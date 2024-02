Коктейль с моллюском Абалон и букет из шашлыков: ресторанный дайджест

Russian Cocktail Week

С 23 февраля по 1 марта 2024 будет проходить Первый Всероссийский Коктейльный Фестиваль, спродюсированный самой титулованной командой Восточной Европы El Copitas,

Теперь Saint-Petersburg Cocktail Week вышла за рамки Петербурга и объединила любителей барной культуры по всей стране. В более чем 250 заведениях будет работать специальное коктейльное меню из четырех коктейлей (обещают, что один из напитков характер города. Помимо возлияний — маршруты «Коктейльная карта России» в Яндекс Картах и образовательный контент от баров-участников.

Участники:

«Апартаменты №159», «Архитектор», «Богема», «Гамбит», «География», «Грустный бар», Коктейльное бюро «Авангард», бар «Консерватор», «Сиеста Фиеста», «Сплетни бар by Anna Asti», «СОН», «Счастье», Alice Garden, Bist, Brimborium, El Copitas Bar, Dvoynik, Futurist, Hunt, JohnCalliano lounge, Juan Cantina Espanola, Infuse, KUZNYAHOUSE, Le Courage, Monterey Lounge, Tangiers Lounge Gastello, Laboratorio Distilita, Lounge Buharestskaya, MON CHOUCHOU, NOMAD, Ockam, Paloma Cantina, RO, Roppongi, Serbish, Settlers, Tagliatella Caffe, The Cube, Tsunami, THE, Nola Jazz Bar, L terrasa Siniy Most, Nordic, Gaijin (ВО), Gaijin (Оптиков), Tangiers, Tangiers lounge Prosvet, Tangiers Lounge Жемчужина, Tangiers Lounge Восток, Tangiers Lounge Leo, Von Witte, Ultramen!, Umami, Zavod Bar.