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Что Где Есть

Гигантский эклер, 5 литров латте и самые редкие моллюски: wow-блюда в ресторанах Петербурга

Гастрономическая подборка, призванная удивить вас и ваших подписчиков!

Lodka

Моллюск гуидак

Моллюск гуидак

Трепанг
Shutterstock

Трепанг

У устричных знатоков в сифуд-баре Lodka иногда дают редких моллюсков (наличие уточняйте заранее!). Например, можно попасть на морского огурца, беспозвоночного иглокожего трепанга. Или же сорвать бинго и застать ценный деликатес — моллюск гуидак, самый крупный из двустворчатых. Одну его часть слегка маринуют в соусе на основе васаби, а другую подают в виде сашими с разными соусами.

Жуковского, 41

«Мама Тата»

Предоставлено пресс-службой ресторана
Предоставлено пресс-службой ресторана

Грузинская рюмочная замахнулась на самый большой хинкали. Заказ на него нужно сделать за сутки, чтобы умелые мастерицы, успели уложить в тесто 40 (!) мини-хинкали. Начинку можно выбрать на свой вкус или ассорти: сулугуни, курица или говядина со свининой.

Караванная ул., 8

Lavanda Eclair

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

В моноконцептуальной кондитерской можно устроить фотосессию для своих социальных сетей — сотни сердечек и огоньков обеспечены! Килограммовые эклеры размера XXL готовят с безе и ягодами, а в пару к нему предлагают гигантскую кружку с 5 литрами латте. 

Жуковского, 57

«Чао Какао»

Предоставлено пресс-службой заведения

Помимо какао из Индонезии, в котором улавливаются вяленые бананы, или из Гондураса с нотами сухофруктов, табака и копченостей, в лавке рядом с Эрмитажем можно попробовать и грибное какао — напиток с добавлением муки из белых грибов подают в съедобном стакане.

Миллионная, 25

Alice Garden

Предоставлено пресс-службой

В ресторане Alice Garden очень гордятся своей коктейльной картой. Шесть напитков из списка смешивают прямо у стола и не игнорируют шоу-подачи. Bonaparte, к примеру, эффектно горит шапкой металлической ваты. В основе — коньяк, грейпфрутовый вермут, на в послевкусии — оттенки миндаля, ванили, цитрусовых и горьких трав.

Казанская улица, дом 1/25

Askaneli

Предоставлено пресс-службой

Хинкали много не бывает! На этот раз — в виде десерта — ванильный мусс с клубничным соусом.

Итальянская ул., 2; Приморское шоссе, 364

All Seasons

Предоставлено пресс-службой

Сигары, которые не принесут никакого вреда. Корпус десерта выполнен из горького шоколада, ганаш — из молочного и кунжутной пасты. Подается с мороженым из белых грибов и шампиньонов.

Большая Морская ул., 34

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