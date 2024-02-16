Креветочная рыба и мандариновое ризотто: ресторанный дайджест

Pame

18 февраля греческая таверна от Dreamteam празднует 2 года. Начинают отмечать уже с 11:00: на воскресном бранче развернут рыбную лавку и приготовят спешл-блюда. Будут гребешки с пюре из кукурузы и греческим сыром гравьера, капустный пирог с лопаткой ягненка и свежей зеленью и средиземноморская дорадо (хватит даже на троих!). В 17:00 задуют свечи на праздничном торте, а с 19:00 — вечеринка с диджеем в гостиной.

наб. Мойки, 3