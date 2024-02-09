Что где есть в Карелии: лахденпохский том ям в старинной усадьбе и килограммовая рулька из смокера

Усадьба Markens Grøde в Лахденпохье

Молодая семья — Митя и Маша Баталовы — давно связали свою жизнь с глэмпингами. У предпринимателей есть свой сезонный «Хюгге Кэмп» с мебелированными шатрами в лесу, на скалах и на поляне с видом на закат над озером Пайкъярви (еще ближе к природе — некуда!). Все необходимые удобства, вроде розеток, освещения, матраса с подогревом и даже дровяной печи, есть внутри. Недавно по соседству Баталовы открыли еще и круглогодичный гостевой дом Markens Grøde, вдохновленный одноимённой книгой норвежского писателя Кнута Гамсуна. Локация находится на границе луга и хвойного леса, а вокруг — приятные пешеходные тропы. До озера, где летом можно купаться и рыбачить, арендовать лодки и сап-борды, всего 500 метров по лесной тропе. А еще здесь есть баня с мостками для захода в воду.

Усадьбу восстанавливали своими руками и силами: купили современный недострой с красивой архитектурой, возведенный на старинном финском фундаменте. Фактически дом создавали с нуля. Внутри куча мелочей с семейной историей, собранных по чердакам, гаражам и подвалам родителей Мити и Маши: советский буфет, станина от швейной машинки «Зингер», картины хозяйки, фамильное пианино и самодельное зеркало от отца, который был реставратором и краснодеревщиком (одна из его работ хранится в Екатерининском дворце в Царском селе).

Разместиться в доме одновременно смогут 8 человек: в комнате в башне усадьбы (посмотрите на эту люстру из корня, Мария сделала ее сама!), а также в небольших комнатах на втором этаже.