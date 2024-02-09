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Что Где Есть

Что где есть в Карелии: лахденпохский том ям в старинной усадьбе и килограммовая рулька из смокера

Рассказываем, что где есть (а еще смотреть и жить!) в Карелии, а именно в Лахденпохском районе и Сортавале. 

Где остановиться

Архивы пресс-службы
До и после восстановления усадьбы
Архивы пресс-службы

До и после восстановления усадьбы

Шатер «Хюгге Кэмп»
Архивы пресс-службы

Шатер «Хюгге Кэмп»

Семья Баталовых Фото предоставлено командой Markens Grøde
Елена Брагина

Семья Баталовых

Фото предоставлено командой Markens Grøde

Комнате в башне усадьбы (посмотрите на эту люстру из корня, Мария сделала ее сама!)
Архивы пресс-службы

Комнате в башне усадьбы (посмотрите на эту люстру из корня, Мария сделала ее сама!)

Усадьба Markens Grøde в Лахденпохье

Молодая семья — Митя и Маша Баталовы — давно связали свою жизнь с глэмпингами. У предпринимателей есть свой сезонный «Хюгге Кэмп» с мебелированными шатрами в лесу, на скалах и на поляне с видом на закат над озером Пайкъярви (еще ближе к природе — некуда!). Все необходимые удобства, вроде розеток, освещения, матраса с подогревом и даже дровяной печи, есть внутри. Недавно по соседству Баталовы открыли еще и круглогодичный гостевой дом Markens Grøde, вдохновленный одноимённой книгой норвежского писателя Кнута Гамсуна. Локация находится на границе луга и хвойного леса, а вокруг — приятные пешеходные тропы. До озера, где летом можно купаться и рыбачить, арендовать лодки и сап-борды, всего 500 метров по лесной тропе. А еще здесь есть баня с мостками для захода в воду. 

Усадьбу восстанавливали своими руками и силами: купили современный недострой с красивой архитектурой, возведенный на старинном финском фундаменте. Фактически дом создавали с нуля. Внутри куча мелочей с семейной историей, собранных по чердакам, гаражам и подвалам родителей Мити и Маши: советский буфет, станина от швейной машинки «Зингер», картины хозяйки, фамильное пианино и самодельное зеркало от отца, который был реставратором и краснодеревщиком (одна из его работ хранится в Екатерининском дворце в Царском селе). 

Разместиться в доме одновременно смогут 8 человек: в комнате в башне усадьбы (посмотрите на эту люстру из корня, Мария сделала ее сама!), а также в небольших комнатах на втором этаже. 

Где есть

Архивы пресс-службы
Мясное рагу в хлебе в ресторан-баре «Лось и Тролль»
Дарья Павлюкевич

Мясное рагу в хлебе в ресторан-баре «Лось и Тролль»

Помимо ресторана Markens Grøde, в котором можно позавтракать образцовыми сырниками под аккомпанемент автохтонного иван-чая, а вечером у камина подкрепиться пряным «карельским том ямом» с местной форелью, есть опция уехать в гастрономическую экспедицию в Сортавалу. На берегу озера Ляппяярви находятся целых два спота, одобренных не только местными фуди на 5 звезд (только гляньте эти отзывы на онлайн-картах!). Например, BBQ Hunter Nordic Kitchen, где 10 часов в смокере готовят килограммовую рульку или полдня томят мраморную говядину в дровяной печи. Или прямо через дорогу — ресторан-бар «Лось и Тролль», открытый московской делегацией. Кормят потрясающим наваристым рыбным сливочным супом «Нелохикейто», мясным рагу в хлебе и достойнейшими настойками.

Что смотреть

Мраморный каньон
Дарья Павлюкевич

Мраморный каньон

Эко-парк «Долина водопадов»
Дарья Павлюкевич

Эко-парк «Долина водопадов»

Рускеальские водопады
Дарья Павлюкевич

Рускеальские водопады

  • Горный парк «Рускеала». Заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер хорош в любое время года (самая туристическая локация!). Рукотворный памятник труду горных мастеров, окруженный карельской природой.
  • Рускеальские водопады Ахвенкоски. Экотропа с подвесными мостами над водами реки Тохмайоки, в отличие от большинства рек на севере, окрашены в очень насыщенный, коричневый цвет из-за выского содержания железа.
  • Эко-парк «Долина водопадов». Оленья ферма «Семь хуторов», саамская деревня, экотропа и старинная водяная мельница. 
  • Городище Паасо. Поселение древних карел и живописная прогулочная тропа со смотровой площадкой.
  • Лютеранская кирха Лумиваара. Красивая, милая сердцу заброшка, а на прилегающей территории — финское кладбище. 
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