Сердца-бургеры, цветочные сеты и ресторанные кинопоказы: где отмечать День всех влюбленных

«Футура»

Команда устраивает ужин «с предчувствием весны, цветами и вином». Сет начнется с пате из куриной печени с желе из черной смородины, затем пойдет тартар из говядины или из тунца с заправкой шисо. Горячее на выбор — ризотто с шафраном и сыром пармезан с томленой говяжьей щекой и щедрой порцией тертого пармезана или равиолло с начинкой из рикотты, креветки и трав в сливочном соусе биск.

набережная реки Карповки, 5