С анчоусами, мисо-горчицей и маринованной грушей: 10 блюд из капусты в ресторанах Петербурга

Выражаем нашу любовь к капусте (а точнее сразу к нескольким ее разновидностям) и представляем 10 вариаций блюд с ней.
KOI
Многосоставное блюдо, за которым хочется возвращаться: капуста обжаривается на гриле, выкладывается на воздушную подушку из пюре капусты и мисо соуса, а украшается греческим йогуртом, шичими, луком шнит и специями фурикаке.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Kuznyahouse
Руслан Закиров — гений овощной гастрономии. В подшефном ему ресторане брокколи запекают на углях, соединяют со страчателлой, финиковым дрессингом и базиликовым маслом. Если по душе больше цветная капуста, обратите внимание на ту, что с креветками в сливочном соусе на основе маскарпоне и с белым вином.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Harvest
Шеф Иван Фролухин из печеной брокколи делает ньокки и украшает их страчателлой, обжаренным фундуком и чипсами шалфея. Сверху натирает пармезан.
пр. Добролюбова, 11
Probka
Запеченная в печи цветная капуста в соусе из анчоусов – как будто идеальное аперитивное блюдо. Если же рядом что-то нашептывает лекгий пино нуар – точно идеальное.
Зоологический пер., 2-4
Duo Gastrobar
Капустная классика, с которой началась общегородская зависимость! Стейк, запеченный с маслом и солью и обжаренный на гриле, с сырным соусом и трюфелем.
Кирочная ул., 8А
«Сад»
Гипнотическая сила этой брокколи почти неизмерима. Рифмуется с мисо-горчицей, соусом BBQ, обжаренным кешью, кунжутом, шичими и цедрой лимона.
Большая Зеленина ул., 23А
Giallo
В Giallo подтверждают тот факт, что простота — признак гениальности. В меню у них бланшированная и обжаренная цветная капуста со сливочным соусом, соусом песто и сыром пекорино.
ул. Восстания, 16
Veter
Салат с пятью видами капусты — победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2023, и этим все сказано! Кейл, романеско, белая, красная, цветная — зеленый салат бьет внутривидовые рекорды. Ромейн, оливковое и кунжутное масло с кориандром сопровождает семейство крестоцветных.
Мытнинская наб., 6
МА
Знакомимся с новыми для себя сочетаниями: цветная капуста с маринованной грушей на креме из сельдерея. Сверху дополнено соусом из сулугуни, кедровыми орешками и парой капель трюфельного масла.
ул. Рубинштейна, 7
Saviv
Просто посчитайте, сидя в выходной полдень в Saviv, сколько раз закажут запеченную цветную капусту. Минимализм как он есть! Соцветие обрамляют соусом тахини и томатным тартаром.
Большая Конюшенная ул., 9
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