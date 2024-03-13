Первая корюшка! Вот 8 ресторанов, в которых уже появилась главная рыбка Петербурга

«Шаляпин»

В числе первых застали лов петербургского деликатеса в ресторанах русской кухни «Шаляпин» — и в городском, и в курортном Репино. Значит, весна уже не за горами!

ул. Тверская, 12/15; пос. Репино, ул.Нагорная, 1