Сердца-бургеры, цветочные сеты и ресторанные кинопоказы: где отмечать День всех влюбленных

Объявляем 14 февраля Днем вкусной еды, красивых десертов и всех нас и делимся причинами, чтобы влюбиться в суровые холодные будни. Рассказываем, что нам приготовили кафе и рестораны в Sweet Valentine's Day (обязательно бронируйте столы заранее!).
Bellevue
Лучший вид на Дворцовую площадь и окрестности показывают в панорамном ресторане Bellevue. Добавьте к нему эстетские коктейли и спешл-блюда от шефа — красивый романтический вечер гарантирован!
наб. реки Мойки, 22
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
До 29 февраля в пятизвездочном отеле в «Доме со Львами» открыт сладкий бутик от одного из лучших кондитеров города Ирины Лыловой. В коллекции десертов от кутюр – авторская версия торта «Красный бархат» с жемчужным декором, ассорти конфет ручной работы с начинкой из малины и фисташек, кокоса и банана, а также розовые шоколадные сферы, полные миниатюрных сюрпризов.
Вознесенский пр., 1
Tootsie
Он, она и бургеры! Заказываем два бургера с карамелизированным луком и соусом барбекю на булочке в форме сердца, которые подаются в отдельных коробках «Для неё» и «Для него» вместе с большой порцией картошки фри.
9-я линия Васильевского острова, 30
Mr. Bo
Шефы-экспериментаторы и основатели ресторана Mr. Bo Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов подготовили эмоциональный сет, в котором о любви говорят на языке цветов. Ужин откроет «клевер счастья» или кислица в пару сочной креветки с соусом из томатов. Далее — салат с хрустящей уткой с пышным многоцветием гвоздики, а креветку темпура с соусом из манго и сельдереем украсят бархатцами.
Манежный пер., 2
Subzero
Рестораны новой японской кухни планируют отмечать День Влюбленных целую неделю! С 12 по 18 февраля будут предлагать Lovers Plate — огромную тарелку на двоих с главными хитами: нигири суши с авокадо, креветкой и тунцом, острые суши и татаки роллы с лососем и тунцом и один из трех авторских роллов на выбор — кранчи краб, спешл лосось с крабом или вегетарианский с тофу. Комплиментом вашей любви вынесут земляничное сердце.
ул. Рубинштейна, 38; ул. Академика Павлова, 5; ул. Большая Зеленина, 19
Forest Hill
В загородном ресторане дадут «парный» ужин из 5 курсов блюд (спагетти из малины!). Все блюда созданы строго на двоих.⠀⠀⠀
ул. Людмилы Кедриной, 2
Salone Pasta & bar
Идеально подобрала референс команда «Салона»: 14 февраля в ресторане традиционно пройдет под знаком любимого мультфильма «Леди и бродяга». На двоих будут сервировать те самые spaghetti con polpette по всем канонам.
наб. Фонтанки, 30
AGA
В панорамном ресторане всем влюблённым парам подарят особенный десерт. В нескольких из них будет спрятан мини-шоколад, и те, кому он попадется, получат сертификат на посещение, подарок от Cosmotheca или набор шоколадных конфет ручной работы. В программе также живая музыка от пианиста и коктейль с любовным посланием.
Добролюбова, 16 к2
Goose Goose
В ресторане появился новый формат — Goose Goose Cinema, то есть камерные киносеансы в гостиной с креслами и тематическим меню от шефа. Дебютировать будут с фильмом о любви к жизни — «Римские каникулы». А еще 14 февраля будут фото на полароид, свечи, цветы, игристое, попкорн, киоск с итальянским джелато и закуски — хрустящие артишоки с бурратой, антипасти, мини-бриоши.
Большая Конюшенная, 27
Faces
В романтическом меню – спагетти с мидиями и сливочным соусом в одной тарелке для двоих, сладкий десерт «Павлова» с ягодной шапкой и диджей-сет в сопровождении саксофона от дуэта A.Nevsky & M. Poresh.
Морской проспект, 29
Kuznyahouse
В сайд-проекте ресторана — Paradiso Cafe — придумали «сердечную» выпечку: традиционные багеты и пышный деревенский хлеб в виде сердец. А в День святого Валентина, 14 февраля, команда Kuznyahouse представит спешл-программу: самые романтичные произведения из джаза, классики и кинофильмов от музыкальных коллективов Cha cha Bongo и Bella Viola.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Charlie
Всего на один день в меню появится десерт, отображающий историю Калининградской области. «Королева Луиза» от Артема Грачева, шеф-кондитера ресторана OBLAKA в Зеленоградске, объединит продукты, которые часто заказывали для важной особы: малину, грушу и марципан. Встречайте, малиновый гель с шато свежей груши, маринованной в сиропе с добавлением бадьяна; марципановый ганаш – отсылка к Калининграду и его неразрывной связи с марципаном.
наб. канала Грибоедова, 54
Nordic
Все закольцовано вокруг красивой саамской легенды о вечной любви Луны и Солнца и о притяжении противоположностей на тарелке. В Nordic подадут сет, в котором встретятся кефаль с бергамотом, косуля с инжиром, роза с черным чесноком.
Пулковское шоссе, 107
Mio Bistrot
C 15:00 в баре-бистро будет выступать итальянский певец, а в 21:30 в Mio приглушат свет и начнут показ любимой романтической комедии «Укрощение строптивого». Всем и каждому — приветственный амюз буш от бренд-шефа Франческо Барбато и бокал культового итальянского игристого франчакорта.
Казанская, 3а
«Такояки»
Идем на свидание с аниме-крашем — будут несколько блюд, вдохновленных любимыми героями, и их ростовые фигуры! Пробуем небесно-голубой напиток, посвященный Сатору Годжо «Магической битвы», завтрак от Хаула, главного героя анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», с глазуньей, беконом и пшеничным тостом с отпечатком Кальцифера.
пер. Крылова, 2
Lou Lou
Под живые звуки джаза будут подавать улитки по-провански в панцире, кассуле с перепелкой, фуа-гра и печеными яблоками и спешл-коктейль с шоу-подачей. А всем влюбленным полагается комплиментарный десерт Le cadeau spéciale в виде шкатулки. В некоторых пирожных из шоколада с крем-чизом, печеньем и свежей малиной будут спрятаны подарки (ночь в отеле или поход в баню!).
Вязовая, 8
Siesta Fiesta
Ходить на романтические ужины можно начиная уже с 10-го и по 18-е февраля! Шеф-кондитер Евгения Лаппо подготовит десерт «S+F» с шоколадным и ванильным муссом, клубнично-малиновым джемом, хрустящим слоем и фундучным пралине, а команда бара во главе с шеф-барменом Павлом Вентом представят коктейли Melon gimlet и Watermelon french с эффектной подачей. Также в ресторане украсят итальянскую сосну Пинию, упирающуюся своей кроной в семиметровый потолок, с помощью 500 алых сердец,.
Академика Павлова, 5В
Cast
Зал украсят пышными алыми розами и проведут закрытый кинопоказ на «Ленфильме» (только для гостей!) легендарной картины 1968 года режиссера Михаила Калика «Любить…». Но сперва ужин с шампанским под ближневосточные хиты: долма с креветками, соусом биск и щучьей икрой, теплый хумус с ягненком и свежеиспеченной питой, цыпленок, маринованный в греческом йогурте с трюфельным каймаком и нутом в пряном томатном соусе.
Каменноостровский пр. 10А
«Футура»
Команда устраивает ужин «с предчувствием весны, цветами и вином». Сет начнется с пате из куриной печени с желе из черной смородины, затем пойдет тартар из говядины или из тунца с заправкой шисо. Горячее на выбор — ризотто с шафраном и сыром пармезан с томленой говяжьей щекой и щедрой порцией тертого пармезана или равиолло с начинкой из рикотты, креветки и трав в сливочном соусе биск.
набережная реки Карповки, 5
VOKZAL 1853
Весь день в фудмолле будет работать зона от салона красоты, где можно сделать праздничный мейк, на катке пар будут пускать по одному билету, а самым главным событием станет концерт рэп-исполнителя Мота, который даст сольный концерт на главной сцене.
Набережная Обводного канала, 118С
Eggsellent
Идея для подарка возлюбленным: бокс со всем необходимым для совместного приготовления завтрака. Внутри 4 кусочка фирменной сливочной бриоши для идеальных тостов, плавленый сыр, банка черничного варенья с розмарином, камамбер, 2 дрип-пакета, открытка-инструкция.
Большой проспект Васильевского острова, 16
Regions
В «Регионах» новый шеф Евгений Далдин к 14 февраля придумал сет — очень гастрономичный и обаятельный. Начинаем с тарталетки с алтайским трубачом и копченой сметаной, затем шелковой текстуры сливочный биск с камчатским крабом. На горячее — растомленные телячьи щечки с вешенками, на десерт — уютный мусс из вареной сгущенки с мороженым из топленого молока и клюквенной меренгой.
ул. Жуковского, 10
«Ферма Бенуа»
В большом семейном ресторане «Ферма Бенуа» на 14 будут печь в дровяной печи пиццу в форме сердца с розовыми томатами и сыром страчателла (могут приготовить версию на тесте без глютена!). А финальным украшением станет десерт без глютена на основе взбитого ганаша из черной смородины и розы с начинкой из смородинового мармелада, клубничного кули и марципанового бисквита.
Тихорецкий пр., 17Г
Bist
14 февраля уже культовый пончик из Bist будут готовить в форме сердца. Хрустящее слоеное тесто с ванильным заварным кремом, малиновое пюре и пыль из сублимированной малины — определенно, самая приятная валентинка!
Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»
Must
Команда Bona People Group: Must, BONA, Bona Capona, MZE, Sklad 22 подготовила сет из двух коктейлей и десерта, который гости смогут заказать до конца февраля. При заказе дадут еще и два сертификата на 30-минутную фейс-практику в студии FaceRoom.
Например, в Must шеф-кондитер Анастасия Демидова сделала десерт с начинкой из ежевичного мусса с маскарпоне, а украшен он ягодами малины, сусальным золотом и микрозеленью, покрыт шоколадным велюром.
Большой просп. Петроградской стороны, 54
Marso Polo
Готовят воздушную неаполитанскую пиццу в форме сердца, нам остается лишь выбрать начинку.
А также десерт – твист на Павлову с безе, конфи из маракуйи, свежим манго и лепестками роз.
наб. канала Грибоедова, 2В
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