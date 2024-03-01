Свинина в луковом желе и мозаика из лосося: ресторанный дайджест

Giusto Bistro, MAD Asian BBQ и коктейльное бюро «Авангард»

На Петроградской стороне созрела одна из главных коллабораций марта. Итальянское бистро Giusto и MAD Asian BBQ с 1 по 14 марта представят фуди Петербурга направление itameshi — фьюжн японской и итальянской кухонь. Бренд-шеф Giusto Сергей Гальцев подготовил пять блюд для меню MAD, Роман Грачёв из MAD ответил тем же для Giusto, а Василий Марков, основатель и идеолог «Авангард», придумал коктейли для двух проектов.

Обязательно пробуйте лепешку окономияки с крабом и страчателлой и тартар из креветки ама-эби с гребешком и понзу из сицилиского апельсина.

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