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Что Где Есть

Первая корюшка! Вот 8 ресторанов, в которых уже появилась главная рыбка Петербурга

Главный гастрономический символ города ворвался в меню ресторанов. Вот список мест, где уже можно заказать корюшку!

«Сад»

Первая в этом сезоне рыбка замечена в «Саду» — подают в жареном виде с соусом дзадзики из йогурта, свежего огурца и чеснока. 

Большая Зеленина ул., 23, корп. 2

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Общество чистых тарелок»

Оценить работу карельских рыбаков, которые добыли эту корюшку из-подо льда, можно в двух ресторанах «Общества чистых тарелок». Обжаренную в муке рыбу рекомендуют есть целиком!

Гороховая ул., 13; Владимирский пр., 15 

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Шаляпин»

В числе первых застали лов петербургского деликатеса в ресторанах русской кухни «Шаляпин» — и в городском, и в курортном Репино. Значит, весна уже не за горами!

ул. Тверская, 12/15; пос. Репино, ул.Нагорная, 1

Предоставлено пресс-службой заведения

VOX

В итальянском ресторане с потрясающим видом на академию Штиглица и Пантелеимоновскую церковь готовят хрустящую жареную корюшку прямиком с залива.

ул. Пестеля, 4

Предоставлено пресс-службой ресторана

Taste 

Новый ресторан миллиардера Алексея Феликсова на Крестовском острове сервирует корюшку соусом грибиш — эмульсия на основе майонеза из желтков, горчицы и мелко рубленных каперсом и корнишонов.

Вязовая улица, 8

Предоставлено пресс-службой заведения

«Корюшка»

Проект «Гинзы», всецело посвященный корюшке готовит рыбу круглый год. Есть гранд-плато с пятью видами рыбы: жареная с ткемали, в ореховой панировке, в хрустящей темпуре, корюшку домашнего копчения и маринованную «по-питерски». 

Петропавловская крепость, 3

Предоставлено пресс-службой заведения

«Юнга»

Жареную корюшку с соусом айоли можно отведать в кафе на Рубинштейна или взять на променад с собой!

ул. Рубинштейна, 23

Предоставлено пресс-службой заведения

All Seasons

В авторском ресторане с шоу-подачами сезонную корюшку обжаривают и выкладывают на тарелку вместе с молодым печёным картофелем в масле нуазет и соусом из йогурта и огурца.

Большая Морская ул., 34

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