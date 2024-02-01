С анчоусами, мисо-горчицей и маринованной грушей: 10 блюд из капусты в ресторанах Петербурга

Kuznyahouse

Руслан Закиров — гений овощной гастрономии. В подшефном ему ресторане брокколи запекают на углях, соединяют со страчателлой, финиковым дрессингом и базиликовым маслом. Если по душе больше цветная капуста, обратите внимание на ту, что с креветками в сливочном соусе на основе маскарпоне и с белым вином.

наб. Адмиралтейского канала, 2