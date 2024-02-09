Арбузная редька и попкорн из раковых шеек: ресторанный дайджест

Рассказываем, где искать азиатские пельмени цзяоцзи, попкорн из раковых шеек, сибас в шаосиньском вине.
«Маргаретти»
Это вполне тянет на шедевр! Отмечаем День пиццы у Дудергофского канала в пиццерии «Маргаретти», уважающей творчество Тарантино. Тут дровяная печь, запоминающийся брендинг, много отличной пиццы (берите чиполло с голубым сыром и красным луком или вегетариану с болгарским перцем и грибами), «пятидолларовый молочный коктейль», хлеб и лимонады от «Футуры». 9 февраля к заказам от 2000 рублей будут дарить пиццу от шефа.
проспект Героев, 31
Grebeshki
Новый шеф-повар бистро Grebeshki Ярослав Свинцов (Verd, ex-шеф «Лобби-бар заблудшего дракона, Hamlet&Jacks) обновил меню в бистро Grebeshki, которое совсем скоро переедет в центр города (Виленский, 15, по соседству с «Тартарбаром», Bourgeois Bohemians и Italy). Например, появилась «закуска Териберского рыбака» из северных специалитетов и севиче из гребешка с арбузной редькой. А за концепцию surf & turf отвечает говяжья вырезка с дальневосточным гребешком на гриле.
Арсенальная набережная,1
«География»
10 февраля в 20:00 откроется гостиная «Географии», где находится поп-ап «Азиатская комната». Тут спецдекорации, настоящая пагода, а подают алкогольные миксы и пиво, которые недоступны в основном баре.
ул. Рубинштейна, 5
Sintoho
С 10 по 22 февраля сервируют «Лунный сет» от шеф-повара Бадмы Адучеева в преображенных интерьерах. В составе — суп с вонтонами и пшеничной лапшой, спринг-ролл с уткой по-пекински, креветки в кисло-сладком соусе из чили и цитрусовых, а также паровой сибас по-гонконгски, который эффектно сервируют у стола, поливая кипящим маслом.
пр. Вознесенский, 1
«Блок»
С 10 по 25 февраля в петербургском ресторане московского ресторатора Александра Раппопорта будут гастролировать блюда «Китайской Грамоты»: столичный проект привезет основные хиты своего меню. Успевайте на прессованную утиную грудку Цао Га в ореховом соусе, томлёные утиные язычки с пряными специями, запеченную утку с манго в апельсиновом соусе и попкорн из раковых шеек.
Потёмкинская ул., 4, литера А
Chang
До 18 февраля в азиатском ресторане на Московском проспекте празднуют Китайский Новый год. На входе — дерево, украшенное фонариками, кисточками и огнями гирлянд, на котором можно оставить все свои желания. А шеф-повар Денис Прохоров подготовил символичное меню, где зарифмованы комбу с кальмаром и кориандром, спринг-ролл с шиитаке, морепродукты с жасминовым рисом и сибас в шаосиньском вине.
Московский пр., 186
RO
Made in China, закрывшись на реконструкцию, не теряет времени даром. Поп-ап в Ro презентует карту, которой бар после обновления встретит всех нас. Например, микс на китайском виски с кордиалом галангал-лемонграсс и ликером кинотто или Porn star martini на байдзю с бобами тонка. Закусывать будем цзяоцзи, полными не только начинки из грудинки, цыпленка и свинины, но и символизма: каждая складочка — символ богатства!
наб. реки Мойки, 44
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