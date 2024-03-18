11 постных меню в ресторанах Петербурга: лагман, шаверма, долма и котлеты

«Ферма Бенуа»

Не капустным стейком единым жив человек! Хотя, золотую цветную капусту здесь тоже подают — с перечно-фундучным соусом и дробленым кешью. Обратите внимание на фирменный вегетарианский бургер на постной булочке, с бататом фри и сметаной из тофу. Кондитерская ресторана тоже постаралась на славу и подготовила безглютеновый теплый вишневый крамбл из песочного теста с миндальным мороженым и морковный кекс с заварным кремом на миндально-кокосовом молоке.

Тихорецкий пр., 17