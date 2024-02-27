Гастромаршрут по восточному берегу Ладоги: холодец из фазана и рыба на бревне по рецепту древних вепсов

Деревня Мандроги уникальна по своим географическим, историческим и природным параметрам (здесь добывали гранит и железо, строили корабли, это место было важным центром торговли). Во время Великой Отечественной Войны все 29 дворов сгорели и люди расселились по соседним деревням. Возрождение заняло долгое время, и сейчас — это целый комплекс русских изб, гостиниц, ремесленной слободы, боярской усадьбы, а так же воссозданных крестьянских изб и храма Святого пророка Елисея XVIII-XIX веков.

Тут можно прокатиться на нарядной упряжке через мельницу, речной порт и остановиться в Музее водки, где представлено около 3500 экспонатов и 20 видов: липовая, анисовая, ягодная, на березовых почках. Не забудьте про тщательную дегустацию!