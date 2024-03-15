Гигантский эклер, 5 литров латте и самые редкие моллюски: wow-блюда в ресторанах Петербурга

Гастрономическая подборка, призванная удивить вас и ваших подписчиков!
Lodka
У устричных знатоков в сифуд-баре Lodka иногда дают редких моллюсков (наличие уточняйте заранее!). Например, можно попасть на морского огурца, беспозвоночного иглокожего трепанга. Или же сорвать бинго и застать ценный деликатес — моллюск гуидак, самый крупный из двустворчатых. Одну его часть слегка маринуют в соусе на основе васаби, а другую подают в виде сашими с разными соусами.
Жуковского, 41
«Мама Тата»
Грузинская рюмочная замахнулась на самый большой хинкали. Заказ на него нужно сделать за сутки, чтобы умелые мастерицы, успели уложить в тесто 40 (!) мини-хинкали. Начинку можно выбрать на свой вкус или ассорти: сулугуни, курица или говядина со свининой.
Караванная ул., 8
Lavanda Eclair
В моноконцептуальной кондитерской можно устроить фотосессию для своих социальных сетей — сотни сердечек и огоньков обеспечены! Килограммовые эклеры размера XXL готовят с безе и ягодами, а в пару к нему предлагают гигантскую кружку с 5 литрами латте.
Жуковского, 57
«Чао Какао»
Помимо какао из Индонезии, в котором улавливаются вяленые бананы, или из Гондураса с нотами сухофруктов, табака и копченостей, в лавке рядом с Эрмитажем можно попробовать и грибное какао — напиток с добавлением муки из белых грибов подают в съедобном стакане.
Миллионная, 25
Alice Garden
В ресторане Alice Garden очень гордятся своей коктейльной картой. Шесть напитков из списка смешивают прямо у стола и не игнорируют шоу-подачи. Bonaparte, к примеру, эффектно горит шапкой металлической ваты. В основе — коньяк, грейпфрутовый вермут, на в послевкусии — оттенки миндаля, ванили, цитрусовых и горьких трав.
Казанская улица, дом 1/25
Askaneli
Хинкали много не бывает! На этот раз — в виде десерта — ванильный мусс с клубничным соусом.
Итальянская ул., 2; Приморское шоссе, 364
All Seasons
Сигары, которые не принесут никакого вреда. Корпус десерта выполнен из горького шоколада, ганаш — из молочного и кунжутной пасты. Подается с мороженым из белых грибов и шампиньонов.
Большая Морская ул., 34
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