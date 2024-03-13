Первая корюшка! Вот 8 ресторанов, в которых уже появилась главная рыбка Петербурга

Главный гастрономический символ города ворвался в меню ресторанов. Вот список мест, где уже можно заказать корюшку!
«Сад»
Первая в этом сезоне рыбка замечена в «Саду» — подают в жареном виде с соусом дзадзики из йогурта, свежего огурца и чеснока.
Большая Зеленина ул., 23, корп. 2
«Общество чистых тарелок»
Оценить работу карельских рыбаков, которые добыли эту корюшку из-подо льда, можно в двух ресторанах «Общества чистых тарелок». Обжаренную в муке рыбу рекомендуют есть целиком!
Гороховая ул., 13; Владимирский пр., 15
«Шаляпин»
В числе первых застали лов петербургского деликатеса в ресторанах русской кухни «Шаляпин» — и в городском, и в курортном Репино. Значит, весна уже не за горами!
ул. Тверская, 12/15; пос. Репино, ул.Нагорная, 1
VOX
В итальянском ресторане с потрясающим видом на академию Штиглица и Пантелеимоновскую церковь готовят хрустящую жареную корюшку прямиком с залива.
ул. Пестеля, 4
Taste
Новый ресторан миллиардера Алексея Феликсова на Крестовском острове сервирует корюшку соусом грибиш — эмульсия на основе майонеза из желтков, горчицы и мелко рубленных каперсом и корнишонов.
Вязовая улица, 8
«Корюшка»
Проект «Гинзы», всецело посвященный корюшке готовит рыбу круглый год. Есть гранд-плато с пятью видами рыбы: жареная с ткемали, в ореховой панировке, в хрустящей темпуре, корюшку домашнего копчения и маринованную «по-питерски».
Петропавловская крепость, 3
«Юнга»
Жареную корюшку с соусом айоли можно отведать в кафе на Рубинштейна или взять на променад с собой!
ул. Рубинштейна, 23
All Seasons
В авторском ресторане с шоу-подачами сезонную корюшку обжаривают и выкладывают на тарелку вместе с молодым печёным картофелем в масле нуазет и соусом из йогурта и огурца.
Большая Морская ул., 34
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