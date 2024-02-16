Креветочная рыба и мандариновое ризотто: ресторанный дайджест

Что где есть на выходных? Омакасе-сет с видом на Спас на Крови, греческий сыр гравьера и торт без сахара и глютена!
Pame
18 февраля греческая таверна от Dreamteam празднует 2 года. Начинают отмечать уже с 11:00: на воскресном бранче развернут рыбную лавку и приготовят спешл-блюда. Будут гребешки с пюре из кукурузы и греческим сыром гравьера, капустный пирог с лопаткой ягненка и свежей зеленью и средиземноморская дорадо (хватит даже на троих!). В 17:00 задуют свечи на праздничном торте, а с 19:00 — вечеринка с диджеем в гостиной.
наб. Мойки, 3
Рестораны Арама Мнацаканова
Романтику продлеваем на целый месяц: до 14 марта в ресторанах гастропатриарха Арама Мнацаканова будет действовать меню AMORE MIO с романтичными коктейлями (малиновая вариация беллини и спритц с лимонным сорбетом), домашними конфетами из розового шоколада и новым чайным купажом с нотами теплой выпечки и персикового варенья.
Probka (Зоологический пер., 2-4); Mama Tuta (Зоологический пер., 2-4); DaManu (Большая Морская, 36); R14 (Академика Павлова, 5); «Рыба на даче» (Приморское ш., 319А, г. Сестрорецк); MINA (Спортивная, 2)
avgvst coffee
Любимцы Петроградской стороны из бара «Проект ПС» приезжает гостить в avgvst coffee 17 февраля. Везут свои хиты: пряный горячий сидр, лимончелло сприц, комбучу. А из еды — яблочный пирог с кремом из сидра и велком-попкорн. Культурный обмен начинется в 16:00.
ул. Рубинштейна, 16
«МУКÁ&ВОДА»
Где еще можно попробовать мандариновое ризотто с пестрой зубаткой? Идем в кафе на Гороховой за обновленным меню! Еще дают рийет из креветочной рыбы и сальсой из ананаса, аранчини и казаречче с камчатским крабом, равиоли с уткой и яблочными чипсами.
Гороховая ул., 44
Apotheke Bar
21 февраля в 19:00 в баре устраивают лекцию с преподавателем НИУ-ВШЭ и основателем «Тотального Диктанта» Ильей Стахеевым про конспирологические теории (почему людям удобно верить в заговоры, как на это повлияли мифология, религия и массовая культура?). Тема дискуссионная, живая поэтому без коктейлей не обойтись! Ожидается игристый вэлком-дринк, коктейли 5Gimlet «Масон-Негрони».
Кирочная ул., 12
Saigo
Красивый азиатский ресторан практически напротив Спаса на Крови по выходным готовит омакасе-сет с девятью разными закусок, которые меняются каждую неделю. Следите за новостями и успевайте на лангустины, маринованные в юдзу, на хрустящем ледяном грибе или нежный ростбиф с соусом даши и вяленым желтком.
yаб. канала Грибоедова, 5
Italy на Московском
В ресторане появилось детское пространство (и даже сказочных персонаж-хранитель Lily Italy). Здесь каждые две неделе проводят мастер-классы в сотрудничестве с неформальным образовательным проектом «Квазар», в котором даже самые сложные обучающие реализуются в игровой форме. А 18 февраля в Italy будет детский мастер-класс по мифам Древней Греции
пл. Чернышевского, 11
«Всем торт»
А точнее всем ПП! В Приморском районе появилась кондитерская, где готовят торты без сахара, глютена, дрожжей и сливочного масла. Готовят банановый тоффи, малиновый пломбир и, например, четыре вида медовика — со сливочно-заварным кремом, малиновой начинкой, шоколадом и сметанным кремом или в вегетаринаском варианте.
Суздальское ш., 18, к4
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