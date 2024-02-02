Меню для людей с брекетами и цзянбины на восточном маркете: ресторанный дайджест

Union

Бар Union отмечает 10 лет! Поздравляем всю команду, вспоминаем наш архивный обзор и публикуем программу праздника: 1.02 — тематический отчетник школы диджеинга «Класс Музыки»; 2 и 3.02 — вечеринки со всеми основными резидентами Union за пультом, в пятницу хип-хоп день, в суббота — фестиваль бэк-ту-бэков.

Вскоре проект закроется на реновацию: будет глобальное обновление интерьера, техники, посуды и фирменного стиля.

Литейный, 55