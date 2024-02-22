Коктейль с моллюском Абалон и букет из шашлыков: ресторанный дайджест

«География»

22 февраля снова откроется поп-ап бар «Азиатская комната». Бар внутри бара отсылает к Гонконгу и этническим кварталам Сингапура с японским джазом, саке и азиатским пивом, которых нет в основном меню. Идеологом выступил шеф-бартендер Николай Орехов. График работы объявляют заранее в социальных сетях.

В этот четверг ловим возможность попасть в «Азиатскую комнату» и попробовать коктейли из тайного меню с 20:00 (спойлер: «Московский Самурай» на китайском сливовом джине и «Миюки» с кокосовой водой и лемонграссом), а из закусок — гёдза и тонкацу-яки с рисом.

ул. Рубинштейна, 5