Свинина в луковом желе и мозаика из лосося: ресторанный дайджест

Встречаем весну гастрономически-заряженными событиями! Отправляемся на молдавский праздник встречи весны в WöD и благотворительный виниловый маркет Af Brew в стенах бывшего завода Степана Разина.
Bist
1 марта ресторан Bist в Андреевском дворе отмечает свой первый День рождения. Будем праздничная вечеринка, на которой вместе с художником Ромой Amkie (Bad Gallery) представят мерч – салфетки для сервировки напитков с изображениями то самой коктейльной классики: Dry Martini, Negroni. С 20:00 встречают велком-напитками и спешл-закусками.
Большой пр-т В.О. 18 А
WöD
Вы когда-нибудь отмечали традиционный молдавский праздник встречи весны Мэрцишор? Сегодня — самое время! В 19:00 начнется званый ужин, в меню которого свинина, тушенная в луковом желе, киш с курицей и черносливом, десерт «Пьяная картошка» и коктейль «Мимоза». Наряжаемся и танцуем дрэгайку!
Большая Морская ул., 45
«ФУТУРА»
Сегодня, 1 марта в 19:00, в «Футуре» будет поп-ап нашего любимого бренда украшений alvaar. Собераемся на ужине в бистро, где будем рассматривать и примерять полупрозрачные цветы на хупах и гвоздиках, бисерные цветы на кольцах и цепочках, розовые моносерьги с прорезями, а еще брелки, которые команды сделали вместе.
наб. реки Карповки, 5, корп. 36
«Мечтатели»
Шеф-повар Виталий Папп сложил новый гастрономический сет во имя огня! Он здесь фигурирует в каждом курсе в форме золы, угля или легкой подкопченности. Первым подадут хрустящий чипс из опаленной кожи лосося с устричным кремом, продолжат мозаикой из лосося с айоли из йогурта и свежим яблоком. Сливочно-свежая морская закуска примечательная тем, что рыбу перед приготовлением обваливают в пудре из обожженного кейла. Дичь в сете представляет тартар из оленины с королевскими шампиньонами и крокетами из картофеля. На горячее — опаленная треска с корнем сельдерея конфи, сливочным соусом и щучьей икрой.
наб. реки Фонтанки, 11
Giusto Bistro, MAD Asian BBQ и коктейльное бюро «Авангард»
На Петроградской стороне созрела одна из главных коллабораций марта. Итальянское бистро Giusto и MAD Asian BBQ с 1 по 14 марта представят фуди Петербурга направление itameshi — фьюжн японской и итальянской кухонь. Бренд-шеф Giusto Сергей Гальцев подготовил пять блюд для меню MAD, Роман Грачёв из MAD ответил тем же для Giusto, а Василий Марков, основатель и идеолог «Авангард», придумал коктейли для двух проектов.
Обязательно пробуйте лепешку окономияки с крабом и страчателлой и тартар из креветки ама-эби с гребешком и понзу из сицилиского апельсина.
пр. Добролюбова, 8
«Севкабель Порт»
2-3 марта встречаемся на традиционном «Маркете у Моря». Кроме всевозможных крафтовых брендов и творческих мастер-классов будут и гастрокорнеры: «Сады Плескавы» с домашним яблочным соком, BossBerry с 60 видов драже, орехами в бельгийском шоколаде и другие.
Кожевенная линия, 40
AF Brew Taproom
Настало время сменить размеренный зимний соул на бодрый нью-джаз, — подумала команда Af Brew и назначила первый весенний фестиваль «Винил мне мил» на ближайшее воскресенье. 3 марта с 14:00 тапрум станет самым масштабным местом притяжения музыкальных сокровищ на благотворительном виниловом маркете.
Курляндская ул., 48
«Культура»
Конфетные произведения весны представила в своей лимитке к 8 марта фабрика «Культура». Их упаковка «Птички» со вкусом инжира в воздушном лавандовом суфле — ода стилю баухауз, а драже с нюансами фиалки, винограда и бузины с добавлением молочного шоколада категории finodearoma заключены в удобный конус.
Большая Морская ул., 22
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