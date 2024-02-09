Что где есть в Карелии: лахденпохский том ям в старинной усадьбе и килограммовая рулька из смокера

Рассказываем, что где есть (а еще смотреть и жить!) в Карелии, а именно в Лахденпохском районе и Сортавале.
Где остановиться
Усадьба Markens Grøde в Лахденпохье
Молодая семья — Митя и Маша Баталовы — давно связали свою жизнь с глэмпингами. У предпринимателей есть свой сезонный «Хюгге Кэмп» с мебелированными шатрами в лесу, на скалах и на поляне с видом на закат над озером Пайкъярви (еще ближе к природе — некуда!). Все необходимые удобства, вроде розеток, освещения, матраса с подогревом и даже дровяной печи, есть внутри. Недавно по соседству Баталовы открыли еще и круглогодичный гостевой дом Markens Grøde, вдохновленный одноимённой книгой норвежского писателя Кнута Гамсуна. Локация находится на границе луга и хвойного леса, а вокруг — приятные пешеходные тропы. До озера, где летом можно купаться и рыбачить, арендовать лодки и сап-борды, всего 500 метров по лесной тропе. А еще здесь есть баня с мостками для захода в воду.
Усадьбу восстанавливали своими руками и силами: купили современный недострой с красивой архитектурой, возведенный на старинном финском фундаменте. Фактически дом создавали с нуля. Внутри куча мелочей с семейной историей, собранных по чердакам, гаражам и подвалам родителей Мити и Маши: советский буфет, станина от швейной машинки «Зингер», картины хозяйки, фамильное пианино и самодельное зеркало от отца, который был реставратором и краснодеревщиком (одна из его работ хранится в Екатерининском дворце в Царском селе).
Разместиться в доме одновременно смогут 8 человек: в комнате в башне усадьбы (посмотрите на эту люстру из корня, Мария сделала ее сама!), а также в небольших комнатах на втором этаже.
Где есть
Помимо ресторана Markens Grøde, в котором можно позавтракать образцовыми сырниками под аккомпанемент автохтонного иван-чая, а вечером у камина подкрепиться пряным «карельским том ямом» с местной форелью, есть опция уехать в гастрономическую экспедицию в Сортавалу. На берегу озера Ляппяярви находятся целых два спота, одобренных не только местными фуди на 5 звезд (только гляньте эти отзывы на онлайн-картах!). Например, BBQ Hunter Nordic Kitchen, где 10 часов в смокере готовят килограммовую рульку или полдня томят мраморную говядину в дровяной печи. Или прямо через дорогу — ресторан-бар «Лось и Тролль», открытый московской делегацией. Кормят потрясающим наваристым рыбным сливочным супом «Нелохикейто», мясным рагу в хлебе и достойнейшими настойками.
Что смотреть
- Горный парк «Рускеала». Заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер хорош в любое время года (самая туристическая локация!). Рукотворный памятник труду горных мастеров, окруженный карельской природой.
- Рускеальские водопады Ахвенкоски. Экотропа с подвесными мостами над водами реки Тохмайоки, в отличие от большинства рек на севере, окрашены в очень насыщенный, коричневый цвет из-за выского содержания железа.
- Эко-парк «Долина водопадов». Оленья ферма «Семь хуторов», саамская деревня, экотропа и старинная водяная мельница.
- Городище Паасо. Поселение древних карел и живописная прогулочная тропа со смотровой площадкой.
- Лютеранская кирха Лумиваара. Красивая, милая сердцу заброшка, а на прилегающей территории — финское кладбище.
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