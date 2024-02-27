Гастромаршрут по восточному берегу Ладоги: холодец из фазана и рыба на бревне по рецепту древних вепсов

Возрождаем локальные коды малых деревень и готовим по рецептам кухонь карелов-ливвиков (один из трех коренных народов Карелии). Спойлер: тысячи бутылок водки, сморреброды с сельдью и калитки.
Остановка I: крепость Старая Ладога
Из Петербурга до восточного берега Ладожского озера на автомобиле ехать около двух часов. По пути просто нельзя пропустить старинную крепость (первая резиденция Рюрика!), которая по легенде родилась из первых упоминаний в «Повести временных лет» от 862 года. Дышим свежим воздухом, изучаем башни сооружения и церкви, нагуливаем аппетит!
Остановка II: «Точка на карте. Видлица»
Дальше — прямая дорогая в одно из самых живописных мест: отель «Точка на карте. Видлица», который находится прямо на берегу в гуще вековых сосен. Здесь есть только тишина, 15 отдельных домиков, панорамное кафе с камином, где подают котлеты из ладожской рыбы, скоблянку из судака и карельские калитки, которые можно приготовить самостоятельно под руководством шеф-повара (начинку для лодочек из ржаного теста можно выбрать самим: слайсы форели, творожный сыр и битый огурец или маринованные грузди со сметаной и укропом).
Остановка III: Зимнее сафари по карельскому лесу на снегоходах
Рев мотора, драйв, зимнее солнце и виды: поездка на снегоходах окажется сильнейшим впечатлением, за которых непременно захочется вернуться.
Снегоход и внимательный инструктор можно найти прямо в отеле — в пункте «Терра Нордика».
Остановка IV: «Точка на карте. Лодейное поле»
Далее в программа — Лодейное Поле — родина основания Балтийского флота. Название городу дали ладьи, которые строили здесь из добротного соснового леса по указу Петра I.
При отеле есть ресторан, который может закрыть любые ваши гастрономические потребности: холодец из говядины и фазана, сморреброды с сельдью, риет из домашней птицы с моченой ягодой, курд из лесных ягод. Но лучше познать местную кухню сполна и сходить на мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне по рецепту древних вепсов, которых осталось всего 6000 человек. Это целое огненное шоу!
Остановка V: деревня Верхние Мандроги
Деревня Мандроги уникальна по своим географическим, историческим и природным параметрам (здесь добывали гранит и железо, строили корабли, это место было важным центром торговли). Во время Великой Отечественной Войны все 29 дворов сгорели и люди расселились по соседним деревням. Возрождение заняло долгое время, и сейчас — это целый комплекс русских изб, гостиниц, ремесленной слободы, боярской усадьбы, а так же воссозданных крестьянских изб и храма Святого пророка Елисея XVIII-XIX веков.
Тут можно прокатиться на нарядной упряжке через мельницу, речной порт и остановиться в Музее водки, где представлено около 3500 экспонатов и 20 видов: липовая, анисовая, ягодная, на березовых почках. Не забудьте про тщательную дегустацию!
Этот маршрут «Энергия Ладоги», который вошел в число 30 лучших концептуальных туристических маршрутов по итогам проекта АСИ и Правительства РФ, создал туроператор «Игора Тур» совместно с сетью отелей «Точка на карте»
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