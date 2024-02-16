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Что Где Есть

Креветочная рыба и мандариновое ризотто: ресторанный дайджест

Что где есть на выходных? Омакасе-сет с видом на Спас на Крови, греческий сыр гравьера и торт без сахара и глютена!

Предоставлено пресс-службой ресторана

Pame

18 февраля греческая таверна от Dreamteam празднует 2 года. Начинают отмечать уже с 11:00: на воскресном бранче развернут рыбную лавку и приготовят спешл-блюда. Будут гребешки с пюре из кукурузы и греческим сыром гравьера, капустный пирог с лопаткой ягненка и свежей зеленью и средиземноморская дорадо (хватит даже на троих!). В 17:00 задуют свечи на праздничном торте, а с 19:00 — вечеринка с диджеем в гостиной.

наб. Мойки, 3

Предоставлено пресс-службой ресторана

Рестораны Арама Мнацаканова

Романтику продлеваем на целый месяц: до 14 марта в ресторанах гастропатриарха Арама Мнацаканова будет действовать меню AMORE MIO с романтичными коктейлями (малиновая вариация беллини и спритц с лимонным сорбетом), домашними конфетами из розового шоколада и новым чайным купажом с нотами теплой выпечки и персикового варенья.

Probka (Зоологический пер., 2-4);  Mama Tuta (Зоологический пер., 2-4);  DaManu (Большая Морская, 36);  R14 (Академика Павлова, 5);  «Рыба на даче» (Приморское ш., 319А, г. Сестрорецк); MINA (Спортивная, 2)

Предоставлено пресс-службой заведения

avgvst coffee

Любимцы Петроградской стороны из бара «Проект ПС» приезжает гостить в avgvst coffee 17 февраля. Везут свои хиты: пряный горячий сидр, лимончелло сприц, комбучу. А из еды — яблочный пирог с кремом из сидра и велком-попкорн. Культурный обмен начинется в 16:00. 

ул. Рубинштейна, 16

Предоставлено пресс-службой ресторана

«МУКÁ&ВОДА»

Где еще можно попробовать мандариновое ризотто с пестрой зубаткой? Идем в кафе на Гороховой за обновленным меню! Еще дают рийет из креветочной рыбы и сальсой из ананаса, аранчини и казаречче с камчатским крабом, равиоли с уткой и яблочными чипсами.

Гороховая ул., 44

Предоставлено пресс-службой ресторана

Apotheke Bar

21 февраля в 19:00  в баре устраивают лекцию с преподавателем НИУ-ВШЭ и основателем «Тотального Диктанта» Ильей Стахеевым про конспирологические теории (почему людям удобно верить в заговоры, как на это повлияли мифология, религия и массовая культура?). Тема дискуссионная, живая поэтому без коктейлей не обойтись! Ожидается игристый вэлком-дринк, коктейли 5Gimlet «Масон-Негрони». 

Кирочная ул., 12

Предоставлено пресс-службой ресторана

Saigo

Красивый азиатский ресторан практически напротив Спаса на Крови по выходным готовит омакасе-сет с девятью разными закусок, которые меняются каждую неделю. Следите за новостями и успевайте на лангустины, маринованные в юдзу, на хрустящем ледяном грибе или нежный ростбиф с соусом даши и вяленым желтком. 

yаб. канала Грибоедова, 5

Предоставлено пресс-службой ресторана

Italy на Московском

В ресторане появилось детское пространство (и даже сказочных персонаж-хранитель Lily Italy). Здесь каждые две неделе проводят мастер-классы в сотрудничестве с неформальным образовательным проектом «Квазар», в котором даже самые сложные обучающие реализуются в игровой форме. А 18 февраля в Italy будет детский мастер-класс по мифам Древней Греции

пл. Чернышевского, 11

Предоставлено пресс-службой заведения

«Всем торт»

А точнее всем ПП! В Приморском районе появилась кондитерская, где готовят торты без сахара, глютена, дрожжей и сливочного масла. Готовят банановый тоффи, малиновый пломбир и, например, четыре вида медовика — со сливочно-заварным кремом, малиновой начинкой, шоколадом и сметанным кремом или в вегетаринаском варианте.

Суздальское ш., 18, к4

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