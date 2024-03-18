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Что Где Есть

11 постных меню в ресторанах Петербурга: лагман, шаверма, долма и котлеты

Что приготовили рестораны Петербурга к Великому посту? С 18 марта по 4 мая ищите спецменю без продуктов животного происхождения — растительное мясо, соевый майонез и овощное изобилие. 

Предоставлено пресс-службой ресторана

Рестораны Dreamteam

В ресторанах Алексея Бурова наступила долгожданная весна в тарелках. В каждом — свой безусловный хит. Скажем, в Smoke BBQ — крем из кешью с копченой свеклой и авокадо на гриле с пико-де-гайо. В Blackchops на Фонтанке — помидор с карри из овощей и луковый суп,  а хумус с кешью и дип из баклажанов – в греческой таверне Pame.

ул. Рубинштейна, 11; набережная реки Фонтанки, 5/2; наб. реки Мойки, 3

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Банщики»

Щедрую масленичную неделю сменил самый аскетичный период и в «Банщиках».  Шеф Станислав Левохо угощает овощным лагманом, шавермой с постным мясом, долмой и котлетами из цветной капусты с булгуром.

Дегтярная ул., 1А

Предоставлено пресс-службой ресторана

ARKA 

Да, в «Арку» можно ходить не только на коктейли и танцы. В бывшем кабинете Аркадия Райкина тоже дают постное меню, в основе которого овощной демигляс, паштет из брокколи, булгур, растительное мясо.

Большая Конюшенная ул., 27

Предоставлено пресс-службой ресторана

Aiki Terrasa

В панорамном бистро от «Фермы Бенуа» с видом на акваторию Невы готовят зеленый салат с тофу, шпинатом, дайконом, бобами эдамами и соусом на основе кунжутного масла и мисо суп в продолжение азиатской темы. 

Аптекарская набережная, 18 

Печеный батат со свежей малиной
Предоставлено пресс-службой ресторана

Печеный батат со свежей малиной

МА

Большое растительное меню для всех, кто воздерживается от блюд с продуктами животного происхождения. Чтобы разогнаться берите маринованные артишоки с фисташками под соусом из оливок, печеный батат со свежей малиной и кедровыми орехами или свеклу с вишней и пряной сливой, а на горячее — цветную капусту с маринованной грушей на креме из сельдерея.

ул. Рубинштейна, 7

Предоставлено пресс-службой ресторана

«География»

Фо, тальятелле или карри? География постного меню полна и разнообразна. На старт — опаленный авокадо с овощами. Если нужен суп — щи из квашеной капусты с грибами и соусом айоли или фо на бобовом бульоне с рисовой лапшой. А в качестве десерта — трайфл с кокосовым кремом.

Рубинштейна, 5

Предоставлено пресс-службой ресторана

Must

Маст-трай! В эту категорию определяем птитим в шпинатном соусе с сыром из миндаля и вешенками, а также печеную тыкву с кокосовым йогуртом и клюквой. Завершаем трапезу простым, но изящным десертом в виде кокосового крема с бананом, гранолой и манго.

Большой проспект П.С., 54

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Ферма Бенуа»

Не капустным стейком единым жив человек! Хотя, золотую цветную капусту здесь тоже подают — с перечно-фундучным соусом и дробленым кешью. Обратите внимание на фирменный вегетарианский бургер на постной булочке, с бататом фри и сметаной из тофу. Кондитерская ресторана тоже постаралась на славу и подготовила безглютеновый теплый вишневый крамбл из песочного теста с миндальным мороженым и морковный кекс с заварным кремом на миндально-кокосовом молоке.

Тихорецкий пр., 17

Предоставлено пресс-службой ресторана

Vakh

Постное застолье с налетом грузинского стиля! В Vakh дают десяток растительных блюд, среди которых хумус со сванской солью и вялеными томатами, мини-хинкали с картофелем, шпинатом и пряным томатным соусом, лобиани с тофу, долму с рисом, овощами и картофельным пюре на миндальном молоке.

Большая Зеленина ул., 34

Предоставлено пресс-службой ресторана

Meat_Coin

Даже заядлые мясники в своих ресторанах установили веганское меню. Постящимся предлагают нутовый хлеб с соусом гуакамоле, фалафель и стейк из цветной капусты с пряным соусом чимичурри.

ул. Рубинштейна;  Приморское шоссе, 466

Предоставлено пресс-службой ресторана

Teplo

Семейный ресторан во дворе Большой Морской к постным блюдам подает меню-раскраску и карандаши. Заказываем фалафель с овощами и растительным йогуртом на основе соевого майонеза, карри с рисом, нутом, кукурузой и цветной капустой и умопомрачительную шарлотку с грушей.

Большая Морская ул., 45

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