непременно игристое — вы же в имперской столице. А еще кексы с пожеланиями на каждый день.

Михайловская ул., 1/7

«Астория» — Rotonda Lounge

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Завтрак в «Астории» — целый ритуал: вид на Исаакиевскую площадь, старинный интерьер и кобальтовая сетка Императорского фарфорового завода на посуде — такая же часть меню, как сама еда. На выбор — а-ля карт или три готовые формулы завтрака — «Континентальный», «Здоровый» и «Парижский».

Ул. Большая Морская, 39

Four Seasons Lion Palace St. Petersburg — Tea Lounge

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Цветы и зелень атриума — это то, что нужно утром. Шведский стол или а-ля карт, где must have — бенедикт «Дом со львами» с яйцом пашот, драники с авокадо, лососем и икрой лосося. Или петербургский завтрак в виде блинов Арины Родионовны — со сливочным муссом шантильи и вареньем из крыжовника. 

Вознесенский проспект, 1

«Гранд Отель Мойка 22» — ресторан Beau Rivage

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Завтрак в «Прекрасном берегу» — это шведский стол и а-ля карт с видом на Мойку. Фирменный бенедикт под голландским соусом и красной икрой, местные сыры, мясные и рыбные закуски — около 100 позиций. Плюс игристое. Для вегетарианцев френч-тосты с авокадо или томатами, хумус, салаты.

Набережная реки Мойки, 22

LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG — The Lounge

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Формат завтрака под световым куполом уютного зала — шведский стол и а-ля карт. Европейский завтрак дополнен американским (с беконом, колбасками, хашбрауном и фасолью) и азиатским (с острым омлетом кимчи и гедза!). Есть блюда для вегетарианцев и адептов правильного питания.

переулок Антоненко, 2

Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo — ресторан «Вино и Вода»

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Шведский стол в атриуме высотой 25 метров хорош в любую погоду. Среди хитов — лосось шеф-посола, свои глазированные сырки, детская станция с метровой банкой нутеллы. В меню а-ля карт обратите внимание на десерты, особенно «Воспоминания Анны Ахматовой» на основе любимого поэтессой черносливового пирога с жемчугом из сметанного мусса. С 12:00 можно завтракать и на крыше — вид на город того стоит.

Ул. Чайковского, 5

SO/ St. Petersburg

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Комбо! Победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший новый ресторан», именной проект Антонио Фреза Fresa’s, кормит завтраками постояльцев SO/ St. Petersburg на Вознесенском проспекте (с 7:00 до 11:00). Образцовый хашбраун из картофеля подают по классике со сметаной, а блюда их яиц — с топингом на выбор: от бекона и мортаделлы до прошутто котто. Летом утреннее меню сервируют на высотной террасе Hi-So с лучшим видом на Исаакиевский собор.

Вознесенский пр., 6

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