Майонез с коджи и сет шампанского из меню 1913 года: ресторанный дайджест

«Ателье tapas&bar»

8 марта «Ателье tapas&bar» целиком и полностью переходит под управление девчонок, ура! Заведовать кухней в этот день пригласили Дашу Митюшкину – шефа по ферментации в нео-бистро Meal. Будет спешл-меню с тартаром из говядины с гарумом и коджи-майо; томаты и тунец кимчхи с коджи-сыром; тако с угрем и гречневым мисо.

За бар будет отвечать Настя Курдюмова – бар-менеджер московского Delicatessen, неоднократно входившего в список 50 лучших баров мира. Будут коктейли с коньяком и мексиканским тепаче, вялено-копченой грушей или с жжённым шалфеем.

ул. Лахтинская, 8