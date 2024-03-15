Гигантский эклер, 5 литров латте и самые редкие моллюски: wow-блюда в ресторанах Петербурга

У устричных знатоков в сифуд-баре Lodka иногда дают редких моллюсков (наличие уточняйте заранее!). Например, можно попасть на морского огурца, беспозвоночного иглокожего трепанга. Или же сорвать бинго и застать ценный деликатес — моллюск гуидак, самый крупный из двустворчатых. Одну его часть слегка маринуют в соусе на основе васаби, а другую подают в виде сашими с разными соусами.

Жуковского, 41