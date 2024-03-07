Майонез с коджи и сет шампанского из меню 1913 года: ресторанный дайджест

Впереди — длинные выходные, 8 марта и весна. Рассказываем, как гастрономически это все отметить!
«Мечтатели»
8 марта пройдет винный мастер-класс, посвященный женщинам-виноделам. Сомелье гастрономического кафе Маргарита Котельникова разольет шесть вин, произведенных талантливыми леди-виноделами, которым отлично удается работа, традиционно считающаяся мужской. В программе вечера, например, Элиз Дешанн и ее хрустально тонкая шампань, а еще скромная, но яркая Сара Перес из Приората.
наб. реки Фонтанки, 11
óckam bistro't
Команда продумала пейринг блюд из популярных ингредиентов и вин из разных частей света — эдакий мини-сет. Например, пончик с крабом и щучьей икрой подадут с драйвовым российским совиньоном, а пате в сфере из какао масла — тосканским санджовезе.
ул. Казанская, 22
«Ателье tapas&bar»
8 марта «Ателье tapas&bar» целиком и полностью переходит под управление девчонок, ура! Заведовать кухней в этот день пригласили Дашу Митюшкину – шефа по ферментации в нео-бистро Meal. Будет спешл-меню с тартаром из говядины с гарумом и коджи-майо; томаты и тунец кимчхи с коджи-сыром; тако с угрем и гречневым мисо.
За бар будет отвечать Настя Курдюмова – бар-менеджер московского Delicatessen, неоднократно входившего в список 50 лучших баров мира. Будут коктейли с коньяком и мексиканским тепаче, вялено-копченой грушей или с жжённым шалфеем.
ул. Лахтинская, 8
Kuznyahouse и Paradiso Cafe
В Kuznyahouse на смену багету в форме сердца приходит багет-восьмерка — символ первого весеннего праздника (доступен с 7 по 9 марта в Paradiso Cafe).
К романтической трактовке цифры восемь можно добавить и десерты в виде губ и сердца: кремовый мусс из сливок и козьего сыра, грушевая начинка с цукатами и бисквитом с ромовой пропиткой или сливочный мусс с фисташкой и сублимированной малиной.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Bellevue
9 марта панорамный ресторан Bellevue принимает в гостях шеф-повара Николая Хвалынского (работал в лучших ресторанах Сочи, а также в европейских проектах, удостоенных звезд «Мишлен »). Приготовит макрель татаки с грейпфрутом, пончики с крабом, палтус с зелеными овощами и равиоли с белыми грибами. Вино подбирают ведущий энолог «Винодельни Криница» Александр Мурузи.
набережная реки Мойки, 22
Cast
Ужин «Шампанское в имперском Петербурге» пройдет в Cast в это воскресенье, 10 марта (чем не подарок на любой гендерный праздник?). Ведущими выступят сомелье и гастрожурналист Виктория Дим и основатель исторического журнала «Петрополь» Семен Попов. Для этого вечера ребята собрали сет шампанского на основе меню 1913 года из легендарного ресторана «1-er Société», работавшего на Садовой улице. Будут устрицы, икра и закуски в духе времени.
Каменноостровский пр. 10А
Italy
До 18 марта в ресторанах Italy проводят фестиваль равиоли! Ребята готовят аж 6 видов блюда: со свеклой, козьим сыром и черносливом, с щечками в соусе демигляс, с ягненком и печеным баклажаном, с лососем и сельдереем, с картофелем и грибами и десертные шоколадные равиоли с клубникой.
Большая Морская ул., 14; Виленский пер., 15; Большой проспект П.С., 58; пл. Чернышевского, 11
MON CHOUCHOU
С 6 по 10 марта во французском ресторане MON CHOUCHOU будет гастролировать закрывшаяся кондитерская Kruch с витриной своих десертов. А чтобы было красиво — цветочная инсталляция от самого модного флориста прямо сейчас Дмитрия Туркана.
Караванная ул., 3/35
«Авангард»
Бюро «Авангард» посвятило коктейли женщинам гастрономической индустрии Петербурга. С 7 по 10 марта можно попробовать, например, Quince Spritz, вдохновленное Александрой Столяровой, создательницей вечеринок Cava Disco, с дистиллятом из айвы, бузиной и игристым. Или любимый коктейль Валерии Скуратовой Cosmopolitan на основе ягодной водки, апельсинового ликера, домашнего клюквенного морса и лимона.
ул Жуковского, 33
Charlie
14 марта собираемся на винный ужин, чтобы препарировать рислинг и изучать все: от терруара до бокала. Ожидается оммаж немецкой региональной кухне (балтийский угорь в соусе сливочный унаги или куриный шницель с мятым картофелем), созданный бренд-шефом Charlie Юрием Манчуком. Винное сопровождение – терруарный рислинг от звезд виноделия из Пфальца, Мозеля, Рейнгау, Наэ и Бадена.
наб. канала Грибоедова, 54
Bona Capona
Во всех ресторанах 8 марта готовят спешл-коктейли, разработанные бар-менеджером Ильей Аркушей в честь великих женщин. Например, Коко Шанель – яркий парфюмно-цветочный аромат, совсем как те самые духи. Попробовать можно с 6 по 10 марта.
Социалистическая ул., 21; Московский пр-т., 179
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