Арбузная редька и попкорн из раковых шеек: ресторанный дайджест

RO

Made in China, закрывшись на реконструкцию, не теряет времени даром. Поп-ап в Ro презентует карту, которой бар после обновления встретит всех нас. Например, микс на китайском виски с кордиалом галангал-лемонграсс и ликером кинотто или Porn star martini на байдзю с бобами тонка. Закусывать будем цзяоцзи, полными не только начинки из грудинки, цыпленка и свинины, но и символизма: каждая складочка — символ богатства!

наб. реки Мойки, 44