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Что Где Есть

Меню для людей с брекетами и цзянбины на восточном маркете: ресторанный дайджест

Что такое самбусак и цзянбины? Где искать итальянский десерт сфольятелла? В какой новый бар пойти? Рассказываем в нашей регулярной гастрономической рубрике. 

Предоставлено пресс-службой ресторана

Union 

Бар Union отмечает 10 лет! Поздравляем всю команду, вспоминаем наш архивный обзор и публикуем программу праздника: 1.02 — тематический отчетник школы диджеинга «Класс Музыки»; 2 и 3.02 —  вечеринки со всеми основными резидентами Union за пультом, в пятницу хип-хоп день, в суббота — фестиваль бэк-ту-бэков.

Вскоре проект закроется на реновацию: будет глобальное обновление интерьера, техники, посуды и фирменного стиля. 

Литейный, 55

Предоставлено пресс-службой ресторана

Midl

Вперед на разведку! Открылся двухэтажный бар Midl от команды Imbibe Crew — вместо французского Sante на Петроградке. Дмитрий Михеев, Михаил Падисов и Игорь Каспаров замиксуют классический бар и рок-н-ролл с коктейльной картой, связанной с поп-хитами 80-ых, 90-ых и начала нулевых. Шеф-бармен Лионел Рабеаривелу, например, готовит новое прочтение Clover Club с сакурой или Livin’ La Vida Loca — твист на Dirty Martini с хересом, джином на кокосовом масле и рассолом из ананаса.

Меню поставил Александр Галуза (шеф-повар Commons). На старт берите ливанскую мухаммару с пшеничной лепешкой, хрустящие оливки с цитрусовым айоли или чак тендер. На горячее — говяжья щека с тыквенным кремом и гелем из красных яблок. В планах — запуск похмельных бранчей.

Ординарная ул, 4

Предоставлено пресс-службой ресторана

Cast

Лучшее предложение по Шампани дают в ресторане при «Ленфильме». В новом сете  – 5 образцов вина и 5 закусок к ним. Например, шампанское от винодела Себастьяна Гюэнана из региона Кот де Бар идет вместе с сибасом с маринованным огурцом, блан де нуар Максима Понсона — с иранским пирожком самбусак с лососем и зеленью, а брют от семейной винодельни в Западной Марне, где виноград выращивают с 1610 года, подают с долмой из креветки.

Каменноостровский пр. 10А

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Ателье tapas&bar»

Большое обновление меню от нового шефа «Ателье» Мансура Валиева (экс Sight). К примеру, паста с квашенными лимонами и креветочным биском и чоризо или тако со свиной грудинкой, которую он сперва томит су-вид на протяжении 12 часов, а затем обжаривает в хоспере и покрывает грушевой глазурью. Или два совершенно зомбирующих фингерфуда – начос с пикантной томатной сальсой и идеальный батат-фри с айоли и шичими, идеально сочетающиеся как с холодным пивом, так и с шампанским.

Лахтинская, 8

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Гельвеция»

Строим планы на Китайский Новый:  10 февраля с 18:00 до 23:00 пройдёт седьмой уличный «Пикник Гельвеция» во дворе отеля (с безлимитной едой и тремя коктейлями!).  

В числе шести станций:
 • Корея от бренд-шефа «Гельвеции» Александра Богданова в виде Oishi by Cafe Claret; 
 • Япония от шеф-повара Nama Виталия Хегай; 
 • за Китай будет отвечать бистро с хого и (почти) китайской кухней «Мамахуху»;
 • кухню Таиланда представит ресторан Ro и шеф-повар Максим Ражев;
 • вся Азию целиком — ресторан Mr. Bo и шеф-повар Эльдар Мурадов.
 • а музыкальный изакая-бар Joon by Kuznyahouse развернет поп-ап в арке отеля.

ул. Марата, 11 

Предоставлено пресс-службой ресторана

Meat Coin

Такое мы встречаем впервые! Рестораны Meat Coin ввели спешл-меню, разработанное совместно с Немецким Имплантологическим Центром, для тех, кто носит брекеты, сделал чистку или перенёс хирургическое вмешательство. Обещают нежную текстуру блюд и мясо, тающее во рту. 

В меню — салат с мягчайшей мраморной говядиной и соусом из печеного баклажана и феты; кесадилья с томлеными ребрами, чеддером, моцареллой и халапеньо; говяжьи ребра в красном вине с пюре из батата. Старт с 5 февраля. 

Рубинштейна, 4; Приморское шоссе, 466

Предоставлено пресс-службой ресторана

Mina

В ливанский Mina на Крестовском острове ввели колоритные блюда, которые нельзя пропустить. Хумус из авокадо, украшенный кинзой и петрушкой, маринованными в оливковом масле и красном винном уксусе. Подают с протертыми узбекскими томатами, заправленными солью и сахаром. А Сфольятелла, десерт из тончайшего теста фило с густым сливочным кремом маскарпоне внутри, украшенный дроблеными фисташками, сервируют мёдом из цветков акации. 

Спортивная 2

Предоставлено пресс-службой ресторана

Mon Chouchou

Ресторан развивает собственную серию арт-коллабораций с известными российскими художниками. Летом прошлого года мы знакомились с работами Сергея Башкирова, в сентябре с фрагментом масштабного выставочного проекта Андрея Люблинского, а в декабре серию продолжила художница-абстракционистка Эллайя Глори (чьи работы находятся в частных коллекциях в США, Китае, Израиле, Сингапуре, Латвии!). Ее творческий почерк вдохновлен традициями русского авангарда и его отличают экспрессия и выразительная колористика.

Караванная улица, 3/35 

Предоставлено пресс-службой заведения

Московский рынок

Московский рынок запустил «Шефский фестиваль» — серию кулинарных мастер-классов резидентов, на которых повара научат нам готовить свои фирменные блюда.

Проходят он. каждую пятницу в 19.30 до 23 февраля, каждый из них рассчитан на участие 18 человек – выбираем темы и занимаем места заранее.
• Никита Сечин совместно с «Рыбпродторгом» сварят уху с водкой. 
• Владельцы «Лиса пришла» Валентин Филатов и Антон Потеминский завернут в шаверму курицу с фирменным маринадом и авторским соусом.
• Совладелец и шеф-повар Ikigai Владимир Конюхов приготовит авторский ролл с креветкой темпура с манго.

Билеты на мастер-классы можно купить на сайте или по телефону 8-800-222-87-08

Решетникова, 12

Предоставлено пресс-службой заведения

«Севкабель порт»

Рамены, цзянбины (китайские блины) и восточный маркет: Севкабель Порт готовится к встрече китайского Нового года

3-4 февраля команда кафе Ramen Shifu, которое вот уже пять лет готовит для петербуржцев аутентичный рамен Ланьчжоу с лапшой и говядиной, устраивает здесь большой новогодний фестиваль китайской еды и культуры «Нихао, Шифу!». На фудкорте — корнеры с китайским стритфудом: рамены, жоуцзямо, вок, баоцзы и цзяоцзы, цзянбины и бабл-ти. На маркете — китайские специи и чай, сувениры, бумажные фонарики и другие праздничные атрибуты. 

Кожевенная линия, 40

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