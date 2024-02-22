Коктейль с моллюском Абалон и букет из шашлыков: ресторанный дайджест

Впереди — длинные выходные! Рассказываем, куда идти и что пробовать в Петербурге.
Paloma Cantina
Отмечаем день коктейля Маргарита! 22 февраля в Paloma Cantina пройдёт «Битва Маргарит»: основатели барной экосистемы #СледуйЗаКроликами Артём Перук и Игорь Зернов приготовили свои авторские версии, чтобы выяснить, чей коктейль круче.
Садовая, 8/7
«География»
22 февраля снова откроется поп-ап бар «Азиатская комната». Бар внутри бара отсылает к Гонконгу и этническим кварталам Сингапура с японским джазом, саке и азиатским пивом, которых нет в основном меню. Идеологом выступил шеф-бартендер Николай Орехов. График работы объявляют заранее в социальных сетях.
В этот четверг ловим возможность попасть в «Азиатскую комнату» и попробовать коктейли из тайного меню с 20:00 (спойлер: «Московский Самурай» на китайском сливовом джине и «Миюки» с кокосовой водой и лемонграссом), а из закусок — гёдза и тонкацу-яки с рисом.
ул. Рубинштейна, 5
Russian Cocktail Week
С 23 февраля по 1 марта 2024 будет проходить Первый Всероссийский Коктейльный Фестиваль, спродюсированный самой титулованной командой Восточной Европы El Copitas,
Теперь Saint-Petersburg Cocktail Week вышла за рамки Петербурга и объединила любителей барной культуры по всей стране. В более чем 250 заведениях будет работать специальное коктейльное меню из четырех коктейлей (обещают, что один из напитков характер города. Помимо возлияний — маршруты «Коктейльная карта России» в Яндекс Картах и образовательный контент от баров-участников.
Участники:
«Апартаменты №159», «Архитектор», «Богема», «Гамбит», «География», «Грустный бар», Коктейльное бюро «Авангард», бар «Консерватор», «Сиеста Фиеста», «Сплетни бар by Anna Asti», «СОН», «Счастье», Alice Garden, Bist, Brimborium, El Copitas Bar, Dvoynik, Futurist, Hunt, JohnCalliano lounge, Juan Cantina Espanola, Infuse, KUZNYAHOUSE, Le Courage, Monterey Lounge, Tangiers Lounge Gastello, Laboratorio Distilita, Lounge Buharestskaya, MON CHOUCHOU, NOMAD, Ockam, Paloma Cantina, RO, Roppongi, Serbish, Settlers, Tagliatella Caffe, The Cube, Tsunami, THE, Nola Jazz Bar, L terrasa Siniy Most, Nordic, Gaijin (ВО), Gaijin (Оптиков), Tangiers, Tangiers lounge Prosvet, Tangiers Lounge Жемчужина, Tangiers Lounge Восток, Tangiers Lounge Leo, Von Witte, Ultramen!, Umami, Zavod Bar.
Так выглядел в 1924 году во времена НЭПа общий зал ресторана гостиницы «Европейская»
Дом Культуры Льва Лурье
Отправляемся на гастрономическую прогулку по Петербургу с Надеждой Морозовой — выпускницей школы гидов Льва Лурье, коренной петербурженкой, выросшей и Таврического сада.
Во время экскурсии (почти 4 часа!) будем исследовать невысокую кухню старого Петербурга, делая остановки для дегустаций в старинном кафе, ресторанчике с морепродуктами и советской рюмочной. Обсудим заведения, близкие по духу простому горожанину: от уличных разносчиков сбитня до современных барных улиц. А еще узнаем, как формировалась простая кухня для местных жителей, какие заведения посещали, что ели, как покупали продукты, где выпивали и чем вкусным радовали себя в городе на море с нелегким климатом.
23 февраля, 24 февраля и 8 марта
ул. Маяковского, 20
Futurist
23 февраля за баром Futurist выступит совладелец и бартендер легендарной Chainaya Tea&Cocktails Константин Плесовских. Будут коктейли на продуктах старинного коньячного дома, где уже 160 лет делают коньяки с нотами меда, дуба, пряностей и полевых цветов. Например, аперитивный микс с виноградным соком, кордиалом из саган-дайля, яблока и ванили и содовой. Или тропический пунш с красным вином, ананасовым сиропом, банановым молоком и соком лимона.
Барочная ул., 6
Charlie
В Charlie 23 февраля с гастролями приезжает московский бар BRODO. Шеф Олег Кусов приготовит шотландский пирог с бараниной, горными травами, грибным соусом и зеленым горошком, а также печеную тыкву с угрем и татаки с соусом из розовой воды. Также предложат 6 хитовых коктейлей, среди которых авторский пересказ пина-колады на маврикийском пряном роме, лаванде и клитории, а также Kimchi Mary, в составе которого моллюск Абалон на мескале, кимчи и самодельный ворчестер.
Набережная канала Грибоедова, 54
Lou Lou
Каждый год в конце февраля во Франции отмечают Фестиваль мимозы, чем и воспользовался ресторан на Крестовском острове — 24 февраля пройдет тематический ужин. Под живой аккомпанемент французского джаза подадут крудо из гребешка и северной креветки с грейпфрутовой гранитой и коктейль Le Soleil jaune на основе игристого, апельсиновой воды и цитрусового ликера.
ул. Вязовая, 8
«Армянский домик»
Армянская лавка на Василеостровском рынке придумала мясной букет, в котором вместо незабудок и роз глаз (и рот!) радуют шашлыки из курицы, свинины и баранины, а еще овощи, сыр лори и чанах, зелень и лаваш.
Большой проспект Васильевского острова, 16
Marso Polo
25 февраля с 12:00 до 18:00 пройдет шефский гест от ресторана Taste миллиардера Алексея Феликсова в Marso Polo. Шеф-повар Карапет Ваганян представит свои вариации на тему сочных панини и круассанов. Из сытного — драник из батата с пармезаном и зеленая шакшука с тартином.
наб. канала Грибоедова, 2В
Commons
Шеф-повар Александр Галуза выпустил новый сезонный дегустационный сет в Commons, где просочетал нордический и азиатский стили почти в каждом блюде (ни одна перемена не войдет в основное меню). Пробуем тарталетку со страчателлой и уткой и лепешку с говядиной и копченой рикоттой. Тартар из форели подают с икрой палтуса, а лангустин — с хурмой и цитрусовым соусом. На горячее — пирожок с копченой сметаной и скумбрией.
наб. канала Грибоедова, 39
Smoke BBQ
25 февраля с 12:00 до 17:00 бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский устраивает согревающий воскресный бранч — то, что в самом деле нужно в этот промозглый февраль. Будет готовить луизианский суп гамбо с морепродуктами, crispy bones из мраморной говядины, шашлык из выдержанной пиканьи с домашней аджикой. Все это под ржаной дистиллят на бородинском хлебе с медом.
Рубинштейна, 11
Avocado Queen
В ресторане Антона Пинского запустили коллаборацию с брендом Meowshka (изделия, вдохновленные стилистикой ХХ века, созданные как из новых редких тканей, так и из винтажных, собранных с разных континентов). Шеф-повар Людмила Мороз создала спешл-блюда: крудо из морского гребешка с арбузной редькой и ванильным соусом; перец рамиро, фаршированный риетом из креветок с сальсой из крыжовника; черное ризотто с кальмаром. Если закажете две позиции, получите игральные карты с котиками, которых зовут Беляш, Мяушка, Буся и Черныш.
Итальянская, 21
Duoband
Завтрак выходного дня! Дмитрий Блинов впервые за 10-летнюю историю Duoband ввел в меню сырники — сразу в двух ресторанах: Duo Gastrobar и Frantsuza Bistrot. В первом случае их сервируют манго и кремом из сгущенки, а во втором — на один большой сырник укладывают ганаш из белого шоколада и ананас.
Кирочная ул., 8А
наб. Адмирала Лазарева, 22
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